Resultado Chapecoense x Sport no Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Muito obrigado por acompanhar mais um jogo na VAVEL Brasil. Confiram nosso pós-jogo e repercussões nas páginas dos clubes.

O Sport, sem Diego Souza, voltará a jogar e casa, na Ilha do Retiro, na quarta (8), às 21h (Brasília).

Na próxima rodada, a Chapecoense pega o São Paulo, no Morumbi, na próxima quinta-feira (9), às 20h (Brasília).

Já o Sport também perde uma posição e está em 16º, com 36 pontos conquistados.

Com o resultado, a Chapecoense cai duas posições na tabela, ficando na 14ª colocação, com 40 pontos.

54' FIM DE JOGO NA ARENA CONDÁ. CHAPECOENSE 1x1 SPORT

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT. André bate com extrema categoria, no ângulo direito de Jandrei. É o empate do Sport.

50' PÊNALTI PARA O SPORT. Douglas toca com a mão na bola, árbitro titubeia, mas acaba marcando o pênalti. Zagueiro tomou amarelo no lance.

49' Sport vai para cima em busca do gol de empate, mesmo sem organização tática.

46. CARTÃO AMARELO. Durval faz falta na entrada da área e é mais um amarelado no jogo.

46. CARTÃO AMARELO. Diego Souza recebe amarelo e está suspenso da próxima partida.

46' Diego Souza faz boa jogada e passa para Osvaldo. O atacante cruza pra André, que trava com Douglas Grolli e a bola vai para a linha de fundo.

45' +6. Devido a muitas paralisações no jogo, juiz decide que o jogo vai até os 51.

42' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE. Gilson Kleina faz sua última alteração, tirando Luiz Antônio e colocando Elicarlos em campo.

38' COMO PERDE ESSE GOL, THOMÁS? Meia recebe sozinho de frente para o goleiro, puxa para a perna direita e bate em cima de Jandrei, perdendo uma chance incrível.

37' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE. Lucas Marques sai para a entrada de Penilla.

35' JOGO PARADO. Jandrei cai após bater tiro de meta.

32' CARTÃO AMARELO. Alan Ruschel faz falta dura em Patrick e fica pendurado na partida.

27' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE. Alan Ruschel entra no lugar de Arthur. Gilson Kleina fecha o time.

26' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT. Thomás entra no lugar de Mena. Sport vai para o ataque.

25' CARTÃO AMARELO. Amaral recebe primeiro cartão amarelo do jogo.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE. Wellington Paulista bate pênalti com paradinha e abre o placar. Agora, Chapecoense 1x0 Sport.

18' PÊNALTI PARA A CHAPE. Patrick derruba Arthur na área e Ricardo Marques Ribeiro aponta para a marca do pênalti.

13' EXPULSO! Anselmo dá entrada criminosa em Moisés e árbitro dá vermelho direto para o volante. Sport com 10 em campo.

10' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT. Rogério sai para a entrada de Osvaldo.

7' MAGRÃÃÃÃÃÃÃO. Luiz Antônio cobra falta e goleiro rubro-negro faz um verdadeiro milagre para evitar o gol.

3' PÊNALTI? Arthur cai na área e pede pênalti, mas juiz manda o jogo seguir.

0' ROLA A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA NA ARENA CONDÁ. EQUIPES VEM SEM MUDANÇAS.

48' ACABA A PRIMEIRA ETAPA E O JOGO PERMANECE EMPATADO. CHAPECOENSE 0X0 SPORT.

45' Juiz dá +3 de acréscimo. Vamos até os 48.

42' Jogo perde em intensidade e as duas equipes trocam passes sem objetividade.

36' OLHA O PERIGO. Reinaldo faz boa jogada e é derrubado por Rogério. Falta para a Chape.

32' CHAPE QUASE MARCA. Defesa do Sport para após bandeira marcar impedimento, mas árbitro manda seguir e Magrão faz grande defesa em chute de Wellington Paulista.

29' Clima esquenta entre Wesley e Reinaldo, que se estranham desde o ínicio da partida.

24' QUASE GOL DO SPORT! Wesley avança bem pela lateral-direita, cruza bola rasteira e André bate de primeira para fora. Mais uma chance perdida pelo time rubro-negro.

22' ASSIM NÃO ANSELMO. Volante chega ao campo de ataque e tenta resolver sozinho no meio de três marcadores, mas acaba perdendo a bola em um ataque promissor do Sport.

17' DIEGO SOUZA. Meia protege bem a bola e ganha falta na lateral da grande área. Na cobrança, defesa da Chape afasta sem problemas.

15' Entradas duras dos dois times deixa jogo nervoso na Arena Condá.

12' JOGO PARADO. Jandrei cai no gramado e recebe atendimento médico.

9' Sport começa melhor no jogo, mas não consegue infiltrar na zaga catarinense.

7' Luiz Antônio, ex-Sport, arrisca de fora da área e a bola passa perto do gol de Magrão. Seria o primeiro da Chape.

6' INCRÍVEL. Rogério tem grande chance de marcar com Jandrei já batido, mas acaba chutando em cima do goleiro caído.

0' AUTORIZA RICARDO MARQUES RIBEIRO. ROLA A BOLA NA ARENA CONDÁ.

Trio de arbitragem vem todo de Minas Gerais. Ricardo Marques Ribeiro apita o jogo com o auxílio de Guilherme Dias Camilo e Sidmar do Santos Meurer.

Daniel Paulista também confirmou o time que enfrentará a Chape! Como previsto, o Leão entrará em campo com: Magrão; Wesley, Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick e Diego Souza; Rogério, Mena e André.

A Chapecoense está escalada para o confronto contra o Sport! O time catarinense vai a campo com: Jandrei, João Pedro, Douglas, Grolli e Reinaldo; Moisés, Amaral, Lucas Marques e Luiz Antônio; Arthur e Wellington.

Bom dia galera! Hoje vamos acompanhar Chapecoense x Sport ao vivo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Acompanhe todos os lances aqui na VAVEL Brasil. A partida começa às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

No último confronto, quando o Sport vivia uma boa fase no Campeonato Brasileiro, vitória por 3x0 do Leão.

Ao todo, são 10 partidas entre as duas equipes na história. Os jogos, que envolvem não só a primeira divisão, como a Série B e Copa do Brasil, têm um total de cinco vitórias para o Sport, quatro para a Chapecoense e apenas um empate.

Apesar de o time catarinense estar mais tranquilo, o jogo é encarado com um confronto direto, pois a equipe estão separadas por apenas quatro pontos. O Sport é o 16º com 35 pontos, enquanto a Chapecoense ocupa a 13ª com 39.

Pela regularidade e qualidade que Jandrei vem demonstrando no Campeonato Brasileiro, sendo o único do elenco a disputar todos os jogos, a diretoria decidiu comprar 60% dos direitos do goleiro junto ao Tubarão, assinando com ele até 2021.

A Chapecoense estava se aproximando perigosamente do Z4, mas a chegada do técnico Gilson Kleina fez com que o time entrasse numa boa fase e agora já são três jogos sem derrotas, com duas vitórias e um empate, este último contra o Atlético-PR fora de casa.

O Índio Condá finalizou a sua preparação em treino realizado nesse sexta-feira (3). Abrindo mão do fator surpresa, Kleina já definiu a equipe que enfrentará o Leão da Ilha do Retiro: Jandrei, João Pedro, Douglas, Grolli e Reinaldo; Moisés, Amaral, Lucas Marques e Luiz Antônio; Arthur e Wellington.

Diferente da Chapecoense, o Sport vive uma péssima fase no Campeonato Brasileiro. São apenas sete pontos no returno, com apenas um triunfo, contra o Vitória no Barradão por 3 a 0. No último jogo do campeonato nacional, derrota para o Coritiba em casa de virada por 4 a 3.

Eliminado também da Copa Sul-Americana, o técnico Daniel Paulista prometeu foco total no Brasileiro. "A eliminação da Sul-Americana vai nos dar o foco exclusivo na Série A. Isso é muito importante para que a gente tenha todas as forças e pensamentos para sair dessa situação", afirmou o comandante.

Com os desfalques de Samuel Xavier e Raul Prata, Daniel deve improvisar Wesley na lateral-direita. Ele também conta com os retornos de Diego Souza, André e Osvaldo e possivelmente irá a campo com: Magrão; Wesley, Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick e Diego Souza; Rogério, Mena e André.