Resultado: Grêmio vence Flamengo no Campeonato Brasileiro 2017 (3-1)

Partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Tabu: Flamengo não vence Grêmio em Porto Alegre há 13 anos. Desde o Brasileiro de 1994 e desde a Copa do Brasil de 2004.

O Grêmio chega aos 54 pontos. Iguala pontuação do Palmeiras e assume o terceiro lugar. O Santos é segundo com 56. O Corinthians lidera agora com folga. Tem 62 pontos. O Flamengo fica para trás. Somente 48 pontos na sétima colocação.

Everton foi eleito o melhor em campo. Dois gols para virada do Grêmio na partida. Segundo tempo em que ele e Beto da Silva decidiram, vindos do banco de reservas.

"Campeonato Brasileiro é importantíssimo para nós. Temos que mostrar nossa força em ambas as competições", Fernandinho.

48' FINAL DE JOGO! Tricolor vira e vence Flamengo com grande vitória por 3 a 1. Everton duas vezes para o Grêmio e Luan completou o placar. Grande jogo de Beto da Silva.

São três minutos de acréscimos.

44' NA TRAVEEEEE! Flamengo quase desconta. Jogada de Paquetá, bola para Vinicius Junior, lance na área e o chute pega no poste!

42' Troca no Flamengo: Lucas Paquetá entra no lugar de Cuéllar.

40' PERDE A CHANCE DO QUARTO! Luan cabeceia nas mãos do goleiro Diego Alves. Foi outra jogada boa de Beto da Silva.

Troca no Grêmio: Ramiro deixa o campo e entra Léo Moura.

Troca no Flamengo: Geovânio no lugar de Arão.

Luan não marcava na Arena há 154 dias.

Tricolor mais uma vez derrota o Flamengo. No primeiro turno, vitória por 1 a 0 na Ilha do Urubu.

Bela jogada de Beto da Silva e Luan chega para fazer mais um. Luan, o craque do time! 3 a 1!

35' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUAN FAZ O TERCEIRO!

34' Falta sofrida pelo Luan em jogada pelo lado esquerdo.

32' Arthur erra passe pelo meio de campo.

31' PRA FORA! Everton Ribeiro chuta de longe e manda pela linha de fundo.

29' Troca no Flamengo: sai Renê e entra Vinicius Junior. Flamengo vai em busca de recompor-se no placar.

Everton entrou no lugar de Fernandinho e passa por cima do Flamengo com dois gols.

Everton invade a área e vira o placar na Arena! Tricolor tem 2 a 1 na partida!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! VIRADA DO TRICOLOR! EVERTON DE NOVO!

Jogada pela direita, Everton chega após desvio de Beto da Silva e empata o jogo. Primeiro toque na bola para colocar o gol de empate. Estrela do Cebolinha.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! EVERTON EMPATA!

Trocas no Grêmio: Sai Fernandinho e entra Everton. Sai Jael e entra Beto da Silva.

22' PRA FORA! Jogada gremista em troca de passes e Ramiro bateu pela linha de fundo.

21' Falta de Pará sobre Fernandinho.

20' Everton e Beto da Silva vão entrar no Grêmio daqu a pouco.

19' Grêmio cruza bola da direita, mas Vaz corta pelo Flamengo.

14' QUASE! Everton Ribeiro na linha de fundo na troca de passes, Cuéllar chega para marcar na localização do pênalti, mas Marcelo Oliveira corta com cabeçada para salvar.

11' Flamengo abdica de jogar mais, mas se defende à espera do Grêmio. Arma do Mengão pode ser os espaços criados a partir desse cenário.

10' Bola no fundo de campo para Fernandinho, Rhodolgo protege, mas cede o escanteio.

9' PRA FORA DE NOVO! Jael recebe entre os zagueiros, toca para trás e Ramiro chuta de fora da área pela linha de fundo. Pega mal na bola.

7' PRA FORA! Jael consegue deixar Fernandinho livre, ele chuta cruzado e manda próximo da meta!

4' Marcelo Oliveira cruza da esquerda, mas a zaga flamenguista rebate de cabeça.

Jogada rápida do Mengão e Éverton Ribeiro aparece para complear de cabeça. Flamengo tem a vantagem na Arena.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! ÉVERTON RIBEIRO ABRE O PLACAR!

0' BOLA ROLANDO! COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Grêmio e Flamengo sem mudanças na equipe.

Vamos ao segundo tempo, amigos e amigas da VAVEL. No futebol feminino, o Grêmio vai fazendo 12 a 0 sobre a Sapucaiense no Campeonato Gaúcho.

Flamengo teve domínio do jogo por momentos, perdeu boas chances com Vizeu, Renê quase acertou o alvo de longe, mas a bola passou raspando o travessão. O Grêmio estava lento, sem alternativas ou verticalização, mas conseguiu um pouco mais disso no final da etapa. Diego Alves fez duas boas defesas no jogo até aqui. É uma partida de muita marcação, com isso, muitos erros de passe e poucas chances dos dois lados. Os atacantes ainda não conseguiram aproveitar as poucas chegadas mais incisivas.

45' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos e sem bola na rede até aqui.

44' Outra bola que o Grêmio podia ter disparado, mas somente Michel quem finaliza de longe e manda por cima.

42' Jael aciona passe para Luan, mas o jogador demora para concluir e passa errado na entrada da área.

41' ESPAAAAALMA DIEGO ALVES! Grêmio consegue ser vertical, bola rola entre os atletas, Ramiro e Luan se atrapalham, mas a bola volta e Ramiro dispara e o goleiro salva o Fla!

37' Geromel derruba Vizeu. Falta ao Flamengo.

34' PRA FORAAA! Renê avança pela meia esquerda e dispara para raspar o travessão! Que chance do Mengão!

32' Luan erra passe, Flamengo arma jogada, Arão recebe na área, mas Marcelo Oliveira afasta pela linha lateral.

30' Lançamento longo do Pará na inversão de jogo, goleiro Paulo Victor protege e ganha tiro de meta. 0 a 0.

25' PRA FORA DE NOVO! Vizeu aparece na grande área para completar chute cruzado e manda próximo ao ângulo! Que perigo!

23' PRA FORA! Vizeu conduz, costura a defesa gremista e chuta por cima na hora do arremate.

21' Arthur perdeu bola. Pará cobrou escanteio na oportunidade, mas a defesa gremista afastou.

19' Flamengo procura atacar mais. Vizeu perdeu jogada entre os zagueiros. Em outro lance pela esquerda, Renê passa a bola errado, mas Grêmio não aproveita na saída em velocidade.

16' PRA FORA! Vaz arrisca de longe e manda por cima. Deram espaço ao zagueiro flamenguista.

15' Falta de Fernandinho sobre Pará. Bola na defesa do Flamengo.

14' ESPAAAALMA DIEGO ALVES! Ramiro recebe de Kannemann, o meia aciona para Luan e o jogador dispara de pé direito para obrigar o goleiro a saltar e evitar o gol que iria no ângulo!

11' Jael deixou o braço em Vaz e ambos se estranharam. Árbitro paulista conversa com os jogadores.

9' Grêmio troca passes, Luan é bastante acionado. Ele tenta passe para Edilson, mas vai forte demais.

6' Escanteio cobrado por Pará, Marcelo Oliveira sofre a falta ao cortar o cruzamento na área. Bola do Grêmio.

5' Pará arrisca a gol e a bola bate em Fernandinho para sair em lateral.

3' Falta sobre Luan no centro de campo. Jogo não parava desde o apito inicial. Equipes alternam a posse na Arena.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando na Arena!

Hino nacional brasileiro na Arena. Flamengo de rubro-negro, calções brancos. Grêmio de tricolor, camisas listradas, calções pretos.

Vamos lá, vamos em definitivo para trazer todos os lances de Grêmio x Flamengo. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Todas as informações conosco da VAVEL Brasil.

16h38: Encerrado o aquecimento do time gremista. Volta para o vestiário e depois regressa em definitivo com uniforme oficial de jogo.

16h35: Grêmio está na fase quartas de final do Campeonato Gaúcho Feminino. Vai vencendo o Sapucaiense por 1 a 0 fora de casa. Acompanhe pela tag #FutFemininoVAVEL no Twitter e mais tarde com pós-jogo na VAVEL Brasil.

16h30: Times no aquecimento no gramado da Arena do Grêmio. Torcida tricolor começa a chegar. Flamenguistas também presentes.

FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Vaz, Renê; Cuéllar, Márcio Araújo, Arão, Éverton Ribeiro; Éverton e Felipe Vizeu.

GRÊMIO: Paulo Victor; Edílson, Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira; Michel, Arthur, Ramiro, Fernandinho; Luan e Jael.

Grêmio x Flamengo é um dos duelos que mais aconteceu interestadualmente pelo país. Retrospecto do confronto: 31 vitórias do Flamengo, 35 empates em 37 vitórias do Grêmio. 115 gols marcados pelo Rubro-Negro contra 137 sofridos.

Arbitragem Fifa para Grêmio x Flamengo: Raphael Claus (SP/Fifa), auxiliado por Marcelo Van Gasse (SP/Fifa) e Tatiane Saciolotti dos Santos (SP/Fifa).

É o duelo entre o clube de maior torcida no Rio de Janeiro e no Brasil contra o clube de maior torcida no Sul do país.

15h30: Oportunidade ao goleiro Paulo Victor do Grêmio. Após boas atuações nas semifinais da Libertadores, o dia será de descanso ao goleiro Marcelo Grohe.

15h30: Os dois elencos estão na Arena. Preparação no vestiário e logo mais sobem para o gramado em trabalho de aquecimento. A bola rola às 17h00.

15h25: Logo mais vamos confirmar a escalação das duas equipes. O Grêmio de Renato Portaluppi e o Flamengo do colombiano Rueda.

Olá ao amigo e à amiga sintonizados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo de Grêmio x Flamengo ao vivo na 32ª rodada do Brasileirão 2017. Jogo a partir das 17h00 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Fiquem conosco!

O estádio gremista não espera grande público. Gigante foram os mais de 54 mil contra o Barcelona no meio de semana, mas ao domingo, público não deve passar dos 22 mil torcedores na casa do Tricolor.

Provável escalação: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Lucas Paquetá; Éverton Ribeiro, Everton e Felipe Vizeu.

Jogadores pendurados: Juan, Willian Arão, Éverton Ribeiro, Márcio Araújo, Berrío, Gabriel, Vinicius Junior, Réver, Mancuello e Rodinei.

Baixas no Flamengo: Além do atacante Paolo Guerrero, suspenso provisoriamente por 30 dias pela FIFA, o Rubro-Negro não vai contar com o meia Diego e o zagueiro Juan, ambos com problemas na coxa. Réver, Berrío e Thiago também estão no departamento médico

Retrospecto fora de casa! Na atual edição do Brasileiro, o Flamengo tem apenas a 13ª melhor campanha na condição de visitante, tendo somado 17 pontos: quatro vitórias (Atlético-GO, Bahia, Vasco, Chapecoense), cinco empates e seis derrotas.

Tabu! O Flamengo não derrota o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro há 22 anos. A última vitória ocorreu em 1994. Nélio marcou o gol da vitória rubro-negra no Olímpico por 1 a 0, no dia dia 19 de novembro. Desde então, em partidas em 18 partidas em Porto Alegre, o Rubro-Negro soma 12 derrotas e seis empates.

Uma vitória em Porto Alegre pode levar o Flamengo ao quinto lugar da tabela, caso o Cruzeiro não derrote o Atlético-PR no Mineirão, ficando, assim, a um ponto do próprio Grêmio.

Embalado pela heroica classificação na Copa Sul-Americana, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Sem vencer há duas rodadas (2 a 0 para o São Paulo - 0 a 0 com Vasco), o Mais Querido viaja até Porto Alegre para duelar contra o Grêmio pela rodada 32 do certame nacional. Na sétima colocação, com 47 pontos, o Flamengo almeja conseguir a vaga para a Copa Libertadores da próxima temporada via Brasileirão. Para isso, a equipe comandada pelo colombiano Reinaldo Rueda terá que terminar a competição, no mínimo, entre os quatro primeiros colocados.

Informações do Flamengo com repórter Bruno Vasconcellos.

Possíveis leis do ex: O goleiro Paulo Victor, os atacantes Fernandinho e Jael já atuaram pelo Rubro-Negro. Algum deles vai aprontar? Aperitivo a mais no jogo.

Lucas Barrios: atacante argentino naturalizado paraguaio está fora desta e da próxima semana. Cura lesão e quer ficar à disposição da final da Libertadores da América. O centroavante Jael deve ser o substituto, com a possibilidade de entrada de Everton no time.

Preservados: O goleiro Marcelo Grohe e o lateral-esquerdo Bruno Cortez. Paulo Victor, ex-Flamengo e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira ganham espaço na equipe.

Grêmio não vai com força máxima: Paulo Victor; Edilson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho e Jael.

Grêmio soma cinco derrotas em seu estádio. Um recorde negativo para Arena na era dos pontos corridos. Perdeu para Corinthians, Avaí, Cruzeiro, Chapecoense e Palmeiras. Apenas contra o Palmeiras o time era considerado o reserva, embora tivesse desfalques contra Cruzeiro e Chape. O cruzamento de datas entre as copas e o Brasileirão fez o Grêmio poupar o time titular ou jogador pontualmente ao longo de rodadas, dificultando sua chegada entre os primeiros.

No Brasileirão, o Grêmio está em 4º lugar e quer proteger sua posição no G-4. O Cruzeiro é o quinto. No sábado, o Santos venceu e retomou a vice-liderança. O domingo começa com Corinthians líder com 59, Santos com 55, Palmeiras com 54 e Grêmio com 51. Corinthians e Palmeiras se enfrentam na rodada para definir um jogo importante na luta pelo título.

O Grêmio está motivado após a campanha com classificação na Copa Libertadores. É verdade que não fez grande jogo diante do Barcelona do Equador na Arena, mas a vantagem da ida era grande (3 a 0) e nem mesmo a derrota com gol de Jonatan Alves abalou a classificação. No agregado, 3 a 1 ao Tricolor que está na final para enfrentar o Lanús nos dias 22 e 29. Até lá, o foco é o Campeonato Brasileiro.