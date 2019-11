Resultado Botafogo x Fluminense no Campeonato Brasileiro (1-2)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta clássico entre Botafogo x Fluminense. Até a próxima!

Com a vitória, o Fluminense chega a 42 pontos, sobe para 12º e se afasta da zona de rebaixamento. Botafogo, por sua vez, estaciona em sexto, com 48 pontos.

Fim de jogo. Fluzão vira o placar, vence a partida e sobe na tabela! #BOTxFLU pic.twitter.com/9VMKGo1Gqj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 4 de novembro de 2017

De virada, Fluminense vence o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos. Marcos Vinicius, no primeiro minuto de jogo, marcou para o Alvinegro, enquanto Marcos Jr e Matheus Alessandro anotaram para o Tricolor.

49' Fim de jogo!

47' Botafogo vai com tudo em busca do empate!

45' Vamos até 49'

44' Caso o resultado se concretize, será a primeira virada do Flu no Brasileirão.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! MATHEUS ALESSANDRO!!! Após passe de Scarpa, atacante finaliza com o pé direito do lado direito da área para o centro do gol. Virada tricolor no Nilton Santos!

38' CARTÃO AMARELO PARA WENDEL!

36' Substituição no Fluminense! Sai: Richard; Entra: Matheus Alessandro.

33' Clássico fica morno após início agitado.

32' Wendel sofre uma falta no campo defensivo.

30' CARTÃO AMARELO PARA VICTOR LUÍS!

29' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Wellington Silva.

27' Marcos Jr cai no gramado. Abel prepara substituição.

27' CARTÃO AMARELO PARA SCARPA!

25' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS JR!

24' Substituição no Fluminense! Sai: Sornoza; Entra: Wendel.

22' Marcos Jr finaliza e bola sai por cima.

21' Substituição no Botafogo! Sai: Pimpão; Entra: Guilherme.

19' Fluminense sobiu de produção, enquanto o Botafogo cai.

18' QUASE A VIRADA! Dourado recebe livre na esquerda e tenta passe para Sornoza, mas bola sai longa.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! MARCOS JR!! Em contra-ataque, Dourado serve o camisa 35, que chuta cruzado sem chances para Gatito!

14' Norton levanta na área, mas bola sai fechada e fica fácil com o goleiro alvinegro.

13' Substituição no Botafogo! Sai: Marcos Vinícius; Entra: Gilson.

12' Scarpa cobra falta e Rabello afasta.

11' Gilson vai entrar no Botafogo.

10' Botafogo arma contra-ataque, mas erra o último passe.

7' Clássico equilibrado no Nilton Santos!

6' Douglas arrisca de fora e bola passa a direita do gol.

4' Botafogo cobra escanteio e defesa afasta.

3' Ao contrário do primeiro tempo, Flu inicia o segundo mais ligado.

2' Scarpa cobra escanteio e Gatito defende.

1' TRAVE! Scarpa arrisca de fora da área, e a bola acerta o travessão.

0' Começa o segundo tempo!

Jair Ventura e Abel Braga ainda não promoveram alterações em seus times.

Times em campo para a etapa final

Em instantes, a bola volta a rolar para o segundo tempo. Fique conosco!

Com gol logo no primeiro minuto de Marcos Vinícius, o Botafogo vai vencendo o Fluminense no Nilton Santos.

48' Fim de primeiro tempo.

47' Pimpão avança ao ataque, mas erra passe.

45' Vamos até 48'

43' Fluminense usa e abusa das bolas altas. Defesa do Botafogo soberana até o momento.

42' Richard é outro que arrisca de longe, mais uma vez sem sucesso.

42' Scarpa arrisca de fora e bola passa longe.

41' Gatito fica caído e recebe atendimento no gramado.

40' Sornoza cobra falta e defesa afasta de qualquer jeito.

39' Pressão total do Flu nesse momento. Consegue manter a bola no campo do Botafogo.

37' Sornoza chuta de fora e Gatito joga para escanteio.

35' Scarpa cobra falta e defesa afasta.

33' Flu fica com a bola, mas não encontra espaços para incomodar Gatito.

31' CARTÃO AMARELO PARA SORNOZA!

30' CARTÃO AMARELO PARA ARNALDO!

29' Marcos Jr arranca e é derrubado por Arnaldo.

25' Douglas arrisca de fora da área, mas sem nenhum perigo.

23' Botafogo se mostra mais seguro em campo, enquanto Fluminense erra alguns passes e é afoito em alguns momentos.

22' Marcos Vinicius cobra falta ruim e bola sai pela linha de fundo.

20' Norton arremessa lateral para área, mas juiz marca falta de ataque de Renato Chaves.

18' QUASE! Matheus Fernandes arrisca para o gol e bola passa muito perto da meta de Diego Cavalieri.

15' Clássico corrido e com poucas faltas até o momento.

14' Scarpa cruza na área para Douglas, que cabeceia a direita.

12' Brenner arrisca de longe e quase acerta o gol defendido por Cavalieri.

10' Fluminense fica com a bola enquanto Botafogo espera para sair nos contra-ataques.

8' Scarpa bate de fora e assusta Gatito.

6' Atrás, o Flu tem a posse de bola e busca o empate.

5' Scarpa tenta o cruzamento para Mateus Norton, mas Gatito defende.

3' Fluminense não conseguiu virar nenhum jogo nesse Brasileiro. Botafogo curte, por ora, este retrospecto.

2' Fluminense entrou totalmente desligado, enquanto o Botafogo o oposto.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!!! Alvinegro se aproveita de um erro da zaga, Marcos Vinicius recebe cruzamento de Pimpão e abre o placar!!

0' COMEÇA O JOGO!

Times perfilados para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Botafogo x Fluminense entram no gramado de Nilton Santos!

Jogadores já fizeram trabalho de aquecimento no gramado. Em instantes, a bola rola. Fique conosco!

FLUMINENSE ESCALADO! Cavalieri; Norton, Henrique, Renato Chaves, Marlon; Richard, Douglas, Sornoza, Scarpa; Marcos Jr, Dourado

BOTAFOGO ESCALADO! Gatito; Arnaldo, Carli, Rabello e V. Luis; Lindoso, M. Fernandes, Bruno Silva, M. Vinicius; Pimpão e Brenner.

Em breve, divulgaremos as escalações oficiais de Botafogo x Fluminense!

A arbitragem do clássico Botafogo x Fluminense fica por conta de Luiz Flavio de Oliveira (SP). Ele terá como assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP).

O estádio Nilton Santos é o palco do jogo Botafogo x Fluminense. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público.

(Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo)

No lado do Fluminense, Abel não escondeu o time: será o mesmo que empatou com o Flamengo na quarta-feira (1º). Com exceção ao retorno de Gum, devido a suspensão de Reginaldo. Sendo asism, o Tricolor joga o clássico com Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Gum e Marlon; Richard, Douglas, Sornoza e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior e Henrique Dourado.

O técnico Jair Ventura fez mistério e não revelou o time que vai a campo neste sábado. Sabe-se, porém, que o alvinegro terá o retorno de Rodrigo Lindoso, que herda vaga de João Paulo, suspenso. Além disso, Marcos Vinicius volta ao meio campo na vaga de Gilson. Sendo assim, o Botafogo deve ir a campo com Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Víctor Luís; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva e Marcos Vinícius; Rodrigo Pimpão e Brenner.

No Fluminense, comissão técnica e jogadores tentam juntar os cacos da eliminação da Copa Sul-Americana. O Tricolor vencia o Flamengo por 3 a 1, mas acabou cedendo o empate, que classificou o rival às semifinais. Mesmo com o momento conturbado, o gerente executivo de futebol do Tricolor, Alexandre Torres, garantiu a permanência do técnico Abel Braga:

''Abel tem contrato até o fim do próximo ano. A diretoria confia no Abel. Acho que tem se mostrado, nos últimos anos, que um técnico que enfrenta um período de dificuldade mas se mantém, conhece o grupo, melhora a comunicação. Nunca foi cogitada a saída do Abel. Acredito que a gente vá manter (o treinador). Até porque, acredito em trabalhos longos, com as pessoas conhecendo mais o ambiente do clube", disse.

Para o confronto contra o Fluminense, o Botafogo terá patrocínio novo. Trata-se da "Pega Carga", que é um aplicativo para caminhoneiros. A marca ficará estampada na barra traseira da camisa até o fim do Brasileiro. ''É um aplicativo que vai resolver um problema no país na área de transporte. O Botafogo foi escolhido para fazer a mídia inicial do lançamento. Não vai ser só no futebol. O Botafogo está participando de um dos campeonatos mais importantes do Basquete (o NBB)'', destacou o vice-presidente de comunicação e marketing, Márcio Padilha.

(Foto: Luciano Belford/SSPress/Botafogo)

O último encontro entre Botafogo x Fluminense aconteceu no primeiro turno do Brasileiro. Pela 13ª rodada, o Alvinegro derrotou o Tricolor por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Roger.

No histórico de confrontos pelo Brasileirão, há um equilíbrio. Ao todo, foram 51 jogos, com 17 vitórias do Botafogo, 16 triunfos do Fluminense e 18 empates. No quesito gols marcados, o Alvinegro também leva vantagem por diferença mínima: 59 contra 55.

Já o Fluminense encarou o Bahia precisando da vitória para espantar a má fase. Contudo, ficou apenas no empate em 1 a 1 no Maracanã.

Na última rodada, o Botafogo ficou somente no empate sem gols com o Atlético-MG, no Independência.

Botafogo x Fluminense vivem momentos totalmente opostos dentro da competição. Enquanto o Alvinegro, sexto colocado com 48 pontos, briga pela parte de cima da tabela, o Tricolor, 14º com 38, luta contra o rebaixamento.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o clássico Botafogo x Fluminense ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no estádio Nilton Santos, neste sábado (4), às 19h (de Brasília).