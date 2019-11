Resultado Atlético-PR 0x1 Corinthians no Brasileirão 2017

A transmissão de Atlético PR e Corinthians termina por aqui. Deu Timão em Curitiba por 1 a 0. Gol de Giovanni Augusto. Obrigado pela audiência e até a próxima!

O Santos abre o placar na Villa Belmiro, Ricardo Oliveira, 1 a 0. Se mantiverem o resultado a vantagem do Corinthians para Peixe continua em seis pontos.

O Corinthians aguarda o fim da partida entre Santos e Vasco - na Villa Belmiro - para saber a vantagem para o então segundo colocado no inicio da rodada.

51' FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM DE PAPO NA ARENA DA BAIXADA! O CORINTHIANS VENCE O ATLÉTICO PARANAENSE NA ARENA DA BAIXADA E ABRE 8 PONTOS PARA GRÊMIO - VICE LIDER.

47' Giovanni Augusto recebe dentro da área e conquista um escanteio para o Corinthians faltando 3 minutos pro fim da partida.

SUBIU A PLAQUINHA! Wagner do Nascimento acresce mais 6 minutos. Vamos até 51 minutos.

45' PRA LOOOOONGE DO GOL! Fabrício chegou finalizando de fora da área, mas mandou muito longe do gol de Caíque França.

Walter sai de campo chorando copiosamente. Tristeza de um grande goleiro que sofre com lesões desde que chegou ao Corinthians.

43' Falta em Romero no campo de defesa. Corinthians joga para passar o tempo.

SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: WALTER. ENTRA: CAIQUE FRANÇA

QUE ZIKA! Walter teve sua primeira partida na temporada e lesionou-se após bater o tiro de meta. Vai sair.

36' Atlético PR vai com tudo para o ataque, mas o nervosismo atrapalha as ações ofensivas.

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO PR: SAI: GEDOZ. ENTRA: DOUGLAS COUTINHO.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS!!!!!!!! GIOVANNI AUGUSTO (ACREDITE SE QUISER)!!! O meia entrou pela esquerda, bateu cruzado, Rodriguinho atrapalhou a visão de Weverton e a bola morreu no cantinho do gol!!

29' Rodriguinho tenta puxar um contra-ataque, mas com Jô e Giovanni Augusto como opções, o meia resolveu tocar pra ninguém. Bola novamente com o Furacão.

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO PR: SAI: LUCAS FERNANDES. ENTRA: MATHEUS ANJOS.

24' Corinthians exagera nas perdas de bola no campo de defesa. Entretanto, Atlético também peca no seguimento das jogadas.

SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: MAYCON. ENTRA: PAULO ROBERTO

21' Carille deve promover mais uma mudança, o volante Paulo Roberto conversa com o treinador do Corinthians

SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: CLAYSON. ENTRA: GIOVANNI AUGUSTO

18' Mais um passe errado de Maycon que gera contra-ataque para o Furacão. O próprio Maycon voltou e fez a falta no jogador do Atlético.

16' Bom momento do Furacão. A equipe rubro negra não da espaços para o Corinthians que pouco oferece perigo.

14' Após subir e ficar com a bola em escanteio, Walter, tenta ligação direta pra Romero, mas manda direto pra fora.

12' Lucho Gonzales finaliza de fora da área, a bola desvia em Balbuena, mas o árbitro da tiro de meta.

10' Furacão tem sequencia de escanteios, mas ninguém conseguiu finalizar. Walter ficou no chão após choque com Ribamar. Não parece algo sério.

8' Clayson erra mais um cruzamento (NÃO É REPLAY)

6' As duas torcidas acordaram atléticanos e corintianos soltam a voz na Arena.

4' Show de passes errados até aqui!!

2' Clayson chega bem ao fundo, mas na hora do cruzamento, bate forte demais na bola. Segue 0 a 0 na Arena da Baixada.

0' A BOLA VOLTA A ROLAR EM CURITIBA!

Resumo do 1ºT: Atlético PR tem mais iniciativa e produz mais jogadas ofensivas. Levou perigo em falta cobrada por Gedoz que explodiu na trave e ainda perdeu um penalti com Nikão. Trabalhou muito bem as bolas invertidas nas costas de Clayson e Arana. Já o Corinthians tem dificuldades para sair jogando, mas é bem sólido na defesa. Chegou em duas oportunidades, com Romero e Rodriguinho e em lances sem muito perigo de Jô e Clayson. Precisa melhorar se quiser sair com os três pontos.

NÚMEROS DA PRIMEIRA ETAPA: Corinthians: 42% de posse de bola, 5 finalizações, 7 faltas cometidas, 4 roubadas de bola, 14 passes errados e 6 bolas aéreas.

NÚMEROS DA PRIMEIRA ETAPA: Atlético PR: 58% de posse de bola, 9 finalizações, 6 faltas cometidas, 2 roubadas de bola, 9 passes errados e 14 bolas aéreas.

COM A PALAVRA, Walter: "Primeiro tempo foi difícil, tivemos bola na trave, temos de concentrar mais. Vi alguns vídeos que me ajudaram (na defesa). Temos mais 45 minutos para buscar a vitoria"

FALA NIKÃO: "É triste, complicado, mas nosso time se impôs do começo ao fim, criamos as melhores oportunidades. Errei. A partir de hoje não bato mais pênalti pelo Atlético-PR enquanto estiver aqui"

Nikão falou na saída de campo e afirmou que enquanto vestir a camisa do Atlético PR não bate mais penalidades. Já perdeu dois no Campeonato Brasileiro.

48' FIM DE PRIMEIRA ETAPA! ZERO A ZERO!

45' FALTA CRIMINOSA! Thiago Heleno deu um carrinho fortíssimo em Romero. Acertou apenas o paraguaio, por trás, sem necessidade nenhuma. Juiz deu amarelo para o zagueiro. Por reclamação o prepador de goleiros do Timão, Amauri, foi expulso pelo arbitro

44' Gedoz bate a falta, a bola explode na barreira e Maycon corta pra escanteio

43' A partida ficou parada por dois minutos devido ao atleta do Furacão precisar de atendimento médico

40' QUE CONTRA-ATAQUE!! Lucas Fernandes puxou um belíssimo contra-ataque e sofreu a falta na entrada da área. Perigo pra meta de Walter.

36' A marcação pressão do Atlético PR faz efeito e atrapalha bastante a criação ofensiva do Timão. Os paulistas abusam dos lançamentos longos

32' WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER DEFEEEEENDE!!!! Em sua primeira partida no ano, Walter defende a cobrança de penalti. Nikão bateu no meio do gol e com a perna o goleiro do Corinthians pegou!

30' PENALTI PARA O ATLÉTICO PR! Nikão tentou cruzar e acertou o braço de Fagner. Ele mesmo vai para a cobrança.

29' Corinthians puxa bom contra ataque, mas a defesa do Atlético se recompôs de maneira eficiente e evitou a sequencia do lance

26' Clayson sendo bastante acionado pela ponta esquerda e quase sempre vence Jhonatan com dribles rápidos, mas peca nos cruzamentos

25' Falta em Fagner na ponta direita, proxima a área do Atlético PR, Clayson cruza, mas a defesa rasga.

23' Pablo fica no chão, após cair feio em cama de gato feita por Ribamar

20' Posse de bola: 60% para o Atlético PR e 40% para o Timão.

19' NA TRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVE!!! Gedoz manda uma bomba em falta cobrada há 40 metros do gol defendido por Walter e acerta a trave. Bela finalização do maestro do furacão!

17' PELA REDE DO LADO DE FORA!!! Lindo passe de Camacho para Romero, o paraguaio finta Thiago Heleno e tenta encobrir Weverton que com as pontas dos dedos desvia. A bola sobra para Rodriguinho que chuta forte de perna esquerda, a bola explode na rede pelo lado de fora!!! Outra boa oportunidade do Timão.

15' Partida fica morna e com as duas equipes se protegendo bastante.

11' UUUH, após cruzamento de Gedoz, Fábricio domina livre na esquerda, bate cruzado, mas a bola saí pela linha de fundo

10' Nikão recebe lançamento na ponta direita, domina e sofre a falta. Atlético PR terá a chance de erguer a bola na área do Corinthians

8' Timão troca passes e a torcida do Furacão vaia

5' UUUUUUUUHHH! Clayson faz o cruzamento da ponta esquerda, a bola corta toda a área atleticana, e de primeira Romero finaliza pra fora. Boa oportunidade da equipe corintiana.

4' Gedoz finaliza forte da entrada da área, mas a bola explode na defesa e sai em escanteio

2' Guilherme Arana finaliza de fora da área, mas sem dificuldade, Weverton defende

1' Primeira falta é assinalada em Fagner

0' BOLA ROLANDO PARA ATLÉTICO PR E CORINTHIANS!!!!!!!!!!

O Atlético PR começa a partida do lado direito de sua tela. E, obviamente, o Timão do lado esquerdo.

Jogadores perfilados aguardando o Hino Nacional e Hino do Estado do Paraná

Os atletas já estão no tunel que da acesso ao gramado. Atlético PR jogará com seu uniforme clássico, camisa vermelha com listras pretas, calção preto e meião preto com uma faixa vermelha. Já o Timão jogará todo de branco.

Maior público do Atlético-PR no Campeonato Brasileiro é de 19.923 pagantes, no empate contra o Mengão.

Não devemos ter um ótimo público na Arena do Furacão, por enquanto, mais Alvinegros presentes nas arquibancadas

Chove em Coritiba, mas a moderníssima Arena da Baixada, prontamente, fechou o teto retrátil. Jogadores e torcedores agradecem.

Dos jogadores do Corinthians que iniciam a partida Fagner, Pablo, Balbuena, Camacho, Rodriguinho, Clayson e Jô estão pendurados e caso levem amarelo desfalcam o Corinthians no sábado diante o Avaí em Itaquera

Ambas as equipes já estão no gramado aquecendo

Logo mais os jogadores do Timão devem ir a campo para iniciar o aquecimento para o jogo

A equipe do Corinthians chegou a poucos minutos na Arena da Baixada

Daqui uma hora teremos bola rolando para Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada.

O centro-avante artilheiro do Corinthians na temporada, Jô, foi suspenso por uma partida, após chutar o zagueiro Rodrigo da Ponte Preta na penultima rodada. Após julgamento no STJD, o jogador que divide a artilharia do Brasileirão - 16 gols - ao lado de Henrique Dourado do Fluminense foi punido e ficará fora da partida contra o Avaí na próxima rodada na Arena Corinthians.

A biometria já era realizada com torcedores do Furacão desde 2015.

Serão colhidas digitais, fotos e a documentação dos torcedores para que seja feita uma rápida identificação e maior segurança no Estádio. Chegue cedo, pois esse processo leva em média 5 minutos. A direção atleticana deixou a disposição 8 mesários para realizar esse trabalho.

Nesta quarta-feira haverá uma atenção especial aos visitantes corintianos que irão acompanhar a partida da arquibancada da Arena da Baixada. Os quatro mil e quinhentos torcedores do Corinthians vão precisar passar pela área de identificação antes de entrar no Estádio.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo entre Atlético Paranaense x Corinthians na Arena da Baixada, em Curitiba, valendo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!

Nesta quarta-feira (8) o Corinthians enfrentará o Atlético-PR na Arena da Baixada em Curitiba, às 21h (horário de Brasília) em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, faltando apenas cinco rodadas para o fim da competição nacional. O Furacão, dono da casa, não se encontra na melhor fase e vem de derrota para o Cruzeiro por 1 a 0. Já o Timão vem de uma vitória no clássico contra o Palmeiras por 3 a 2, que o manteve no topo da tabela.

O último confronto entre os times resultou em um empate em 2 a 2 na Arena Corinthians, com dois gols de Jô, o vice artilheiro do campeonato, e para o Atlético-PR, um de Jonathan e outro de Otávio, mantendo a igualdade, e deixando o adversário insatisfeito com atuação.

O técnico do Furacão, Fabiano Soares, conta com retorno de Thiago Heleno e Felipe Gedoz para partida em casa que poderá levar o time para mais perto do G-7, dependendo do resultado de outros confrontos.

O Atlético-PR não poderá contar com o meia Sidcley, suspenso por levar o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, e também Guilherme, atleta emprestado do Corinthians para o Furacão até dezembro de 2018, e que devido a cláusula no contrato não poderá atuar com a camisa rubro-negra nesta quarta-feira.

Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro destacou que, apesar do bom momento vivido pelo adversário e pela possível grande presença de torcedores, não tem motivo para preocupação excessiva e que o time vai desempenhar o máximo em busca da importante vitória.

"Para o treinador todos os jogos são motivantes. Treinador vive de resultado, então em todos os jogos eu preparo da melhor forma possível para conseguir superar. Logicamente vamos enfrentar o líder, os jogadores estão muito mais motivados e a cidade também. Para o treinador é igual enfrentar o último e o primeiro. Sabemos que a torcida do Corinthians é enorme e anda muito motivada com o resultado. Nós vamos jogar no nosso campo. É impossível estar 90 minutos por cima do jogo. Também temos que fazer por onde e ganhando o jogo, para que todos saiam contentes", disse.

O Corinthians terá três desfalques para a partida, Cássio, Gabriel e Jadson, suspensos por terem levado o terceiro cartão amarelo na vitória contra o rival, Palmeiras. Porém, o treinador Fábio Carille já não poderia contar com a presença do goleiro Cássio pois o mesmo foi convocado por Tite para as partidas amistosas contra Inglaterra e Japão.

O Timão terá que lidar com mais um desgaste no time na parte final da competição, não podendo contar como Marquinhos Gabriel e Pedro Henrique, quais Carille vinha fazendo uso em partidas do Brasileirão, mas se encontram lesionado e não poderão entrar em campo na quarta-feira em Curitiba.

Os jogadores considerados titulares não entraram em campo para treinamentos coletivos para evitar desgaste na reta final da competição. O lateral-esquerdo Guilherme Arana destacou que essa medida é importante para o desempenho dos atletas, apesar do deslocamento e da intensidade a ser exibida na reta final do Brasileirão.

"Em reta final de campeonato, todo descanso é importante. Estávamos na academia fazendo alguns trabalhos de recuperação. A diferença vai ser no descanso. Muitos jogadores estão desgastados neste final de temporada. Temos de tomar cuidado com o nosso corpo", afirmou.