Resultado Brasil x Japão em  amistoso internacional (3-1)

50' FIM DE JOGO! Brasil 3 x 1 Japão. Gols Brasil: Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus. Gol Japão: Makino

45' Alex Sandro recebe belo passe de Danilo, aparece livre na área, mete a cabeça na bola e perde uma chance incrível.

Público: 16.922 pessoas no estádio Pierre Mauroy

42' Após cobrança de falta, Sugimoto sobe, mete a cabeça na bola e marca. Mas o auxiliar aponta impedimento

40' SUBSTITUIÇÃO NO JAPÃO! Sai Ideguchi e entra Endo

36' SUBSTITUIÇÃO NO JAPÃO! Sai Osako e entra Sugimoto

35' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Giuliano e entra Renato Augusto

26' SUBSTITUIÇÃO NO JAPÃO! Sai Hasebe e entra Morioka

26' SUBSTITUIÇÃO NO JAPÃO! Sai Haraguchi e entra Inui

25' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Willian e entra Douglas Costas

25' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Neymar e entra Taison

22' Neymar cobra falta com perigo, e bola passa perto do gol do Japão.

21' AMARELOU JAPÃO! Cartão amarelo para Hiroki Sakai

20' Neymar carrega a bola na entrada da área e acaba derrubado. É falta!

17' GOL DO JAPÃO! Gol de Makino. Após cobrança de escanteio, Makino ganha disputa com Jemerson no alto, mete a cabeça na bola e Cássio não consegue evitar o gol.

16' Japão chega pela esquerda e tenta o cruzamento na área. Giuliano corta para escanteio.

13' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Marcelo e entra Alex Sandro

13' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Gabriel Jesus e entra Diego Souza

12' AMARELOU JAPÃO! Cartão amarelo para Ideguchi por falta em Neymar.

10' AMARELOU BRASIL! Neymar (Por um tapa no adversário em uma disputa de bola)

09' AMARELOU JAPÃO! Cartão amarelo para Haraguchi

08' Após bola levantada na área, goleiro Cássio sai do gol e afasta o perigo. Mas árbitro aponta impedimento.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO JAPÃO (INTERVALO): Sai Kubo e entra Asano

SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL (INTERVALO): Sai Alisson e entra Cássio

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Árbitro aponta para o centro do gramado e encerra o primeiro tempo.

43' IMPEDIMENTO! Neymar recebe livre na área, domina e chuta. Kawashima toca para escanteio, mas árbitro aponta impedimento.

39' Neymar cobra falta na área, zaga do Japão afasta o perigo.

35' GOOOL DO BRASIL! Gabriel Jesus. Willian recebe, abre para Danilo, que bate cruzado para Gabriel Jesus apenas tocar para o fundo da rede.

28' TRAVESSÃO! Yoshida cobra falta e acerta o travessão de Alisson.

23' Gabriel Jesus recebe na entrada da área, tenta o toque por cima do goleiro, mas pega mal na bola.

22' Gabriel Jesus recebe na entrada da área, tenta o toque por cima do goleiro, mas pega mal na bola.

17' GOLAÇO DO BRASIL! Marcelo. Após cobrança de escanteio, bola sobra para Marcelo na entrada da área. Canhoto, o lateral solta a bomba com o pé direito e faz um golaço

16' PERDEU!! Neymar cobra no canto esquerdo, goleiro Kawashima faz a defesa!

15' É PÊNALTI NOVAMENTE PARA O BRASIL! Gabriel Jesus tenta o domínio na área, é derrubado por Yamaguchi, e árbitro marca pênalti

11' Osako tenta o chute de fora da área, mas não leva perigo para o goleiro Alisson.

09' GOOOOL DO BRASIL!! Neymar!

08' É PÊNALTI PARA O BRASIL! Jogador do Japão segura e derruba Fernandinho na área.

08' AMARELOU JAPÃO! Cartão amarelo para Yoshida

07' Árbitro pede o árbitro de vídeo em uma jogada de Yoshida com Fernandinho.

06' Fernadinho toca para Marcelo, recebe, dá em Gabriel Jesus, e zaga corta para escanteio. Na cobrança, mais uma vez a zaga afasta o perigo.

04' Neymar domina, passa pela marcação, abre na direita para Giuliano, que chuta e conta com o desvio na zaga.

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Brasil 0 x 0 Japão

Hoje teremos o primeiro jogo da Seleção com árbitros de vídeo: Nicolas Rainville e Amaury Delerue, ambos franceses.

JAPÃO ESCALADO! Kawashima, Hiroki Sakai, Yoshida, Makai e Nagatomo; Hasebe, Yamaguchi e Ideguchi; Osako, Haraguchi e Kubo.

BRASIL ESCALADO! Alisson, Danilo, Thiago Silva, Jemerson e Marcelo; Casemiro; Fernandinho, Giuliano, Willian e Neymar; Gabriel Jesus

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Brasil x Japão ao vivo, valendo pela Amistoso Internacional 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 10h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Desde 1989, quando as duas seleções se enfrentam pela primeira vez, o Japão jamais venceu a Seleção Brasileira. São 11 partidas, com nove vitórias para o Brasil e dois empates. No total, a Canarinho soma 31 gols marcados e apenas quatro sofridos.

O Brasil ganhou todas as últimas 4 partidas, marcando 3 ou mais gols em cada ocasião, com os últimos 3 sem levar nenhum gol. Isso inclui vitórias na Copa do Mundo de 2006 e Copa das Confederações de 2013.

Brasil e Japão foram duas das três seleções que se classificaram mais rápido para a Copa do Mundo de 2018. A equipe de Tite garantiu seu lugar na Rússia em março, tendo dominado as Eliminatórias da América do Sul, enquanto o Japão garantiu a sua vaga na Ásia em agosto.

No entanto, o futebol asiático permanece fraco em comparação as melhores seleções do mundo e, por isso, o favoritismo é todo da Seleção Brasileira para o duelo de sexta.

Sob a gestão da Tite, o Brasil cresceu e vem brilhando. Até aqui sofreu apenas uma derrota em 15 partidas desde a Copa América de 2016 (desde que Tite assumiu). Na frente Neymar e Gabriel Jesus formando uma parceria mortal no ataque, enquanto a zaga também vem fazendo grandes jogos, mostrando mais segurança.

O Brasil levou apenas 4 gols nesses 15 jogos e tem sido muito difícil passar pelo bloqueio defensivo, com Casemiro proporcionando uma grande proteção no meio-campo.

O treinador Vahid Halilhodzic explicou que preferiu testar outros jogadores e mandou um recado para os três: "Os nomes que estão aqui estão rendendo mais por seus clubes. Eles [Honda, Kagawa e Okazaki] não vêm mostrando o seu melhor. Já discuti com eles sobre isso. Isso é competição".

O Japão não terá a presença de seus principais jogadores para o duelo contra o Brasil na França. Honda, Kagawa e Okazaki ficaram de fora da lista de convocados para os amistosos que os Samurais Azuis farão na Europa, contra Brasil (10/11, em Lille) e Bélgica (14/11, em Bruges).

O Brasil deve entrar com: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Jemerson, Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Giuliano, Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

No entanto, a grande novidade ficou por conta da escalação da zaga reserva: Thiago Silva e Jemerson.

Como esperado, Tite deve fazer alguns testes na zaga e no meio de campo. Entre as mudanças feitas por Tite, algumas já eram esperadas, como Danilo no lugar de Daniel Alves, Fernandinho ocupando a vaga de Renato Augusto e Giuliano no de Paulinho.

Após ser quase descartado para o jogo, Philippe Coutinho participou do treinamento com o restante do elenco na última quarta-feira e existe a possibilidade de o meia ficar entre os reservas contra o Japão. Diego, por outro lado, sequer foi a campo e está vetado para o jogo contra o Japão.

A Seleção Brasileira enfrentará o Japão nesta sexta-feira (10) no primeiro de dois amistosos que disputará nessa janela internacional