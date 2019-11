Resultado Vasco x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Obrigado a você que acompanhou Vasco x Atlético-MG aqui na VAVEL Brasil! Daqui a pouco sai o pós-jogo e as repercussões da partida. Tenha um bom final de feriado e até a próxima!

Tabela!

Com o empate, o Vasco segue na oitava colocação, agora com 50 pontos. Já o Atlético subiu uma posição, ficando a frente do Bahia, com 47.

Próximos jogos!

O Vasco volta a campo no próximo domingo (19), quando enfrenta o Atlético-PR, na Arena da Baixada, às 19h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Atlético-MG enfrenta o Coritiba, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Números da partida

Vasco x Atlético-MG

Posse de bola: 54% x 46%

Finalizações: 20 (10) x 12 (6)

Cruzamentos: 40 (8) x 19 (4)

Lançamentos: 24 (9) x 42 (17)

Faltas cometidas: 12 x 17

Fonte: Footstats

*Entre parênteses estão os acertos.

Resumo do segundo tempo

Em desvantagem, o Galo partiu para cima do Vasco no início do segundo tempo. Antes de igualar o marcador, aos sete minutos, acertou o travessão com Otero. Na sequência foi a vez de Fred receber bola de Leo Silva e chutar cruzado, empatando a partida. O Vasco sentiu o empate e quase sofreu a virada, novamente com Fred. Mas logo se recuperou e transformou o goleiro Victor no nome da partida. O goleiro atleticano fez três excelentes defesas, em chutes de Paulinho e Wagner e na cabeçada de Andrés Ríos. O jogo permaneceu franco até o final, mas o empate ficou com sabor amargo para ambos os times.

48'- FIM DE JOGO EM SÃO JANUÁRIO: VASCO 1 X 1 ATLÉTICO-MG.

46'- Wagner arrisca de longe, Victor defende.

45'- Mais três minutos de acréscimo!

44'- Leonardo Silva faz lançamento do campo de defesa buscando Fred, mas atacante é novamente denunciado em posição irregular.

42'- Público e Renda: 11.486 pagantes / 12.059 presentes / 351.480,00.

41'- UHHHHH! Atlético chega com cruzamento fechado, mas ninguém aparece para empurrar a bola para a rede.

40'- Gilberto levanta a bola na área, Blanco falha no corte, mas em seguida a defesa atleticana afasta de vez.

39'- Última substituição no Atlético: Valdívia deixa o campo para a entrada de Roger Bernardo.

38'- Breno cabeceia para o alto, direto para linha de fundo.

38'- Novo escanteio para o Vasco.

35'- Jogo paralisado para atendimento a Robinho.

33'- Última substituição no Vasco: Gilberto entrega na vaga de Madson.

33'- Fred, mais uma vez, flagrado em posição irregular.

31'- Na área, bola fica à feição de Robinho, que chuta de primeira, mas finalização passa à esquerda.

30'- Paulão chaga bem para cabecear após cobrança de escanteio, mas comete falta.

29'- Substituição no Atlético: sai Otero, entra Gustavo Blanco.

28'- Caio Monteiro cruza muito fechado e Victor fica com a bola.

27'- SÃOOOOO VICTOOOOR! Goleiro atleticano vai operando um verdadeiro milagre na Colina. Em um novo chute de Paulinho, Victor faz uma defesa sensacional.

26'- Fred recebe dentro da área, mas a marcação cruzmaltina chega e, no sufoco, consegue afastar.

24'- SÃO VICTOR!!! Henrique faz o cruzamento pela esquerda, Andrés Ríos chega cabeceia na pequena área, e Victor faz uma defesa de cinema em São Januário.

22'- Substituição no Vasco: Caio Monteiro entra no lugar de Evander.

21'- Substituição no Atlético-MG: Yago entra na vaga de Adilson.

20'- ESPALMA, VICTOR! Paulinho faz fila da defesa atleticana, entrega para Wagner, que arrisca da entrada da área, obrigando o goleiro Victor a fazer uma grande defesa.

18'- Valdívia arrisca de muito longe e Gabriel Félix faz a defesa, sem problemas.

16'- Substituição do Vasco: Yago Pikachu deixa o campo para a entrada de Wagner.

15'- Nenê ganha jogada pelo meio-campo, faz cruzamento forte, mas ninguém aparece na área.

12'- FRED! Adilson faz bonita jogada, toca para Otero, que cruza para Fred. O artilheiro toca de cabeça e a bola passa por cima. Perigo!

11'- Galo aproveita bom momento e troca passes no meio-campo. Vasco parece ter sentido o gol pelo gol de empate.

09'- Pela linha de fundo! Evander tenta o cruzamento e a bola sai direto pela linha de fundo.

07'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO!!!! Após receber de Valdívia, Leo Silva rola para Fred, na entrada da área. O centroavante chuta cruzado e decreta a igualdade no placar.

06'- Apático no primeiro tempo, Galo pressiona neste início do segundo. O venezuelano Otero cresceu muito na partida. Zaga do Vasco vai tendo trabalho.

05'- No travessão! Otero recebe no meio campo e experimenta com força, de longe. Bola explode no travessão. Quase o empate!

02'- Na trave!!! Nenê cruza uma bola venenosa na área. Antes de sair a redonda chega a raspar a trave de Victor.

01'- E o jogo já recomeça com escanteio. Nenê cruza na área, a bola pega em Bremer e sai pela linha de fundo.

Bola rolando para a etapa complementar: Vasco 1 x 0 Atlético-MG.

Vasco e Galo com as mesmas formações do primeiro tempo.

Antes da bola rolar para o segundo tempo, um minuto de silêncio é respeito pelo jogadores.

Resumo do primeiro tempo

O Vasco dominou amplamente a etapa inicial em São Januário. Depois de sofrer com a finalização de Fred, logo no começo do jogo, o Cruzmaltino chamou a responsabilidade, foi para cima e chegou ao gol com Andrés Ríos, aos 25 minutos. O atacante desviou de cabeça a bola colocada na área por Evander. O volante, inclusive, foi o nome deste primeiro tempo, aparecendo muito bem ao campo de ataque. A situação do Galo poderia ser pior, mas, de frente para o gol, Paulinho perdeu duas grandes oportunidades. Em uma delas, na verdade, Victor fez uma excelente defesa.

Números da primeira etapa

Vasco x Atlético-MG

Posse de bola: 50% x 50%

Finalizações: 12 (5) x 3 (1)

Cruzamentos: 16 (3) x 9 (3)

Lançamentos: 15 (7) x 20 (8)

Faltas cometidas: 7 x 10

Fonte: Footstats

*Entre parênteses estão os acertos.

Com resultado parcial, Vasco vai chegando a sexta posição, com 52 pontos. Botafogo, com 51, e Flamengo, com 50, jogam apenas na quinta-feira.

Fim do primeiro tempo na Colina: Vasco 1 x 0 Atlético-MG.

47'- Atlético tem a bola, mas desorganizado, não consegue incomodar.

45'- Mais três minutos de acréscimo.

45'- Nenê cobra a falta colocado, Leo Silva raspa de cabeça e bola ganha linha de fundo. Novo escanteio para o Vasco.

44'- Assim não pode, Leonardo Silva! Zagueiro do Galo corta a bola com a mão e infração é anotada. Falta para o Vasco próxima à área.

42'- Fred é flagrado em posição de impedimento.

40'- NA TRAVE!!!! Andrés Ríos rouba bola no meio, entrega para Paulinho, que entra na área em diagonal, fica frente a frente com Victor e chuta no pé da trave. Em seguida a bola sai penha linha de fundo.

38'- Da entrada da área, Paulinho limpa, puxa para meio e chuta de longe. Bola sai penha linha de fundo, sem perigo.

37'- Jogo perde intensidade após 30 minutos de muita movimentação.

35'- Nenê arrisca da entrada da área pelo lado direito, bola ganha curva perigosa, mas sai pela linha de fundo.

33'- Em desvantagem, Atlético começa a trabalhar posse de bola. Marcação do Vasco é eficiente até aqui, mas vai mostrando certa lentidão.

31'- No travessão!!! Após escanteio fechado cobrado por Valdívia, Leonardo Silva manda de cabeça no travessão.

29'- Quase o empate! Valdívia tabela com Fábio Santos, que chega à linha de fundo e cruza rasteiro em direção a pequena área. No entanto, Henrique aparece bem a faz o corte na hora certa.

28'- Em novo cruzamento na área, desta vez de Henrique, Leonardo Silva faz o corte e manda para escanteio.

25'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCOOOOOOO! Evander cobra o escanteio fechado, e Andrés Ríos cabeceia forte, à queima-roupa. Victor tenta ir na bola, mas não consegue.

22'- Cartão amarelo para Evander, do Vasco! Sem necessidade, volante faz falta dura em Otero, no meio-campo. Nenê dá bronca no garoto.

21'- SÃO VICTOR! Paulinho fica com a sobra após disputa no meio campo, fica frente a frente com goleiro atleticano, que faz bela defesa com os pés.

19'- Evander cobra falta de muito longe e tenta chutar direto. Sem direção, bola passou por cima da meta de Victor.

18'- Muita disposição! Novidade no time titular, Evander vai mostrando muita vontade em campo. Volante não se restringe ao setor defensivo e tem chegado com perigo ao ataque.

17'- Paulão e Fred têm pequena discussão no meio-campo. Atacante do time mineiro reclama da marcação do zagueiro.

16'- Pikachu recebe na entrada da área, puxa para o pé direito e chuta. Defesa atleticana desvia e Vasco ganha escanteio.

14'- Assim não pode, Ríos! Em divida com Leonardo Silva, atacante do Vasco bloqueia a bola com a mão. Arbitragem marca a infração.

12'- VICTOR!!! Evander percebe espaço e arrisca da entrada da área. Bem colocado, goleiro do Galo faz a defesa sem dificuldade.

08'- Vasco sufoca o Atlético no início do jogo. Dupla Evander e Nenê trabalham bem a bola, colocando o Cruzmaltino no campo ofensivo.

06'- Na trave!!! Paulão aproveita o escanteio cobrado por Nenê e manda de cabeça na trave. Na sequência, Fred afasta para o Galo.

05'- Na hora certa! Nenê descola cruzamento para a área, e Fábio Santos faz o corte providencial.

04'- Fraco demais! Valdívia avança pelo meio, chuta de longe e não leva perigo.

02'- ESPALMA, GABRIEL! Marcos Rocha faz ótimo cruzamento para Robinho, que domina com facilidade e passa para Fred. O centroavante, por sua vez, finaliza de primeira, exigindo a intervenção do jovem goleiro.

01'- Evander recebe na direita, tenta o cruzamento e a zaga do Galo afasta.

A saída de bola é do Vasco. Começa o jogo na Colina: Vasco 0 x 0 Atlético

Hino Nacional Brasileiro sendo executado na Colina!

Belo mosaico em homenagem aos 90 anos de São Januário!

(Foto: Carlos Gregorio Jr/ Vasco da Gama)

ATLÉTICO-MG CONFIRMADO!

Victor, Marcos Rocha, Bremer, Leonardo Silva, Fábio Santos, Adilson, Elias, Otero, Valdívia, Robinho e Fred.

(Foto: Reprodução/Twitter)

VASCO ESCALADO!

Gabriel Félix; Madson, Breno, Paulão, Henrique; Wellington, Evander, Pikachu, Nenê, Paulinho; Ríos.

(Foto: Reprodução/ Facebook)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela Vavel Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os lances de Vasco x Atlético-MG, pela 35ª rodada do Brasileirão 2017. O campeonato está chegando ao fim, e os dois clubes brigam por uma vaga na Libertadores do próximo ano. Separados por apenas três pontos, Cruzmaltino e Galo prometem fazer um grande jogo na Colina Histórica! Acompanhe conosco!

São Januário é o palco do confronto desta noite!

(Foto: Carlos Gregorio Jr)

Olá ao amigo e à amiga sintonizados na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora, tudo de Vasco da Gama x Atlético-MG ao vivo, pela 35ª rodada do Brasileirão 2017. O jogo começa às 21h45, em São Januário, no Rio de Janeiro. Fiquem conosco!

No primeiro turno, em jogo realizado na Arena Independência, o Vasco levou a melhor sobre o time, vencendo o duelo por 2 a 1, com dois gols do atacante Paulinho. O atleta se tornou o primeiro jogador nascido no século 21 a balançar as redes na Série A do Campeonato Brasileiro.

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e DanIel Luis Marques (SP).

Pendurados: Marcos Rocha, Robinho, Elias, Fábio Santos, Gabriel, Roger Bernardo, Alex Silva e Marlone.

Relacionados Atlético

Goleiros: Victor e Cleiton

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Carlos César e Mansur

Zagueiros: Leonardo Silva, Bremer e Erazo

Volantes: Adilson, Elias, Roger Bernardo, Yago e Gustavo Blanco

Meias: Otero, Valdívia e Marlone

Atacantes: Robinho, Fred, Rafael Moura e Capixaba

Suspensos contra o Bahia, o zagueiro Leonardo Silva, o volante Adilson e o atacante Fred voltam ao time diante do Vasco. O mesmo acontece com o lateral-direito Marcos Rocha, recuperado de dores musculares na coxa direita. Por outro lado, o meia Cazares e os zagueiros Felipe Santana e Gabriel seguem em tratamento na fisioterapia.

+ Cazares e dupla de zagueiros são vetados e desfalcam Atlético-MG diante do Vasco

Após o 2 a 2 diante do Bahia em Salvador, o Atlético sequer voltou para Belo Horizonte. Focado na briga por uma vaga no G-7, o Galo viajou direto para o Rio, onde enfrenta o Vasco nesta quarta. Autor de dois gols no empate na Fonte Nova, Robinho elogiou a atuação do Galo e criticou a arbitragem.

Fala, Paulão! "Estamos buscando essa vaga há algumas rodadas, porém o importante de tudo é estar próximo. Há condições do número de vagas aumentar, mas a nossa ideia é entrar nesse grupo sem depender disso. Sabemos que essa rodada é importante, mas não é a última, temos outros jogos. É uma partida difícil, diante de um adversário experiente, que vem de um empate fora de casa, com jogadores de qualidade. Jogar aqui diante da nossa torcida é importante, isso ficou evidente no jogo contra o São Paulo. É continuar trabalhando e procurar fazer a nossa parte na reta final", disse o zagueiro em entrevista coletiva.

Pendurados: Henrique, Caio Monteiro, Andrés Ríos, Paulão, Mateus Vital, Yago Pikachu, Nenê, Paulo Vitor, Wagner, Escudero e Jomar.

Provável Vasco: Gabriel Félix, Madson, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Wellington, Paulinho, Nenê e Pikachu; Andrés Ríos.

O técnico Zé Ricardo terá os retornos de Breno e Wellington, suspensos contra o São Paulo. O goleiro Martín Silva segue a serviço da Seleção Uruguaia, e Anderson Martins, embora tenha treinado normalmente nos últimos dias, não teve a sua participação assegurada pelo treinador. No departamento médico estão o centroavante Luis Fabiano e o lateral-esquerdo Ramon.

Invicto há 10 jogos, o Vasco está a um ponto do sonhado G-7. Com as derrotas de Botafogo e Flamengo, o Almirante até teve a oportunidade de entrar na zona de classificação para Libertadores, mas apenas empatou com o São Paulo em casa. Na oportunidade, o técnico Zé Ricardo destacou a evolução da equipe contra o Tricolor Paulista.

O Galo, por sua vez, pode ganhar a posição do Vasco na classificação em caso de vitória. Décimo colocado, o Atlético-MG possui uma vitória a menos que o rival (13 x 12), mas leva vantagem no saldo de gols (-1 x -7).

O resultado positivo nesta quarta é fundamental, uma vez que o Gigante da Colina pode passar Flamengo e Botafogo na classificação, jogando a pressão para cima dos rivais, que jogam apenas na quinta.

Separados por apenas três pontos na tabela, Vasco e Atlético-MG almejam o mesmo objetivo: Libertadores. Com 49 pontos, o Cruzmaltino vem de empate diante do São Paulo, em São Januário, enquanto o Galo, com 46, também empatou na rodada 34, diante do Bahia.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela Vavel Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Vasco da Gama x Atlético-MG ao vivo pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece nesta quarta-feira (15) às 21h45 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.