Resultado Flamengo x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2017 (3-0)

Obrigado a você que acompanhou Flamengo x Corinthians pela VAVEL Brasil. Daqui a pouco sai o pós-jogo e as repercussões da partida. Tenha um ótimo final de domingo, e até a próxima!

O campeão Corinthians volta a campo somente no próximo domingo (26), em Itaquera, diante do Atlético-MG, às 17h.

O Flamengo, por sua vez, tem um importante compromisso pela Copa Sul-Americana. Na próxima quinta-feira (23), o Rubro-Negro enfrenta o colombiano Junior Barranquilla, no Maracanã, às 21h45, pelo primeiro jogo da semifinal. Já pelo Brasileirão, o Mais Querido encara o Santos, no domingo (26), às 19h, na Ilha do Urubu.

O triunfo faz o Flamengo passar o rival Botafogo na tabela. O Glorioso apenas empatou com o São Paulo no Pacaembu, ficando com 52 pontos. Já o Rubro-Negro soma 53 pontos e ocupa a sexta colocação.

Com o resultado, o Corinthians venceu 18 de seus 19 adversários no Brasileiro - menos o Flamengo. Empate em SP e vitória rubro-negra na Ilha #FlaVAVEL #TimaoVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

Flamengo volta a vencer no Brasileirão após duas derrotas fora de casa. Mancuello, surpresa na escalação, Diego, de pênalti, e Felipe Vizeu, marcaram os gols do triunfo do Mais Querido.

Fim de jogo: Flamengo 3 x 0 Corinthians.

Com primeiro tempo primoroso, Mengão #BotouNaRueda, fez 3x0 e garantiu a vitória. Agora é quinta-feira! Vamos juntos! VAMOS, FLAMENGO! pic.twitter.com/tL9TEhahS7 — Flamengo (@Flamengo) 19 de novembro de 2017

46'- Depois da tensão no início do jogo, com direito a protesto e gritos de "time sem vergonha", a Nação Rubro-Negra comemora atuação do time na Ilha do Urubu.

45'- Geovanni Augusto cobra falta e bola fica na barreira.

43'- Falta de William Arão em Geonanni Augusto na entrada da área.

42'- Mesmo com o time perdendo, a "Fiel Corinthiana" faz muita festa na Ilha do Urubu.

41'- Ritmo do jogo diminui. Flamengo administra o resultado construído no primeiro tempo, enquanto Corinthians, sem forças, tenta ao menos diminuir.

40'- Substituição no Corinthians: Rodrigo Figueiredo entra no lugar de Romero.

Informações de Flamengo x Corinthians na Ilha do Urubu



Público pagante: 12.293

Público presente: 13.491

Renda: R$294.198,00#FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

38'- Cartão amarelo para Léo Príncipe, do Corinthians, por falta em Éverton Ribeiro.

37'- Impedido! William Arão lança Rodinei, mas lateral-direito é flagrado em posição irregular.

35'- Rafael Vaz cobra falta na barreira. Desta vez, torcida não vaiou.

34'- Última substituição no Flamengo: Rodinei entra, Mancuello sai.

32'- Cartão amarelo para Rafael Vaz, do Flamengo.

31'- Pressionado por dois marcadores, Everton Ribeiro passa pelos adversários, serve Diego, que puxa para o meio e chuta colocado.

29'- Everton Ribeiro ganha de Marciel, entrega para Diego, que domina, tenta cruzamento na área, mas é travado.

28'- Zaga rubro-negra afasta mais um cruzamento de Geovanni Augusto.

28'- Segunda mexida no Corinthians: Pedrinho entra no lugar de Marquinhos Gabriel.

27'- Pedrinho é chamado por Fábio Carille.

25'- Diego cobra escanteio, e Jô afasta.

24'- Salva, Arão! Jô cabeceia com perigo e William Arão afasta em cima da linha.

23'- Geovanni Augusto cobra falta e bola explode na barreira.

21'- Cartão amarelo para Rhodolfo, por falta em Camacho, na entrada da área. O zagueiro estava pendurado e não vai enfrentar o Santos, no próximo domingo.

20'- Substituição no Flamengo: sai Geuvânio, entra Éverton Ribeiro.

19'- Substituição no Flamengo: Lincoln entre no lugar de Felipe Vizeu, com dores na coxa.

18'- Atacante Lincoln, de apenas 16 anos, é chamado por Reinaldo Rueda.

17'- Geuvânio recebe pela direita, tenta cruzamento, mas é bloqueado.

15'- Jogo é truncado na segunda etapa. Poucas chances criadas até o momento.

14'- Cartão amarelo para Romero, do Corinthians. O paraguaio estava pendurado, e não jogará contra o Atlético-MG no próximo domingo, em Itaquera. Neste jogo, o Timão receberá o troféu pela conquista do campeonato brasileiro.

13'- As jogadas do Corinthians no ataque resumem-se em cruzamento para Jô. O atacante alvinegro é o artilheiro do campeonato, com 18 gols.

12'- Pará, do Flamengo, e Geovanni Augusto, do Corinthians, recebem cartão amarelo.

08'- Felipe Vizeu acusa dores na coxa esquerda.

06'- Geovanni ganha da marcação, dá passe para Léo Príncipe, que cruza para Jô chegar batendo para fora.

05'- Em desvantagem, Corinthians é mais agressivo no segundo tempo. Jogadores rubro-negros voltaram do intervalo com os ânimos mais calmos.

03'- Defesa rubro-negra afasta bola alçada em cobrança de escanteio.

02'- Léo Príncipe cruza para Jô, Rafael Vaz desvia e o Corinthians ganha escanteio.

Começa o segundo tempo na Ilha do Urubu. Flamengo 3 x 0 Corinthians.

Intervalo| Substituição no Corinthians: Geovanni Augusto entra no lugar de Fellipe Bastos.

Números da primeira etapa

Flamengo x Corinthians

Posse de bola: 53% x 47%

Finalizações: 7 (5) x 5 (3)

Cruzamentos: 13 (3) x 10 (4)

Lançamentos: 22 (12) x 13 (5)

Faltas cometidas: 7 x 4

Fonte: Footstats

*Entre parênteses estão os acertos.

Fim do primeiro tempo na Ilha do Urubu: Flamengo 3 x 0 Corinthians.

Na comemoração, Vizeu mostrou o dedo do meio a seu companheiro. Rhodolfo, por sua vez, disse "vou quebrar ele" #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

46'- Vizeu comemora o gol apontando para Rhodolfo, que totalmente descontrolado, é contido por Diego Alves e Pará.

FELIPE VIZEU amplia na Ilha! Emocionado, camisa 47 se jogou no gramado durante comemoração #FlaVAVEL pic.twitter.com/l968gnM00j — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

45'- GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGOOOOO! Felipe Vizeu recupera bola no meio-campo, avança, invade a área e marca o terceiro do Flamengo.

44'- Clima tenso! Rhodolfo e Felipe Vizeu se desentendem e discutem asperamente. Zagueiro partiu para cima do atacante, mas companheiros chegaram para apartar a briga. Confusão foi originada por uma reclamação de Rhodolfo sobre Vizeu, que não se posicionou corretamente em uma cobrança de escanteio do Corinthians.

43'- DIEGO ALVES!!! Jô disputa bola com Rhodolfo, ganha pelo alto e toca de cabeça para uma grande defesa do arqueiro rubro-negro.

41'- Romero experimenta de longe e Diego Alves fica com a bola.

39'- Mancuello cobra falta pelo lado esquerdo, Rafael Vaz tenta chegar na bola, mas não consegue alcançá-la.

35'- UHHHH! Geuvânio cruza pelo lado esquerdo, a bola passa na área, mas ninguém aparece para desviar.

(Foto: Bárbara Mendonça / VAVEL Brasil)

32'- GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGOOOOOO! Diego Ribas amplia para o Flamengo! Camisa 35 bate no meio do gol, enquanto Cássio cai para o lado direito.

31'- PÊNALTI PARA O FLAMENGO!!! Pablo, com o joelho, impede progressão de Geuvânio, e o derruba dentro da área.

30'- Flamengo volta a trocar passes no meio-campo, valorizando a posse de bola.

28'- Marciel dá lindo drible em Arão, e entrega para Marquinhos Gabriel, que finaliza de longe.

25'- UHHH! Fellipe Bastos cobra escanteio na área, Balbuena aparece para cabecear, mas zaga rubro-negro afasta.

23'- Após gol rubro-negro, Corinthians tenta ficar mais com a bola.

MANCUELLO abre o placar na Ilha do Urubu com um golaço! Na foto, jogadores comemoram #FlaVAVEL pic.twitter.com/Yw6WBad9qA — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

20'- GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGOOOOOOOOO! Mancuello faz fila no meio-campo, passando por Gabriel e Camacho, e chuta de fora da área, no ângulo de Cássio. Placar aberto na Ilha do Urubu.

20'- Marquinhos Gabriel levanta a bola para Jô, mas Diego Alves sai bem do gol e fica com a bola.

19'- Cartão amarelo para Geuvânio, do Flamengo, após falta dura em Romero.

16'- Fraco demais! Felipe Vizeu fica com a bola após desarme de Cuéllar em Felipe Bastos, invade a área, mas chuta fraco. Cássio defende sem grandes dificuldades.

14'- Felipe Vizeu é flagrado em posição irregular.

12'- Diego faz boa jogada pelo meio, entrega para Arão, que lança Pará. No entanto, Marciel aparece e protege para ficar com o tiro de meta.

09'- Quase contra! Leo Príncipe chega para desviar bola após cobrança de falta de Diego e quase marca contra o próprio patrimônio.

08'- Balbuena toca na bola com a mão e árbitro marca a falta. Vem bola na área do Timão!

06'- Geuvânio faz cruzamento para Felipe Vizeu, que chega atrasado e a bola fica com Cássio.

05'- Assim, não! Mancuello tenta cruzamento pelo lado esquerdo, mas bola torta e se perde pela linha de fundo.

04'- Romero tenta devolução para Léo Príncipe, mas é interceptado e bola fica com a zaga flamenguista.

02'- Já? Marquinhos Gabriel recebe cartão amarelo.

01'- Pará rouba a bola de Marquinhos Gabriel, puxa contra-ataque e chuta de longe; Cássio fica com a bola.

01'- Léo Príncipe tenta avançar bom a bola, é bloqueado por Trauco e ganha lateral.

Bola rolando na Ilha do Urubu: Flamengo 0 x 0 Corinthians.

16:50 | Jogadores entram em campo neste momento. Vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro.

Equipes no gramado. Time do Flamengo foi recebido com gritos de "time sem vergonha" #FlaVAVEL pic.twitter.com/JHZHFCBaGr — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

16:45| Ilha do Urubu vai recebendo um bom público neste domingo chuvoso no Rio de Janeiro.

(Foto: Bárbara Mendonça /VAVEL Brasil)

16: 40 | Jogadores pendurados



Flamengo: Éverton Ribeiro, Juan, Mancuello, Márcio Araújo, Rhodolfo, Rodinei e Willian Arão.



Corinthians: Jô, Fagner, Pablo, Maycon, Camacho e Romero.

Público deu uma melhorada aqui na Ilha. Última parcial era de 10 mil ingressos vendidos #FlaVAVEL pic.twitter.com/rtYVnozbww — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

Equipe do Corinthians aquece no gramado da Ilha. Time chegou ao gramado e foi provocado com gritos de "ão, ão, ão, segunda divisão" #FlaVAVEL pic.twitter.com/OsRBscxZlt — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

Réver (de branco, ao centro) passou pelo meio do setor Oeste e foi muito assediado pelos torcedores #FlaVAVEL pic.twitter.com/YZxkUhj2lA — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

Registro do setor Norte faltando pouco mais de 1h para a bola rolar #FlaVAVEL pic.twitter.com/Na8MCOiAhR — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

15: 47 | CORINTHIANS DEFINIDO

Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel, Fellipe Bastos, Camacho, M. Gabriel e Romero; Jô.

15:46 | FLAMENGO ESCALADO

Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz e Trauco; Cuéllar, William Arão e Diego; Mancuello, Geuvânio e Felipe Vizeu.

15:42 | Na Ilha, o Flamengo estufou a rede 37 vezes e sofreu nove gols. Diego e Guerrero, com 6 gols cada, são os artilheiros no estádio; na sequência vem Vinicius Junior, com 4. #FlaVavel

15: 40 | Por outro lado, o lateral-esquerdo Trauco está de volta após compromissos com a seleção do Peru. #FlaVavel

Vale lembrar que Rueda não poderá contar com Renê, Lucas Paquetá e Vinicius Junior, suspensos. Everton, Berrío e Réver estão no DM. Guerrero está suspenso pela Fifa #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

Juan não veio com a delegação e foi poupado por Rueda. Rafael Vaz é titular na zaga #FlaVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

Flamengo já chegou aqui na Ilha. Rafael Vaz foi muito vaiado; torcedores soltaram o grito de "queremos raça" #FlaVAVEL pic.twitter.com/18y9ak2GCW — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

15: 33| Os times chegaram agora pouco na Ilha do Urubu.

Estamos aguardando as equipes. Chove bastante aqui na Ilha do Urubu #FlaVAVEL pic.twitter.com/gelJatd8rY — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

15:07 | Em 16 jogos na Ilha do Urubu, atual casa do Rubro-Negro, o retrospecto é positivo: são 12 vitórias do Flamengo, 2 empates e 2 derrotas.

15:05| Romário é o artilheiro do Flamengo no clássico. Baixinho marcou nove vezes no duelo, de 1995 a 1999.

15:03| Na história do Brasileiro, Flamengo e Corinthians já se enfrentaram 32 vezes no RJ. São 14 vitórias rubro-negras, 8 empates e 10 triunfos alvinegros.

15:00 | Os portões da Ilha do Urubu foram abertos neste momento. As bilheterias do estádio (apenas para retirada de ingressos) ficarão abertas até o final do primeiro tempo.

(Foto: Bárbara Mendonça /VAVEL Brasil) Retrospecto do confronto é favorável aos visitantes: em 129 jogos, são 49 vitórias do Flamengo, 28 empates e 52 vitórias do Corinthians #FlaVAVEL #TimaoVAVEL — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

Boa tarde! Já cheguei na Ilha do Urubu para Flamengo x Corinthians. Bola rola às 17h pelo Brasileiro #FlaVAVEL pic.twitter.com/rxjr6eOtk3 — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

Olá ao amigo e à amiga sintonizados na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora, tudo de Flamengo x Corinthians ao vivo, pela 36ª rodada do Brasileirão 2017. Fique conosco!

No turno, Corinthians e Flamengo empataram em 1 a 1 em Itaquera. Jô abriu o placar para os anfitriões, enquanto o zagueiro Réver decretou a igualdade. O jogo ficou marcado por um incrível erro do bandeira Pablo Almeida da Costa, que anulou um gol de Jô no início da partida, quando o atacante tinha 3,3 metros de condição de jogo. Dono da melhor campanha como visitante (nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas), o Timão almeja fazer mais uma vítima. O principal interessado nesse jogo é o centroavante Jô, artilheiro do campeonato com 18 gols. O "Filho de Itaquera" disputa um duelo particular com Henrique Dourado, artilheiro do Fluminense com 17 tentos marcados. Ambos perseguem o título de artilheiro do campeonato. Atletas relacionados

Goleiros: Cássio e Caíque França

Laterais: Fagner, Moisés e Léo Príncipe

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos, Pablo e Pedro Henrique

Volantes: Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel, Paulo Roberto e Maycon

Meias: Danilo, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Rodrigo Figueiredo

Atacantes: Jô, Kazim e Romero O técnico Fábio Carille relacionou 23 atletas para o duelo contra o Flamengo. Os meias Jadson e Rodriguinho, além do lateral-esquerdo Guilherme Arana, poupados, não viajam com a delegação para o Rio. Outro desfalque será o atacante Clayson, suspenso. Campeão antecipado, o único adversário que o Corinthians não derrotou foi o Flamengo. No primeiro turno, empate em 1 a 1 em Itaquera. Caso vença neste domingo, o Timão repetirá o feito do Cruzeiro em 2013, que derrotou todos os adversários do campeonato pelo menos uma vez.

Foto: Miguel Schincariol|AFP|Getty Images

Com ingressos a preços mais acessíveis, o Flamengo espera um bom público para o clássico deste domingo. Mais de 10 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A diretoria corinthiana comprou as 750 entradas destinadas aos torcedores alvinegros.

+ Flamengo x Corinthians: confira informações e preços de ingressos para duelo do Brasileiro

Se como visitante o Mais Querido tem decepcionado (quatro vitórias, cinco empates e nove derrotas, com 31,4% de aproveitamento), o mesmo não se pode dizer quando atua no Rio de Janeiro. Em seus domínios, o Flamengo tem a sétima melhor campanha no campeonato (nove vitórias, seis empates e duas derrotas).

Com isso, a provável escalação do Flamengo é: Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Juan e Trauco; Cuéllar, William Arão e Diego; Éverton Ribeiro, Geuvânio e Felipe Vizeu.

O zagueiro Réver já iniciou o seu processo de transição para o campo após ter sofrido uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Dentro de campo, o técnico Reinaldo Rueda terá muitos problemas para armar a equipe para o confronto contra deste domingo. Além de Guerrero, suspenso pela Fifa, e dos jogadores que estão no departamento médico (Everton e Berrío), o colombiano não contará com Lucas Paquetá, Vinicius Junior e Renê, suspensos.

(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Além de jogadores, dirigentes rubro-negros vêm sendo constantemente cobrados pelo desempenho ruim da equipe no maior campeonato do país. Na última sexta-feira (17), o diretor executivo Rodrigo Caetano concedeu entrevista coletiva, admitindo o desapontamento pela campanha ruim do Mais Querido. "Sempre que se fez necessário em momentos ruins venho para tirar dúvidas e explicar as coisas. Falo em nome de todos, do departamento de futebol, da nossa frustração dos resultados, ninguém está minimamente confortável com a situação", afirmou.

+ Caetano vê campanha "pífia" do Flamengo como visitante e admite desilusão com Conca

Vindo de duas derrotas seguidas fora de casa (2x0 Palmeiras, 1x0 Coritiba), o Flamengo está cada vez mais pressionado. Os maus resultados levaram torcedores a protestarem em frente ao Centro de Treinamento Ninho do Urubu, na última quarta (15), dia do aniversário de 122 anos do clube.

Flamengo e Corinthians vivem dois extremos na competição. Enquanto o time paulista sagrou-se heptacampeão brasileiro na última quarta-feira (15), ao vencer o Fluminense por 3 a 1 em Itaquera, o carioca sequer tem vaga na Libertadores assegurada. Os times estão separados por 21 pontos na tabela (1º x 7º).

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela Vavel Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Flamengo x Corinthians ao vivo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece nesse domingo (19) às 17h (de Brasília), na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.