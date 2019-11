Resultado Flamengo x Santos no Campeonato Brasileiro 2017 (1-2)

Muito obrigado por acompanhar mais um jogo na VAVEL Brasil. Confiram nosso pós-jogo e repercussões nas páginas dos clubes.

Sem mais pretensões no campeonato, o Santos recebe o Avaí na Vila Belmiro, com o time catarinense ainda lutando contra o rebaixamento. A partida será disputada no domingo (3), às 17h (horário de Brasília).

Na última rodada, o Flamengo viaja até Salvador para enfrentar o Vitória. Um jogo que sera uma decisão para as duas equipes e acontecerá no domingo (3), às 17h (horário de Brasília).

Já o Santos conseguiu garantir a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América 2018, assumindo a vice-liderança, com 62 pontos.

Com a derrota em casa, o Flamengo permanece na 6ª posição, com os mesmos 53 pontos no Campeonato Brasileiro 2017, mas vê os adversários se aproximarem perigosamente.

50' FIM DE JOGO NA ILHA DO URUBU. FLAMENGO 1x2 SANTOS.

45' +5. Teremos mais cinco minutos de emoção na Ilha do Urubu.

42' VANDERLEEEEI. Vinícius Júnior enche o pé, mas o goleiro santista, em mais um grande momento, faz um verdadeiro milagre.

40' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS. Kayke entra no lugar de Vecchio.

39' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO. Com a contestação da torcida, Rueda tira o meia Diego para colocar Geuvânio.

38' CARTÃO AMARELO. Alison leva amarelo por falta no meio.

36' QUE COISA LINDA. Lincoln faz grande jogada driblando três. Mais espetacular ainda foi a saída de Vanderlei para defender o chute do garoto flamenguista.

34' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS. Pensando em segurar o resultado, Elano decide por colocar Matheus Jesus no lugar de Bruno Henrique.

34' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO. Lincoln, jóia de 16 anos do Flamengo, entra em campo. Felipe Vizeu sai.

31' INACREDITÁVEL. Renê faz boa jogana na esquerda e Réver encosta para Paquetá na pequena área. Incrivelmente o atacante perde o gol de empate, isolando a bola.

29' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO. Rueda faz sua primeira alteração, colocando o menino Vinícius Júnior no lugar de William Arão.

29' CARTÃO AMARELO. Vizeu reclama da demora para o jogo ser retomado e leva o amarelo.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PEIXE! Arthur Gomes mostra sua estrela e em seu primeiro chute, manda a bola para o fundo das redes, em mais uma falha de Muralha.

22' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS. Sem conseguir agredir o Flamengo, Elano decide colocar Arthur Gomes no lugar de Copete.

18' Na cobrança, Diego bate bem, mas a bola acaba saindo. Vanderlei nem se mexeu, torcendo para a bola sair

17' Éverton Ribeiro tenta um lance e é derrubado por Alison. Falta perigosa para o Flamengo.

12' NA TRAVE! Victor Ferraz arranca bem na direita e cruza rasteiro. Tentando desviar a bola, Vaz dá um carrinho e a bola bate na trave. Quase a virada do Peixe.

10' PRA FORAAAA. Arão recebe cruzamento de Rodinei, ganha da zaga santista e cabeceia com grande perigo para a meta de Vanderlei.

6' UUUUUUUUUUUUUUUH. Vizeu faz bom lançamento para Diego, que dentro da área, faz o pivô para Everton Ribeiro, que bate por cima do gol, tirando tinta da trave.

4' Renê cobra falta perigosa, e Vanderlei sai mal, colocando pra escanteio. Na cobrança, Paquetá cabeceia para fora.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA ILHA DO URUBU. TIMES VÊM SEM MUDANÇAS PARA OS 45 MINUTOS FINAIS.

48' ACABA A PRIMEIRA ETAPA E O FLAMENGO VAI EMPATANDO COM O SANTOS NA ILHA DO URUBU POR 1 A 1.

45' +3. Quarto árbitro levanta a placa, teremos três minutos de acréscimo.

43' VANDERLEEEEEEEI. Rodinei dá um chutaço vindo da direita e o goleiro do Santos faz uma bela defesa.

40' Bem melhor na partida, Flamengo tenta entrar na área do Santos, que só se defende esperando os contra-ataques.

36' Rodinei faz belo cruzamento, Vizeu dá uma casquinha e Paquetá por pouco não consegue alcançar a bola.

35' CARTÃO AMARELO. Carrinho de Diego em Alison e amarelo para o meia do Flamengo.

30' JOGO PARADO. Ricardo Oliveira cai no gramado com as mãos na cabeça e juiz paralisa a partida.

28' CARTÃO AMARELO. Jean Mota dá carrinho perigoso em Everton Ribeiro e imediatamente o árbitro levanta o cartão.

25' FLAMENGO EM BUSCA DO SEGUNDO GOL. Arão recebe livre após falha de Noguera, mas o volante perde a chance batendo na rede pelo lado de fora.

20' Goleiro Muralha é bastante vaiado toda vez que toca na bola. Torcedores gritam o nome de César, goleiro reserva.

19' PÊNALTI? Diego manda a bomba de fora e a bola bate em Noguera. Jogadores do Flamengo pedem pênalti, mas o juiz manda o jogo seguir.

16' QUASE MENGO. Cuéllar chuta de fora da área e Vanderlei não consegue encaixar. No rebote, Diego adianta demais, perdendo gol íncrivel.

11' CARTÃO AMARELO. Na comemoração do gol, Matheus Oliveira, mesmo no banco, tomou o primeiro cartão do jogo.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS. Falha incrível de Muralha, que tentou driblar Ricardo Oliveira, o atacante tomou e tocou a bola para Bruno Henrique que com o gol livre, empata a partida.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO. Nova bola cruzada na área santista, Rafael Vaz cabeceia, a bola desvia em Victor Ferraz e sobra também de cabeça para Paquetá, que sozinho, abre o placar.

4' Flamengo ronda a área do Santos com cruzamentos perigosos, que a zaga do Santos consegue afastar.

0' AUTORIZA BRAULIO DA SILVA MACHADO. ROLA A BOLA NA ILHA DO URUBU.

Banco do Santos: Vladimir, Matheus Guedes, Daniel Guedes, Orinho, Yuri, Matheus Jesus, Matheus Oliveira, Lucas Crispim, Arthur Gomes, Rodrygo, Kayke e Yuri Alberto.

Elano não trará nenhuma novidade para a partida, escalando o Santos sem surpresas com: Vanderlei; Victor Ferraz, Noguera, Luiz Felipe e Jean Mota; Alison, Renato e Vecchio; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Banco do Flamengo: César, Léo Duarte, Juan, Kleber, Trauco, Márcio Araújo, Rômulo, Mancuello, Gabriel, Vinícius Jr, Geuvânio e Lincoln.

Reinaldo Rueda fez algumas mudanças no time que jogou contra o Junior Barranquilla, todas por desgaste. O Flamengo vai a campo com: Alex Muralha; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Renê; Arão, Cuéllar, Everton Ribeiro Diego e Lucas Paquetá; Felipe Vizeu.

Boa tarde galera! Hoje vamos acompanhar Flamengo x Santos ao vivo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Acompanhe todos os lances aqui na VAVEL Brasil. A partida começará às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro

Provável escalação do Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Noguera, Luiz Felipe e Jean Mota; Alison, Renato e Vecchio; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Provável escalação do Flamengo: Alex Muralha; Pará, Rever, Juan e Trauco; Cuéllar, Arão, Mancuello, Diego e Éverton Ribeiro; Felipe Vizeu.

No Santos, a dupla de zaga que enfrentará o Flamengo será reserva. Isso porque os titulares David Braz e Lucas Verissímo, estão fora por lesão e suspensão, respectivamente. Além deles, Zeca e Lucas Lima, afastados do time, também não jogam.

Com uma fratura na clavícula, o goleiro Diego Alves será desfalque do time carioca não só nessa partida, mas no resto do ano, já que passou por cirurgia e deverá ficar fora por 8 semanas. Berrío e Everton, também lesionados e Rhodolfo suspenso, são outras ausências confirmadas.

Em algum momento do campeonato, o Santos parecia ser o time que desafiaria o Corinthians na disputa pelo título. Mas com os diversos tropeços em jogos considerados fáceis, o time agora ocupa a 4ª colocação, com 59 pontos, correndo o risco de perder a vaga direta para a Copa Libertadores da América 2018

Atualmente, o Flamengo ocupa a 6ª posição na competição, com 53 pontos que no momento leva a equipe carioca à Pré-Libertadores. Apesar disso, conseguir mais uma vitória dará tranquilidade para seguir em frente inclusive na Copa Sul-Americana.

Em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, Flamengo e Santos se enfrentam nesse domingo (26), às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.