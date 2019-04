Goleiro Uilson e atacante Clayton sofrem lesões e viram desfalques no Atlético-MG

O Atlético-MG sofreu duas baixas para a reta final da temporada. Nesta segunda-feira (6), o clube anunciou que o goleiro Uilson e atacante Clayton se contundiram e não estarão à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira. O arqueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por cirurgia no local após terminar os exames complementares. Já o camisa 99 foi diagnosticado com uma contusão no tendão de Aquiles do pé esquerdo. O clube não divulgou o tempo que os jogadores levarão para voltar aos gramados.

Uilson é o terceiro goleiro do Atlético, atrás de Victor e Giovanni. Ele disputou dois jogos nesta temporada, contra Chapecoense, pela Copa da Primeira Liga, e Caldense, pelo Campeonato Mineiro. Em ambas as partidas o Galo entrou em campo com formações consideradas alternativas. Nas próximas partida, o jovem Cleiton deve ser o reserva imediato de Victor, já que Giovanni também encontra-se lesionado.

Uilson atuou em apenas dois jogos nesta temporada (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Após um ano de 2016 irregular, Clayton iniciou esta temporada no Atlético visando mais oportunidades. Porém, acabou pouco aproveitado pelo primeiro técnico alvinegro no ano, Roger Machado, e foi emprestado ao Corinthians, em negociação que levou Marlone – também por empréstimo – para a Cidade do Galo. No clube paulista, Clayton também não teve muitas chances, voltando ao time mineiro em agosto a pedido de Rogério Micale, ex-treinador do time. Reserva, ele soma 16 jogos e apenas dois gols anotados pelo Atlético.

O departamento médico atleticano ainda informou que Giovanni está em fase final de recuperação de uma tendinite na coxa esquerda. O volante Lucas Cândido, que não entra em campo desde dezembro do ano passado em função de contusão no joelho esquerdo, também está em fase final de reabilitação. Já o lateral-direito Alex Silva continua realizando tratamento de fisioterapia após passar por procedimento cirúrgico no joelho direito.