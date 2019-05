Cinco bolas na trave, 'milagres' de Victor e bom jogo: Vasco e Atlético-MG empatam no Rio de Janeiro

A rodada desta quarta-feira (15) do Campeonato Brasileiro foi marcada por um jogo movimentado no Rio de Janeiro. Vasco e Atlético-MG se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (15), em um duelo que contou com cinco bolas na trave e grandes defesas do goleiro Victor, que impediu que o Galo saísse derrotado da partida.

Com o empate por 1 a 1, nesta 35ª rodada, o Vasco passou a ocupar a oitava posição com 50 pontos, o mesmo número que o Flamengo, o primeiro time no G-7 e somou o seu 11º empate no campeonato.

Já o Atlético se manteve, momentaneamente, na nona posição com 47 pontos - um a mais que o Bahia que irá receber, em casa, o Santos nesta quinta-feira (16) podendo retornar ao nono lugar.

Domínio Vascaíno

Com apenas cinco minutos, Vasco e Atlético mostraram como seria o jogo: corrido. Apesar de estar jogando fora de casa, o Galo mineiro era quem propunha o jogo chegando a oportunidades de gol com Fred e Valdívia. Em contraponto, Paulão, em uma cabeçada carimbou a trave do goleiro Victor.

Ao longo do jogo, o time mandante conseguiu ter o controle do jogo e chegou a ter 56% da posse de bola. O Atlético mostrava um time defensivo com uma linha de quatro jogadores apenas com Fred e Robinho mais adiantados. Mesmo com um esquema tático bem defensivo, o Vasco, aos 21 minutos conseguiu com Nenê e Paulinho uma boa jogada, o atacante ficou cara á cara com Victor mas parou em uma das boas defesas do goleiro.

Quatro minutos depois, o clube carioca foi coroado com um gol. Após cobrança do meia Evander, uma boa aposta de Zé Ricardo, André Rios cabeçou em direção ao gol. O argentino se livrou da marcação do lateral esquerdo Fábio Santos e balançou as redes abrindo 1 a 0.

Em desvantagem no placar, o Atlético se viu obrigado a sair para jogo e com uma proposta mais aberta as oportunidades apareceram para os dois lados. Leonardo Silva e André Rios pararam na trave e o primeiro tempo terminou com o gigante da colina á frente do placar.

Atlético chega ao empate e Victor garante resultado

Na volta do intervalo, o Atlético apresentou uma postura diferente. Logo no início da etapa complementar o venezuelano Otero acertou o travessão e aos 7 minutos, após assistência do zagueiro Leonardo Silva, Fred chutou rasteiro e cruzado empatando o jogo.

Centrado, o Vasco não sentiu o peso do gol e voltou ao controle do jogo, aí que 'São Victor' apareceu, o goleiro do time mineiro, em belas defesas impediu os gols de Wagner, Andrés Rios, Paulinho e Caio Monteiro. E nos contra - ataques o Atlético tentava a virada mas sem efeito.

Com um bom jogo até o final, os dois times mantinham suas propostas definidas; o gigante da colina mantinha a posse e o controle do jogo, já o Galo apostava nas arrancadas vindas dos contra - ataques. Mesmo com as mudanças a virada não aconteceu e o duelo de alvinegros terminou em 1 a 1.