Afastado por grave lesão, Judivan volta a ser relacionado após dois anos

A partida entre Cruzeiro e Fluminense, neste domingo (12), marca o fim de uma longa espera. Após dois anos a revelação das categorias de base da equipe celeste, Judivan voltou a ser relacionado para uma partida.

Sem entrar em campo desde 2015, quando se lesionou atuando pela Seleção no Mundial sub-20, o jovem de 22 anos ainda sofreu com dificuldades nos processos de recuperação, o que impediu de atuar em 2016 e 2017.

Clinicamente recuperado, o jogador voltou a treinar com o grupo em 13 de setembro e desde então vem seguindo um plano especial de recuperação, elaborado pelo Departamento Médico, para atingir novos níveis que o possibilitasse a retornar aos gramados.

Por meio das redes sociais, o Cruzeiro divulgou um vídeo de Judivan agradecendo todo apoio recebido pelo time durante a sua reabilitação.

“O trabalho que o pessoal do Departamento Médico, fisiologia e preparadores físicos fizeram comigo foi algo sensacional, que vou levar para o resto da minha vida. O que eles fizeram por mim foi algo extraordinário, sou muito grato por tudo. Os companheiros no dia a dia me deram muita força, muito ânimo, sempre me ajudando e me incentivando. A diretoria do Cruzeiro nunca me desamparou, sempre esteve comigo nos momentos em que mais precisei. Só tenho que agradecer a todos eles por tudo. Todos fazem parte deste meu recomeço, desta volta por cima”, disse.

Sobre a possível estreia, o atleta espera continuar reescrevendo a sua história, só desta vez com bons momentos: “Depois de tanto tempo, encaro como um recomeço. Mas encaro de uma forma ainda mais forte. Hoje me sinto mais fortalecido do que nunca. Me sinto preparado para estar de volta e ajudar ao Cruzeiro, que é o mais importante. Agora é pensar daqui para frente. Tenho certeza que Deus vai abençoar e será só alegria”, desabafou.

ELE ESTÁ DE VOLTA!

Depois de um longo período de recuperação nosso guerreiro, @JudivanSilva11, foi relacionado para a partida de amanhã contra o Fluminense.

E ele está aqui para mandar uma mensagem para a Nação Azul! Bom retorno, Guerreiro!

#IssoÉCruzeiro pic.twitter.com/SoppyNHNcr— Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) 11 de novembro de 2017

Thiago Neves, também comemorou muito a volta do atacante e que todos estão festejando o seu reinicio: "Parabéns maninho, você merece tudo de melhor irmão. Você é um exemplo para muitos, pode ter certeza que não só eu como todos os cruzeirenses estão felizes com a sua volta" falou.