Resultado Avaí x Atlético-PR no Campeonato Brasileiro 2017 (1-0)

O Furacão voltará para a sua casa, onde enfrentará o Palmeiras, na Arena da Baixada, às 17h (horário de Brasília) do próximo domingo (3).

Na última rodada, o Avaí enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, no próximo domingo (3), às 17h (horário de Brasília).

Já o Atlético-PR cai uma colocação e fica em 12º, com 48 pontos, mais longe da Pré-Libertadores.

Com o resultado, o Avaí chega aos 42 pontos, ocupando a 18ª colocação e continua mantendo as esperanças de escapar do rebaixamento.

51' FIM DE JOGO NA RESSACADA. AVAÍ 1x0 ATLÉTICO-PR.

50' CARTÃO AMARELO. Pedro Castro derruba Gedoz e leva amarelo.

48' Furacão pressiona com absolutamente todos os jogadores de linha no campo de ataque, se lançando desesperadamente.

45' +6. Vamos até os 51 minutos.

42' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ. Hora de fechar a cozinha. Leandro Silva entra no lugar de Maurinho.

40' Cruzamento perigoso do Atlético-PR, mas Douglas tira o perigo.

37' No seu primeiro toque na bola, Rômulo deixa Pedro Castro na cara do gol, mas ele bate para fora.

36' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ. Rômulo entra para dar novo fôlego ao time catarinense no lugar de Marquinhos.

29' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHH. Alemão cabeceia muito bem depois de escanteio cobrado por Marquinhos. Weverton, em cima da linha, evita o segundo do Leão.

26' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ. Na primeira substituição do time, Claudinei Soares opta por fechar a casinha com um volante. Lourenço sai para a entrada de Simião.

26' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR. Sem criatividade, Fabiano Soares coloca mais um meia. Felipe Gedoz entra no lugar de Lucas Fernandes.

22' Público na Ressacada: 13.394.

20' Atlético-PR começa a ter o domínio territorial do jogo, mas Douglas continua sendo um mero espectador na partida.

15' ISOLOU. Fabrício bate muito mal e jogou a bola quase na arquibancada.

13' Choque foi forte e a ambulância teve que entrar em campo para ver a situação de Alemão, que ficou caído por muito tempo. Felizmente, o zagueiro do Avaí sai andando.

11' PENALTI PARA O ATLÉTICO-PR. Alemão derruba Sidcley na área e o árbitro apita para a marca da cal.

8' Eduardo Henrique sofre falta. Na cobrança, Betão afasta, mas juiz já marcava falta de ataque.

5' Marquinhos cobra falta perigosa, mas defesa do Furacão tira com tranquilidade.

0' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR. Sidcley entra na vaga de Pavez. É a segunda substituição do Furacão.

0' ROLA A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA NA RESSACADA.

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO NA RESSACADA. COM GOL DE MAICON, AVAÍ VAI VENCENDO O ATLÉTICO-PR POR 1X0.

45' +2. Com uma única paralisação na partida, o árbitro dá apenas dois minutos de acréscimo na primeira etapa.

42' Jogo fica morno e times pouco fazem para buscar o ataque

37' QUASE MAIS UM DO AVAÍ. Weverton sai errado e toca a bola nos pés de Marquinhos, que manda por cima do gol.

32' ASSIM NÃO MAICON. Lateral perde a bola para Rossetto perto do gol, mas por sorte o chute do volante sai fraco e Douglas defende sem problemas.

28' O Avaí insiste muito na bola aérea, fazendo cruzamentos a todo momento, mas não consegue ser efetivo, já que a defesa do Furacão consegue tirar todas.

25' CARTÃO AMARELO. Betão leva amarelo por reclamar por auxiliar. É o primeiro cartão da partida.

21' DOOOOOOOOOOOOOOOOOOUGLAS. Defesa simplesmente espetacular do goleiro do Avaí, após cabeçada primorosa de Eduardo Henrique. Segue 1x0 para o Leão.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ. Maicon recebe ótima bola de Pedro Castro e mostra toda sua categoria, mandando a bola no ângulo, sem chances para o goleiro Weverton, marcando um verdadeiro golaço.

13' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR. Lucho González deixa o gramado para a entrada de Eduardo Henrique.

11' Lucho González cai sentindo dores e deve ser substituído.

10' Atlético-PR não consegue sair de trás e fica sem oferecer perigo para a defesa catarinense.

4' PRESSÃO DO AVAÍ. Maurinho bate de longe e obriga Weverton a fazer uma defesaça para impedir a abertura do placar.

2' UUUUUUUUUUUH. Maurinho encontra Judson na entrada da área. O meia bate e a bola quase entra.

0' AUTORIZA WILTON PEREIRA SAMPAIO. COMEÇA AVAÍ X ATLÉTICO-PR

Hino Nacional Brasileiro sendo executado na Ressacada.

Times já estão no aquecimento, em breve a bola rola na Ressacada.

Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha formam o trio de arbitragem dessa partida. Todos eles vêm de Goiás.

Banco do Atlético-PR: Santos, Cleberson, E. Henrique, Sidcley, Ribamar, Gedoz, Wanderson, José Ivaldo, Bruno Guimarães, Matheus Anjos e Ederson.

Fabiano Soares também definiu os onze iniciais do Atlético-PR! Como previsto, o Furacão vai a campo com: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Rosseto e Lucho González; Pablo, Lucas Fernandes e Douglas Coutinho.

Banco do Avaí: Kozlinski, Vitor Prada, Gustavo, Aírton, Leandro Silva, Capa, Allison, Simião, Juan, Caio César, Diego Tavares e Rômulo.

Como previsto, o Avaí está definido para o jogo sem Junior Dutra. Claudinei Oliveira mandará o time a campo com: Douglas; Maicon, Alemão, Betão e João Paulo; Pedro Castro, Judson, Luanzinho, Maurinho e Marquinhos; Lourenço.

Boa tarde galera! Hoje vamos acompanhar Avaí x Atlético-PR ao vivo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Acompanhe todos os lances aqui na VAVEL Brasil. A partida começará às 17h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

Provável escalação do Atlético-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez e Lucho González; Felipe Gedoz, Sidcley (Éderson) e Lucas Fernandes; Douglas Coutinho.

Provável escalação do Avaí: Douglas; Maicon, Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Pedro Castro e Marquinhos; Maurinho, Junior Dutra (Luanzinho) e Romulo (Lourenço).

Já o Atlético-PR não terá à disposição do técnico Fabiano Soares, o volante Deivid e os meias Nikão e Guilherme. A boa notícia é que o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Paulo André, que eram dúvidas durante toda a semana, foram relacionados.

Para o confronto decisivo, o Avaí possivelmente terá dois desfalques. Os atacantes Júnior Dutra e Rômulo não treinaram na manhã desse sábado (25) e farão um teste antes do jogo para ver se poderão jogar. Caso não tenham condições, o ataque será formado com Luanzinho e Lourenço.

Com a vitória sobre o Vasco na última rodada, o Furacão reacendeu a esperança de sua torcida de pelo menos chegar à primeira fase da Copa Libertadores da América em 2018. Para isso, o time paranaense torce para que Grêmio e Flamengo sejam campeões das competições que estão disputando.

Nesse momento da competição, o Avaí ocupa a vice-lanterna do campeonato, com 39 pontos, três atrás do Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mesmo vencendo, o time não sairá do Z4, pois não conseguirá igualar o número de vitórias do time pernambucano.

Nesse domingo (26), Avaí e Atlético-PR se enfrentam, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, às 17h (Horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina.