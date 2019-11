Resultado Grêmio x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-0)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de Grêmio e São Paulo, aqui na VAVEL Brasil.

Com a derrota São Paulo continua com 45 pontos, ainda correndo risco de rebaixamento. Tricolor precisa somar mais dois pontos nas últimas três rodadas para ficar livre matematicamente do rebaixamento

Com resultado Grêmio ainda tem chance de títulos, tem que ganhar os três últimos e torce para o Corinthians perde os quatro últimos

Jogo bastante disputado na segunda etapa. Tricolor melhorou com as alterações e nas poucas oportunidades que teve Marcelo Ghohe salvou o Grêmio.

48' Acaba o jogo, Grêmio 1x0 São Paulo. Gol Kannemann (G)

47' MARCELOOOOOOOO GHOHEEEE !!!!

Hernanes acha Lucas Pratto dentro da área. Argentino domina e finaliza para uma excelente defesa do goleiro do Grêmio

46' Michel tenta a finalização de longe mas acerta seu companheiro de clube o Luan

45' +3 de acréscimo

44' SEM PERIGO!

Junior Tavares tenta a finalização de longe mas bola vai direto para linha de fundo !

43' Marcos Guilherme faz grande jogada pela direita e cruza na área. Geromel soberano na defesa sobe de cabeça e faz o corte

42' Lucas Fernandes tenta a tabela com Gilberto mas erra o passe

40' MARCELO GROHE

Lucas Pratto ganha na raça da defesa do grêmio e sai cara a cara com Marcelo Grohe. Michel da carrinho providencial, O argentino ainda consegue chutar, mas Grohe fecha a porta

38' Gilberto recebe na entrada da área tenta a finalização mas acerta o zagueiro Geromel

36' SIDÃOOOOOOOO

Everton tabela com Kannemann e finaliza para ótima defesa do goleiro do São Paulo

35' MARCELO GROHE !!

Junior Tavares faz belo lançamento para o Lucas Pratto que cabeceia para ótima defesa do goleiro Marcelo Grohe

33' Substituição no São Paulo

Saiu: Araruna

Entra: Gilberto

32' Junior Tavares cobra falta dentro da área. Marcelo Grohe de soco afasta o perigo

30' Junior Tavares tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado pelo Jailson

27' GOLLLL DO SÃO PAULO, MAS NÃO VALE

Lucas Pratto recebe passe em profundidade e finaliza fazendo um belo gol. Mas arbitragem marca impedimento

26' Substituição no São Paulo

Saiu: Petros

Entra: Junior Tavares

25' Substituição no Grêmio

Saiu: Lucas Barrios

Entra: Jael

24' Substituição no Grêmio

Saiu: Fernandinho

Entra: Everton

22' Público total na Arena do Grêmio: 22.644 torcedores

21' Edilson recebe na direita do Ramiro e cruza na área. Sidão esperto sai do gol e fica com a bola

19' Lucas Fernandes tenta a tabela com Marcos Guilherme pelo meio mas o zagueiro Kannemann esperto antecipa a jogada e faz o corte

17' Marcos Guilherme cruza na área. Cortês faz o corte e sai jogando para o Grêmio

16' QUE JOGADA DO CORTÊS !!

Lateral do Grêmio entorta o Arraruna pela esquerda e cruza na área. Rodrigo Caio antecipa Lucas Barrios e faz o corte

15' Hernanes tenta a jogada individual mas bola fica com a defesa do Grêmio. Neste instante São Paulo mantém a posse de bola enquanto equipe gaucha tenta sair nos contra ataque

13' Petros avança pela esquerda e toca para Lucas Pratto. Argetino tenta a finalização mas é desarmado pelo Geromel

10' SIDÃOOOOOOOO !

Ramiro recebe na direita e toca para Edilson que chega finalizando de primeira para ótima defesa do goleiro Sidão

09' GEROMEL !!

Lucas Fernandes recebe na entrada da área e finaliza. Bola bate no peito do Geromel e vai para linha de fundo

08' Hernanes recebe na entrada da área, tenta a cavadinha para Pratto mas Geromel esperto faz o corte

06' Impedimento!

Fernandinho recebe na esquerda e finaliza mas arbitragem marca impedimento

05' Marcos Guilherme recebe na direita e cruza na área. Ararruna domina tenta o giro mas o zagueiro Kannemann esperto faz o corte

02' Marcos Guilherme tenta o cruzamento mas Kannemann faz o corte

01' UHHHH Grêmio

Fernandinho faz grande jogada individual pela esquerda mas finaliza na rede pelo lado de fora

Começa o segundo tempo, Grêmio 1x0 São Paulo

Substituição no São Paulo

Saiu: Maicosuel

Entra: Lucas Fernandes

Jogadores já estão de volta ao gramado, daqui a pouco bola vai rolar para o segundo tempo

Primeiro tempo muito truncado na arena do Grêmio. São Paulo marcando atrás da linha da bola tentando sair no contra ataque. Já o Grêmio buscando mais o jogo principalmente em jogadas de linha de fundo com os laterais. Resultado justo, Grêmio buscou mais o gol e foi premiado depois de uma jogada de bola parada

46' Acaba o primeiro tempo, Grêmio 1x0 São Paulo.

Gol: Kannemann (G)

45' +1 de acréscimo

42' Maicossuel recebe na esquerda e faz o cruzamento. Lucas Pratto e Kannemann disputam pelo alto e arbitragem marca falta do atacante do São Paulo

41' Hernanes tabela com Marcos Guilherme pela esquerda e finaliza.

Chute sai fraco e Marcelo Grohe faz uma defesa tranquila

39' Hernanes avança pelo meio e lança Lucas Pratto na direita. Argentino tenta o drible para cima do Geromel mas é desarmado

38' Cartão amarelo para o São Paulo

Hernanes faz falta dura em Luan e arbitragem não perdoa

36' Edison cobra falta dentro da área mas bola sai direto para linha de fundo

34' Lucas Pratto recebe na esquerda e cruza na área, Marcos Guilherme tenta o cabeceio mas Geromel faz o corte

33' Grêmio cobra escanteio na direita e sidão faz o corte. Na sequencia Edilson faz grande passe para Geromel na esquerda, que cruza na área. Arboleda faz o corte, mas bola bate no Kannemann e vai para o fundo do gol.

Abre o placar o Grêmio, Grêmio 1x0 São Paulo

33' GOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOO

Kannemann

30' Pênalti ?

Luan recebe ótimo passa na entrada da área e caí. Jogadores do grêmio reclama de pênalti do Edimar na jogada, arbitragem manda seguir

29' SIDÃO TRANQUILO!

Jaison tabela com Ramiro que finaliza da entrada da área. Sidão bem posicionado faz a defesa

27' Edimar tenta o lançamento para Marcos Guilherme mas passe é muito forte e bola sai para linha de fundo

26' Cortês faz o cruzamento mas arraruna faz o corte

25' SEM PERIGO!

Fernandinho recebe ótimo passe na esquerda e finaliza para fora.

Sem perigo para o goleiro sidão

22' QUE ISSO EDIMAR ?

Jailson faz lançamento dentro da área, Edimar tenta afastar mas cabeceia para o próprio gol. Sidão esperto faz a defesa !

Quase gol contra na arena do Grêmio

20' Cartão amarelo para o Grêmio

Fernandinho faz falta dura em Petros sendo advertido pelo arbitro

19' Ararruna recebe na direita e cruza na área. Geromel faz o corte

17' PRIMEIRA CHEGADA DO GRÊMIO

Edilson recebe ótimo passe na esquerda e cruza na área. Lucas Barrios sobe de cabeça e bola passa na esquerda do goleiro Sidão

16' Cartão amarelo para o São Paulo

Arboleda para o contra ataque gremista sendo advertido pela arbitragem

14' Hernanes cobra escanteio, Arboleda sobe e cabeceia para fora

12' Maicosuel faz grande jogada individual pelo meio mas é desarmado pelo Jaison. Na sequencia bola sobra para Lucas Pratto que tenta a finalização mas é travado pelo Geromel

09' Arboleda tenta o lançamento para Marcos Guilherme mas Cortez faz o corte

07' ERROU

Edílson cobra falta muito mal e bola sai para linha lateral

06' Cartão amarelo para o São Paulo

Jucilei faz falta dura no atacante Luan e arbitragem não perdoa.

05' Fernandinho cobra falta na área mas ela passa por todo mundo

04' Jaison recebe na direita e sofre falta de Jucilei.

Vem bola na área do São Paulo

02' Marcos Guilherme divide na esquerda com Kannemann e cruza na área. Geromel antecipa Lucas Pratto e faz o corte de cabeça

01' IMPEDIDO !

Luan toca para Ramiro na esquerda mas arbitragem marca impedimento

Começa o jogo na arena do grêmio, Grêmio 0x0 São Paulo

Hino nacional Brasileiro sendo tocado neste instante

Jogadores no gramado da arena do Grêmio, daqui a pouco bola vai rolar



Ramiro, Edison (foto) e Fernandinho são homenageados antes da partidas contra o São Paulo pelo número de jogos com a camisa do Grêmio

Jogadores do São Paulo continua com o discurso de fugir do Z4. Hoje uma vitória afasta matematicamente o tricolor de cair para a Serie B

Banco do tricolor Paulista: Denis, Lugano, Lucas Fernandes, Gilberto, Buffarini, Thomaz, Júnior Tavares, Shaylon, Aderllan, Bruno Alves, Brenner e Denilson

São Paulo confirmado (4-4-2): Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei, Petros, Hernanes e Maicosuel; Marcos Guilherme e Pratto

Renato Gaúcho optou por colocar o time titular na partida de hoje, segundo técnico esse jogo será um teste importante para o primeiro jogo da final que acontece na próxima quarta feira contra o Lanús

Bando do tricolor gaúcho: Paulo Victor, Léo Moura, Leonardo, Rafael Thyere, Bressan, Bruno Rodrigo, Michel, Cristian, Kaio, Everton e Jael

Grêmio Confirmado (4-5-1): Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro e Luan; Fernandinho e Lucas Barrios

As duas delegação já estão na arena do Grêmio.

Fique ligado! O duelo entre Grêmio x São Paulo ao vivo acontece nesta quarta feira ás 19h30 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

No primeiro turno no Morumbi, as duas equipes empataram por 1 a 1. Gol do Grêmio foi marcado por Marcos Rocha que não esta mais no elenco. E o gol do São Paulo foi marcado pelo jovem Lucas Fernandes

Dorival Junior orientando os jogadores no CT da Barra Funda na tarde de segunda Feira

Pensando em 2018 São Paulo já esta em busca de reforços. Segundo o site Globo Esporte.com, tricolor Paulista fez um proposta para o goleiro Jean que atualmente esta no Bahia.

Jogando como visitante tricolor tem uma das piores campanha do campeonato. Foram 17 partidas disputada com 11 derrotas, três vitórias e três empates

Desfalque do tricolor Paulista: Morato, Wellington Nem , Bruno (machucados), Éder Militão (suspenso) e Cueva ( Seleção Peruana)

Provável São Paulo (4-5-1): Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Marcos Guilherme e Maicosuel; Lucas Pratto

Sonhando com Libertadores, tricolor precisa da vitória. São cinco pontos para o Flamengo, primeiro time no G7

São Paulo não perde a cinco partidas, forma três vitórias e dois empates. Na última rodada tricolor paulista foi a São Januário e empatou por 1 a 1 com o vasco. Gol do time foi marcado pelo atacante Marcos Guilherme

Jogadores do Grêmio depois da preparação para o jogo contra o São Paulo

Jogando com mandante, grêmio fez no campeonato 17 partidas. Foram nove vitórias, três empates e cinco derrotas.

Desfalque: Tricolor gaúcho não terá desfalque para a partida

Provável Grêmio (4-5-1): Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho ; Barrios.

Grêmio não perde no campeonato a quatro jogos, na último rodada jogando em Caxias do Sul equipe empatou em 1 a 1 contra o Vitória. Gol do tricolor gaúcho foi marcado pelo atacante Fernandinho

Tricolor gaúcho só pensa na final da Libertadores. Técnico Renato gaúcho pretende usar os titulares no jogo desta noite para testar o time para a final contra o Lanús.

Grêmio é vice líder esta a 10 pontos do líder Corinthians. Título está cada vez mais complicado, tricolor gaúcho teria que vencer os quatro jogos restantes e torce para o Corinthians não ganhar nenhum.

Boa noite galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Grêmio x São Paulo ao vivo pela 35° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quarta feira (15) ás 19h30 (de Brasília) na Arena do Grêmio em Porto Alegre