Jogo Corinthians x Fluminense AO VIVO online no Brasileirão 2017 (3-1)

ENCERRAMOS AQUI A TRANSMISSÃO ESPECIAL DO HEPTA CORINTHIANO. DESEJAMOS AOS AMIGOS ÓTIMA FESTA E COMEMORE FIEL!

FAÇA A FESTA FIEL! O MAIOR CAMPEÃO DO BRASIL!

1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 E 2017. NA HUMILDADE, NA RAÇA, NA ORGANIZAÇÃO, O TIMÃO SUPERA INÚMEROS PROBLEMAS PARA VENCER PELA SÉTIMA VEZ!

SPORT CLUBE CORINTHIANS PAULISTA, HEPTACAMPEÃO BRASILEIRO!

97' ACABOU!

96' A FIEL CANTA ALTO: 'É CAMPEÃO!'

95' O Flu ainda tenta algo nesse finalzinho para honrar o jogo.

94' A FIEL NÃO PARA UM MINUTO. O CHORO É REAL, A FESTA É ABSURDA!

93' MINUTOS FINAIS DE JOGO!

92' MUDA O TIMÃO: DANILO ENTRA APLAUDIDO DE FORMA ABSURDA E JÔ SAI NOS BRAÇOS DA FIEL!

91' O jogo recomeça. É SÓ CORINTHIANS! É A FESTA DO HEPTA!

90' É QUESTÃO DE TEMPO. É QUESTÃO DE INSTANTES. A FIEL COMEMORA O HEPTA!

89' A torcida faz a festa, acende sinalizador, para o jogo e Itaquera ferve! O Brasil ferve em preto em branco.

88' É CAMPEÃO! Jadson recebe na meia-direita, bate firme cruzado e acaba o campeonato! ACABOU! O CORINTHIANS PINTA O SETE NO BRASIL!

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TÍTULO, DE JADSON, DO HEPTACAMPEÃO CORINTHIANS!

86 MUDA O TIMÃO: Clayson sai e entra Maycon.

85' Minutos finais de campeonato.

84' NA TRAAAAAAAAVE! Jadson se vira na entrada da área, ficou livre e deu um tapa rasteiro. A bola caprichosamente pegou no pé da trave e o Flu se salva.

83' Ronaldo Fenômeno, Gabriel Medina e Maurício de Souza presentes em Itaquera.

82' Timão todo recuado. Momento de decisão.

81' O Flu ainda quer que o campeonato siga vivo.

80' AMARELO, HENRIQUE E PEDRO. O zagueiro por reclamação, o outro por carrinho forte.

79' MUDA O FLU: Pedro entra e sai Marllon.

78' Ótimo ataque corinthiano pela esquerda até o juizão participar e dar uma de zagueiro.

77' Scarpa arrisca da entrada da área, mas carimba a zaga.

76' São 45.775 pessoas na Arena Corinthians.

75' Timão cadencia a partida, marca forte e a torcida joga junto.

74' Flu parte ao ataque. Corinthians recuado.

73' Marllon enfia para Dourado, mas o passe parecia um pedaço de telha.

72' MUDA O FLU: Peu na vaga de Marcos Jr.

71' Lindo lance pela direita corinthiana entre Fagner e Romero. A Fiel gostou.

70' Levantamento na área corinthiana e o juiz dá falta de Henrique Dourado.

69' Henrique recuperado. Jogo valendo.

68' Dividida no alto entre Jô e Henrique. Pior ao zagueiro.

67' Debate quente entre Dourado e o juizão.

66' Romero arriscou de fora e o chute.....

65' CAVALIERI!!!! Jô tentou Clayson, a zaga afastou mal e Rodriguinho mandou um foguete de canhota. Cavalieri mandou pra escanteio.

64' MUDA O FLU: Mateus Alessandro na vaga de Sornoza.

63' FOOORA! Scarpa bate colocado de fora e arranca suspiros da torcida.

62' Fluminense parte com tudo ao ataque e deixa o contra-ataque.

61' Com os dois gols, Jô assumiu a liderança da artilharia.

60' FOOORA! Wendell mandou de fora da área e Caíque apenas olhou.

59' Flu segue querendo o ataque.

58' AMARELO, GABRIEL. Pegada forte em Marcos Jr.

57' Jadson manda na área, Jô briga com a zaga e ganha escanteio.

56' AMARELO, REGINALDO. Puxou Clayson em contra-ataque.

55' Flu segue vivo na partida. Timão precisa acordar.

54' FOOORA! Marcos Jr recebe pela esquerda, bate cruzado e assusta Caíque.

53' Nesse momento, o Corinthians é heptacampeão brasileiro.

52' O Corinthians vira em poucos minutos e Itaquera vai abaixo!

51' SABE DE QUEEEEEEM???? Jô desvia de casquinha, Clayson ganha velocidade, cruza da direita e a bola pega no travessão. Rodriguinho briga com a zaga e Jô desvia de cabeça pra virar o jogo!

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÔ, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃO!

49' Jô iguala Henrique Dourado na artilharia do campeonato.

48' O FILHO DE ITAQUERA! Boa trama pela esquerda. Jô aciona Clayson, que cruza na pequena área e Jô desvia no cantinho!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÔ, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO!

46' Jadson parece ser mais um terceiro homem de meio.

45' Começou.

MUDA O CORINTHIANS: Jadson na vaga de Camacho.

Equipes retornam para a segunda etapa na Arena Corinthians.

A segunda etapa promete e muito em Itaquera.

Timão com mais um jogo fraco de criação. Rodriguinho e Camacho mal demais e precisa virar para ser campeão.

O Fluminense vai estragando a festa corinthiana, que nada faz em campo. Vai escapando do Z4.

49' Acabou.

48' Minuto final.

47' AMARELO, HENRIQUE DOURADO. Cotovelada forte em Fagner.

46' Mais quatro de jogo.

45' AMARELO, LÉO. Por retardar o jogo.

44' Fluminense naquela tradicional cera. Gasta muito tempo.

43' Corinthians segue na pressão, mas sem finalizar.

42' Fiel reclamando demais da arbitragem.

41' Dourado novamente sentindo. Jogo parado novamente.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Dividida forte entre Pedro Henrique e Dourado. Ambos sentindo.

38' Fluminense fazendo uma partida muito inteligente.

37' Outra bola cruzada, outra falha corithiana, mas agora Caíque saiu de soco.

36' Rapaz, a força no lateral que Léo Pelé tem......

35' Wendell vacila na saída de jogo, Corinthians recupera e quase arma bom ataque.

34' Rodriguinho muito mal novamente. Não dá sequências nos lances.

33' Fluminense muito fechado em seu campo. Dificulta ações alvinegras.

32' Flu já venceu o Timão em Itaquera. O único carioca.

31' Camacho arrisca de canhota, mas mandou por cima do gol.

30' Bom jogo de Romero e Fagner pela direita.

29' PERDEEEEEEU! Romero aciona Fagner, que entrou nas costas da marcação, cruzou rasteiro, mas Jô não alcançou no segundo pau.

28' Corinthians abusando de cruzamentos.

27' Os dois times reclamam demais de pênaltis em lances que não são nada.

26' Reginaldo levanta Clayson de forma bizarra. Ficou barata a conversa.

25' Fluminense na dele e muito intenso.

24' Arana tira cruzamento da esquerda, a bola passa por Rodriguinho, a zaga fura e Cavalieri fica com a bola.

24' Clayson começa muito mal o jogo.

23' Arana aciona Romero, que cruza rasteiro e Cavalieri pega.

22' Romero briga demais pela bola, ganha o lateral e arranca aplausos.

21' Rodriguinho recebe pelo meio, poderia passar para Jô, mas chutou torto em tiro de meta.

20' Flu perigoso e querendo o contra-ataque.

19' Contra-ataque do Flu pela esquerda, cruzamento de Dourado, testada de Scarpa e Arana salvou de rosto.

18' Fluminense não muda sua postura. Fecha a intermediária.

17' Romero tenta enfiada para Jô, mas a zaga protege bem e sai jogando.

16' Clayson tromba com Sornoza e fica sentindo no gramado.

15' Corinthians arma com ataque, mas o juizão deu falta atrasado de Clayson em Cavalieri.

14' Timão trabalha no meio-campo buscando armar o jogo.

13' A Fiel não para um minuto.

12' Flu todo recuado em seu campo.

11' Fagner simula falta de Marcos Jr e o juizão deu falta. Boa chance de mandar na área.

10' Corinthians tem pressa em sair jogando.

9' Chegada com Romero pela direita, cruzamento e Henrique afasta.

8' O Corinthians não venceu nenhuma partida de virada. Só assim pra ser campeão hoje.

7' Flu cadencia o jogo e gasta o relógio.

6' Timão sobe a pressão e parte ao ataque.

5' AFASTA! Reginaldo trava Rodriguinho, que sairia na cara do gol. A Fiel levanta.

4' São 24 gols levados e 10 de cabeça. A defesa corinthiana é bizarra.

3' Agora toda aquela festa ganha traços de drama em Itaquera.

2' ESQUECERAM DE AVISAR? Escanteio da esquerda, a zaga corinthiana falha, Henrique desvia sozinho e abre o placar!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, HENRIQUE, DO FLUMINENSE!

0' A final começou!

Flu com camisa listrada em vermelho, verde e branco, calção branco e meias vermelhas.

Corinthians com camisa branca, calção preto e meias brancas.

Braulio da Silva é o dono do apito.

A Fiel canta o nome de cada jogador que vai ao jogo. Fundamental nessa campanha mágica.

Agora aquele protocolo maroto, aquela balela inteira.

Hino Nacional Brasileiro executado.

Equipes sobem ao gramado. A festa da Fiel é impressionante. É de arrepiar e emocionar a todos os torcedores.

Os times estão na boca do túnel de acesso. Em instantes os times sobem ao gramado e a bola rola em Itaquera.

O alvinegro é o clube com maior tempo na liderança da história dos pontos corridos. Se for campeão, será 33 rodadas, das 38 possíveis.

É uma vitória e a confirmação do sétimo título. A taça não estará em Itaquera, mas não vai impedir a festa corinthiana em caso de vitória.

A Fiel segue chegando. Todos os ingressos foram vendidos e o clima é espetacular.

O Flu terá Cavalieri; Lucas, Henrique, Reginaldo, Léo; Marlon, Wendell, Sornoza, Scarpa, Marcos Jr; Dourado.

O líder Corinthians escalado com Caíque; Fagner, Pedro Henrique, Pablo, Arana; Gabriel, Camacho; Romero, Rodriguinho, Clayson; Jô.

Equipes definidas, escaladas e prontas para a partida.

O Corinthians precisa de uma vitória contra o Fluminense às 21h45min de hoje, na sua arena em Itaquera, para conquistar pela sétima vez o título do Campeonato Brasileiro – o clube venceu a competição em 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015. Mesmo com uma derrota para a equipe carioca, o time paulista pode conquistar a taça.

Em busca do título no Corinthians x Fluminense ao vivo hoje, Fábio Carille não poderá contar na noite de hoje com a sua principal referência na zaga. O paraguaio Balbuena, suspenso, sai para o ingresso de Pedro Henrique. A boa notícia fica por conta do retorno de Jô. O atacante, vice-artilheiro do Brasileirão com 16 gols – atrás apenas de Henrique Dourado, do Fluminense – volta no lugar de Kazim, que marcou o gol da vitória contra o Avaí no sábado. Sem o retorno do goleiro Cássio, que esteve no banco de reservas no jogo da Seleção ontem, em Londres, contra a Inglaterra, e com Walter, lesionado, Caíque, o terceiro da posição, deve iniciar.

Desta forma, o Corinthians, que teve um início de segundo turno conturbado mas agora soma três vitórias nos últimos três jogos (contra Palmeiras, Atlético-PR e Avaí), vai a campo com Caíque, Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Arana; Gabriel e Camacho; Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô.

– Foi uma semana pesada, de pressão pelos nossos resultados. Agora, estou tranquilo, ciente de que não está resolvido, mas temos de saborear essa vantagem. Amanhã (hoje) será especial, mas não o (jogo) mais importante. Será especial pelo sabor de título brasileiro de uma equipe desacreditada, de um técnico novato. Mesmo assim, levo com normalidade tudo isso – disse o técnico Fábio Carille.

Para aumentar as probabilidades de título do Corinthians, o Fluminense venceu apenas um dos últimos cinco jogos que disputou no Brasileirão. Fora do Rio de Janeiro, o retrospecto do time carioca é pior ainda. A última vez que a equipe de Abel Braga venceu fora do Estado na competição foi em julho.

Mesmo sendo campeão na noite de hoje, a CBF não irá entregar a taça ao Corinthians – a entidade confirmou ontem a decisão.

A principio, a CBF pretendia entregar o troféu hoje mesmo em caso de título, no entanto, recuou da decisão por conta de uma “questão operacional em razão do horário da partida”. Assim, caso conquiste o título contra o Fluminense ou diante do Flamengo, em jogo marcado para o próximo domingo, às 17h, na Ilha do Urubu, o Corinthians receberá o troféu apenas no dia 26, quando enfrenta o Atlético-MG no Itaquerão.

A CBF desistiu de levar a taça do Campeonato Brasileiro para Itaquera nesta quarta-feira, na partida entre Corinthians e Fluminense, pela 35ª rodada da competição. A entidade tinha confirmado que a festa caso o Timão fosse campeão estava armada, mas mudou de ideia por questões de segurança.

No ano passado, a CBF levou a taça para a Arena do Palmeiras no duelo contra a Chapecoense com a condição de só mostrá-la caso o time fosse campeão. A ideia era fazer o mesmo com o Timão.

Com a mudança, caso o Corinthians seja campeão nesta quarta-feira, a taça deverá ser entregue só na 37ª rodada, na partida contra o Atlético-MG, dia 26, em Itaquera.

Olateral-direito Fagner será o capitão do Corinthians nesta quarta-feira, diante do Fluminense, às 21h45 (de Brasília), em duelo que pode confirmar o título do Campeonato Brasileiro – o Timão precisa de uma vitória.

A decisão foi anunciada pelo técnico da equipe, Fábio Carille, em entrevista coletiva na véspera do confronto. Porém, o técnico lembrou que a taça da competição não será erguida nesta quarta-feira mesmo em caso de título:

– Capitão de amanhã (quarta-feira) será o Fagner. Normalmente eu aviso um dia antes, então falei na reunião sobre o Fluminense. Não pensei ainda sobre quem levantará a taça, porque as coisas não estão definidas. Contra a Ponte, vim com um 3 a 0 e foi fácil definir. Agora não sabemos nem se vai ter taça no estádio – comentou.

Em caso de título até lá, o Corinthians deve receber a taça no dia 26, quando voltará à Arena para enfrentar o Atlético-MG, às 17h (de Brasília).