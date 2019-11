Resultado Cruzeiro 1x0 Atlético-PR  pelo Campeonato Brasileiro 2017

Muito obrigado, amigos ligados na VAVEL Brasil. Acompanhe nosso pós-jogo e repercussões da vitória do Cruzeiro sobre o Atlético-PR, por 1 a 0.

O Atlético-PR volta a jogar em casa. Recebe o Corinthians, quarta-feira (8), às 21 horas, na Arena da Baixada.

Próximo jogo do Cruzeiro será contra o Flamengo, quarta-feira (8), no Ninho do Urubu, às 21h45.

O Atlético-PR, neste momento, é o 11º colocado, com 42 pontos. Caiu duas posições, com a vitória do São Paulo, e a vitória parcial do Bahia sobre a Ponte Preta.

Com o resultado, o Cruzeiro se mantém em quinto lugar, com 51 pontos.

48' TERMINA O JOGO NO MINEIRÃO. CRUZEIRO 1 x 0 ATLÉTICO-PR

47' Fabrício tenta a jogada de linha de fundo. Cruza, e a zaga deixa a bola sair.

46' Atlético-PR gasta a bola. Cruzeiro se segura na defesa.

44' Sai Rafinha. Entra Rafael Marques. Técnico Mano Menezes queima a terceira mudança.

44' ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO

42' ISOLOU ROBINHO! Ataque do Cruzeiro. Diogo Barbosa cruza, a bola passa por todo mundo. Robinho pega o rebote da entrada da grande área, e isola.

41' Escanteio batido, mas a zaga celeste corta.

41' FÁBIO, SENSACIONAL! Chute para o gol, Fábio espalma para escanteio.

40' Sai Pavez. Entra Éderson. Técnico Fabiano Soares queima a terceira alteração.

39' ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO-PR

38' Sai Arrascaeta. Entra Jonata. Segunda mudança celeste.

38' ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO

37' Cruzeiro tenta no contra-ataque. A bola chega em Alisson, que bate para o gol. Weverton defende.

35' QUE FEIO, FABRÍCIO! Cruzamento de Jonathan, a bola passa por todo mundo. Fabrício pega o rebote e a bola passa longe do gol.

34' Fabrício tenta cruzamento, Diogo Barbosa corta.

33' Atlético-PR tenta no ataque, mas quando não erra passe, é a marcação do Cruzeiro que toma a bola.

30' Escanteio para o Atlético-PR. Sidcley bate, mas a bola vai com muita força e sai pela lateral.

29' Sai Thiago Neves. Entra Alisson.

28' ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO

27' Sidcley levanta a bola para a grande área. Ribamar domina e bate. Fábio defende.

25' Sai Lucho Gonzalez e entra Matheus Rossetto. Segunda mudança para o Atlético-PR.

25' ALTERAÇÃO NO ATLÉTICO-PR

24' Pavez comete falta e recebe cartão amarelo.

23' Sidcley recebe cartão amarelo.

22' QUE PERIGO, GUILHERME! Meia bate escanteio e a bola quase entra. Tocou no travessão.

21' Bola alçada na grande área. Ribamar tenta, a bola desvia e sai. Escanteio para o Furacão.

20' Jogada de ataque do Cruzeiro. Diogo Barbosa tenta o chute, mas Weverton defende.

19' Técnico Fabiano Soares tira um jogador de mais velocidade no ataque, e tenta um centroavante.

18' Lucas Fernandes deixa o campo. Pablo entra no jogo.

18' ALTERAÇÃO NO ATLETICO-PR.

17' Cruzeiro puxa contra-ataque. A bola sobra para Lucas Silva, que domina e bate para o gol. Sem perigo.

16' Cruzeiro dá a bola para o Atlético-PR. O Furacão troca passes, mas a marcação celeste está bem postada.

15' Sidcley tenta cruzamento para Guilherme. Murilo corta e o Cruzeiro sai para o jogo.

14' TN 30 TENTA! Thiago Neves recebe, vai pelo meio, e tenta o arremate. Bola passa longe do gol.

13' Jogada de Lucas Fernandes pela direita. Tentou o Cruzeiro e a bola saiu fraca. Fábio defendeu.

12' Fabrício tenta lançamento. A bola é longa e não deu para Lucas Fernandes chegar. Linha de fundo, tiro de meta para o Cruzeiro.

11' WEVERTON SENSACIONAL! Rafinha traz a bola pelo meio, bate para o gol, e Weverton faz grande defesa.

10' Escanteio para o Cruzeiro. Bola batida, a zaga corta.

9' SOZINHO NÃO NÉ, JONATHAN? Lateral-direito saiu da ponta para o meio, faz boa jogada, mas todo mundo está marcado.

8' Robinho tenta lançamento. Ezequiel livre correu para receber, mas não chega a tempo. Bola saiu para lateral.

7' QUE LANCE DO THIAGO NEVES! Jogada iniciada pelo TN30 no campo de defesa, Rafinha recebe, puxa o contra-ataque, toca para Lucas Silva que cruza para Thiago Neves. Ele tenta uma meia bicicleta, e a bola vai pela linha de fundo.

5' Atlético-PR troca passes, mas não consegue passar pela defesa celeste.

3' NOVAMENTE RAFINHA! Recebeu a bola de Diogo Barbosa, trouxe para o meio. Bateu para o gol, a zaga travou. No rebote, Rafinha chuta e a bola saiu a direita de Weverton com perigo.

3' Rafinha recebeu lançamento livre pela esquerda, mas domina mal e a bola sai pela linha lateral. É para o Atlético-PR no campo defensivo.

2' Jonathan tenta o lançamento para Lucas Fernandes. A zaga corta, o Furacão tenta no rebote e a bola sai para a lateral. É para o Cruzeiro.

2' Bom passe para Rafinha, que puxa o contra-ataque, mas passa da bola e perde a chance.

1' Lançamento longo para Ribamar, mas Ezequiel consegue afastar o perigo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO. Cruzeiro não tem alterações, e o Atlético-PR também não tem.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO. CRUZEIRO 1 x 0 ATLÉTICO-PR

46' Escanteio, bola para a grande área, mas a zaga corta.

45' FÁÁÁÁBIIIOOOOOOOOOOOO! Jogada de Sidcley para a grande área, Ribamar, de bicicleta, finaliza, e Fábio opera um verdadeiro milagre.

43' Atlético-PR troca passes, mas a marcação celeste é muito boa.

40'GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLAAAAAAAAAAAAAÇOOOO... ARRASCAETA! Lançamento para o camisa 10 celeste, ele entra na área, limpa a marcação, e bateu colocado, no ângulo esquerdo de Weverton. Cruzeiro 1 x 0.

36' QUE CHANCE, RIBAMAR. Passe genial de Guilherme para Ribamar. Livre, o centroavante bate cruzado e erra.

34' Escanteio batido, mas o ataque do Atlético-PR comete falta.

33' Contra-ataque do Furacão. Bola lançada de Guilherme para Sidcley. O lateral tenta a jogada e ganha escanteio.

31' Escanteio batido, mas a finalização celeste foi para fora. Tiro de meta.

30' Boa jogada de Diogo Barbosa. Cruzamento, a zaga tira. Lucas Silva bate para o gol. Bola desviada. Escanteio.

27' Cruzamento para a grande área. Ribamar cabeceia para fora, mas antes cometeu falta no zagueiro Murilo.

26' AH ROBINHO, DESAFINOU HEIN! Cruzamento de bola para grande área, a zaga paranaense corta mal, Robinho pega de primeira, mas isola, mandou nas arquibancadas do Mineirão.

25' Cruzeiro joga trocando passes. Atlético-PR explora os lançamentos longos, mas erra em demasia.

24' Lucas Fernandes recebe em condições, bate para o gol, mas erra no arremate.

22' Cruzeiro troca passes. Thiago Neves aberto pela esquerda e Arrascaeta centrado no ataque.

19' QUASE, FURACÃO! Ribamar recebeu lançamento de Lucas Fernandes. O centroavante bateu cruzado, mas a bola foi para fora.

16' Lance parado. Atacante Ribamar recebeu lançamento, mas ajeitou a bola no braço. Falta para o Cruzeiro no campo defensivo.

14' Jogadores reclamam que a bola está murcha. No jogo, os jogadores querem ficar de bola cheia.

12' Robinho bate falta. a bola toca na barreira. No rebote, Manoel bateu para o gol. Fraco, Weverton pegou.

11' FALTA PARA O CRUZEIRO. Guilherme deu combate e cometeu falta em Arrascaeta. Thiago Neves e Robinho colocados para a batida.

11' Cruzeiro se solta um pouco. Começa a se movimentar mais e criar espaços.

10' DEFENDEU GOLEIRO. Rafinha faz jogada, tenta pelo meio. A bola sobrou para Arrascaeta que bateu para o gol. No meio do gol, Weverton fez a defesa.

9' Lucas Fernandes tenta jogada pela linha de fundo. Fez o cruzamento, a bola tocou em Rafinha e voltou no jogador do Atlético-PR. Tiro de meta.

8' Atletico-PR troca passes no meio-campo. Defesa celeste bem compactada impede qualquer trama adversária.

7' Thiago Neves cobra escanteio. Arrascaeta toca de cabeça, a zaga corta. No rebote, o zagueiro Murilo comete falta no ataque. Bola para o Atlético-PR.

6' Primeira boa chegada do Cruzeiro. Cruzamento de Thiago Neves, a zaga parananense corta. Escanteio.

5' Cruzeiro começa a adiantar a marcação, mas o Atlético-PR desce bem para o ataque.

4' Cruzeiro, sem a bola, ocupa-se todo no campo de defesa. O Atlético-PR faz o mesmo.

2' Equipes trocando passes, sem muita criatividade.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO COMEÇA O JOGO. CRUZEIRO E ATLÉTICO-PR NO MINEIRÃO.

Jogadores estão em campo e, respeitosamente, postados para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Foto: Isabelly Moraes/VAVEL Brasil.





Sexteto de arbitragem vem todo mundo de São Paulo. Árbitro: Marcelo Aparecido R de Souza - SP (CBF). Árbitro Assistente 1: Anderson José de Moraes Coelho - SP (CBF). Árbitro Assistente 2: Bruno Salgado Rizo - SP (CBF). Quarto Árbitro: Fabio Rogerio Baesteiro - SP (CBF). Árbitro Adicional 1: Leandro Bizzio Marinho - SP (CBF). Árbitro Adicional 2: Salim Fende Chavez - SP (CBF)

Cruzeiro estreia, hoje, a terceira camisa do clube. Lançamento aconteceu nesta semana. Foto: Divulgação/Cruzeiro





Atletas do Cruzeiro realizam trabalho de aquecimento próximo a torcida cruzeirense. Foto: Isabelly Moraes/VAVEL Brasil





Jogadores do Atlético-PR iniciam trabalho de aquecimento no gramado do Mineirão. Foto: Isabelly Moraes/VAVEL Brasil





Volante Henrique ainda cravou os pés na calçada da fama do Mineirão. Que honra hein, rapaz! Foto: Twitter oficial/Estádio Mineirão





Volante Henrique, do Cruzeiro, recebe placa pelos 400 jogos completados com a camisa cruzeirense. Jogador chegou ao clube celeste em 2008. Foto: Twitter oficial/Estádio Mineirão





Mascotes do Cruzeiro aguardam, na zona mista, a hora de entrar no campo com os jogadores. Foto: Isabelly Moraes/VAVEL Brasil





Torcedores do Cruzeiro começam a chegar no Estádio Mineirão. Foto: Isabelly Moraes/VAVEL Brasil







Atlético-PR também escalado oficialmente para o jogo contra o Cruzeiro.





Cruzeiro definido para o jogo contra o Atlético-PR.





Boa Tarde, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o jogo entre Cruzeiro x Atlético-PR ao vivo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Pendurados do Atlético-PR: Bruno Guimarães, Deivid, Lucho González, Matheus Rossetto, Ribamar, Sidcley, Wanderson e Zé Ivaldo.

Pendurados do Cruzeiro: Diogo Barbosa, Ezequiel, Henrique, Hudson, John Lennon, Murilo, Rafinha, Raniel e Sassá.

O técnico Fabiano Soares tem dois desfalques importantes para o jogo contra o Cruzeiro. O zagueiro Thiago Heleno, com um problema nas costas está fora. Paulo André fará dupla com Wanderson. No meio, Nikão cumpre suspensão imposta pelo STJD. Felipe Gedoz seria seu substituto, porém, foi vetado de ultima hora com uma lesão no pé. Definição acontecerá no vestiário.

Para o jogo de hoje, o técnico Mano Menezes não terá o volante Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Silva será seu substituto. Por outro lado, ganha a presença do meia Robinho, que entrará no lugar de Rafael Marques.

O Atlético-PR caiu para a décima posição. Tem 42 pontos ganhou. 11 vitórias, nove empates e 11 derrotas. Marcou 38 gols e sofreu 38. Ribamar, Sidcley e Guilherme são os artilheiros do Furacão: quatro gols cada.

Neste momento, o Cruzeiro é o quinto colocado com 48 pontos. Venceu 13 partidas, empatou nove e perdeu outras nove. Marcou 38 gols e sofreu 30. Thiago Neves é o artilheiro celeste na competição. Anotou oito gols.

Os dois times precisam da vitória por objetivos diferentes. O Cruzeiro que voltar a vencer após três jogos em jejum. São duas derrotas e um empate. O Atlético-PR entra em campo lutando por uma das vagas a próxima edição da Copa Libertadores da América.