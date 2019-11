Resultado Vasco da Gama x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de Vasco e São Paulo, aqui na VAVEL Brasil.

Resultado ruins para ambas as equipes. São Paulo fica longe na busca pela libertadores e Vasco da Gama não consegue entrar no G7

50' Acaba o jogo em São Januário, Vasco 1x1 São Paulo

Gols: Marcos Guilherme (S) e Caio Monteiro (V)

49' Lucas Fernandes cobra falta dentro da área e bola fica tranquila nas mão do goleiro Gabriel Felix

48' Cartão amarelo para o São Paulo

Sidão é advertido por fazer cera

47' Wagner tenta a finaliza mas bola sai a esquerda do goleiro Sidão

46' Madson recua bola na fogueira para o Gabriel Felix que tem que dividir com Gilberto

45' +5 minutos de acréscimo

44' SIDÃO TRANQUILO!

Caio Monteiro finaliza de longe e bola fica tranquila nas mão do goleiro Sidão !

43' SIDÃOOOOOOOOOO

Nenê cobra falta na área, Ardellan cabeia contra o próprio gol e Sidão faz um grande defesa !!

41' UHHHHHHH VASCO !

Madson recebe na esquerda e finaliza com perigo. Bola tira tinta do travessão

Pressão do Vasco !!

40' Cartão amarelo para o Vasco

Henrique faz falta dura em Petros e arbitragem não perdoa

39' Substituição no São Paulo

Saiu: Marcos Guilherme

Entra: Aderllan

38' CARTÃO VERMELHO PARA O SÃO PAULO

Militão acerta um chute no peito do lateral Henrique

35' UHHHHHHH SÃO PAULO

Lucas Fernandes cobra escanteio, Rodrigo Caio sobe e cabeceia com perigo

34' Marcos Guilherme tabela com Edimar na esquerda que tenta o cruzamento e Madson faz o corte

32' Jucilei avança pelo meio e toca para Marcos Guilherme na esquerda. Atacante tricolor traz para o meio e finaliza para fora

30' André Rios recebe na entrada da área e finaliza, bola bate no Rodrigo Caio e sobra para Caio Monteiro que na saída do Sidão finaliza com categoria

Vasco empate em São Januário, Vasco 1x1 São Paulo

30' GOOOOOOOOOOL DO VASCO

CAIO MONTEIRO !!!

28' Substituição no São Paulo

Saiu: Lucas Pratto

Entra: Gilberto

28' Substituição no Vasco

Saiu: Jean

Entra: Wagner

27' Henrique tabela com Nenê pela esquerda mas faz o cruza muito forte e bola sai em linha de fundo

26' Evander tenta a finalização mas bola sai a direita do goleiro sidão; sem perigo !

25' SIDÃO!!!!

Madson cobra lateral na área, Nenê desvia de cabeça e bola sobra para Caio Monteiro que finaliza de primeira para ótima defesa do goleiro Sidão.

24' Na cobrança de falta Nenê acerta a barreira

23' FALTA PERIGOSA!

Madson avança pelo meio mas é derrubado pelo Lucas Pratto.

Nenê na bola

22' Henrique tenta o lançamento para o Caio Monteiro mas bola fica nas mão do goleiro Sidão

20' Substituição no São Paulo

Saiu: Maicosuel

Entra: Lucas Fernandes

19' Impedido!

Edimar faz o cruzamento, Maicosuel cabeia e bola sobra para Lucas Pratto. Mas arbitragem marca impedimento do argentino

17' PRA FORA !!!

Madson faz cruzamento na área, Andrés Rios sobe e cabeia com perigo.

16' Madson cobra lateral dentro da área e Jucilei faz o corte

15' SIDÃO!!!

Nenê cobra escanteio na área e Sidão sai de soco para afastar o perigo

14' Substituição no Vasco

Saiu: Yago Pikachu

Entra: Caio Monteiro

12' UHHHH VASCO !

Paulinho recebe na entrada da área e finaliza com perigo.

Vasco vem pra cima em busca do empate

11' Hernanes tenta puxar o contra ataque mas é desarmado pelo Paulinho

09' ERROU !!!

Lucas Pratto recebe na esquerda corta para o meio e finaliza. Bola passa a esquerda do goleiro Gabriel sem perigo

08' UHHHHHH VASCO !!

Evander cobra falta direto para o gol e bola passa tirando tinta da trave esquerda do goleiro Sidão !

07' Nenê avança pela esquerda mas é derrubado pelo Militão

05' Nenê tenta o passe para Henrique mas arboleda chega na frente faz a proteção e bola sai para linha de fundo

04' Paulinho tenta o lançamento na esquerda para Henrique mas bola vai direto para linha lateral

02' Evander avança pelo meio e toca para o Pikachu, que tenta a finalização mas é travado pelo Militão

01' Nenê tanta a cavadinha para Paulinho mas bola fica com Edimar

Começa o segundo tempo, Vasco 0x1 São Paulo

00' Substituição no Vasco

Saiu: Gilberto

Entra: Evander

Primeiro tempo bastante trucando. Gol saiu por uma jogada individual do Marcos Guilherme e falha do volante Jean

49' Acaba o primeiro tempo em São Januário, Vasco 0x1 São Paulo

Gol Marcos Guilherme (S)

47' Nenê cobra falta na área, Pikachu sobe e cabeceia para fora

46' Cartão amarelo para o São Paulo

Arboleda faz em Nenê e arbitragem não perdoa

45' +4 minutos de acréscimo

44' Madson tenta avançar pela esquerda mas é desarmado pelo Maicosuel

41' Pikachu faz parede e toca para Paulinho que finaliza torto e bola vai para linha de fundo

39' Marcos Guilherme rouba bola do volante Jean avança pelo meio e finaliza sem chances para o goleiro Gabriel Félix.

Abre o placar o tricolor, Vasco 0x1 São Paulo

39' GOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOO

MARCOS GUILHERME

37' Cartão amarelo para o São Paulo

Edmar faz falta em Pikachu parando o contra ataque do Vasco

36' UHHHHHHHH MAICOSUEL !!!

Lucas Pratto raspa de cabeça e bola sobra para Maicosuel que finaliza e bola passar tirando tinta da trave esquerda do goleiro Gabriel

35' Hernanes faz ótimo passe para Lucas Pratto mas argentino não domina e bola fica nas mão do goleiro Gabriel

32' UHHHHH PRA FORA !!

Nenê cobra falta e bola passa tirando tinta da trave esquerda do goleiro Sidão

31' FALTA PERIGOSA !!

Andrés Rios recebe ótimo passe na entrada área mas é derrubado pelo Rodrigo Caio.

Falta muito perigosa, Nenê na bola !

29' Edimar tabela com Maicosuel pela esquerda e faz o cruzamento mas Paulão antecipa Lucas Pratto e faz o corte

28' IMPEDIMENTO !

Andrés Rios faz grande lançamento para Nenê mas arbitragem marca impedimento

27' Jogo reiniciado

25' PARADA TÉCNICA

Jogo paralisado em São Januário por causa do calor.

24' Madson avança pela esquerda cruza na área mas Militão faz o corte

23' MÃOOO NÃO PODE!

Marcos Guilherme rouba a bola no meio campo e toca para o Petros, mas meia do tricolor domina com a mão e arbitragem marca falta

22' Militão recebe ótimo passe na esquerda mas sofre falta do Pikachu

20' Yago Pikachu tenta a jogada pela direita mas é desarmado pelo Militão

17' Henrique tabela com Nenê e cruza na área. Arboleda esperto antecipa a jogada e faz o corte

14' ESCORREGOU !!

Marcos Guilherme puxa o contra ataque pela esquerda mas jogador acaba escorregando e bola fica com a defesa do Vasco

13' Henrique avança pela esquerda faz o cruzamento e Arboleda faz o corte

12' Jogo começa bastante truncado. As duas equipes não consegue passar pela marcação

09' Yago Pikachu recebe na direita corta para o meio e finaliza em do Militão

07' Edimar tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado por Madson

05' SEM NENHUM PERIGO!

Gilberto arisca finalização de longe mas bola passa a esquerda do gol.

04' Paulão faz grande lançamento na direita para o Madson que sofre falta de Edimar. Na cobrança Nenê cruza na área mas zaga do São Paulo afasta o perigo

02' Hernanes tenta a jogada mas é derrubado pelo volante Jean

01' Nenê tenta a primeira jogada pela esquerda mas é desarmado pelo Rodrigo Caio

Começa o jogo em São Januário, Vasco 0x0 São Paulo

Hino Nacional brasileiro sendo tocado neste instante

Faz muito calor no Rio de Janeiro, neste momento são 31° de temperatura

Dorival Junior surpreende todos e escala Maicosuel como titular. Jogador ganhou a vaga de Shaylon.

Banco de reservas do São Paulo: Denis, Lugano, Lucas Fernandes, Gilberto, Thomaz, Shaylon, Junior Tavares, Araruna, Aderllan, Bruno Alves e Brenner

São Paulo confirmado (4-4-2): Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei, Petros, Hernanes e Maicosuel; Marcos Guilherme e Pratto

Bando de reservas Vasco: Jordi ,Lucas Rocha, Jomar, Alan Cardoso, Bruno Paulista, Evander, Mateus Vital, Wagner, Eder Luis, Thalles, Caio Monteiro e Paulo Vitor

Vasco confirmado (4-5-1): Gabriel Félix; Madson, Paulão, Rafael Marques e Henrique; Gilberto, Jean, Yago Pikachu, Paulinho e Nenê ; Andrés Ríos

As duas equipes já estão no gramado de São Januário fazendo o trabalho de aquecimento

São Paulo não perde para o Vasco a cinco anos, última derrota do tricolor Paulista foi em 2012 pelo campeonato Brasileiro por 1 a 0 no Morumbi. No primeiro turno, São Paulo venceu por 1 a 0 com gol do argentino Lucas Pratto.

Jogando como visitante tricolor tem a 19° campanha do campeonato, foram 16 jogos com três vitórias, dois empates e 11 derrotas

Desfalque do tricolor: Wellington Nem, Morato, Bruno e Éder Militão (Machucado) e Cueva (seleção do Peru).

Provável São Paulo (4-5-1): Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Marcos Guilherme e Shaylon ; Lucas Pratto

Ainda sonhando com Libertadores, tricolor está a seis ponto do G7. Mas lembrando que o G7 pode virar G9, caso Grêmio ganhe a Libertadores e o Flamengo ganhe a Sul-americana. Uma vitória amanhã é fundamental

Tricolor Paulita vive seu melhor momento na temporada, equipe do técnico Dorival Junior não perde a quatro jogos. Na última rodada jogando em casa tricolor empatou 2 a 2 com a Chapecoense depois de estar perdendo por 2 a 0.

Jogando como mandante vasco disputou 16 jogos no campeonato, com sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas

Desfalques do Vasco: Martin Silva (Seleção Uruguaia); Luis Fabiano e Ramon (Machucado); Breno (força de contrato); Wellington e Jomar (Suspenso)

Provável Vasco (4-5-1): Gabriel, Madson, Rafael Marques, Paulão e Henrique; Jean, Gilberto, Pikachu, Nenê e Paulinho; Andrés Rios.

Dentro de campo equipe vive seu melhor momento na temporada, são nove jogos sem perde. Na última partida jogando fora de casa equipe conseguiu uma excelente vitoria por 2 a 1 contra o Santos e continua na briga por uma vaga na Libertadores.

Fora de campo cruzmaltino vive dias conturbado, nesta quarta feira (8) Eurico Miranda ganhou mas não levou. As eleições para presidente do clube vai ser decidida pela justiça depois da oposição alegar fraude na votação.

Vasco está de volta a São Januário depois de seis jogos de punição imposta pelo STJD pela confusão dos torcedores no clássico contra o Flamengo pela 12° rodada, além de alguns mandos de jogos no Maracanã por causa da eleição do clube.

Boa tarde galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Vasco da Gama x São Paulo ao vivo pela 34° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (11) ás 17h00 (de Brasília) em São Januário no Rio de Janeiro