Resultado Corinthians x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2017 (3-2)

Já o Palmeiras desceu para a quarta posição continuando com 54 pontos.

Com o resultado, o Corinthians continua líder como nunca com 62 pontos, seis a mais que o segundo colocado Santos.

QUE JOGO ALUCINANTE AMIGO!!! Teve de tudo, gols, brigas, cenas lamentáveis, lances polêmicos, arbitragem sendo questionada, expulsão, não expulsão. O Corinthians começou abafando e abriu dois a zero no primeiro tempo, o Verdão diminuiu e logo em seguida Jô fez o terceiro.



Na segunda etapa, Palmeiras abafou, fez o segundo com Moisés, em seguida mais uma polêmica de expulsão com o jogador Gabriel, porém arbitro nada marcou. Nos instantes finais, Deyverson acertou uma cotovelada em Felipe Bastos e foi expulso. Corinthians conquistou três pontos importantes!!

51' FINAL DE JOGOOOOOOOOOOOOOO VITÓRIA DO CORINTHIANS!!!!!!!!!!

51' CÁÁÁÁÁÁÁÁSSIO!!!!!!! Róger Guedes apareceu livre na área tentou o cruzamento o goleiro saiu para fazer a defesa

49' DEYVERSON EXPULSO!!!!!!! Por cotovelada em Felipe Bastos !!!!

48' EGÍDIO DO CÉU!!!!! Dudu cobrou escanteio, a defesa cortou, na sobra Egídio emendou de primeira, a bola foi parar no Allianz Parque

47' AFAAAAAAAAASTA BALBUENA Na pressão do Palmeiras Guerra cruzou, Balbuena cortou para escanteio

46' Dudu cobra escanteio na segunda trave, Moisés cabeceia para fora

45' CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMO

44' Dudu cobra lateral na área, Dracena cabeceia pra fora

42' Jadson chega forte e recebe cartão amarelo

41' UUUUUUUH Dudu pela esquerda fez o cruzamento, o Mina chegou relar na bola mas saiu pela linha de fundo

39' Substituição no Palmeiras: Sai: Tchê Tchê . Entra: Deyverson

37' Guerra cobra escanteio a defesa afasta, na sobra, Egídio manda a bola para fora do estádio

36' Substituição no Corinthians: Sai: Camacho. Entra: Felipe Bastos

33' EITA!!!!! Em dividida, Fagner e Dudu chegaram muito forte , saiu até faisca e o juíz deu falta de Fagner o qual recebeu a o cartão amarelo

30' DEFENDE FERNANDO PRASS!!!!! Rodriguinho invadiu a área, a bola foi desviada e o goleiro fez grande defesa

26' UUUUUUH Guerra aproveitou jogada individual de Róger Guedes mandou um foguete. A bola passou perto

25' Dudu virou o jogo para Róger Guedes que tentou tocar de cabeça para o meio da área, a bola saiu pela linha de fundo

23' E QUE GOLAÇO!!!!!!!! Em cobrança de escanteio, Pablo afasta mal, a bola sobra limpa para o Moisés mandar uma bomba na gaveta.... 3 a 2!!! temos jogo!!!

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!!!! MOISÉS!!!!

22' Substituição Dupla: No Palmeiras: Sai: Bruno Henrique. Entra: Guerra. No Corinthians: Sai: Gabriel. Entra: Maycon

20' A bola rola, Gabriel está de volta e Daronco não expulsa ninguém

17' IH RAPAZ, E AGORA? Gabriel foi atendido dentro de campo, o volante entrou sem autorização do juíz pela regra deveria receber cartão amarelo, como o volante já tem fica a pressão para Anderson Daronco

16' MEU DEUS RÓGER GUEDES!!!!!!! O atacante recebeu na linha de fundo foi tentar o cruzamento e mandou a bola no metrô Itaquera

15' Egídio cobra falta na barreira

14' Bruno Henrique recebeu na intermediária sofreu carrinho de Gabriel, o qual recebeu cartão amarelo

13' UUUUUUUUUH Egídio pela esquerda fez cruzamento fechado, Cássio fez boa defesa

11' Dudu cobra falta, a bola passou por todo mundo

8' Cartão amarelo para Egídio

7' Romero fintou Egídio e foi derrubado pela direita

5' Bruno Henrique mandou de longe, a bola passou sem perigo

3' Róger Guedes tenta cruzamento rasteiro, Pablo afasta

2' Clayson cobra escanteio, Fernando Prass tira de soco

1' O Palmeiras fez uma alteração saiu: Keno. Entrou: Róger Guedes

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!!!!

UM JOGAÇO NO PRIMEIRO TEMPO A partida começou pegada, com o Corinthians pressionando, aos 27 minutos abriu o placar com Romero, dois minutos depois fez o segundo com Balbuena. O Palmeiras reagiu marcando com Mina aos 34. Quatro minutos depois, Jô fez o terceiro para o Timão, de pênalti

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!!!!!

46' Dudu lançou Egídio muito forte

45' Dois minutos de Acréscimo

40' Egídio manda uma bomba, a bola passa longe do gol

38' Que JÔgo é esse amigos!!! Logo após o gol do Palmeiras, Jô cobra Pênalti muito bem... 3 a 1 para o Corinthians

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS!!!!!! JÔ

35' PÊNALTI PARA O CORINTHIANS !!!! Dracena derruba Jô e o juiz apita

34' TA LÁ É DO ZAGUEIRO ARTILHEIRO!!! Dudu cobrou escanteio na cabeça do Mina que completou para o gol!!

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!!!! YERRI MINA!!!!!!

33' SAAAAAAAAAAAAAAAALVA PABLO Dudu cobra escanteio a bola sobra limpa para Borja que manda para o gol e o zagueiro do Corinthians salva em cima da linha

29' SÓ DA TIMÃO!!!!!! Clayson cobra escanteio a bola passa por todo mundo e sobra limpa para Balbuena completar para o gol

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS!!!!! BALBUENAAAAAA

27' TA LÁ!!!!! ROMERO!!!!! Rodriguinho pela direita fez o cruzamento no facão, Romero nas costas de Egídio mandou para os fundos das rededes

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS !!!!!! ROMERO!!!!!!!

25' IMPEDIDO!! Romero mais uma vez pela direita, Jô cabeceou em posição de impedimento

23' Lançamento para Jô que desviou de " casquinha" para Clayson mas Fernando Prass foi mais rápido e ficou com a bola

22' Edu Dracena chega no carrinho em cima de Jô e o árbitro marca a falta

21' PRA QUEM? Egídio tentou uma inversão de jogo e mandou a bola na bandeira de escanteio

18' PALMEIRAS RESPONDE!!! Borja arrancou pelo meio, em jogada individual, invadiu a área e mandou um foguete. A bola passou muito perto do gol!

17' UUUUUUH Fagner mandou de longe, Prass fez boa defesa

15' NÃÃÃÃÃÃO RODRIGUINHO!! Romero pela direita ganhou de Egídio e cruzou para Rodriguinho livre que mandou de primeira, a bola passou por cima do gol

13' Dudu lançou Keno, o qual estava em posição irregular

12' Em cobrança de escanteio, Balbuena fez falta em Fernando Prass

10' Bruno Henrique cruza nas mãos de Cássio

9' Egídio tenta cruzamento, Romero corta para escanteio

6' SAAAAAAAAAAAAALVA FERNANDO PRASS!!! Em vacilo da defesa do Palmeiras a bola sobrou limpa para Rodriguinho que finalizou no cantinho e Fernando Prass fez linda defesa

4' Bruno Henrique arrancou pelo meio e sofreu falta

2' PASSOU LONGE Gabriel errou o passe a bola sobrou para Keno que rolou para Borja, que chutou longe do gol

1' UUUUH Maike pela direita faz o cruzamento, Mina desvia de cabeça para fora

0' COMEÇA O DERBY!!!!

A saída pertence ao Corinthians

TUDO PRONTO!!! A BOLA VAI ROLAR!!!!

16:58 Diversos fogos de artifício são estourados na Arena formando uma cortina de fumaça. É decisão amigo!!

15:56 Torcida do Corinthians escrito " BiCampeão Mundial " e as imagens das duas taças

16:55 Hino Nacional Brasileiro sendo executado no momento

16:54 TIMES EM CAMPO!!!!!

16:51 Os dois times estão na boca do túnel!!!! clima de Derby!!!! clima de decisão

16:50 Faltando 10 minutos para o início do jogo, a Arena Corinthians já está abarrotada. Teremos grande público

16:37 As duas equipes estão no gramado na Arena Corinthians em processo de aquecimento

16:32 Movimentação continua grande na entrada da Arena Corinthians

16:30 O elenco do Palmeiras está no gramado para o aquecimento, obviamente os torcedores do Corinthians vaiaram muito o Alviverde.

16:29 QUEM APITA? O responsável pela partida será Anderson Daronco, árbitro Fifa apita a partida, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno de Andrade Junior todos do Rio Grande do Sul

16:18 Cássio e Walter também fazem aquecimento na Arena Corinthians

16:15 Os goleiros do Palmeiras entram no gramado para iniciar o processo de aquecimento

16:10 Hoje faz 84 anos da maior vitória da história do derby, em 1933 o Verdão aplicou uma sonora goleada por 8 a 0. Saiba mais : Palmeiras 8 x 0 Corinthians: maior goleada do Derby Paulista completa 84 anos neste domingo

16:06 PALMEIRAS ESCALADO!!!!! Fernando Prass, Mayke, Edu Dracena, Mina e Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Miguel Borja.

16:03 O zagueiro Pedro Henrique, que teve um corte no pé no último sábado, não ficará nem no banco de reservas

16:02 CORINTHIANS ESCALADO!!!! Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô

15:59 Torcida continua animada fora da Arena, no tradicional pré jogo

15:56 Promessa da torcida Alvinegra é de Mosaico 3D na arquibancada leste antes da partida

15:55 Em 100 anos de história Corinthians x Palmeiras ou Palmeiras x Corinthians fizeram muitas partidas que ficaram na história.

15:44 A Delegação do Corinthians acaba de chegar ao estadio!!!

15:41 DESFALQUE DE ÚLTIMA HORA!!!! Recuperando de lesão, o atacante William treinou durante a semana normalmente, mas não foi visto na chegada do Palmeiras ao estádio. O clube informou o corte do jogador devido a não atingir os índices físicos de jogo, como velocidade, arranque, aceleração. O atleta seguirá em fase final de transição.

15:30 A delegação do Palmeiras acaba de chegar no estádio o primeiro a descer do ônibus foi o presidente Maurício Galiotte

15:29 Como todo Derby neste ano teremos um patch no uniforme dos dois clubes em comemoração do centenário do clássico

15:22 As duas equipes entram pressionadas na partida, o líder Corinthians tem apenas três pontos a mais que o segundo colocado Santos. Já o Verdão busca a vitória para voltar a 2ª colocação

15:15. A torcida do Alvinegro vem apoiando a equipe, no último treino a torcida colocou 32 mil pessoas na Arena Corinthians

15:07. Muita gente tentando tirar foto com Marcelinho Carioca

Boa Tarde, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o clássico entre Corinthians x Palmeiras ao vivo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

A torcida do Corinthians faz bastante festa nos arredores da Arena Corinthians e com o tradicional churrasco. Quem apareceu no meio da galera, foi o ídolo Marcelinho Carioca o qual foi bastante tietado

Já o Palmeiras tem todos os jogadores a disposição para Alberto Valentim, recentemente Willian se recuperou de um problema na coxa e Guerra está de volta após lesão no ombro

O Corinthians não poderá com dois jogadores : Marquinhos Gabriel está com uma lesão muscular na coxa direita e Vilson que ainda faz trabalho de transição física

Pelo lado Palmeirense, o atacante Dudu afirmou que o favoritismo é do rival Corinthians: “Acho que (o favoritismo) parte deles, porque até algumas rodadas atrás estávamos a 17 pontos deles, estamos a cinco. Temos possibilidade de diminuir para dois pontos a vantagem, para ver nessas sete rodadas o que a gente pode fazer.”

o lateral direito Fagner sabe da importância do jogo e declarou que só a vitória interessa ao Timão “O mais importante para nós é a vitória. Sabemos da importância do jogo, que é um clássico, mas vamos nos preparar bem para buscar esses três pontos. Vamos estudar o Palmeiras, traçar nossa estratégia, tentar tirar vantagem para a gente vencer o jogo. Todo jogo é importante no Brasileirão de pontos corridos, todos os jogos têm a mesma importância. São 38 decisões. É se preparar bem para essa. Temos de fazer um grande jogo. Não vai adiantar nada vencer o Palmeiras se a gente não fizer nosso papel no decorrer do campeonato. Temos de nos preparar para um grande jogo no domingo, na quarta, e assim tem que ser até a definição”, explicou.

Um dos maiores clássicos do mundo, Corinthians x Palmeiras fazem um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro, além do tradicional derby acontece o confronto entre o 1º colocado Corinthians contra o vice-líder Palmeiras.

A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians é gigante, a CNN considera o nono maior clássico do mundo e a maior rivalidade do futebol brasileiro, a Football Derbies outro veículo especializado, considerou o derby paulista entre os quatro maiores clássicos do futebol mundial

Os dois clubes já disputaram diversos clássicos valendo título o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras seis vezes na história. Nos Campeonatos Paulistas de 1929 , 1954 , 1955 , 1999 . Ganhou Rio São Paulo de 1954 e o Campeonato Brasileiro de 2011

Enquanto o Palmeiras levantou a taça em dez competições que contaram com o rival como vice-campeão: Campeonato Brasileiro de 1994 (final), nos Torneios Rio-São Paulo de 1951 (final) e 1993 (final) e nos Campeonatos Paulistas de 1936 (final), 1942, 1974 (final) e 1993 (final), além do Campeonato Paulista Extra de 1938. Nos estaduais de 1942, 1947 e 1966, mesmo com o Corinthians vice-campeão, as partidas decisivas não foram realizadas contra o mesmo.

O maior artilheiro do derby é o jogador Cláudio o qual atuou pelo Corinthians e marcou 21 gols no maior clássico do país. Ademir da Guia , foi o jogador que mais atuou na história deste jogo, o ídolo do Verdão participou de 57 partidas entre Palmeiras x Corinthians

O líder Corinthians está com cinco pontos de vantagem do Palmeiras, mas não está obtendo bons resultados, nas últimas cinco partidas foram uma vitória, três derrotas e um empate.

Já o Palmeiras desde a saída de Cuca vive momento de crescimento, nas últimas cinco partidas foram três vitórias e dois empates.

Dérbi entre Corinthians e Palmeiras completa em 2017 seu centenário. Em 100 anos foram até agora foram 363 partidas, o Verdão ganhou 129 vezes, Timão terminou como vencedor em 124 oportunidades, houve 110 empates, o Alviverde balançou as redes 518 vezes enquanto o Corinthians fez 475 gols.

A primeira partida entre as duas equipes foi em 1917, na época o Palestra Itália ganhou do Corinthians por 3 a 0 com três gols de Caetano.Partida a qual foi disputada no antigo Palestra Itália, onde hoje é o moderno Allianz Parque

A Arena Corinthians será o palco da Partida entre Corinthians x Palmeiras

As equipes jogaram no estádio do Timão cinco vezes e o confronto é equilibrado. Foram 2 vitórias para o Palmeiras por 2 a 0 , um empate, onde o Verdão levou a melhor nos pênaltis, e o Corinthians ganhou apenas duas vezes, na estreia do estádio no Dérbi, em 2014 e pelo Campeonato Paulista deste ano