Resultado Palmeiras x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

Partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, a ser disputada entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, às 17h de domingo (12).

Com a vitória, o Palmeiras dorme na terceira colocação do Brasileiro, com 57 pontos. Já o Flamengo se mantém no sétimo lugar da tabela, com 50 pontos.

50' FIM DE PAPO NO ALLIANZ PARQUE! O PALMEIRAS VENCE O FLAMENGO POR 2 A 0, COM DOIS GOLS DE DEYVERSON!

49' Torcida palmeirense comemora o resultado e solta grito de "olé" no Allianz Parque.

47' Paquetá toca para Vizeu livre na área, mas arbitragem marca impedimento incorretamente. Seria uma das melhores chances do Flamengo no segundo tempo!

45' ATÉ OS 50! Arbitragem assinala cinco minutos de acréscimos no Allianz Parque!

43' Moisés cobra falta na área, mas zaga do Flamengo afasta de cabeça!

41' Rafael Vaz chega com carrinho e tira bola de Dudu, que vinha rápido no contra-ataque.

40' Vaz tenta lançamento em profundidade; Fernando Prass apenas sai do gol e afasta a bola.

39' UHHHHH! Vinicius Junior toca para Paquetá, que cabeceia, mas bola sai à direita do gol do Palmeiras!

37' Substituição no Palmeiras: entra Zé Roberto, sai Tchê Tchê.

35' Vinicius Junior e Éverton Ribeiro trocam passes pela esquerda; na sequência, camisa 7 tenta encontrar Vizeu em cruzamento, mas defesa alviverde afasta.

32' Éverton Ribeiro recebe na esquerda, cai para dentro e arrisca, mas Fernando Prass defende com tranquilidade.

31' Márcio Araújo erra e dá bola nos pés de Dudu, que toca para Tchê Tchê. Na sequência, palmeirense passa para Jean, que tenta o cruzamento mas é cortado pela zaga rubro-negra.

30' Paquetá recebe na intermediária e arrisca o chute de perna esquerda, mas bola sai por cima do gol. É apenas tiro de meta para Fernando Prass, goleiro alviverde.

28' Dudu cobra falta por cima do gol, sem perigo para Diego Alves.

27' Pará empurra Keno, que tentava passar pelo lateral. É falta para o Palmeiras!

26' Vizeu tenta cruzar para Vinicius Junior (que estava impedido), mas zaga do Palmeiras afasta antes da bola sequer chegar na área.

25' Substituição no Palmeiras: sai Mayke, entra Jean.

24' Mais uma substituição no Flamengo: entra Márcio Araújo, sai Willian Arão.

23' Substituição no Flamengo: entra Rodinei, sai Renê.

22' Dudu fica com a bola e tenta dar em Keno, mas Rafael Vaz corta de cabeça.

21' Vizeu recebe cruzamento e tenta uma bicicleta, mas defesa palmeirense intercepta o lance.

18' Paquetá aparece no meio, se livra de três marcadores e passa para Vizeu; atacante faz falta em Tchê Tchê na sequência.

17' Everton, pela direita, cruza bola para Felipe Vizeu. Na sequência, Luan aparece e faz o corte.

16' Moisés sai no contra-ataque e faz tabela com Dudu, mas defesa do Flamengo estava a postos para interceptar a jogada!

15' Paquetá faz o giro no meio e toca para Vizeu, que finaliza; bola passa longe da meta alviverde.

14' UHHHHH! Thiago Santos, que acabou de entrar, cabeceia firme e obriga Diego Alves a fazer grande defesa! Na sobra, equipe do Palmeiras chuta bola para fora.

12' Substituição no Palmeiras: sai Felipe Melo, entra Thiago Santos.

11' Felipe Melo fica caído no gramado e reclama de dores.

10' Tchê Tchê toca para Keno, que dá bola em Deyverson. Diego Alves sai do gol e fica com a bola tranquilamente.

9' UHHHHH! Renê cruza na área do Palmeiras. Luan tenta afastar, mas bate com a canela na bola e quase marca um gol contra!

8' Arão dá bola em Vinicius Junior, que tenta o cruzamento. Na sequência, bola para em Michel Bastos. Camisa 20 do Flamengo ainda driblou bonito, mas perdeu a posse de bola.

7' Renê toca para Everton pela esquerda, mas Mayke chega bem e consegue cortar bola para linha lateral.

5' UHHHHH! Dudu se livra da marcação de Willian Arão e arrisca o chute na entrada da área. Diego Alves acerta o canto esquerdo e espalma para escanteio!

4' Arbitragem marca posição irregular de Vinicius Junior.

3' Renê tenta cruzamento, mas é interceptado pela defesa do Palmeiras, que joga bola para lateral.

1' SALVA DIEGO ALVES! Michel Bastos cobra falta na área, Felipe Melo cabeceia e goleiro do Flamengo faz grande defesa!

0' Substituição no Flamengo: sai Cuéllar, entra Vinicius Junior.

RECOMEÇA A PARTIDA!

No primeiro tempo, Palmeiras teve 54% de posse de bola, quatro finalizações (três certas, uma errada), 181 passes (161 certos, 20 errados) e quatro cruzamentos (todos errados).

Algumas estatísticas do Flamengo no primeiro tempo:



46% de posse de bola

5 finalizações (1 certa, 4 erradas)

164 passes (155 certos, 9 errados)

12 cruzamentos (3 certos, 9 errados)#FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 12 de novembro de 2017

46' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Com dois gols de Deyverson, vitória parcial do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Flamengo!

45' MAIS UM! Arbitragem assinala um minuto de acréscimo; vamos até os 46 no Allianz Parque!

44' Paquetá recebe de Pará e tenta encontrar Willian Arão. Bola é forte demais; é apenas tiro de meta para o goleiro do Palmeiras!

42' UHHHHH! Cuéllar cobra bonita falta, por fora da barreira, e bola passa muito perto do gol de Fernando Prass!

41' Luan interrompe jogada de Paquetá com forte falta. Flamengo ganha chance na entrada da área palmeirense!

40' Renê cai de mau jeito; lateral rubro-negro fica deitado e reclama de dores nas costas.

39' Renê cobra lateral para Vizeu, que cabeceia para o meio da área. Flamengo não tinha nenhum jogador posicionado e bola apenas fica com Fernando Prass.

38' Everton sai jogando rápido pelo meio e se livra de quatro marcadores, mas é cortado na entrada da área.

35' GOOOOOOOOL! É DO PALMEIRAS! DEYVERSON DE NOVO! Keno faz jogada pela esquerda e finaliza, mas bola estoura na trave rubro-negra. Sozinho, Deyverson aproveita a sobra e estufa novamente as redes do Allianz Parque!

35' No lado do Palmeiras, os pendurados são Fernando Prass, Edu Dracena, Tchê Tchê, Felipe Melo, Gabriel Furtado, Dudu, Keno e Róger Guedes

34' Vale lembrar os pendurados do Flamengo: Rhodolfo, Rodinei, Juan, Réver, Willian Arão, Márcio Araújo, Mancuello, Éverton Ribeiro, Gabriel, Vinicius Junior e Lucas Paquetá.

33' Primeiro amarelo da partida vai para Renê, do Flamengo, por falta em Deyverson.

31' Pará dá bola em Éverton Ribeiro, que tenta cruzamento para Vizeu. Felipe Melo aparece para fazer o corte e é escanteio para o Flamengo!

30' Vizeu toca para Renê, que toca para Everton, mas arbitragem marca impedimento do camisa 22 do Flamengo.

29' Diego Alves cruza para Éverton Ribeiro, mas bola é forte demais. Apenas lateral para o Palmeiras.

29' Deyverson, posicionado entre a zaga rubro-negra, recebe de Michel Bastos. Na sequência, palmeirense faz falta em Pará.

28' Paquetá tenta levantar para Felipe Vizeu, mas Fernando Prass se adianta e fica com a bola.

27' Deyverson sofre falta de Renê. Atacante palmeirense se irrita com o jogador rubro-negro.

26' Bandeirinha assinala impedimento de Lucas Paquetá, do Flamengo.

25' Everton vem jogando pela direita e inverte para Renê na esquerda. Na sequência, lateral não chega a tempo e toca na bola antes de sair pela linha de fundo.

25' Palmeiras faz pressão sobre equipe do Flamengo. Pará recua para Diego Alves, que sai jogando com um chutão.

23' Felipe Vizeu e Luan se chocam dentro da área do Palmeiras. Juiz marca falta para equipe alviverde.

22' Paquetá cobra falta, mas barreira intercepta; rebote é do Flamengo.

22' Felipe Melo faz dura falta em Everton na entrada da área. Cobrança é perigosa para o Flamengo; Éverton Ribeiro e Paquetá estão na bola.

18' Pará cobra lateral para Éverton Ribeiro, que levanta bola na área. Lance é interrompido; arbitragem assinala impedimento (inexistente) de Felipe Vizeu.

16' Pará cobra tiro de canto na área, mas Deyverson afasta. Na sequência, Vaz tenta uma bicicleta e Prass afasta. Mais um escanteio para os cariocas!

15' Arão recebe na direita e tenta o cruzamento, mas defesa palmeirense intercepta. É escanteio para o Flamengo!

13' GOOOOOOOOOOL! É DO PALMEIRAS! DEYVERSON ABRE O PLACAR NO ALLIANZ PARQUE! Moisés toca para o centroavante, posicionado nas costas de Rafael Vaz, abrir o placar no confronto!

10' Cuéllar faz o corte em jogada de Tchê Tchê e toca para Everton. Na sequência, camisa 22 do Flamengo faz falta em Mayke.

9' Everton faz jogada pela lateral, tenta lançar para Felipe Vizeu na área, mas defesa do Palmeiras intercepta.

7' Tchê Tchê encontra Deyverson no ataque, mas palmeirense não consegue dominar a bola. Rafael Vaz aparece e faz o corte.

6' Dudu se livra de três marcadores no meio-campo, sai jogando e bola sobra para Michel Bastos. Lateral tenta cruzar para Deyverson, mas chute sai pelo fundo. Apenas tiro de meta para o Flamengo!

4' UH! Flamengo tem primeira chance na partida com Willian Arão. Volante recebeu de Everton na entrada da área, mas chute sai à esquerda do gol alviverde.

3' Felipe Melo tenta lançar Deyverson, mas bola é forte demais e sai pelo fundo. Apenas tiro de meta para o goleiro Diego Alves.

1' Mayke toca para Tchê Tchê, que é interceptado por Everton. Na sequência, jogador do Flamengo toca para Lucas Paquetá pela esquerda.

APITA O ÁRBITRO! COMEÇA O JOGO PARA PALMEIRAS X FLAMENGO!

Equipes já no gramado. Daqui a pouco rola a bola no Allianz Parque!

Flamengo e Palmeiras só se enfrentaram em uma final oficial na história, na Copa Mercosul de 1999. Na ida, 4 a 3 para o Fla; na volta, empate por 3 a 3; título ficou com o Rubro-Negro #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 12 de novembro de 2017

Vale lembrar que o Verdão ainda não perdeu para clubes cariocas em 2017: em seis jogos, foram quatro vitórias (duas vezes contra o Fluminense, uma contra o Vasco, uma contra o Botafogo) e dois empates (um com Vasco e outro com Flamengo).

O confronto deste domingo marca a 50ª partida de Keno pelo Palmeiras. Caso entre em campo, Willian também chegará ao mesmo número de atuações que seu companheiro.

Curiosidade: o Flamengo foi o último adversário enfrentado pelo

Palestra Itália (antes da mudança de nome para Palmeiras). No dia 25/03/1942, 2 a 2 no Torneio Quinela de Ouro #PalmeirasVAVEL #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 12 de novembro de 2017

O banco do Flamengo: Alex Muralha, Rodinei, Juan, Léo Duarte, Márcio Araújo, Rômulo, Matheus Sávio, Gabriel, Geuvânio, Vinicius Junior e Lincoln.

O banco do Palmeiras: Jailson, Juninho, Antônio Carlos, Jean, Zé Roberto, Thiago Santos, Arouca, Bruno Henrique, Willian, Róger Guedes e Erik.

Juan era esperado entre os titulares do Flamengo. Entretanto, clube carioca informou que zagueiro não começa jogando por estar em fase final de trabalho de transição.

FLAMENGO CONFIRMADO: Diego Alves; Pará, Rafael Vaz, Rhodolfo e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Éverton Ribeiro; Lucas Paquetá, Everton e Felipe Vizeu.

PALMEIRAS CONFIRMADO: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Felipe Melo, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Deyverson.

O primeiro confronto entre Palmeiras e Flamengo no Brasileiro aconteceu em 19/09/71, no Morumbi. Na ocasião, vitória do Rubro-Negro por 2 a 1, com gols de Samarone e Rogério; Luís Pereira descontou para o Verdão #PalmeirasVAVEL #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 12 de novembro de 2017

Histórico do confronto é favorável aos mandantes: em 111 jogos, são 45 vitórias do Palmeiras, 29 empates e 37 vitórias do Flamengo. Os paulistas também tem vantagem no número de gols: são 188 marcados contra 162 sofridos. #FlaVAVEL #PalmeirasVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 12 de novembro de 2017

Nos arredores do estádio, clima é de protesto entre os torcedores do Palmeiras. A principal torcida organizada alviverde distribuiu panfletos criticando duramente a diretoria do Verdão, além de pedir a demissão de diversos jogadores - são eles, Egídio, Roger Guedes, Fabiano Luan, Juninho, Antônio Carlos, Arouca, Michel Bastos, Deyverson, Bruno Henrique e Erick.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Palmeiras x Flamengo ao vivo no estádio Allianz Parque, valendo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 17h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O último confronto entre Palmeiras e Flamengo aconteceu na 15ª rodada do Brasileiro. Na ocasião, 2 a 2 na Ilha do Urubu, com gols de Pará e Guerrero (Fla) e Willian e Roger Guedes (Palmeiras). Relembre os melhores momentos da partida abaixo:

Curiosidade: jogando como mandante, o Palmeiras não perde para o Flamengo há cinco partidas - os últimos confrontos tiveram duas vitórias alviverdes e três empates. O último triunfo visitante do Rubro-Negro sobre o Verdão foi no dia 2 de junho de 2010, com Vágner Love marcando o único gol da partida.

O Palmeiras é o atual quarto colocado no Brasileiro, com 54 pontos. Já o Flamengo ocupa a sétima posição, com 50 pontos. Ambas as equipes estão na por uma vaga no G-4, que garante a classificação direta à Libertadores.

Os últimos adversários do Palmeiras no Brasileiro: Sport (em casa), Avaí (fora), Botafogo (em casa) e Atlético-PR (fora)

Os últimos adversários do Flamengo no Brasileiro: Coritiba (fora), Corinthians (em casa), Santos (em casa) e Vitória (fora).

Do lado do Palmeiras, os desfalques são Mina e Borja (convocados para amistosos da seleção da Colômbia) e Egídio (foi liberado pelo clube para resolver problemas particulares).

No lado do Flamengo, a novidade é o possível retorno de Juan aos titulares. O zagueiro, que sentiu dores após o Fla-Flu na Sul-Americana e vinha fazendo tratamento específico, voltou a treinar com o grupo rubro-negro na última sexta (10).

No Rubro-Negro, Réver segue no departamento médico além de Berrío, que não jogará mais futebol em 2017 por uma lesão no tendão patelar. Diego segue concentrado com a Seleção Brasileira, enquanto Trauco está com a seleção do Peru para a repescagem das Eliminatórias.

Vale lembrar que Guerrero continua suspenso preventivamente pela Fifa após contraprova de antidoping apresentar novo resultado adverso.

Leia mais: Em meio a polêmica com Guerrero, entenda como funciona o passo a passo de exames antidoping

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em momento conturbado com a torcida, o Palmeiras concedeu entrevista coletiva conjunta na última sexta (10). Alguns dos principais jogadores do elenco (como Fernando Prass, Edu Dracena e Moisés) estiveram lado a lado com o treinador Alberto Valentim para se defender de críticas.

"Você acaba nem saindo na rua, deixa de levar o filho na escola. Você acaba deixando de viver algumas situações. Somos seres humanos, temos família. É difícil um familiar seu sair na rua ou ver na internet xingamentos e cobranças. Ninguém aqui é máquina. Está todo mundo triste, mas ao mesmo tempo confiante de que vamos conseguir nosso objetivo. Há uma semana, estávamos cinco pontos atrás do líder e em evolução, hoje esse questionamento", disse Edu Dracena sobre pressão da torcida. Vale lembrar que, após derrota para o Vitória, os muros do Allianz Parque amanheceram pichados.

O treinador Alberto Valentim também teceu comentários sobre as constantes comparações entre os investimentos financeiros feitos pelo Verdão e os resultados não tão satisfatórios em 2017:

"É um grande clube. O Palmeiras fez, sim, grandes contratações. O Palmeiras tem saúde financeira, e por isso esses jogadores estão aqui. É lógico que quando cria-se uma expectativa muito grande, até por vocês, vem uma cobrança muito grande, mas sempre teve cobrança (no clube)", disse o comandante.

A principal torcida do Palmeiras tem protesto marcado para a manhã deste domingo (12), em frente ao CT do clube. No último treino antes de confronto contra o Flamengo, o presidente Maurício Galiotte conversou com o elenco no gramado da Academia de Futebol.

(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação)

Lateral-esquerdo do Flamengo, Renê será titular pelo terceiro jogo seguido. O camisa 6 foi titular no jogo contra o Botafogo, logo que Reinaldo Rueda assumiu a equipe, mas sofreu uma lesão no jogo seguinte e ficou no DM por mais de um mês. Quando voltou aos gramados, após o treinador fazer alguns testes na lateral esquerda, Trauco já havia assumido a titularidade da posição.

"Toda vez que eu tenho a oportunidade, é o momento de mostrar meu futebol, mostrar pra quê eu vim. É difícil jogar uma ou duas vezes no mês, e quando tem uma sequência assim é sempre importante pra mostrar o seu melhor. Espero que com essa ausência do Trauco eu possa dar o meu melhor e ajudar meus companheiros dentro de campo, para quando ele voltar a gente possa estar brigando pela posição", disse o jogador.

Como de costume, o treino do Flamengo foi fechado à imprensa no sábado (11). Registro abaixo é do volante Cuéllar em atividade na sexta-feira (10).