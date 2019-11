Resultado Atlético-MG 3x2 Atlético-GO pelo Brasileirão 2017

Na próxima rodada, o Galo enfrenta o Bahia, no domingo (12), às 18h. O Dragão recebe o Sport, no mesmo dia, às 17h.

48' Fim de jogo no Independência.

46' AMARELO! Para Paulinho.

Três minutos de acréscimo.

40' Enfiada de bola para Luiz Fernando, mas Fábio Santos chega de carrinho para fazer o corte.

39' AMARELO! Para Jonathan.

34' SUBSTITUIÇÃO! Sai Diego Rosa e entra Niltinho.

33' Falta de Jorginho em Luan na intermediária de campo.

30' SUBSTITUIÇÃO! Sai Valdívia e entra Gustavo Blanco. A última partida do volante foi contra o Corinthians, no Mineirão, ainda no primeiro turno.

28' SUBSTITUIÇÃO! Sai Igor e entra Pedro Henrique.

27' AMARELO! Para Marcos Rocha e Luiz Fernando após desentendimento entre os jogadores.

18' GOOOOOOOOOOOL DO GALO! FRED!

14' OPA! Bola toca no braço de jogador do Dragão e a torcida pede pênalti.

11' A entrada de Luan mudou os ânimos da equipe alvinegra.

9' Escanteio para o Atlético-MG.

7' Falta de Yago no campo de ataque.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! LUAN!

1' Luan toca para Valdívia, que cruza para área, mas Fred perde uma boa chance.

0' SUBSTITUIÇÕES! Sai Adilson e entra Yago.

Sai Cazares e entra Luan.

Fim de primeiro tempo.

47' Choque de cabeças entre Gabriel e Adilson. Médicos em campo.

45' OLHA A CONFUSÃO! Bola cruzada na área do Dragão, Fred disputa com Gilvan e pede pênalti, o juiz não marca. No lance seguinte, Robinho e Adilson levam o cartão amarelo. Assim como Fred e Léo Silva, Adilson também não enfrenta o Bahia.

43' Cazares cruza pela direita e Fred cabeceia longe do gol.

38' Diego Rosa recebe a bola, mas o árbitro assinala o impedimento.

35' Cazares e Valdívia trocam de lado do campo. O equatoriano joga no mesmo lado de Fábio Santos.

30' Escanteio para o Galo. Robinho na bola.

28' Jorginho cai em campo e reclama de dores.

27' AMARELO! Para Cazares por reclamação.

26' GOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-GO! ANDRIGO!

21' Escanteio para o Atlético-MG. Cazares na bola.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! É DE FÁBIO SANTOS!

15' PÊNALTI PARA O GALO!

13' Atlético tem espaço para tentar a descida, enquanto o Atlético-GO espera erro alvinegro para sair em contra-ataque.

8' PRA FORAAAAA! Triangulação entre Robinho, Fred e Fábio Santos, o camisa 6 alvinegro demorou para bater e a bola foi desviada para escanteio.

6' Jorginho chega livre a linha de fundo e cruza para Diego Rosa abrir o placar!

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-GO! DIEGO ROSA!

5' Falta em Jonathan no meio de campo.

4' Rocha tenta a abertura pelo setor esquerdo de jogo e a bola é recuada para o goleiro visitante.

0' Bola rolando no Horto.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-GO! Kléver; Jonathan, Gilvan, William Alves e Breno Lopes; Marcão Silva, Igor, Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Diego Rosa.

ESCALAÇÃO DO GALO! Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Cazares, Robinho e Valdívia; Fred.

ÚLTIMO JOGO!

No primeiro turno do campeonato, o Atlético-MG ganhou por 2 a 1 do Atlético-GO com gols de Elias e Fred.

FORA DOS PLANOS!

O atacante Walter, do Dragão, não viajou para Belo Horizonte nesta quarta-feira (8). Provavelmente, o jogador não vestirá mais a camisa da equipe nesta temporada e a diretoria não renovará seu contrato para o próximo ano por não ter condições de renovar seu contrato.

DE OLHO NOS VISITANTES!

Apesar da má fase em campo, o Atlético-GO tem tido melhores aproveitamentos fora de casa. O Dragão é o décimo quinto na classificação seguindo esse quesito. Se dependesse apenas dos resultados longe de seus domínios, estaria fora da zona de rebaixamento.

RETROSPECTO DAS EQUIPES!

As equipes já se enfrentaram em 12 ocasiões e o Galo leva o melhor no confronto. São 8 vitórias da equipe mineira, três empates e uma derrota para o Atlético-GO.

Ambas equipes vem de derrotas na última rodada. O Atlético-MG perdeu para o Santos, por 3 a 1, na Vila Belmiro. Já o Atlético-GO perdeu por 1 a 0, em casa, para o São Paulo.

O Galo soma 42 pontos e está em 12ª colocação, enquanto o Atlético-GO é o lanterna do campeonato com 27 pontos somados.

Atlético-MG e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 20h, na Arena Independência, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão 2017.