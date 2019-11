Resultado Avaí x Bahia no Campeonato Brasileiro 2017 (1-2)

Encerramos nossa transmissão agradecendo pela sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite.

Vivendo boa fase, com o triunfo na noite desta quarta-feira, O Bahia chega aos 45 pontos e sobe para o oitavo lugar na competição. Na próxima rodada o time enfrenta o Atlético Mineiro. A partida acontece no domingo (12), às 18h, na Arena Fonte Nova.

Com a derrota, o Avaí estaciona na 19º colocação permanecendo com 35 pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o líder Corinthians. A partida acontece no sábado (11), às 19h, na Arena Corinthians.

49' FIM DE JOGO! O Bahia vence o Avaí na Ressacada por 1 a 2.

46' Régis tenta afastar a bola na entrada da área mas a bola bate no braço dele e o árbitro marca falta para o Avaí.

45' Mais quatro minutos de acréscimos. Vamos até 49.

44' Substituição no Bahia: sai Allione para a entrada de Matheus Sales.

42' Substituição no Bahia: sai Renê Junior para a entrada de Feijão.

40' Cartão amarelo para juninho Capixaba.

39' Bahia toca a bola no seu campo de ataque e controla o jogo.

34' Substituição no Bahia: saiu Mendoza para a entrada de Régis.

33' Linda tabela de Mendoza com Allione pela esquerda, o meia chega na linha de fundo e ganha no pé de ferro do defensor para logo após servir Edigar Junio, que livre só escorou pro fundo da rede e virou o jogo para o Bahia!

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BAHIA! EDIGAR JUNIO DE NOVO!

31' Substituição no Avaí: sai Marquinhos para a entrada de Simião.

29' Substituição no Avaí: sai Maicon para a entrada de Diego Tavares.

25' Linda jogada individual de Maurinho pela esquerda. Após o lançamento na área, bate rebate na defesa até a bola sair pela linha de fundo. Áribtro marcou tiro de meta.

20' Defesa do Bahia se atrapalha e perde a bola no campo de defesa, o passe chega para Marquinhos, livre de marcação ele demora demais pra definir e perde a jogada.

18' Romulo recebe lançamento na direita e de dentro da área finaliza rasteiro. Jean defende.

17' O cruzamento da esquerda achou Marquinhos livre na área, o meia dominou mas na hora de tentar dribar o goleiro viu jean fazer a defesa.

15' Em jogada pela esquerda, Allione serviu Mendoza, que tentou a devolução mas errou o passe.

14' Thiago Martins disparou pela esquerda e serviu Mendoza na área, o atacante tocou na saída de Douglas e o goleiro fez grande defesa!

10' Substituição no Avaí: sai Luanzinho para a entrada de Maurinho.

9' Juninho cruza na área pela esquerda, a bola passa por todo mundo e a defesa do Avaí afasta. Bahia inicia uma pressão.

8' Edigar Junio ajeita para Zé Rafael mas o meia finaliza fraco.

7' Na cobrança de Juninho, Edigar Junio sobe mais que a defesa, desvia com perigo e Douglas faz boa defesa espalmando para escanteio.

6' Falta de Betão em Edigar Junior próximo ao circulo central.

2' Cruzamento de Zé Rafael pela direita, Fagner Alemão afasta antes da chegada e Edigar Junio.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Jogo movimentado mas sem grandes chances de gol na primeira etapa. O Avaí começou melhor e o Bahia igualou as ações próximo ao fim.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Um minuto de acréscimo. Vamos até 46.

43' Na esquerda Judson acha Junior dutra dentro da área, o atacante dá passe para Romulo que finaliza em cima da defesa.

39' Vez do Avaí fazer blitz no campo de ataque. Marquinhos cobrou escanteio mas Tiago afastou o perigo.

35' Depois do gol o Bahia tenta pressionar o adversário no campo de ataque.

32' Na cobrança de falta de Juninho, a bola bateu nas duas traves e sobrou no meio da área, ninguém da defesa avaiana afastou e Edigar Junio chegou fuzilando para a rede!

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BAHIA! EDIGAR JUNIO EMPATA!

31' Edigar Junio recebe de costas para a marcação e sofre falta no meio-campo. Pode levar perigo.

30' Cartão amarelo para Allione por simulação dentro da área.

29' Cartão amarelo para Pedro Castro por falta em Zé Rafael, parando o contra-ataque.

28' Marquinhos cobra na área, a bola passa na frente da defesa baiana até Renê Junior afastar o perigo. Outro escanteio.

27' Judson é lançado em velocidade pela direita, Renê Junior desarma jogando para escanteio.

24' Falta de Maicon em Allione. Juninho cobra na área, o goleiro Douglas afasta de soco.

18' Cartão amarelo para Romulo.

17' Na cobrança de pé direito, o meia colocou por fora da barreira, a bola quicou antes de chegar ao gol e tirou as chances do goleiro Jean.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MARQUINHOS ABRE O PLACAR PARA O AVAÍ!

16' Romulo descola passe para Marquinhos próximo a entrada da área, na hora de se livrar da marcação o meia sofre falta de Tiago. Pode levar perigo.

13' Falta cobrada por Marquinhos na direita, Romulo desvia no meio da área, o zagueiro Fagner Alemão não alcança e a bola sai pela linha de fundo.

11' Lançamento para Mendoza no ataque, Judson ganha na velocidade e tranquiliza a jogada para a defesa do Avaí.

6' Choque duro entre Luanzinho e Renê Junior no meio-campo, os dois jogadores ficam caídos no gramado e recebem atendimento. Jogo parado.

5' Maicon avança pela direita, ganha da marcação e acha Junior Dutra dentro da área, o atacante domina e finaliza, jean novamente cai para defender.

4' UUUUUUUUUUUUUUH! Junior Dutra recebe lançamento na direita, dentro da área o atacante cruza pro meio mas Eduardo corta providencialmente! Avaí em cima.

2' PRIMEIRA CHANCE! Na saída de jogo Tiago vacila, o atacante Junior Dutra rouba a bola, avança mas finaliza fraco. Jean defende.

COMEÇA O JOGO!

Equipes perfiladas. Hino Nacional sendo executado.

O Bahia vai a campo com: Jean; Eduardo, Tiago, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Renê Junior, Juninho, Allione e Zé Rafael; Mendoza e Edigar Junio.

O Avaí vai a campo com: Douglas; Maicon, Fagner Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Pedro Castro e Marquinhos; Junior Dutra, Luanzinho e Romulo.

Equipes escaladas! Em instantes a bola vai rolar no estádio da Ressacada.

Pelo primeiro turno, a partida na Fonte Nova terminou empata em 1 a 1. O volante Renê Junior abriu o placar e o atacante Junior Dutra deixou tudo igual na partida.

No histórico do confronto pela série A, Avaí e Bahia se enfrentaram 4 vezes e o time catarinense ainda não conseguiu vencer o adversário. Foran duas vitórias dos baianos e dois empates nas ocasiões.

Fala, Carpegiani!

"Nós temos conseguido os pontos necessários para fazer uma boa campanha e poder olhar ali na frente. Acredito que a partir agora a gente possa, sim, sonhar com algo melhor na frente. Mas nós temos que apresentar melhor cada vez mais nesses seis jogos."

Pendurados no Bahia: os goleiros Anderson e Jean, o lateral-esquerdo Matheus Reis, os volantes Feijão e Renê Junior, o meia Juninho e o atacante Edigar Junio.

O técnico Paulo Cézar Carpegiani deve promover apenas uma mudança em relação a equipe do duelo anterior. Machucado, o zagueiro Lucas Fonseca está fora da partida de logo mais. Thiago Martins deve ganhar a vaga de titular ao lado de Tiago na defesa. Também estão fora da partida o zagueiro Jackson e o volante Edson, lesionados. A expectastiva de dias melhores fora se de seus domínios para o tricolor ficam por conta do meia Zé Rafael e do atacante colombiano Mendoza.

O retrospecto recente mostra que o Bahia pode sim alcançar voos mais altos na competição. Nos últimos oito jogos, a equipe só deixou de somar pontos uma vez. Foram quatro vitórias, três empates e uma derrota. Porém, apesar de ter o quarto melhor aproveitamento como mandante, com nove vitórias em 16 jogos, o desempenho ruim como visitante pode atrapalhar. Em 16 jogos foram apenas dois triunfos. Restando seis rodadas, a equipe precisaria vencer 50% de suas partidas para ter chances reais de classificação à Libertadores.

Menos pressionado graças ao triunfo no último domingo, quando venceu a Ponte Preta em casa pelo placar de 2 a 0, com 42 pontos e na 10º colocação o Bahia já começa a olhar com carinho para a parte de cima da tabela. Apesar de não estar matematicamente livre do rebaixamento, o desempenho da equipe nos jogos anteriores faz com que os jogadores e a comissão técnica possam sim sonhar com uma vaga na Libertadores. O tricolor de aço esta a cinco pontos do Flamengo, primeira equipe do G-7. Porém, caso os campeões da Sul-Americana e da própria Libertadores sejam brasileiros, a competição nacional abre mais duas vagas para o torneio continental.

Fala, Douglas!

"Saímos muito frustrados por conta do resultado do resultado anterior, um placar elástico. Nunca é bom começar a semana com uma derrota. Mas é uma nova semana e a gente pode fazer dessa a semana do ano do Avaí. Passou, temos que analisar friamente, tirar lições e mostrar que somos maduros e fortes para nos preparamos para mais uma decisão," destacou o goleiro.

Pendurados no Avaí: O goleiro Douglas, o lateral-esquerdo Capa, os meias Pedro Castro e juan e o atacante Joel.

Para a partida, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o lateral direito Leandro Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Também estão fora o volante Luan e o meia Willians, lesionados. Maicon é o provável substituto na lateral. O experiente jogador, com passagens pela Europa e Seleção Brasileira, pode ser importante peça na reabilitação da equipe. Ele atuou apenas duas vezes como titular desde que foi contratado. Outras duas esperanças estão nos pés do meia Marquinho e em Junior Dutra, o artilheiro do time no torneio com sete gols.

Apesar das reais chances de escapar da degola, o cenário não é nada positivo. O Avaí venceu apenas um dos últimos sete jogos que disputou. Na rodada anterior, a equipe ainda foi goleada por 4 a 0 pelo Coritiba, adversário direto na briga pelo descenso. Em 16 jogos na Ressacada, o time venceu apenas três. Faltando apenas seis rodadas para o término do Brasileiro, é necessário que o leão da Ilha reaja o mais rápido possível se quiser evitar o pior

Lutando para sair da situação difícil em que se encontra atualmente, o Avaí se vê com a necessidade de vencer o Bahia na noite desta quarta-feira (8) para ganhar sobrevida no Campeonato Brasileiro. Penúltimo colocado com 35 pontos conquistados, o time de Santa Catarina ainda tem chances reais de se livrar do rebaixamento. Isso porque, Ponte Preta e Vitória, dois dos adversários que estão acima na tabela, estão com a mesma pontuação da equipe. Além disso, o Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento, possui apenas um ponto de diferença.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Avaí x Bahia ao vivo no estádio da Ressacada, valendo pela 33º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!