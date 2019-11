Cruzeiro encaminha venda do lateral-esquerdo Diogo Barbosa ao Palmeiras

Em meio a problemas financeiros que resultaram em ações judiciais na Fifa, o Cruzeiro encontrou um alívio momentâneo: nesta terça-feira (14), o clube celeste encaminhou a venda do lateral-esquerdo Diogo Barbosa ao Palmeiras. Além das dívidas com clubes por parcelas atrasadas após compras de atletas, a Raposa se vê na obrigação de 'fazer caixa' para pagar salários dos jogadores do atual elenco.

No último fim de semana, o Palmeiras formalizou oferta para adquirir 100% dos direitos de Diogo Barbosa por 4,5 milhões de euros (R$17,5 milhões na cotação atual). O Cruzeiro ficaria com 25% desse montante, ou seja, 1,125 milhões (R$4,4 milhões). Os outros 75% pertencem ao Coimbra, clube ligado ao Banco BMG.

O negócio deve ser fechado na quinta-feira, segundo apurou a VAVEL Brasil. Em contato com a reportagem, o futuro vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, confirmou o negócio, verbalmente selado pelo atual presidente, Gilvan de Pinho Tavares. A intenção do mandatário é pagar os salários dos jogadores urgente.

Diogo Barbosa chegou ao Cruzeiro em janeiro, após se destacar no Botafogo em 2016. O lateral-esquerdo assinou contrato com a Raposa até dezembro de 2018, após o clube adquirir 25% dos direitos do atleta ao Coimbra. Mas, para que tivesse o vínculo prorrogado até dezembro de 2021, os dirigentes teriam que adquirir mais 25% por 1 milhão de euros.

O camisa 6 disputou 59 partidas até aqui, marcando dois gols com a camisa celeste, o último na vitória contra o Fluminense por 3 a 1, no domingo (12), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, Diogo contribuiu com oito assistências.



Thiago Neves lamenta saída de Diogo Barbosa



Após a confirmação do negócio, o meia Thiago Neves recorreu ao Instagram para publicar uma mensagem de despedida para Diogo Barbosa. No texto, o camisa 30 lamentou a não permanência do lateral-esquerdo para a próxima temporada.