Resultado Flamengo 2x0 Cruzeiro no Brasileirão 2017

Torcedor, agradecemos pela companhia. Até a próxima!

NA TABELA!

O Cruzeiro é o sexto, com 51 pontos. Já o Flamengo está na sétima posição, com 50.

Apita o árbitro! Fim de papo na Ilha do Urubu.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! GOL DE VINICIUS JUNIOR!



Everton carrega bola no meio e abre na esquerda para Vinicius Junior, que recebe nas costas de Manoel e toca no fundo das redes da Raposa.

45' Vamos a 49 minutos.

44' Flamengo tenta atacar numa sucessão de oportunidades, mas não consegue concluir.

42' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO!

Sai: Everton Ribeiro

Entra: Rodinei

40' Elber tenta pela direita, mas falha na subida.

38' Rafael Sobis sofre falta, e Cruzeiro tem bola para cobrar ainda no seu campo defensivo.

36' Flamengo e Cruzeiro apresentam um ritmo fraco de jogo na Ilha do Urubu.

35' Falta de ataque de Jonata sobre Rhodolfo.

34' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO!

Sai: Paquetá

Entra: Vinicius Junior

33' FAAAAAAAAAAAAAAAAAABIO! Everton solta bomba, e Fábio faz grande defesa de braço trocado.

31' Elber sobe pelo meio e acha Ezequiel na direita, mas passe chega incompleto ao lateral celeste.

29' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Robinho

Entra: Jonata

28' Árbitro indica escanteio do Cruzeiro, mas volta atrás e reconhece desvio de Manoel.

27' Paquetá desvia, bola sai pela linha de fundo, e é escanteio que favorece o Cruzeiro.

26' Jogo fica mais lento neste momento. Equipes não sobem com muita clareza.

24' Paquetá sofre falta de Robinho no meio-campo.

23' Pará cobra falta, mas Fábio faz a catada de forma tranquila.

21' Pará recupera bola na linha de fundo, mas redonda sai, e é só tiro de meta para Fábio.

19' Pará tenta cruzar na segunda trave, mas ninguém chega para emendar.

18' CARTÃO AMARELO!

Para Rafael Sóbis, do Cruzeiro.

16' Cruzeiro falha em ação ofensiva, e Diego Alves repõe bola em jogo.

15' Cuellar manda bola na área da Raposa, mas Fábio sobe tranquilo para pegar!

14' Falta de Vizeu sobre Ezequiel.

13' Thiago Neves domina, limpa lance e arrisca, mas bola fica fácil para Diego Alves.

11' Cobrança do Flamengo não é produtiva ofensivamente, e equipe cruzeirense consegue retomar.

10' CARTÃO AMARELO!

Para Manoel, do Cruzeiro, por falta em Paquetá.

9' CARTÃO AMARELO!

Para Rhodolfo, do Flamengo, por falta em Thiago Neves.

8' Diogo Barbosa perde bola em campo de ataque da Raposa, e zaga flamenguista retoma.

6' Cruzeiro tenta subir mais e ser mais preciso após primeiro tempo ruim.

5' Fábio sai mal, Vizeu pega e tenta dar continuidade, mas zaga do Cruzeiro se fecha.

4' Escanteio que favorece o Cruzeiro.

3' Everton arrisca de fora, mas bola passa à esquerda do gol defendido por Fábio. Tiro de meta para a Raposa.

1' Raposa tabela ainda no seu campo defensivo e tenta sair.

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Rafael Marques

Entra: Rafael Sobis

Rola a bola para o segundo tempo!

46' Fim do primeiro tempo! Flamengo vai vencendo Cruzeiro por 1 a 0.

45' Vamos até 46 minutos!

44' Time da casa explora mais seu setor esquerdo neste momento.

43' Flamengo volta a arriscar subida, mas defesa do Cruzeiro retoma.

40' Árbitro chama a atenção de Mano Menezes, bastante agitado.

38' Thiago Neves cai e pede atendimento médico após disputa com Arão.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! GOL DE EVERTON!



Vizeu descola passe na esquerda para Everton, que chuta rasteiro e abre o marcador.

34' Arão tenta finalizar, mas pega mal na bola e manda pela linha de fundo.

31' Falta de Everton Ribeiro sobre Alisson.

30' Cuellar toma bola de Alisson no meio-campo e começa jogada para os visitantes.

29' Robinho chega com Alisson à frente, mas zaga flamenguista se recompõe bem.

27' CARTÃO AMARELO!

Para Henrique, do Cruzeiro.

26' Cruzeiro tenta ofensiva, mas perde bola. Flamengo recupera, avança com rapidez e descola escanteio.

25' Bola sobra para Rafael Vaz, que finaliza, mas Fábio manda pela linha de fundo.

24' Flamengo tem falta para cobrar pela esquerda.

23' Renê recupera bola para time carioca no meio-campo, e donos da casa tentam subir.

21' Em disputa na área entre Rafael Vaz e Rafael Marques, atacante cruzeirense cai e pede pênalti, mas juiz manda seguir.

20' Pará descola cruzamento da direita, mas Ezequiel tira.

18' Robinho troca passes com Ezequiel na meia-direita, mas lateral perde para marcação flamenguista.

18' Gramado com algumas falhas, e jogadores escorregam com certa facilidade.

10' Everton Ribeiro cruza, Murilo tira de cabeça, mas a bola sobra para Paquetá, na entrada da grande área. Ele limpa a marcação e arrisca o chute, que passa à esquerda do goleiro Fábio.

8' Everton Ribeiro tenta passar por Murilo, na direita, mas o zagueiro do Cruzeiro impede e sai jogando.

7' Alisson arrisca o chute na entrada da área, mas manda fraquinho. Diego Alves faz a defesa tranquila.

5' Thiago Neves cobra a falta, a bola desvia em Rafael Marques, e Murilo quase chega a tempo para mandar para o fundo das redes.

4' No meio de campo, Thiago Neves e Paquetá dividem pelo alto, mas árbitro marca falta para o Cruzeiro. Vem bola na área do Flamengo.

2' FÁBIO SALVA! Renê faz boa jogada pela esquerda e tenta o chute. A bola bate em Manoel e sobra para Paquetá, que finaliza, na entrada da grande área, para a boa defesa de Fábio.

0' APITA O ÁRBITRO! Rola a bola na Ilha do Urubu! Flamengo de rubro-negro, Cruzeiro de branco!

21:46 HINO NACIONAL! Equipes perfiladas no gramado da Ilha do Urubu! Flamengo e Cruzeiro em campo!

Seja bem-vindo ao VAVEL Live entre Flamengo x Cruzeiro ao vivo, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!

Pouco mais de um mês depois de terem decidido o título da Copa do Brasil, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No mata-mata, a Raposa ergueu o título ganhando a disputa de pênaltis após dois empates, por 1 a 1 e por 0 a 0. Com isso, se garantiu na Copa Libertadores e pode “brincar” no Campeonato Brasileiro, onde aparece na quinta posição com 51 pontos, embalado pelo triunfo de 1 a 0 sobre o Atlético-PR.

“Para nós é mais um jogo complicado e pegado, sem ligação com o passado. Espero que as pessoas continuem se surpreendendo com a vontade com que estamos disputando os jogos do Campeonato Brasileiro mesmo com a vaga na Copa Libertadores assegurada”, disse Mano Menezes, comandante do Cruzeiro.

Se o Cruzeiro navega em mares tranquilos desde a perda daquela final, o Flamengo vem convivendo com tempestades. O trabalho do técnico colombiano Reinaldo Rueda começa a ser contestado, assim como a falta de futebol do time, que no fim de semana perdeu de 3 a 1 para o Grêmio no Rio Grande do Sul. Com 47 pontos, aparece na sétima posição, ainda na zona de classificação para a Copa Libertadores.

“Precisamos jogar de maneira equilibrada, principalmente quando levamos um gol. Não deve existir o desespero e sim a confiança no trabalho. O Cruzeiro tem um grande time, mas vamos em busca de uma vitória, que se tornou fundamental”, disse Reinaldo Rueda.

Apesar de os confrontos com a Raposa não trazerem grandes lembranças, os flamenguistas descartam o clima de vingança. “Não podemos ficar olhando para o passado. Temos que pensar no futuro e recuperar os pontos perdidos nos últimos jogos, já que ainda dependemos de nós mesmos para garantirmos a Copa Libertadores”, disse o zagueiro Rhodolfo.

Os cruzeirenses também preferem deixar a Copa do Brasil de lado. “O passado ficou para trás, até porque foram jogos muito equilibrados, mas acabamos sendo mais felizes na final. O importante é tentarmos fazer um grande jogo no Rio de Janeiro, onde nunca é fácil encarar o Flamengo. Mas podemos ganhar se estivermos em uma boa noite”, disse o goleiro Fábio, que foi um dos destaques do time da Raposa nos confrontos decisivos com o Flamengo, principalmente no Maracanã.

Em termos de escalação, o Flamengo tem vários desfalques para o confronto desta quarta. Guerrero, suspenso por doping, segue fora, assim como os lesionados Juan e Réver, ainda sem condições de jogo. Já o meia Diego e o lateral-esquerdo Trauco, estão servindo as seleções do Brasil e Peru, respectivamente, em partidas amistosas.

Com isso, a zaga deve ser a mesma que atuou na derrota para o Grêmio, com Rhodolfo e Rafael Vaz. Renê entra na lateral, e Vinícius Jr ou Geuvânio devem completar o ataque.

A maior novidade do time ficará no banco de reservas. O jovem Lincoln, 16, parceiro de Vinicius Jr. na base e um dos destaques da Seleção sub-17, foi incorporado ao elenco profissional e está relacionado para a partida.

“Solicitei Lincoln. Esteve conosco antes da Copa. Torcemos muito para ter sucesso com o Brasil e agora, graças a Deus, está conosco. Tem muito futuro, grande talento, boa técnica, muito cerebral, muito equilibrado, com grande condição técnica e dom para o gol”, disse Rueda nesta terça-feira.

O Cruzeiro poderá contar com o reforço do atacante Rafael Sóbis no jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira. O jogador estava afastado desde a final da Copa do Brasil por problemas físicos. Ele chegou a ser acionado no clássico contra o Atlético-MG, mas entrou no sacrifício.

A grande dúvida está no ataque. O técnico Mano Menezes deixou no mistério quem vai para a vaga de Arrascaeta. O uruguaio está com a seleção de seu país e não vai para o jogo. O treinador azul deve levar os questionamentos para o vestiário e fez treinos fechados na Toca da Raposa II.

O atacante Rafinha está suspenso e não entra na partida. É provável que Alisson entre na vaga. Já no meio campo, Lucas Romero retorna ao time após cumprir suspensão automática.

Além dos confrontos pela Copa do Brasil, os times se enfrentaram no Mineirão no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o confronto terminou empatado por 1 a 1. Naquela ocasião, Everton anotou o gol flamenguista, com Sassá garantindo a igualdade.