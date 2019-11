Resultado Cruzeiro x Fluminense no Brasileirão 2017 (3-1)

Tweets by mneves_

CRUZEIRO: Fábio, Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Lucas Romero, Rafinha, Robinho e Thiago Neves; Rafael Marques (Rafael Sóbis). Técnico:Mano Menezes

FLUMINENSE: Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Orejuela, Douglas, Wendel e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior e Pedro. Técnico: Abel Braga

O Fluminense visita o Cruzeiro neste sábado, às 19 horas (de Brasília), no Mineirão, em choque válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa vem “brincando” na competição desde que ganhou o título da Copa do Brasil. Com 51 pontos, os mineiros querem se recuperar da derrota de 2 a 0 para o Flamengo. Já o Tricolor não perde há três jogos, mas vem de uma decepção em casa: empate por 2 a 2 com o Coritiba. Com 43 pontos, os cariocas ainda precisam pontuar mais para afastarem de vez o risco do rebaixamento para a Segunda Divisão.

“Em um campeonato muito equilibrado, você ganha três e vai lá para cima. Se perde, vai lá pra baixo. É muito igual. A verdade é essa. Eu queria estar um pouco melhor classificado. Por isso sei que é importante seguirmos mais tempo sem derrotas e pontuar contra o Cruzeiro será importante. Mas o jogo será muito disputado”, disse Abel Braga, comandante do Fluminense.

“Vai ser mais um jogo muito complicado, pois o Fluminense vem crescendo na competição e tem um time de qualidade. Vamos precisar estar em uma boa noite, evoluindo e não repetindo os erros vistos contra o Flamengo”, declarou o técnico Mano Menezes.

Os jogadores do Cruzeiro entenderam o recado do comandante. “É importante terminarmos bem o ano, pois não queremos manchar uma temporada maravilhosa, em que conquistamos um título tão importante na história do clube. O que aconteceu contra o Flamengo ficou no passado, pois sabemos que podemos voltar a render bem e a nossa meta é vencer o Fluminense”, disse o meia Thiago Neves.

Com a expectativa de um jogo equilibrado, os atletas do Fluminense garantem que vão buscar a vitória com uma postura ousada. “O Cruzeiro é uma equipe que tem muitos bons jogadores, não só os titulares, mas também reservas de alto nível. A gente sabe que no Mineirão eles gostam de impor o jogo, pressionar bastante o adversário. Cabe a gente ser inteligente e explorar os pontos fracos da equipe para sair de lá com um bom resultado. Vai ser um jogo muito difícil”, afirmou o lateral esquerdo Marlon.

Para este compromisso o Cruzeiro perdeu o volante Henrique, que está suspenso por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo. Lucas Silva assume a vaga. Quem reaparece após cumprir suspensão é o meia Rafinha, que retorna no lugar de Alisson. Ainda com problemas no comando de ataque, o treinador não decidiu se mantém Rafael Marques ou se dá uma oportunidade a Rafael Sóbis.

O Fluminense, por sua vez, perdeu dois jogadores importantes. O meia equatoriano Júnior Sornoza e o atacante Henrique Dourado foram advertidos com o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e cumprem suspensão. Assim, Wendel ganha um lugar no meio-de-campo, enquanto Pedro será o comandante de ataque.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, as duas equipes se enfrentaram no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), e naquela ocasião o jogo terminou empatado por 1 a 1. Sassá abriu o marcador para a Raposa, mas Richarlison garantiu a igualdade.