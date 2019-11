Brasil de Pelotas renova com Clemer até final de 2018

O Brasil de Pelotas anunciou na tarde da última quinta-feira (23) a renovação de contrato do técnico Clemer até o final de 2018. O trabalho do treinador garantiu o Brasil-RS na Série B do Campeonato Brasileiro. Clemer chegou no Xavante em Julho com a missão de substituir Rogério Zimmermann, que estava no cargo desde 2012. Além de Clemer os auxiliares José Leão e Rubens Cardoso permanecerão na equipe, assim como o preparador físico João Goulart.

”Fico muito feliz pela continuidade do trabalho. É claro que é importante, porque vai virar o ano e precisamos fazer um planejamento dentro da realidade do clube, mantendo e trazendo peças certas. A intenção é construir uma equipe competitiva para 2018”, comemorou Clemer.

Clemer comandou o Brasil de Pelotas em 23 jogos. Foram dez vitórias, nove derrotas e quatro empates. A melhor sequência do treinador foi três vitórias consecutivas contra Paraná, Paysandu e ABC. Sob o comando do ex-goleiro o Brasil-RS marcou 26 gols e sofreu 24.

O anúncio da renovação aconteceu em entrevista coletiva do presidente do clube, Ricardo Fonseca, ao lado de Clemer. De contrato renovado, o treinador lembrou que o clube estava brigando na parte de baixo da tabela quando chegou e fez a análise do trabalho:

“Quando cheguei aqui, o time estava em 16º e o Juventude estava brigando lá em cima. Hoje temos a possibilidade de passar o Juventude e terminar o campeonato em oitavo. Estou conscientizando muito os jogadores disso, até pelo fator financeiro, a imagem dos atletas”, falou Clemer.

Clemer encerrou a temporada com uma vitória por 3 a 2 de virada sobre o Criciúma na noite desta sexta-feira (24). Agora o Brasil de Pelotas terá um mês de férias até o início da temporada. Clemer trabalhará de olho no Campeonato Gaúcho, que começa no dia 17 de janeiro de 2018. Além do estadual, a direção do Xavante está de olho na Copa da Primeira Liga.