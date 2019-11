Resultados e gols de Fluminense x Sport no Brasileirão 2017 (1-2)

Fica por aqui nosso tempo real do jogo entre Fluminense e Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Obrigado a todos que acompanha aqui na VAVEL BRASIL. Até a próxima!

Já o Fluminense sai de casa e vai até Goiania enfrentar o Atlético Goianiense na última partida do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, Sport se mantém vivo na luta contra o rebaixamento. Agora, torce contra os adversários que entram em campo domingo. Na próxima semana, o time pernambucano recebe o Corinthians em casa.

FIM DE JOGO

49' - Raul Prata faz a falta perto da área. Pode ser a última chance de empate do Flu no jogo. Renato Chaves bate e tira tinta da trave.

44' - Substituição no Sport. Sai Diego Souza e entra Indio.

41' - Cabeçada de Rithely passou perto. André vinha fechando na segunda trave.

37' - Após desvio da zaga, Rogério solta uma bomba de primeira de pé esquerdo, por cima do gol.

36' - Renda e público para Flu x Sport no Maracanã: 12.819 presentes / 10.660 pagantes / R$ 219.540,00.

Substituição no Sport. Sai Marquinhos e entra Rogério.

33' - Sport parece cansado neste momento, fazendo muitas faltas para parar o jogo.

Gustavo Scarpa é o único jogador de linha do campeonato que disputou as 37 rodadas até agora. Deve igualar a marca de Conca, em 2010, na semana que vem contra o Atlético-GO.

Substituição no Fluminense. Sai Scarpa e entra Pedro.

27' - Jogo fica morno no Maracanã. Times encontram dificuldades para criar situações de maior perigo..

20' - Marlon vai ao fundo e cruza bem para Renato Chaves cabecear por cima do gol. Boa chegada.

17' - Diego Souza sobe sozinho para cabecear, Cavalieri solta, e André aparece, mas o goleiro consegue reagir rápido e segurar.

12' - Mais uma finalização de Diego Souza. Mas o chute saiu fraco.

11' - Substituição no Sport. Sai Mena e entra Rithely.

6' - Dourado dá linda bola para Marcos Junior, que bate de canhota, mas Magrão consegue ótima defesa.

Flu volta com mudanças. Saem Sornoza e Marlon Freitas e entram Wendel e Mateus Alessandro.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Autor de dois gols no primeiro tempo, André falou sobre a pressão vivida pela equipe pernambucana: "Acho que a pressão é normal. Os mais experientes não podem deixar ela ir pro campo. Começamos bem. Temos que ter paciência é um jogo delicado. Não podemos mais errar."

Marcos Jr marcou seu primeiro gol de bicicleta na carreira e comentou sonre o golaço na saída para o intervalo do jogo: "Belíssimo gol, fiquei muito feliz. Fomos muito abaixo no primeiro tempo. A equipe toda estava muito desatenta, errando muitos passes. Vamos ver o que o Abel vai falar no vestiário."

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

44' - Flu tem boa falta no fim do primeiro tempo mas bola bate na barreira no cruzamento para a área.

40' - Scarpa cruza na segunda trave, e Dourado quase consegue o domínio, mas a bola fica com Magrão.

Marcos Jr comemora seu gol de bicicleta

38' - Scarpa cruza duas vezes bola na área. Na segunda tentativa, zaga corta mal e Marcos Jr emanda uma linda bicicleta no canto direito de Magrão. Uma pintura no Maracanã.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO FLUMINENSE

34' - Marlon, mal no jogo, dá passe ruim para Marcos Junior no fundo. Flu tem muitas dificuldades de criar jogadas.

30' - Marcos Junior e Dourado tabelam, mas a bola acaba ficando muito na frente. Boa jogada do Flu.

27' - Diego Souza cruza fraco e Cavalieri espalma a bola nos pés de Marquinhos, que manda para fora.

26' - Torcida do Fluminense se revolta com o resultado e protesta com a diretoria Tricolor. Pedro Abad é o mais perseguido.

23' - DE NOVO ANDRÉ! Após cobrança de escanteio baixa, a bola sobra para André girar e bater firme para ampliar no Maracanã

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT

22' - Diego Souza recebe escanteio curto, vai levando e solta a bomba. Cavalieri espalma.

20' - Resultado parcial vai tirando o Sport da zona de rebaixamento.

18' - Marlon Freitas volta a campo mesmo com dores.

16' - Marlon recebe lindo lançamento de Douglas nas costas da zaga, deixa a bola quicar e, de frente para Magrão, manda a bola muito longe do gol.

14' - Marlon Freitas sofre forte entrada de Anselmo e será substituído. Mateus Alessandro entrará no seu lugar.

Torcida do Sport, em Recife, comemora a vitória parcial do time na sede do clube.

12' - ANDRÉ ABRE O PLACAR! Marquinhos vai ao fundo pela direita e cruza rasteiro. Defesa do Fluminense vai lenta para bola e André consegue a finalização em dividida com o goleiro Diego Cavalieri.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT.

10' - Anselmo dá bom passe para André, que quase consegue o domínio na cara do gol.

8' - Marcos Jr é cabeceia livre mais o juiz já tinha marcado impedimento na jogada.

7' - Sport é quem domina as ações neste início de primeiro tempo.

4' - Henrique tenta lançamento longo para Lucas, mas a bola vai muito forte.

2' - Depois de algum tempo com a bola presa na esquerda, Sander e Diego Souza tabelam e sai o cruzamento. No rebote, Anselmo chuta mal, muito longe

Foi respeitado 1 minuto de silêncio em memória as vítimas do acidente da Chapecoense que completa um ano. Torcida do Sport começa a cantar durante a homenagem e recebe vaias dos Tricolores.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

Sol no Maracanã está batendo somente no gol para o lado do setor Norte. Magrão, goleiro do Sport, ficaria deste lado no primeiro tempo. Time pernambucano venceu no cara ou coroa e pediu a troca do lado do campo com o Fluminense.

Torcida tricolor voltar a gritar contra o presidente Tricolor antes do início da partida assim como na partida contra a Ponte Preta. Após o protesto, gritos de apoio ao Fluminense.

As duas equipes usam seus uniformes tradicionais. Flu de Tricolor e Sport com sua camisa rubro-negra.

Times em campo para a execução do Hino Nacional.

O comando da arbitragem será de Dewson Fernando Freitas da Silva - PA (FIFA). Os assistentes: Hélcio Araujo Neves - PA (CBF) e Jose Ricardo Guimarães Coimbra - PA (CBF).

As duas equipes já encerraram o aquecimento no campo. Partida começa já já.

Sport confirmado: Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick e Mena; Diego Souza, Marquinhos e André.

Fluminense escalado: Diego Cavalieri, Lucas, Henrique, Renato Chaves e Marlon; Marlon Freitas, Douglas e Sornoza; Scarpa, Marcos Jr e Henrique Dourado.

As duas equipes já estão no Maracanã. Robert é a novidade entre os relacionados do Fluminense por Abel Braga.

Boa tarde torcedor! A partir de agora você acompanha a partida entre Fluminense e Sport, pelo Campeonato Brasileiro, AO VIVO, na VAVEL BRASIL.

O confronto do primeiro turno ficou marcado pela homenagem que a torcida do Sport faz para o treinador Abel Braga. A partida foi a primeira em que Abel foi a campo após a trágica morte de seu filho. Na entrada em campo, as arquibancadas gritaram o nome de Abel Braga e emocionaram o técnico. A partida terminou empatada em 2 a 2. Renato Chaves e Gustavo Scarpa marcaram pelo Flu; enquanto André e Patrick igualaram o marcador para o Sport.

Na ultima rodada, Fluminense e Sport viviam situações parecidas no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, com a vitória Tricolor sobre a Ponte Preta o Tricolor acabou matematicamente com as chances de rebaixamento. Caso o Tricolor vença o rival pernambucano, no Maracanã, e o Vitória derrote a Ponte Preta, em Campinas, o Sport estará matematicamente rebaixado no Brasileirão.

O técnico Abel Braga prometeu a Eduardo Baptista, técnico da Ponte Preta, força máxima até o fim do Brasileirão. Por dignidade nas rodadas finais, o treinador não poupará jogadores contra Sport e Atlético-GO.

"A Ponte Preta é um time que eu gosto, mas prometi ao Eduardo (Baptista) que não íamos facilitar em nada. Vamos ser o mais digno possível até o último jogo. Encontrei vários jogadores da Ponte Preta no corredor e falei pra eles da promessa que fiz ao Eduardo Baptista", revelou.