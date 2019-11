Radar da base: os atletas de Xerém que podem ser aproveitados pelo Fluminense em 2018

Xerém é peça vital para sustentabilidade do Fluminense, tanto pelo lado futebolístico, quanto pelo lado financeiro. Com dificuldades financeiras para buscar grandes reforços e precisando montar um elenco de qualidade, a categoria de base tricolor será bastante utilizada durante a temporada 2018. Não é novidade, mas a nova safra conta com mais nomes.

Em 2017, Marcos Calazans e Matheus Alessandro caíram nas graças da torcida, Reginaldo voltou de empréstimo e correspondeu, Wendel subiu e virou sensação. E para 2018? A VAVEL Brasil montou este guia para auxiliar a torcida tricolor para os nomes que podem, ou não, estar no elenco profissional na próxima temporada.

Diogo Augusto - Lateral Direito - 19 anos

Vindo da base do Flamengo, Diogo chegou ao Fluminense em 2015, com apenas 18 anos. Sem muito espaço no primeiro ano, Diogo foi aos poucos ganhando a vaga durante o segundo semestre de 2016, se destacando na Copa Ipiranga e logo depois na Copinha. Em 2017, já firmado no Sub-20, foi chamado por Abel para integrar o banco de reservas várias vezes.

Breno Caetano - Lateral Direito - 20 anos

Já bastante rodado na categorias de base do Fluminense, Breno tem grandes chances de ser aproveitado em 2018. Sem a certeza de que Lucas e Renato permanecerão, o lateral, que está prestes a estourar a idade, pode ganhar vaga no time profissional. Em 2017, ele iniciou o ano como ponta direita durante a Copinha e teve um bom rendimento, mas no Boavista, onde conquistou a Copa Rio, voltou a lateral.

Matheus Mascarenhas - Lateral Esquerdo - 19 anos

Já conhecido pela torcida tricolor, Mascarenhas estreou pelos profissionais em 2017, contra o Flamengo e marcou seu primeiro gol contra o Avaí, que inclusive, concorre ao mais bonito do Brasileirão. Primeiro jogador do projeto guerreirinho a atuar no elenco principal, o lateral sempre que se destacou na base chegou a ser especulado em clubes europeus, como o Milan e foi um dos principais nomes do tricolor na última Copinha.

Roger Ibañez - Zagueiro - 18 anos

Outro jogador que chegou em 2017, Ibañez chegou a ser relacionado a alguns jogos do time profissional, mas não entrou em campo. O zagueiro foi capitão do Fluminense no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas oscilou durante o torneio. Com Léo Percovich no comando, Ibañez tem participado do rodízio de jogadores, sendo reserva em alguns jogos.

Zé Ricardo - Volante - 18 anos

Volante com grande capacidade técnica, Zé já se destacava na época do Sub-17 e teve uma ascenção rápida no clube. Um dos melhores jogadores da geração 99 no Brasil, o volante tem grandes chances de aparecer nas próximas convocações da Seleção Brasileira Sub-20 e ser um dos substitutos de Wendel em 2018.

Pedrinho - Meia - 19 anos

O cara da bola parada do Sub-20, Pedrinho é um nome que tem feito sucesso em Xerém. Com um estilo e porte físico que lembra Danielzinho, o meia foi o melhor jogador do Fluminense na Copinha de 2017, mas se machucou e perdeu boa parte da temporada até aqui. Em 2018, o jogador deve retornar e quem sabe, receber uma chance no time principal

Strahinja Karisic - Meia - 20 anos

O sérvio Karisic, gringo de Xerém, é outro jogador que pode acabar subindo em 2018. Com passagens pelo Granada e pela seleção de base do seu país, o meia estoura a idade limite pra jogar no Sub-20 no ano que vem e quem sabe possa ser uma novidade na Flórida Cup ou no Campeonato Carioca.

Felipe - Atacante - 20 anos

Centroavante com faro de gol, Felipe foi pouco a pouco ganhando a vaga no ataque do Sub-20. Reserva do time campeão brasileiro em 2015, ele começou bem esse ano, sendo titular e marcando gols importantes. Com isso, ganhou elogios de Abel, que ainda o chamou para fazer parte do time principal, estando no banco durante alguns jogos da Copa do Brasil. Infelizmente sofreu uma grave lesão e ficou fora durante boa parte do ano.

Ramon - Atacante - 19 anos

Chamado carinhosamente de Ramonzinho em Xerém, o habilidoso atacante sempre chamou a atenção na base do Fluminense. Convocado várias vezes para a Seleção Sub-15 e Sub-17, se destaca por sua capacidade de driblar e por sua velocidade. Com a saída de Romarinho e as consecutivas lesões que Wellington vem sofrendo, pode ganhar sua chance em 2018.