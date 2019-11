Após saída oficializada, Diogo Barbosa manda recado para torcida do Cruzeiro

O lateral Diogo Barbosa foi oficializado pelo Palmeiras na tarde desta sexta-feira (17), após negociações que se estenderam pela semana entre o time paulista, o Cruzeiro e o Coimba, que detinha maior parte dos direitos do atleta. O jogador se manifestou por meio das redes sociais do Porco, mas também direcionou mensagens ao torcedor cruzeirense.

"Quero agradecer a todos os torcedores pelo apoio incondicional que recebi durante o ano. Vocês me receberam de uma forma muito carinhosa ao longo do ano, e quero agradecer esse apoio. Fui muito feliz durante essa passagem, conquistando a Copa do Brasil. Eu saio, mas vou sempre torcer pelo bem do Cruzeiro e me lembrar do carinho da torcida", declarou.

Fiz esse vídeo de despedida pela admiração e respeito que tenho e sempre terei pelo Cruzeiro, e… https://t.co/qrYrOhZyud — Diogo barbosa (@diogobarbosa36) 17 de novembro de 2017

Um pouco antes do pronunciamento do atleta para o torcedor do Cruzeiro, o Palmeiras divulgou, por meio de sua conta no Twitter, um vídeo do atleta. "Alô, família Palmeiras! Estou fazendo esse vídeo para confirmar que estaremos juntos a partir de 2018. Estou muito feliz por poder jogar no Palmeiras. Vamos todos juntos em busca de grandes conquistas. Avante, Palestra!", pontuou Diogo.

O lateral chegou ao Cruzeiro ainda no fim do ano passado, junto com o zagueiro Caicedo. A apresentação do atleta, no entanto, aconteceu de fato no início desta temporada, a qual certamente ficará marcada na sua carreira. Vindo do Botafogo, Diogo acertou a lateral-esquerda da Raposa, setor que há tempos não tinha um atleta tão regular. Em 2017, fez 60 jogos e marcou três gols, dois a favor e um contra. Inclusive, um dos tentos do atleta foi justamente contra sua nova equipe, pelas quartas de final da Copa do Brasil - o gol de Diogo contra o Porco garantiu a classificação ao Cruzeiro.

O Palmeiras adquiriu Diogo Barbosa por 6 milhões de euros, dos quais apenas 25% vão para o Cruzeiro - 1,5 milhão de euros, o que corresponde a quase 6 milhões de reais. O restante dos direitos do lateral pertenciam ao Coimbra, clube do BMG, que dividira com os empresários Edson Favarin e Giuliano Bertolucci esse montante. O atleta vai viajar para São Paulo na semana que vem, onde realizará exames para a assinatura de um contrato de cinco anos.

Diogo não atuará mais pelo Cruzeiro em 2017, e com isso Bryan é o principal substituto para atuar contra Vitória, Vasco e Botafogo. No entanto, o camisa 17 não será o titular do ano que vem na lateral-esquerda da Raposa, o que faz com que a nova diretoria celeste já comece a pensar em nomes. Os mais cotados são Egídio, ex-Cruzeiro e atualmente no Palmeiras, além de Thiago Carleto, do Coritiba.