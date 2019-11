Resultado Cruzeiro x Avaí no Campeonato Brasileiro 2017 (2-2)

Encerramos nossa transmissão agradecendo pela sua audiência. Continue acompanhando tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite!

Com o empate conquistado fora de casa, o Avaí chega aos 36 pontos, permanecendo na 19º colocação. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Palmeiras, no estádio da Ressacada. A partida acontece na segunda-feira (20), às 20h.

Após ceder o empate no fim, o Cruzeiro chega aos 55 pontos e estaciona na quinta colocação. Na próxima rodada, a raposa encara o Vitória, no estádio do Barradão. A partida acontece no domingo (19), às 17h (de Brasília).

50' FIM DE JOGO! Cruzeiro e Avaí empatam em 2 a 2 pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro.

49' Falta cobrada por Thiago Neves, Betão afasta.

47' Luanzinho roubou a bola pela esquerda, Caio César ficou com ela na linha de fundo e fez o cruzamento para Junior Dutra cabecear no fundo da rede!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO AVAÍ! JUNIOR DUTRA FAZ O SEGUNDO DELE E EMPATA O JOGO!

47' Jogada individual de Luanzinho, o atacante chega a linha de fundo e rola para trás, Simião finaliza de primeira mas chuta em cima da defesa cruzeirense.

46' Cartão amarelo para Thiago Neves.

45' Mais cinco minutos de acréscimos. Vamos até 50.

44' Luanzinho tenta jogada individual pela esquerda e sofre falta de Lucas Romero.

42' Ataque do Avaí pela esquerda, o cruzamento para área sai do meio-campo, Fábio fica com a bola.

39' Após a virada do Cruzeiro o jogo esfria.

35' Contra-ataque rápido do Cruzeiro pela direita, Élber tenta achar Judivan na área mas Betão afasta para escanteio.

33' O goleiro Douglas caiu pro canto direito e Judivan cobrou rasteiro no meio do gol para colocar o Cruzeiro na frente do marcador.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO CRUZEIRO! JUDIVAN VIRA O JOGO PARA A RAPOSA!

30' Cartão amarelo para Douglas.

30' PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Fagner Alemão perde a bola para Judivan dentro da área, o goleiro Douglas divide com Robinho, que cai na área e o árbitro marcou o pênalti.

29' Substituição no Cruzeiro: sai Diogo Barbosa para a entrada de Judivan.

27' Élber cruza da direita e Betão afasta para escanteio. Cruzeiro pressiona em busca da virada.

26' Jogada do Cruzeiro pelo meio, Rafinha toca para Thiago Neves, o meia arrisca finalização rasteira da entrada da área, Douglas defende.

25' Cartão amarelo para Léo.

22' Substituição no Avaí: sai Marquinhos para a entrada de Caio César.

20' Maurinho desarma Diogo Barbosa pela direita, faz jogada individual e já dentro da área tenta o passe mas a bola passa por toda área até sair pela linha de fundo.

19' Substituição no Cruzeiro: sai Rafael Galhardo para a entrada de Bryan.

18' Galhardo entra na área, tenta a finalização e a bola bate na defesa do Avaí. No rebote, Rafinha arrisca o chute mas ela sai sem direção.

16' Thiago Neves faz jogada pela esquerda, cruza na área e Simião afasta.

15' Avaí tentou a resposta com Maicon pela direita. A bola ainda sobrou para o zagueiro Fagner Alemão dentro da área, o jogador caiu na disputa do lance mas o árbitro mandou seguir.

13' Jogada de Diogo Barbosa pela esquerda, no cruzamento do lateral a bola sobra para Thiago Neves dentro da área, o meia domina e finaliza sem chances para Douglas dessa vez!

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! THIAGO NEVES EMPATA A PARTIDA!

12' Robinho cruzou na área, Henrique subiu livre mas cabeceou por cima.

10' Substituição no Cruzeiro: sai Jonata para a entrada de Élber.

9' Robinho se livra da marcação e cruza na área, Douglas sai para ficar com a bola. Cruzeiro começa o segundo tempo em cima do Avaí.

7' Robinho enfia linda bola para Galhardo pela direita, o lateral entra na área e cruza rasteiro, a defesa do Avaí afasta para escanteio.

6' Henrique aciona Rafael Galhardo na direita, o lateral tenta o cruzamento mas a bola desvia na marcação e sobe, o goleiro Douglas completa afastando de soco.

2' Junior Dutra faz jogada individual pela esquerda, se livra da marcação, entra na área, mas é desarmado logo depois.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Apesar do grande volume de jogo do Cruzeiro na primeira etapa, a proposta do Avaí foi mais eficiente. Fechado na defesa e jogando por uma bola, a equipe catarinense vai para o intervalo em vantagem no marcador.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais um minuto de acréscimos. Vamos até 46.

41' BOA CHANCE! Contra-ataque do Avaí, Maicon recebe em profundidade pela direita, aciona Marquinhos livre na área, o meia tem tempo de dominar para finalizar mas chuta por cima.

39' Após o gol o Avaí se fechou ainda mais, o cruzeiro imprime forte pressão tentando o empate. O goleiro Douglas vem sendo o nome do jogo até aqui.

37' GRANDE DEFESA DE DOUGLAS! Rafael Galhardo cruza para Rafinha na área pela direita, o volante erra a cabeçada, a bola sobra para Thiago Neves, que domina e manda de voleio mas Douglas evita o empate com grande defesa.

35' Galhardo se apresenta na direita, recebe passe, cruza rasteiro e na hora certa a defesa do Avaí afasta.

33' Cartão amarelo para Judson.

32' Cobrança de escanteio pela direita, Léo ganha no alto mas a bola fica com Douglas. Cruzeiro pressiona.

31' Thiago Neves recebe na entrada da área, arrisca chute rasteiro no canto, Douglas espalma para escantreio.

29' Cartão amarelo para Digão.

28' Galhardo avança pela direita, cruza para Jonata e o atacante cabeceia para fora. Tiro de meta para o Avaí.

27' Substituição no Avaí: sai Romulo para a entrada de Maurinho.

24' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Thiago Neves entrega para Rafinha, o volante arrisca bonito chute da entrada da área e a bola passa por cima. Quase o empate!

22' Junior Dutra cobrou no lado esquerdo, o goleiro Fábio acertou o lado, chegou a tocar na bola mas não foi suficiente para evitar o gol do Avaí.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO AVAÍ! JÚNIOR DUTRA CONVERTE O PÊNALTI!

20' PÊNALTI PARA O AVAÍ! Romulo toca para Maicon na direita, recebe de volta dentro da área e é derrubado por Henrique. Árbitro não teve dúvida.

18' Thiago Neves aciona Robinho pelo meio, o meia domina ilivre, tenta o passe e erra.

14' Jogada pela esquerda do Cruzeiro, Diogo Barbosa recebe passe e cruza na medida para Thiago Neves, o meia tenta o chute mas pega mascado e erra o gol.

12' Jogada na esquerda de ataque da equipe azurra. Cruzamento na área acha Simião, o volante cabeceia fraco e Fábio faz defesa tranquila

8' Avaí marca atrás, joga com 10 jogadores na linha de defesa. Cruzeiro tem a bola e tenta furar o bloqueio do time catarinense.

6' Após passe errado de Robinho, Junior Dutra tenta sair em velocidade mas também erra o passe.

5' Escanteio para o Cruzeiro pela direita para a cobrança de Robinho, Léo ganha no alto mas erra o cabeceio e a bola sai pela linha de fundo.

3' Rafael Galhardo vai a linha de fundo pela direita, cruza tentando achar Jonata na área, defesa do Avaí afasta.

1' Thiago Neves domina e arrisca de fora da área, mas a bola vai no meio do gol e Douglas fica com ela.

COMEÇA O JOGO!

Times perfilados no gramado. Hino Nacional sendo executado.

Escalação do Avaí: Douglas; Maicon, Fagner Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Simião, Pedro Castro e Marquinhos; Romulo e Junior Dutra.

Escalação do Cruzeiro: Fábio; Rafael Galhardo, Léo, Digão e Diogo Barbosa, Henrique, Lucas Romero; Robinho, Rafinha, Thiago Neves; Jonata.

Times escalados para a partida!

Fique ligado! A partida entre Cruzeiro x Avaí ao vivo acontece nesta quarta-feira (15), às 19h30. A VAVEL Brasil transmite o tempo real ao vivo. Até logo mais!

A única vitória do o Avaí sobre o Cruzeiro na história aconteceu justamente no primeiro turno da competição atual. Com gol de Junior Dutra, o leão venceu a partida por 1 a 0 na Ressacada.

No histórico do confronto, Cruzeiro e Avaí se enfrentaram nove vezes pelo Campeonato Brasileiro, foram três vitórias da equipe celeste contra um triunfo dos catarinenses, houveram cinco empates.

Para a partida, o técnico Claudinei Oliveira poderá promover apenas uma mudança em relação ao time que vem atuando. Após cumprir suspensão, Pedro Castro retorna ao time titular na vaga de Luanzinho. Apesar de Betão ter sido ausência no treino por conta de dores na panturrilha, o zagueiro deve ser titular no duelo de logo mais.

Penúltimo colocado com 35 pontos ganhos, o Avaí pode terminar a rodada com mínimas chances de escapar do rebaixamento. Para que isso não aconteça, a equipe azurra precisa vencer o Cruzeiro no Mineirão. A situação dos catarinenses é tão dificil que, mesmo que vença a partida, não deixará o Z4 nesta rodada, já que está quatro pontos atrás do Vitória, primeiro time fora da zona da degola.

Além de Ezequiel, o zagueiro Murilo, suspenso, também está fora da partida desta quarta-feira (15). Digão deve ganhar a vaga no setor formando dupla com Léo, que pode voltar ao time depois de um mês fora. Após cumprir suspensão contra o Flu, Henrique entra na vaga de Lucas Silva. Poupados do treino, Manoel e Rafael Sóbis não estão garantidos entre os relacionados. Caso Sóbis não seja escalado, o jovem atacante Jonata poderá ganhar chance entre os titulares.

Apesar de não ter divulgado a escalação, o técnico Mano Menezes poderá usar a partida contra o Avaí para realizar testes na equipe titular. Sem poder contar com o lateral direito Ezequiel para o fim da temporada, (o jogador passará por uma cirurgia de hérnia inguinal) Mano deve promover a estreia de Rafael Galhardo. No Cruzeiro desde agosto deste ano, o lateral está recuperado de lesão no joleho direito e ainda não havia defendido a equipe mineira.

Sem chances de título e classificado para a libertadores por ser o atual campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro apenas cumpre tabela no Campeonato Brasileiro. Mas isso não significa que a equipe mineira não se importe com a competição nacional. Quinta colocada com 54 pontos conquistados, após o triunfo contra o Fluminense na rodada anterior, a raposa ganhou moral e quer terminar o torneio próximo ao topo da tabela.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Cruzeiro x Avaí ao vivo no estádio do Mineirão, valendo pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!