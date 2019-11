Resultado Grêmio x Vitória no Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Obrigado a você que acompanhou o empate entre Grêmio e Vitória na VAVEL Brasil. Na próxima, voltamos com mais jogos da Série A, outras competições e outras modalidades esportivas. Siga-nos no Twitter e no Facebook para saber de tudo sobre esporte. Valeu, um abraço! Até a próxima!

Grêmio tem vice-liderança ameaçada pelo Santos. Tricolor soma 58 pontos ao tropeçar em Caxias do Sul, mas havia vencido os dois jogos anteriores. Faltam 10 dias para o primeiro jogo da final da Libertadores diante do Lanús, na Arena. O Vitória soma seu 39º ponto. Está fora da zona de rebaixamento na rodada. O Sport Recife perdeu para o Atlético Goianiense.

49' FINAL DE PARTIDA! Grêmio e Vitória empatam em 1 a 1.

45' Mais quatro minutos. Pouco pela demora e atendimentos médicos e as trocas nas equipes.

45' GOL ANULADO! Vitória surpreende em jogada de Caíque Sá e marcava o gol. Mas houve impedimento na jogada.

40' Sai David e entra o zagueiro Renê no Vitória.

37' Luan recebe de Jael e chuta rasteiro contra a marcação. Escanteio da direita ao Grêmio.

36' Saiu Tréllez e entrou André Lima, ex-jogador do Grêmio.

35' Machucado Tréllez em dividida em que chutou Geromel. O gremista saiu mancando, mas o estrangeiro ficou no solo.

33' Bola forte demais para Everton, que ainda tenta finalizar contra Fernando Miguel, mas a bola sai em tiro de meta.

30' Bola forte demais para Geromel e o Vitória tem tiro de meta. Gremistas já não guardam muito a posição. Ataque com Jael e Barrios daqui pra frente.

28' Sai Jailson e entra Jael.

26' ESPALMA O GOLEIRO! Léo Moura cruza, a bola desvia, ia em direção ao gol, mas Fernando Miguel rebate para escanteio.

23' Luan tabela, chama a jogada, mas chuta fraco quando arrisca. Tiro de meta sem maiores perigos.

22' TROCA NO GRÊMIO: Everton no lugar de Leonardo.

21' PRA FORA! Luan arremata de longe e a bola passa perto da trave.

18' TROCA NO VITÓRIA: Neilton sai e entra Caíque Sá.

17' GOL ANULADO! Luan completa jogada irregular. Impedimento marcado.

15' DEFENDE FERNANDO MIGUEL! Luan aciona jogada pela direita, cruzamento vem, Fernando Miguel falha, dá rebote e Leonardo chuta fraco para Fernando Miguel se recuperar e segurar firme no canto. Escapa o Vitória, que agora se defende com um a menos.

15' PRA FORA! Barrios perde a chance clara pelo Grêmio! Era o gol da virada.

13' EXPULSO! Filipe Souto do Vitória. Carrinho que atingiu Ramiro. Segunda expulsão consecutiva que Ramiro consegue.

11' PRA FORA! Zé Welison com muito espaço resolve arriscar e manda a oitava finalização do Vitória no jogo pela linha de fundo.

9' POR CIMA! Luan recebe na direita, cruza para Fernandinho e o cabeceador erra o alvo pelo Grêmio. Tiro de meta.

8' Lançamento errado de Arthur pra linha de fundo. Tiro de meta ao Vitória.

6' PRA FORAAAAA! Grêmio perde a posse, Vitória ataca rápido, bola chega no artilheiro Tréllez, que corta o marcador e chuta acima do travessão! Tiro de meta.

3' Cobrado o escanteio e Barrios não consegue o arremate na área. Defesa tira na hora certa.

2' UUUUH! Barrios tenta tabelar com Ramiro e a defesa corta para escanteio.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Filipe Souto do Vitória levou cartão amarelo por uma falta em Luan no primeiro tempo.

49' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO!

48' LINDA JOGADA! QUE JOGADA! Luan recebe de Ramiro, dá um balãozinho no adversário, antes da bola cair, chuta colocado e Fernando Miguel voa para defender firme. Grande lance da etapa.

44' PRA FORAAAAAAA! QUASE O GOL DO VITÓRIA! Defesa do Grêmio em péssima jornada, não consegue cortar os lances, David manda mais uma, Geromel afasta errado e Neilton quase acerta o ângulo! Bola passa tirando tinta da trave.

42' PRA FORA! Escanteio gremista da esquerda, toque de cabeça e Lucas Barrios manda na rede por fora! Bola estava praticamente fora quando ele chutou procurando o alvo.

40' Opa! Bola na área do Grêmio e Leonardo primeiro toca com a barriga e depois afasta. Baianos queriam pênalti.

36' Jogo fica mais lento pelo meio de campo. Equipes querem foco na marcação.

34' Responde o Grêmio em falta sofrida por Fernandinho. Cruzamento vem e Geromel erra o alvo na cabeçada para fora.

33' PRA FORA! Tréllez cabeceia cruzamento de David e erra o alvo por pouco.

32' QUE PERIGO! Cruzamento do Vitória passa por David na cara do gol.

31 'Falta de Kannemann. Vem bola na área.

26' Goleiro Fernando Miguel desabou para seu segundo atendimento médico.

25' No rebote da jogada, lançamento para Luan no fundo e ele não alcança. Tiro de meta.

24' ESPALMA FERNANDO MIGUEL! Luan cobra escanteio curto, entrega para Ramiro, que chuta forte e obriga o goleiro a fazer linda defesa!

22' POR CIMA! Luan recebe passe de Léo, arrisca de fora da área e manda acima do travessão. Tiro de meta.

Léo tabela, vai ao fundo de campo e cruza na medida para Fernandinho cabecear para as redes. Grêmio iguala o placar dois minutos depois.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! FERNANDINHO EMPATA!

Patrick faz 1 a 0 para o rubro-negro baiano.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! ABRE O PLACAR EM CAXIAS DO SUL!

14' AGARRA PAULO VITOR! David arrisca e obriga goleiro a defender no canto para salvar o Grêmio.

12' PRA FORA! PRA ESCANTEIO! Corner cobrado, Geromel afasta mal, mas desvia chute de Zé Welison para linha de fundo. Por cima da meta.

11' Escanteio ao Vitória em jogada de Tréllez contra Kannemann. Duelo estrangeiro.

10' PRA FORA! Jailson manda de direita para linha de fundo de fora da área.

8' Jailson faz boa jogada, mas zaga do Vitória afasta no cruzamento por baixo de Fernandinho.

7' Falta sobre Ramiro na saída do Grêmio.

6' Luan pedia uma falta na entrada da área, mas foi o Grêmio quem cometeu, segundo o árbitro, na sequência.

4' Arthur sofre falta no meio campo.

1' Lançamento de Luan pelo círculo central, era para velocidade de Ramiro e o goleiro Fernando Miguel abandonou a meta para segurar a bola no limite da área. Chegou a sair com um dos pés da área, mas árbitro e assistente mandaram seguir.

0' COMEÇA A PARTIDA!

Times vão ao campo de jogo. Vamos ao hino nacional brasileiro no Alfredo Jaconi.

No mesmo horário jogam: Palmeiras x Flamengo; Vasco x São Paulo; Atlético-GO x Sport.

Temperatura é de 21 graus em Caxias do Sul. Tarde agradável, sem dúvidas.

Alguns torcedores do Vitória marcam presença. Atravessaram boa parte do país para conferir esta jornada no Sul brasileiro.

Equipes no vestiário. Daqui a pouco retornam com uniforme de jogo. O torcedor gremista comparece em grande público. O habitual estádio verde está tomado de azul, preto e branco.

Vitória está uma posição acima da zona de rebaixamento. É 16º colocado com 38 pontos. A vitória sobre o Palmeiras na rodada anterior foi crucial. O time conseguiu respirar e agora seca adversários diretos além de buscar fazer sua parte em Caxias do Sul.

Jogadores pendurados pelos dois times:

Grêmio: Bressan, Ramiro, Fernandinho, Marcelo Oliveira, Jael e Luan.

Vitória: Caíque, Caíque Sá, Carlos Eduardo, David, Fernando Miguel, Geferson, Juninho, Kanu, Trellez.

Equipes estão encerrando trabalho de aquecimento no Alfredo Jaconi. Às 17h00 pelo horário de Brasília começa o jogo. Grêmio x Vitória em mais um jogão do Campeonato Brasileiro 2017.

O atacante Tréllez foi destaque diante do Palmeiras. É a esperança de gols pelos baianos. Do lado do Grêmio, Lucas Barrios está de volta. Esperanças depositadas nos atacantes estrangeiros nesta tarde em Caxias do Sul.

Em Porto Alegre, foram 13 vitórias do Grêmio, 6 empates e 2 em favor do Vitória. É o histórico do confronto com o Grêmio como mandante.

Jogando em Caxias do Sul, o Grêmio não perdeu em jogos do Campeonato Brasileiro em que foi mandante. Um tabu que os bons visitantes do Vitória esperam quebrar. O Rubro-Negro baiano venceu diversos adversários fora de seus domínios. Foram triunfos sobre Atlético Mineiro e Botafogo, por exemplo. Ainda arrancaram um empate diante do Vasco na 32ª rodada.

O público deve ser grande. O Grêmio volta a Caxias do Sul em um ótimo domingo de sol. O Juventude não vem bem na Série B e o Caxias só retorna ao futebol no ano que vem. Ou seja, boa oportunidade para muitos torcedores da serra conferirem o jogo da Série A.

Vitória: Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Ramon, Geferson; Soutto, José Welison, Patric; Neilton, David e Tréllez.

Grêmio: Paulo Vitor; Léo Moura, Geromel, Kannemann, Leonardo; Jailson, Arthur, Ramiro, Luan; Fernandinho e Lucas Barrios.

Na rodada anterior, o Grêmio venceu a Ponte Preta por 1 a 0. O gol foi de Ramiro. Marcelo Grohe hoje não joga, mas foi um dos melhores em campo, com grandes defesas para salvar o Tricolor. O Grêmio superou um tabu de 36 anos sem vencer a Macaca em Campinas.

O Grêmio é vice-líder com 57 pontos na tabela de classificação. Busca mais uma vitória diante dos baianos. No primeiro turno, deu Grêmio em triunfo por 3 a 1 fora de casa. Excelente resultado. O Rubro-Negro, por sua vez, está mal de resultados em casa e busca pontos fora. A recuperação para sair da zona do rebaixamento veio com triunfo por 3 a 1 sobre o Palmeiras no estádio Barradão. O Vitória tem atuado melhor fora do que em casa. Vamos acompanhar como se sai hoje.

O Grêmio está em uso do estádio do Juventude porque a sua Arena recebeu o show da banda Coldplay neste sábado. Foram mais de 50 mil pessoas no público oficial divulgado. No extraoficial comenta-se em 59 mil presentes no estádio gremista.

Olá ao amigo e à amiga ligados na VAVEL Brasil! Agora, tudo sobre Grêmio x Vitória AO VIVO em tempo real na 34ª rodada do Brasileirão 2017. A partida começa às 17h00 no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Siga conosco!