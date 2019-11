Resultado Corinthians x Avaí no Campeonato Brasileiro 2017 (1-0)

Encerramos nossa transmissão agradecendo pela sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite!

Confira o gol que deu a vitória ao Corinthians sobre o Avaí na 34º rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

Guilherme Arana cruza e Kazim, de peito, volta a marcar após 266 dias (quase 9 meses) de jejum: Corinthians 1x0 Avaípic.twitter.com/pRmYyYtf03 — Goleada Info (@goleada_info) November 11, 2017

Após o revés, o Avaí permanece na 19º colocação com 35 pontos e vê o rebaixamento cada vez mais próximo. A equipe catarinense agora precisa de no mínimo 10 pontos em 12 disputados. Na próxima rodada, o Avaí recebe o Cruzeiro. A partida acontece na quarta-feira (15), às 19h30, no estádio da Ressacada.

Com a vitória o Corinthians chega aos 68 pontos conquistados e, pelo menos até o fim da rodada, abre 11 pontos de vantagem para o Grêmio, então segundo colocado. Na próxima rodada, o timão encara o Fluminense. A partida acontece na quarta-feira (15), às 21h45, na Arena Corinthians.

49' FIM DE JOGO! O Corinthians vence o Avaí por 1 a 0 e se aproxima do título Brasileiro.

48' Escanteio cobrado pela esquerda, Caíque sai de soco e afasta.

48' QUASE O EMPATE! Marquinhos faz jogada pela direita, cruza na área para Maurinho, o atacante divide com Fagner que afasta para escanteio.

47' Torcida do Corinthians solta o coro de "É campeão" no estádio.

45' Mais quatro minutos de acréscimos. Vamos até 49.

45' Resposta rápida do Avaí. Junior Dutra recebe bola na entrada da área, gira em cima da marcação mas finaliza mal.

44' Kazim aciona Jadson pela esquerda, o meia avança mas erra o lançamento e a bola fica com Douglas.

42' Caio César se livrou da marcação na linha de fundo pela direita, cruzou com perigo na área mas Caíque saiu de soco para afastar.

40' Cartão amarelo para Maurinho.

38' ASSIM NÃO! Maicon recebe virada de bola da esquerda, tenta pegar de primeira mas manda muito longe do gol.

37' Marquinhos faz jogada pela direita, cruza na área, após desvio, Betão tenta a finalização mas o bandeira marca impedimento.

36' Susbtituição no Avaí: sai Judson para a entrada de Caio Cesar.

34' Jadson recebe no meio e lança Gabriel na área de cavadinha, o volante tenta a finalização de primeira mas isola a bola.

33' João Paulo aciona Romulo, o atacante se livra da marcação e finaliza de fora da área, Caíque cai para defender.

32' Substituição no Corinthians: sai Clayson para a entrada de Marquinhos Gabriel.

28' Avaí tenta tocar a bola e se lançar mais ao ataque, Corinthians mantém o controle da partida.

22' Substituição no Corinthians: sai Rodriguinho para a entrada de Maycon.

21' Cartão amarelo para Romero.

20' Simião arrisca chute de muito longe e manda a bola na arquibancada da Arena.

18' Maurinho tabela com Romulo na esquerda, Balbuena dá o bote na hora certa e afasta para escanteio.

15' Marquinhos lança tentando achar Romulo dentro da área, Caíque se antecipa e fica com a bola

14' Rodriguinho arrisca da entrada da área, a bola explode em Fagner Alemão.

12' Substituição no Avaí: sai Luanzinho para a entrada de Maurinho.

11' Cruzamento da esquerda, Judson afasta mal, Kazim tenta o chute de primeira mas é bloqueado. Escanteio para o Corinthians.

9' Romulo pega sobra da defesa Corintiana na entrada da área mas chuta por cima do gol de Caíque.

7' Cartão amarelo para Judson.

6' Jogada individual de Clayson no meio-campo, o jogador tenta se livrar da marcação mas é derrubado por Judson.

4' Cartão amarelo para Kazim por comemoração efusiva.

3' Jogada individual de Clayson pela esquerda, o meia entra na área, recua para Jadson que deixa com Guilherme Arana, o laterak levanta na área e Kazim se antecipa a defesa e empurra com o peito pro fundo da rede!

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO CORINTHIANS! KAZIM!

2' Os dois times erram muitos passes e o jogo fica morno nesse início.

0' Substituição no Corinthians: sai Camacho para a entrada de Jadson.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Jogando com a posse de bola, o Corinthians encontra dificuldades para criar jogadas de ataque e insiste nas bolas alçadas na área. Bem posicionado defensivamente, o Avaí pouco fez no campo de ataque.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46' Marquinhos cobra fechado e o goleiro Caíque tira de soco.

46' Cartão amarelo para Balbuena por falta na esquerda de defesa.

45' Um minuto de acréscimo no primeiro tempo. Vamos até 46.

44' Cruzamento de Fagner pela direita, a bola desvia antes do zagueiro Betão afastar para escanteio.

42' Cartão amarelo para Junior Dutra.

41' Corinthians pressiona no fim do primeiro tempo. Confusão no meio-campo gera bate rebate na entrada da área. Defesa catarinense afasta.

38' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Escanteio pela esquerda, a defesa do Avaí afastou, no rebote Camacho finaliza bonito mas Douglas faz grande defesa de mão trocada.

36' Fagner tabela com Kazim pela direita, tenta o chute e é travado pela defesa do Avaí.

35' Marquinhos cruza na área em cobrança de falta, a arbitragem marca impedimento.

34' Romero arrisca de fora da área, Douglas faz a defesa.

30' Kazim rouba a bola próximo a lateral pela esquerda, avança livre e tenta a finalização de fora da área, a bola passa pelo lado.

28' Romero cai ao tentar jogada de efeito na linha de fundo pela direita e o árbitro marca apenas tiro de meta.

26' Mais um cruzamento de Fagner pela intermediária direita, Betão afasta.

25' Romero recupera a bola no campo de ataque, se livra da marcação mas lança errado ao tentar achar Rodriguinho.

23' ASSIM NÃO! Cruzamento da intermediária pela direita, a bola sobra para Clayson e o meia fura bisonhamente após o domínio.

19' Kazim domina no meio-campo e tenta lançamento para Romero na área, Douglas chega antes para fazer a defesa.

14' UUUUUUUUUUUUUUH! Avaí erra na defesa. Kazim aciona Romero, o atacante entra na área e arrisca a finalização, a bola desvia em Betão, vai em direção ao gol e Douglas evita que o alvinegro abra o placar da partida.

12' Boa chegada do Corinthians pela esquerda. Cruzamento de Gabriel, Kazim cabeceia no meio da área e Douglas pula para tirar de soco antes da chegada de Romero.

8' Avaí chega pela primeira vez no jogo. Após escanteio, Simião pega o rebote da defesa, finaliza de fora da área mas Caíque faz defesa segura.

7' Escanteio curto cobrado na esquerda, Guilherme Arana cruza na área, Romero tenta cabecear mas erra a direção do gol.

4' Cruzamento de Fagner pela direita, Simião afasta para escanteio.

3' Corinthians faz a bola rodar no campo de ataque. Avaí diminui os espaços do adversário.

1' Corinthians descola escanteio pela esquerda. Clayson cobra, Pablo cabeceia e a bola vai por cima do gol.

COMEÇA O JOGO!

Times perfilados no gramado. Hino Nacional sendo executado.

Escalação do Avaí: Douglas; Maicon, Fagner Alemão, Betão e João Paulo; Judson e Wellington Simião; Marquinhos, Junior Dutra, Luanzinho; Romulo.

Escalação do Corinthians: Caíque Sá; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Camacho; Rodriguinho, Clayson, Romero; Kazim.

Equipes escaladas para a partida!

Fique ligado! A partida entre Corinthians x Avaí ao vivo acontece neste sábado (11), às 19h (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o tempo real online. Acompanhe conosco. Até logo mais!

No primeiro turno, Avaí e Corinthians jogaram no estádio da Ressacada e empataram sem gols.

O histórico do confronto mostram duelos bastante equilibrados. Pelo Brasileirão, em 11 oportunidades foram quatro vitórias do Corinthians contra três triunfos do Avaí e houveram quatro empates entre as equipes.

Pendurados do Avaí: Douglas, Capa, Juan e Joel.

Desfalques do Avaí: Pedro Castro, Luan e Willians.

Apesar do momento ruim e o pouco tempo para treinar, Claudinei definiu o time que encara o líder da mesma forma que vem atuando nas últimas rodadas. Com o desfalque do volante Pedro Castro, suspenso, Wellington Simião ganha a vaga no time. Outra mudança deverá ser a volta do lateral direito Leandro Silva, após cumprir suspensão contra o Bahia o jogador deve ser titular na partida no lugar do veterano Maicon.

Caso a pontuação para se livrar do rebaixamento em 2017 seja 47 pontos, pelas contas, o Avaí precisará de quatro vitórias em cinco partidas, desempenho de líder da competição. os problemas também não param por aí. Em reunião com a diretoria, ficou acertado que o técnico Claudinei Oliveira não continua na equipe em 2018, independente da situação final.

Vivendo um momento oposto ao seu adversário de logo mais, o Avaí aposta suas últimas fichas para evitar o descenso para a segunda divisão. No entanto, a tarefa se torna mais difícil quando analisamos o retrospecto recente da equipe. 19º colocado com 35 pontos, nas últimas sete rodadas o time catarinense venceu apenas dois jogos, além disso, já acumula duas derrotas consecutivas e está a três pontos do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Pendurados no Corinthians: Fagner, Pablo, Balbuena, Camacho, Rodriguinho e Clayson.

Desfalques do Corinthians: Cássio, Walter, Jô e Wilson.

Outro desfalque importante de Carille é o principal atacante do time e vice-artilheiro da competição, Jô cumpre suspensão e Kazim deve ser seu substituto na partida, se tornando a referência na frente.

Para a partida desta noite, o técnico Fabio Carille tem problemas importantes na escalação. Servindo a Seleção, o goleiro Cássio está fora do jogo. Além disso, Walter, seu substituto imediato, lesionou o músculo adutor da coxa direita no duelo contra o Atlético-PR e não poderá mais atuar na temporada. O jovem Caíque França ganha oportunidade entre os titulares.

Após conquistar duas vitórias em sequência pela primeira vez no returno, ao vencer Palmeiras e Atlético Paranaense, o time paulista chega embalado para o confronto contra os catarinenses. A queda brusca de rendimento ao longo da competição fez com que torcida e time ligassem o alerta para não deixar o título, que parecia questão de tempo, escapar de Itaquera.

Restando apenas cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está cada vez mais próximo de garantir o título da competição nacional. Na noite desta sábado (11), contra o Avaí, a equipe alvinegra pode dar mais um passo crucial nessa caminhada. Com 65 pontos e oito de vantagem para o segundo colocado, caso vença a partida e veja seus adversários diretos tropeçarem, poderá conquistar o caneco já na próxima rodada.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Corinthians x Avaí ao vivo na Arena Corinthians, valendo pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h (de Brasília), aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!