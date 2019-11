Resultado Bahia x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

Encerramos a transmissão agradecendo a sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha um boa noite!

Confira os gols de Bahia 2x0 Ponte Preta pela 32º rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o revés, a Ponte Preta estaciona na 17º com 35 pontos ganhos. Na próxima rodada, a equipe recebe o Grêmio no estádio Moisés Lucarelli. A partida acontece na quarta-feira (8), às 19h30.

Com o triunfo, o Bahia chega aos 42 pontos e sobe para 10º lugar na competição. Na próxima rodada, a equipe visita o Avaí. O duelo acontece na quarta-feira (8), às 19h30, no estádio da Ressacada.

50' FIM DE JOGO! O Bahia vence a Ponte Preta por 2 a 0.

48' Após lindo lançamento de Zé Rafael para Mendoza, o meia ajeitou de cabeça para Edigar Junio que esperou a bola ficar afeição e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro Aranha!

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BAHIA! EDIGAR JUNIO AMPLIA NO FIM!

47' Edigar Junio serviu Zé Rafael na direita, o meia mesmo marcado avançou em velocidade, mas na hora da finalização mandou pela rede do lado de fora.

45' Mais cinco minutos de acréscimos. Vamos até 50.

44' Cartão amarelo para Edigar Junio.

44' Régis lança em profundidade para Edigar Júnio, o atacante entra na área e cai após o carrinho de Yago. O árbitro para o jogo e marca simulação do jogador.

41' Cruzamento de Nino Paraíba pela direita. Jean afasta de soco.

39' Jogo é morno até o momento. Nenhuma das equipes cria perigo ao gol adversário.

33' Edigar Junio cruza para Zpe Rafael, ele tenta a finalização mas chuta em cima de Rodrigo e a bola sobra para Aranha.

31' Léo Artur tenta finalização de fora da área mas chuta para fora.

26' Substituição no Bahia: sai Allione para a entrada de Régis.

22' Roubada de bola do Bahia, Juninho avança pela esquerda e já dentro da área acha Zé Rafael livre pelo meio, o meia finaliza de primeira mas a bola vai no meio do gol de Aranha.

19' Yago perde a bola para Edigar Junio dentro da área, o atacante fica sem ângulo, de frente para Aranha e praticamente recua para o goleiro.

17' Jean erra na saída, Lucca domina próximo a entrada da área mas chuta mal e manda longe do gol.

16' Lançamento para Zé Rafael na direita, o meia descola escanteio.

14' Substituição no Bahia: sai Lucas Fonseca para a entrada de Thiago Martins.

13' Substituição na Ponte Preta: sai John Kleber para a entrada de Emerson.

9' Jeferson cobra lateral para área, a defesa baiana afasta mal, a bola sobra para Nino Paraíba que tenta finalização mas chuta para fora,

5' Zé Rafael recebe lançamento, se livra da marcação ao entrar na área mas chuta muito mal.

4' Juninho arrisca bom chute do meio, Aranha defende em dois tempos.

2' Assim como na etapa inicial, a Ponte Preta começa o segundo tempo no ataque.

0' Substituição na Ponte Preta: sai Jádson para a entrada de Léo Artur.

0' Substituição na Ponte Preta: sai Maranhão para a entrada de John Kleber.

0' Substituição no Bahia: sai Vinícius para a entrada de Juninho.

COMEÇA O SEGUNDO TEM0'PO!

Apesar de um primeiro tempo sem grandes chances de gol, o jogo melhorou após o Bahia abrir o placar. Preso na marcação, o time da casa se organizou e achou espaços na bem posicionada defesa da Ponte. A macaca se viu obrigada a sair para o jogo e quase empatou no fim.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' GRANDE CHANCE! Nino Paraíba avança em velocidade pela direita, já na linha de fundo ele cruza para Claudinho livre, o meia tenta finalizar de primeira mas chuta para fora.

45' Um minuto de acréscimo. Vamos até 46.

44' Maranhão cobra escanteio pela direita, Jean sai mal e a bola sobra para Lucca, o atacante tenta a finalização de voleio mas chuta por cima.

42' Zé Rafael avança em velocidade pela direita mas erra o lançamento para Mendoza e a bola fica com o goleiro Aranha.

41' Cobrança de falta de Allione, Renê Júnior cabeceia no meio do gol.

38' Ponte Preta tenta chegar pela direita. Elton aciona Nino Paraíba, o lateral tenta o cruzamento mas carimba Juninho Capixaba.

37' Jeferson cruza rasteiro tentando achar Elton pelo lado esquerdo mas a bola corre demais e sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Jean.

35' Com o gol o Bahia ganha tranquilidade para se organizar em campo. Ponte tenta criar jogadas mas esbarra na falta de criatividade da equipe.

32' Cartão amarelo para Yago.

28' UUUUUUUUUUUUUUUUUH! Zé Rafael descola lindo passe para Edigar Junio dentro da área. o atacante tentou finalizar na saída de Aranha mas errou o gol.

26' Em jogada individual, Allione avançou pelo meio e próximo a entrada da área serviu Mendoza, o atacante dominou tirando a marcação e finalizou sem chances para o goleiro Aranha!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BAHIA! MENDOZA ABRE O PLACAR!

21' QUASE! Mendoza cobra falta cruzando na área, o zagueiro Tiago sobe mais que a marcação mas não alcança e a bola sai pela linha de fundo.

20' Na esquerda, Allione tenta cortar pro meio e sofre falta de Elton.

18' Zé Rafael rouba a bola no meio, lança Edigar Junio na esquerda, o atacante tenta cruzar e a zaga da Ponte corta para escanteio.

12' O jogo é confuso até o momento. O time da Ponte Preta se posiciona bem em campo, o Bahia tenta pressionar o adversário mas não consegue sair com qualidade.

9' Contra-ataque da Ponte Preta, Lucca avança pela direita, se livra da marcação e cruza rasteiro para área, na tentativa de corte da defesa a bola sobe e fica com o goleiro Jean.

8' Jogada de Allione pela equerda, o meia tenta cruzamento na área, depois da defesa Ponte pretana afastar mal, a bola fica com o goleiro Aranha.

5' Allione lança Edigar Junio na direita, o atacante avança, tenta o cruzamento para área mas a defesa da Ponte afasta.

3' Falta de Jeferson em Eduardo.

2' Falta de Renê Júnior em Jádson no meio de campo.

1' Ponte Preta começa o jogo no ataque, Já é o segundo escanteio seguido que a macaca descola.

COMEÇA O JOGO!

Equipes perfiladas no gramado para as execuções dos Hinos Ao 2 de julho (Independência da Bahia) e o Nacional.

Escalação da Ponte Preta: Aranha; Nino Paraíba, Yago, Rodrigo e jeferson; Fernando Bob, Elton, Jádson e Claudinho; Maranhão e Lucca.

Escalação do Bahia: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Renê Júnior, Zé Rafael, Allione e Vinícius; Edigar Júnio e Mendoza.

Equipes escaladas para a partida!

Pelo primeiro turno da competição atual, jogando no Moisés Lucarelli o Bahia venceu a Ponte Preta pelo placar de 3 a 0. Rodrigão (2x) e Renê Júnior marcaram os gols da partida.

No Histórico do confronto pelo Campeonato Brasileiro, Bahia e Ponte se enfrentaram em 14 oportunidades. Houveram sete vitórias do tricolor baiano contra três vitórias da macaca, além de quatro empates.

Fala, Jeferson!

"Sabemos que a equipe deles tem muita qualidade, mas temos que chegar lá e fazer um bom resultado, temos que ganhar de qualquer jeito. A postura do jogo tem que ser a que tivemos contra o Corinthians," afirmou o lateral.

Suspensos por conta do terceiro cartão amarelo, o atacante Emerson Sheik, o meia Danilo Barcelos e o volante Naldo estão fora da partida deste domingo. Outra ausência certa é a do volante Wendel, que acabou substituído na partida por lesão na panturrilha. O meia-atacante Claudinho e o volante Jádson são os prováveis substitutos. A dúvida é quem será o companheiro de Lucca no ataque, o atacante deve atuar como falso 9 ao lado de Maranhão, Léo Artur ou John Kleber. John tem apenas 17 anos e é tratado como promessa dentro do clube. Ele anotou 17 gols no Campeonato Paulista de sua categoria. Após ser relacionado na partida anterior, vive a expectativa de fazer sua estreia nos profissionais.

Para iniciar a arrancada em busca da permanência na primeira divisão, a equipe de Campinas quer se agarrar na vitória sobre o Corinthians na rodada anterior e assim manter o bom momento. No entanto, o técnico Eduardo Baptista terá que fazer uma serie de mudanças por necessidade, em relação ao time que venceu o líder do torneio nacional.

Em 17º lugar com 35 pontos ganhos, a Ponte Preta começa a ver a parte de baixo da tabela afunilar. Precisando de aproximadamente 12 pontos (4 votórias) em sete rodadas, a macaca necessita de um triunfo contra o Bahia e também de um tropeço do Sport para sair da zona da degola ainda nesta rodada.

Fala, Carpegiani!

"Falei para os meus jogadores. A gente tira essa ansiedade no dia do jogo, bastante tranquilos, que não pensem [na sequência]. Que se dediquem, que cada um exija mais da parte física. É uma época muito importante. Essa entrega, o algo mais que possam dar, será fundamental."

O técnico Paulo Cézar Carpegiani não poderá contar com os volantes Matheus Sales e Edson, o primeiro cumpre suspensão por expulsão no duelo contra o Flu. Já Edson segue se recuperando de lesão. A novidade fica por conta do lateral-direito Wellington Silva, recuperado de lesão no joelho. Wellington não atua desde Abril e está relacionado para a partida de logo mais. Outro que volta ao time é o colombiano Mendoza. Após cumprir suspensão, o atacante deve ser titular no ataque.

Com 39 pontos conquistados, o Bahia é o 14º colocado na classificação do campeonato. Pensando em se livrar da degola, o tricolor de aço precisaria de aproximadamente oito pontos (2 vitórias e 2 empates) em sete rodadas. Por esse motivo, uma vitória contra um adversário direto neste domingo é essencial para a permanência na primeira divisão.

Um duelo de dois times lutando contra o descenso marca a partida entre Bahia x Ponte Preta deste domingo (5). Mandante na rodada, a equipe baiana busca seu terceiro resultado positivo seguido, após triunfo no clássico contra o Vitória e empate contra o Fluminense fora de casa.

