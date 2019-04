Valentim acredita que Derby teve influência direta da arbitragem: "Tomamos um gol irregular"

Neste domingo (5), o Palmeiras foi até a Arena Corinthians para jogar o segundo derby do Campeonato Brasileiro. O jogo no primeiro tempo foi uma ducha de água fria para o Verdão, pois logo no primeiro período o rival abriu 3 a 1, com o primeiro gol irregular feito por Romero e lance de pênalti polêmico batido por Jô. O segundo tempo, pelo contrário, foi muito movimentado, já que o Palmeiras tinha que propor o jogo. O time alviverde chegou a se aproximar do empate com gol de Moisés, aos 23 minutos, mas não teve condições de marcar o terceiro.

Após o jogo, Alberto Valentim concedeu a entrevista coletiva e comentou sobre o desempenho do time durante a partida: "Foi um jogo equilibrado, a gente estava bem, e tomamos um gol muito irregular. Isso fez com que nós tivéssemos que correr atrás do adversário. A gente já sabia que seria difícil, e com 1 a 0 precisamos correr atrás. Tomamos um gol de bola parada, conseguimos diminuir, e tomamos um gol muito rápido em um pênalti que parece que realmente aconteceu.”

“Fizemos um segundo tempo forte, jogadores foram muito guerreiros. Conseguimos diminuir a vantagem, mas não fizemos o terceiro gol. Mas tudo começou por um erro muito grande da arbitragem. E depois ainda teve o Gabriel. Nunca vi um jogador que está fora entrar e depois voltar".

"Gostei muito do segundo tempo. No primeiro ficamos um pouco abaixo, não fomos o que esperávamos, mas no segundo tempo eu gostei bastante", disse.

Quando perguntado sobre o lance do primeiro gol, o técnico interino foi enfático: "O primeiro gol não foi desatenção, foi erro da arbitragem. O segundo eu preciso ver com calma para depois corrigir. Nós fazemos isso toda semana, nas vitórias e nas derrotas. Vemos os vídeos para corrigir erros e repetir coisas boas".

"O erro do primeiro gol muda todo um jogo. Esse erro da arbitragem, um impedimento muito, muito impedimento, mexeu no placar. Naquele momento estava 0 a 0. O resultado para mim não foi justo, até porque teve um erro de arbitragem quando estava 0 a 0".

Além do gol irregular, há também um questionamento sobre um lance específico no jogo. Gabriel, fora de campo, retornou sem a autorização do árbitro Anderson Daronco e já tinha um cartão amarelo. Dessa maneira, o jogador teria que tomar o segundo e consequentemente seria expulso. Valentim se mostrou irritado com o ocorrido: "Sobre o Gabriel, eu perguntei para o quarto árbitro como pode um jogador entrar sem ser autorizado sem ser advertido. Ele me disse que o Gabriel se confundiu com um "joga, joga, joga", achou que era para entrar. Mas não existe se confundir. Jogador que está fora sendo atendido só pode voltar com autorização do árbitro, é muito simples isso".

Por fim, Alberto comentou também sobre a continuidade do campeonato e se a derrota no derby será sentida pelo elenco: "Lógico que fica um gosto amargo, não gostamos de perder, mas eles já sabem que precisamos mudar a chavinha, porque quarta tem um jogo difícil".

O Palmeiras volta aos gramados na quarta-feira dia 08, às 21h45 no Barradão, para enfrentar o Vitória.