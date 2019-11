Ronaldinho Gaúcho relembra golaço marcado pelo Atlético-MG em 2013

Ronaldinho Gaúcho, nesta terça-feira (7), relembrou os momentos em que vestiu a camisa do Atlético-MG. Em sua conta pessoal do Twitter, o ex-jogador alvinegro postou um vídeo do seu segundo gol na vitória do Galo por 5 a 2 contra o Arsenal de Sarandi, na Arena Independência, em jogo válido pela fase grupo da Copa Libertadores 2013.

Ronaldinho com a camisa do Atlético conquistou um Campeonato Mineiro (2013), uma Libertadores (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2014). De 4 de junho de 2012 a 23 do 07 de 2014 foram 88 jogos e 28 gols. A partida de estreia do camisa 10 foi contra o Palmeiras, no dia 09 do 06 de 2012 com a vitória por um a zero do Galo e a seu último jogo com a camisa alvinegra foi no dia 23 do 07 de 2014 na vitória do Atlético por 4 a 3 sobre o Lanús da Argentina no título da Recopa.