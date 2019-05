Resultado Grêmio x Barcelona-EQU na Copa Libertadores da América 2017 (0-1)

Partida de volta das semifinais da Copa Libertadores da América 2017, sendo disputada na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre

INCIDENCIAS : Partida de volta das semifinais da Copa Libertadores da América 2017, sendo disputada na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre

23:39 Cartão vermelho para Álvez! Atacante do Barcelona-EQU é punido por reclamação após o apito final

94' FIM DE JOGO NA ARENA! GRÊMIO NA FINAL! Apesar da vitória por 1 a 0, com gol de Álvez, o Barcelona-EQU está eliminado

92' Imortal, mesmo em desvantagem no placar, vai se garantindo na final contra o Lanús

90' Quatro minutos de acréscimo

89' Cartão amarelo para Velasco! Lateral-direito do Barcelona-EQU é advertido na reta final do duelo

87' Cartão amarelo para Oyola! Volante do Barcelona-EQU é punido pela arbitragem

86' Jogo vai ficando pegado nos últimos minutos e com possibilidade para os dois lados

84' Alteração no Grêmio! SAI Ramiro, ENTRA Michel

83' Já já vem Michel no Imortal! Vai sair Ramiro, que completou 200 jogos

81' Oyola cruza na área, Edílson afasta mal e quase que engana Grohe, já atento para evitar o gol contra

80' Público e renda na Arena: total de 54.128, sendo 51.065 pagantes, com renda de R$ 3.370.918,00

78' Substituição no Barcelona-EQU! SAI Damián Díaz, ENTRA Ariel

77' UHHHHHHHHHHH! Cortez vai até a linha de fundo e cruza na medida para Jael, que cabeceia na trave direita de Banguera

76' Cartão amarelo para Kannemann! Zagueiro do Grêmio é advertido por falta em Álvez

75' Cartão amarelo para Arreaga! Zagueiro do Barcelona-EQU é punido por falta em Everton

74' UHHHHHHHHHHH! Após boa jogada pela direita, Edílson tenta dar o passe na pequena área, mas Arreaga aparece antes e afasta

73' Substituição no Barcelona-EQU! SAI Marcos Caicedo, ENTRA Castillo

72' Luan recebe passe de Arthur, mas a finalização não sai boa e deixa os torcedores ainda mais apreensivos

70' Atacante tricolor entra em campo com misto de vaias e aplausos

69' Alteração no Grêmio! SAI Cícero, ENTRA Jael

67' UHHHHHHHHHH! Arthur dá bom lançamento para Cícero, que fica de frente para Banguera e, de direita, chuta fraco e o goleiro defende seguro

66' Substituição no Barcelona-EQU! SAI Esterilla, ENTRA José Ayoví

65' Já já vem José Ayoví! Vai ser a primeira mexida nos visitantes

63' UHHHHHHHHHH! Ramiro rouba a bola e o rebote fica com Luan, que bate cruzado da entrada da área na direita e ninguém completa

61' Buscando o empate a todo instante, os mandantes não sossegam em campo e vão criando boas possibilidades

59' Jogo vai ficando nervoso e bastante truncado, com muitas faltas sendo marcadas

57' Cartão amarelo para Edílson! Lateral-direito do Grêmio é punido por falta em Marcos Caicedo

56' Substituição no Grêmio! SAI Fernandinho, ENTRA Everton

55' UHHHHHHHHHH! Damián Díaz faz boa jogada, deixa dois adversários para trás e serve Esterilla, que domina e chuta forte na trave. Quase sai o segundo!

53' Lá vem Everton no Grêmio! Vai ser a primeira mexida

51' Sem criatividade, porém, os gremistas não chegam com perigo nesses primeiros minutos

49' Equatorianos sentem a pressão tricolor nesse reinício e pouco saem à zona ofensiva

47' Sentindo a necessidade de chegar ao empate, o Imortal vai para cima a todo custo

45' Recomeça na Arena do Grêmio para Grêmio 0x1 Barcelona-EQU!

22:47 Equipes voltam ao gramado sem mudanças! Vai começar na Arena

22:44 Times retornam em breve para o segundo tempo, que vai ficar bem eletrizante

22:41 Já já a bola voltará a rolar na Arena! Acompanhe todos os detalhes da etapa final conosco

22:38 Jogando mais recuado, o Imortal foi cedendo cada vez mais espaços e os visitantes apresentaram eficiência para largar à frente, visando ainda ficar cada vez mais vivo no confronto

22:35 Mesmo tendo criado as chances mais claras durante a etapa inicial, o Grêmio não as concluiu com êxito. Já o Barcelona, que iniciou disposto e indo para cima, criou somente uma oportunidade e saiu em vantagem no intervalo

45+2' Final de primeiro tempo na Arena do Grêmio para Grêmio 0x1 Barcelona-EQU! Gol de Álvez deixa os equatorianos em vantagem

45' Dois minutos de acréscimo

43' Reta final de primeiro tempo na Arena e os visitantes seguem à frente no marcador

41' Arthur cai em campo, porém também se recuperou rapidamente

39' Cícero se choca com Banguera após disputa pelo alto e preocupa de início, mas nada acontece com o meio-campista

37' Mesmo que os visitantes precisem marcar mais duas vezes para levar a decisão aos pênaltis, os tricolores se portam bem defensivamente e vão atrás do empate

35' UHHHHHHHHHH! Fernandinho recebe na linha de fundo e manda na cabeça de Cícero, que cabeceia direto para fora

33' Esse é o sexto gol do atacante dos equatorianos na competição

32' GOOOOOOOOOOL DO BARCELONA-EQU! ÁLVEZ! Marcos Caicedo faz boa jogada na esquerda, deixa três para trás e bate cruzado. Kannemann desvia no meio do caminho e Álvez, sozinho, aproveita bem o rebote de canhota. Grêmio 0x1 Barcelona-EQU

31' Indo para cima, o Barcelona procura ocupar espaços na defesa tricolor para sair em vantagem no placar

29' Já temos praticamente 2/3 da primeira etapa e os donos da casa foram mais criativos e perigosos até agora

27' Sem criatividade, os visitantes se perdem na criação de jogadas e não levam perigo à meta gremista

25' Cartão amarelo para Esterilla! Atacante do Barcelona-EQU é punido por falta sem bola em Kannemann

23' Superior no momento, a equipe gaúcha mostra cautela ao chegar com as peças de ataque ao tentar ter êxito nos lances

21' Barcelona busca reagir, porém não é efetivo na conclusão das jogadas ofensivas

19' UHHHHHHH! Ramiro cruza da direita para a esquerda e Fernandinho toca para Cícero, que apenas escora. Luan pega a sobra e chuta no canto esquerdo para boa defesa de Banguera

17' Valorizando a vantagem conquistada fora de casa, o Grêmio se segura bem e tenta jogar em função do erro do Barcelona

15' UHHHHHHHHH! Cícero recebe lançamento em profundidade e escora para Arthur que manda à direita da meta

14' Confronto é equilibrado e com as duas equipes procurando espaço na defesa adversária

12' Mesmo com o time precisando reverter três gols de diferença, há sim torcedores dos visitantes e em bom número

10' Edílson tenta surpreender em cobrança de falta à longa distância, mas não consegue obter êxito

8' Imortal começa a sair mais ao ataque e já ocupa o campo de defesa dos equatorianos

6' Jogo é truncado e com poucos lances de perigo até agora por ambos os lados

4' Buscando se defender para sair no contra-ataque e sacramentar a vaga, o Grêmio se porta bem na partida

2' Em larga desvantagem, o Barcelona vai para cima, mas não é efetivo no momento

0' Bola rolando na Arena do Grêmio para Grêmio x Barcelona-EQU!

Alguns torcedores do Imortal ainda aguardam para entrar, apesar de ter pouco tempo para a bola rolar

Grêmio e Barcelona em campo!

Aquecimento encerrado!

Grohe e Paulo Victor estão no aquecimento para partida de logo mais.

Na semifinal pela 8ª vez, o Grêmio tenta chegar a sua 5ª final na história da Libertadores. Conseguiu em 83, 84, 95 e 2007

Com larga vantagem, Grêmio não perde por mais de 2 gols de diferença há 69 jogos. Como mandante, a última vez foi em 07/11/16

BARCELONA ESCALADO! Banguera; Velasco, Arreaga, Mena, Caicedo; Minda, Oyola, Esterilla; Marceos Caicedo, Díaz e Alvez.

GRÊMIO ESCALADO! Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemank, Cortez; Jaílson, Arthur, Ramiro; Luan, Cícero e Fernandinho.

Barrios: "Fizemos um tático e senti. É uma pequena lesão. Agora vamos recuperar. Daqui um pouco volto"

Cícero, na chegada do Grêmio à Arena, confirma que irá jogar no lugar do lesionado Barrios nesta noite

Grêmio anuncia renovação com atacante Luan até 2020

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Grêmio x Barcelona ao vivo na Arena do Grêmio, valendo pela Libertadores 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O confronto terá um dos maiores públicos no ano na Arena do Grêmio. Todos os ingressos disponibilizados para venda foram comercializados e a expectativa de público é superior a 52 mil pessoas. Além disso, um grande movimento é esperado nas imediações da Arena gremista para os torcedores que não garantiram o ingresso e acompanharão a decisão nos bares dos arredores do estádio.

O Grêmio fez 3 a 0 no jogo de ida. Confira os gols da partida de ida da semifinal da Libertadores, disputada em Guayaquil no Equador.

A arbitragem para o jogo é comandada por Roberto Tobar como árbitro central, auxiliado por Carlos Astroza e Cristhian Schiemann (trio chileno). O trio contará também com o auxílio do chamado árbitro de vídeo, operado por uma outra equipe de arbitragem e que manterá contato com os designados ao gramado do jogo. Será a estreia em solo brasileiro em partidas oficiais pela Copa Libertadores da América.

O Barcelona vem a Porto Alegre com a missão de fazer um resultado histórico para avançar a final da competição. Caso a equipe não sofra gols, os equatorianos têm de marcar no mínimo três gols para igualar o placar sofrido na primeira partida para que a decisão vá para as penalidades. Logo, marcando mais de três gols e tendo tal diferença no placar em relação ao Grêmio, os equatorianos carimbam a classificação para a final da Copa. Em busca do resultado, o time conta com o retorno do artilheiro e perigosíssimo Jonatan Álvez, que cumpriu suspensão no primeiro duelo. O volante Gabriel Marques segue de fora.

No Equador, o lateral-direito Edilson e o volante Jailson saíram da partida devido a dores musculares. Além disso, o zagueiro Pedro Geromel também relatou dores musculares. Eles passaram por exames, que nada detectaram, confirmando-os para a decisão. No entanto, em contrapartida aos companheiros, o atacante Michael Arroyo não fará parte dos relacionados ao jogo devido a uma inflamação na garganta. É o único desfalque entre os mais próximos da titularidade.

"O Barcelona merece todo o nosso respeito. Ninguém chega a uma semifinal sem mérito algum. Precisamos ir degrau a degrau. Temos mais 90 minutos pela frente e esperamos carimbar o passaporte para a final. Temos que esquecer a vantagem, não podemos entrar em campo só pensando em nos defender", garantiu em suas palavras o técnico Renato.

Na noite desta quarta-feira (1º), às 21h45, o Grêmio recebe em Porto Alegre o Barcelona pela partida de volta das semifinais da Copa Libertadores da América. No primeiro confronto, o tricolor gaúcho obteve ótimo resultado e venceu o duelo pelo placar de 3 a 0, assim, podendo perder por até dois gols de diferença na Arena que ainda assim garante a vaga na decisão da maior competição do continente. Em solo equatoriano, Luan marcou duas vezes e o outro tento foi anotado por Edilson para construir essa sólida vantagem.

Olá ao amigo e à amiga sintonizados na VAVEL! Hoje vamos com Grêmio x Barcelona ao vivo em tempo real pela semifinal da Libertadores da América! Confira todos os lances com a VAVEL Brasil. O jogo começa 21h45 no horário de Brasília. Vamos juntos!