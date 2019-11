Resultado Flamengo x Junior Barranquilla pela Sulamericana 2017 (2-1)

48' FIM DE JOGO! DE VIRADA! FLAMENGO 2 X 1 JUNIOR BARRANQUILLA

48' O juiz não deixou cobrar o escanteio e encerra partida

47' Escanteio para o Flamengo!

45' Mais 3 minutos.

41' Público Presentes: 41.804 Pagantes: 33.854 Renda: 2.049.552,50

40' Chará arrisca de longe, com força, no meio do gol, e Muralha quase entrega, mas atacante estava impedido.

36' GOOOL DO FLAMENGO! FELIPE VIZEU!!

35' SUBSTITUIÇÃO NO JUNIOR! Sai Teo Gutiérrez e entra James Sánchez

32' Flamengo afasta cobrança de escanteio do Junior

32' Díaz recebe de Chará na entrada da área, corta para o meio e finaliza forte. Muralha rebate, e Pará joga para escanteio

30' GOOOOL DO FLAMENGO! JUAN

30' Escanteio para o Flamengo

24' Trauco, mais uma vez, cruza para a área e não encontra ninguém.

22' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Everton Ribeiro e entra Lucas Paquetá

22' Flamengo cobra escanteio, Réver sobe no terceiro andar e cabeceia muito bem no canto do gol e Viera salva o Junior Barranquilla

19' Trauco cruza na área, mas não tinha ninguém do Flamengo

18' Vinicius Junior avança pela direita e finaliza por cima do gol

17' Téo Gutierrez aproveita a falha da zaga do Flamengo e deixa Diaz na cara do gol, mas zaga desvia

16' SUBSTITUIÇÃO NO JUNIOR! Sai Mier e entra Luiz Díaz

15' AMARELOU FLAMENGO! Cartão amarelo para Éverton Ribeiro

12' Diego cobra na área, e zaga afasta o perigo.

11' Falta perigosa para o Flamengo

07' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Mancuella e entra Vinicius Jr

06' González avança pelo meio e é desarmado por Juan antes de entrar na área.

03' Arão arrisca de muito longe, sem perigo para Viera

01' Pará cruza muito bem para Diego, livre, no meio da área, cabecear muito bem. Bola passa perto do gol

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

48' FIM DE PRIMEIRO JOGO! Flamengo 0 x 1 Junior Barranquilla

45' O juiz aponta mais 3 minutos.

41' Falta para o Flamengo! Diego cobra na área, e Rafael Pérez afasta o perigo. Bola continua com o Flamengo no campo de ataque

37' Éverto Ribeiro cobra o escanteio, mas zaga afasta o perigo

34' Zaga do Flamengo afasta o perigo depois da cobrança

34' Chará puxa contra-ataque pela direita, invade a área e chuta forte. Muralha desvia para escanteio

32' AMARELOU JUNIOR! Cartão amarelo para David Murillo

29' Éverton Ribeiro cruza mais uma vez para Vizeu na entrada da área, mas zaga do Junior afasta o perigo

24' Éverton Ribeiro cruza na cabeça de Felipe Vizeu. Atacante sobe livre para cabecear e perde a chance de empatar

23' Mancuello arrisca de muito longe, e a bola passa perto do gol defendido por Viera

20' GOL DO JUNIOR BARRANQUILLA! Gutiérrez faz boa jogada pela esquerda e cruza para Teo Gutiérrez no meio da área. A bola passa por baixo de Muralha e fica nos pés do atacante do Junior Barranquilla

19' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Diego Alves e entra Muralha

17' Diego Alves não aguenta as dores e será substituído por Muralha

16' Diego Alves recebe atendimento

16' Yony González aproveita cruzamento na área e falha da zaga do Flamengo para tentar encobrir Diego Alves. Goleiro e meia do Junior Barranquilla se chocam, e Réver afasta o perigo.

11' Mancuello recebe bom passe de Trauco pela esquerda e bate forte para o gol. A bola bate na rede pelo lado de fora

07' Mancuello cruza para a área, mas sem perigo. Viera fica com a bola

04' Juan sobe livre para cabecear no meio da área, mas desperdiça a chance. Bola nas mãos de Viera

03' Diego cobra no meio da área, e Viera afasta o perigo

02' Mancuello tabela com Trauco, faz jogada individual e ganha escanteio pelo lado esquerdo

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

Times em campo!

Flamengo também no aquecimento.

Junior Barranquilla faz aquecimento no gramado.

JUNIOR BARRANQUILLA! Vieira, Murillo, Pérez, Ariás e Gutierez; Pico, Cantillo e Narvaéz; Chará, Díaz e Téo Gutierrez.

FLAMENGO ESCALADO! Diego Alves; Pará, Réver, Juan, Trauco; Cuéllar, Arão, Diego, Mancuello, Evérton Ribeiro e Felipe Vizeu.

Maracanã já está pronto para receber as equipes. Portões estão previstos para abrir pouco antes das 19h45 #FlaVAVEL pic.twitter.com/64uy1eVNmt — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 23 de novembro de 2017

Ainda falta muito para bola rolar, mas torcedores já se concentram aqui nos arredores do metrô Maracanã #FlaVAVEL pic.twitter.com/xG51sTTElm — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 23 de novembro de 2017

Torcedor colombiano, bastante alterado, sai provocando rubro-negros e é contido por policiais #FlaVAVEL pic.twitter.com/NjHhmgpTgE — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 23 de novembro de 2017

Cheguei, Maracanã! Hoje é dia de Flamengo x Junior Barranquilla pela Sul-Americana. Bola rola às 21h45 #FlaVAVEL pic.twitter.com/tgvkO0fQwz — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 23 de novembro de 2017

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Flamengo x Junior Barranquilla ao vivo no Maracanã, valendo pela Sulamericana 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Juan e Trauco; Cuéllar e Willian Arão; Diego, Everton Ribeiro, Éverton e Felipe Vizeu.

Provável escalação do Junior: Vieira, Murillo, Pérez, Ariás e Gutierez; Pico, Cantillo e Narvaéz; Chará, Díaz e Téo Gutierrez.

Árbitro: José Argote (VEN)

Auxiliares: Luis Murillo (VEN) e Carlos Lopes (VEN)

Flamengo recebe o Junior Barranquilla nesta quinta-feira, às 21h45, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Rubro-Negro está pressionado para conquistar o torneio internacional