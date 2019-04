Resultado Ponte Preta x Vitória no Campeonato Brasileiro 2017 (2-3)

Jogo válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017; disputado no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas/SP

Com o resultado negativo, Ponte Preta está rebaixada para segunda divisão!!

O Vitória bate a Ponte Preta de virada por 3 a 2 no Moisés Lucarelli.

FIM DE JOGO! O árbitro da partida encerrou a partida!

Equipe de arbitragem, representantes das federações e da Polícia Militar se reunem no centro do gramado.

Representante da Polícia Militar conversa com o árbitro da partida neste momento.

Federação Paulista de Futebol informa que vai consultar o comando da Polícia Militar para avaliar se há garantias de segurança para que o jogo prossiga.

Todos torcedores do Vitória foram retirados do Majestoso.

Torcedores idosos e com crianças tentam deixar o estádio.

Tiros de bala de borracha são disparados.

39' Torcedores pressionam Aranha no meio do gramado. Um alambrado do Moisés Lucarelli foi quebrado. Policiamento tenta conter a invasão.

38' Os jogadores da Ponte e Vitória correm para o vestiário.

38' Torcedores da Ponte invadem o gramado.

37' AMARELOU VITÓRIA! Tréllez

36' GOOOL DO VITÓRIA!! Tréllez

35' Nino Paraíba cruza para a área e Fernando Miguel sai do gol para ficar com a bola.

29' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE! Sai Léo Gamalho e entra Felipe Saraiva

29' Danilinho em boas condições de marcar. Atacante chuta com efeito, mas bola vai pela linha de fundo.

28' AMARELOU VITÓRIA! Cartão amarelo para Uillian Correia

27' AMARELOU PONTE! Cartão amarelo para Danilo Barcelos

25' Yago cobra escanteio e Léo Gamalho afasta. Da entrada da área, Uillian Correia acerta um belo chute e passa perto.

23' André Lima chuta forte da entrada da área e Aranha soca.

21' QUASE! Aranha sai errado para cortar escanteio e quase o Rubro-Negro marca. Danilinho tenta finalizar, mas defesa da Ponte Preta consegue evitar o gol.

Público total: 12.862/ Pagantes: 11.682/ Renda: R$ 84.313,00

19' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE! Sai Wendel e entra Renato Cajá

18' Elton chuta de fora da área, mas finalização sai fraca

16' AMARELOU PONTE! Wendel

14' Bola é cruzada para Léo Gamalho, mas atacante não alcança a bola.

13' GOOL DO VITÓRIA! Tréllez

12' GOOL DO VITÓRIA! André Lima.

12' SUBSTITUIÇÃO VITÓRIA! Sai Neilton e entra Danilinho

09' Yago lança Patric, que fica de cara com o gol, mas o assistente marca impedimento.

06' Yago é lançado na área e chuta forte, mas a bola passa por cima do gol de Aranha

04' Geferson cruza para a área e Danilo Barcelos corta.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

51' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! PONTE PRETA 2 X 0 VITÓRIA

49' Yago arrisca chute de fora da área, bola desvia na defesa da Ponte Preta e passa perto da meta da macaca.

48' O juiz marca mais 5 minutos.

47' SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA! Sai David e entra André Lima

45' ARANHA! Carlos Eduardo chuta forte de fora da área e Aranha rebate. Bola sobra nos pés de David, sem marcação e aranha defende novamente.

41' Nino Paraíba acerta um chutaço e Fernando Miguel se estica todo para fazer a defesa.

40' Tréllez dentro da área, domina e chuta sem dexar a bola cair no chão para quase marcar um golaço.

36' Danilo Barcelos cobra escanteio fechado, bola passa perigosamente pela frente do gol do Vitória

36' Léo Gamalho toca para Danilo Barcelos, que chuta forte e exige boa defesa de Fernando Miguel.

34' Yago lança Carlos Eduardo, mas Marllon faz a proteção e a bola fica nas mãos de Aranha.

31' David recebe pela esquerda e cruza para a área. Marllon sobe e faz o corte.

26' Patric cruza para a área da Ponte Preta e Luan Peres faz o corte.

24' SUBSTITUIÇÃO VITÓRIA! Sai Ramon e entra Carlos Eduardo

24' Danilo Barcelos cobra falta na área e defesa do Vitória faz o corte.

22' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE! Sai Léo Arthur e Marllon

19' VERMELHO PONTE! Cartão vermelho para Rodrigo. Após consulta, árbitro expulsa Rodrigo com cartão vermelho direto. A informação é de que ele agrediu Tréllez.

15' GOOL DA PONTE PRETA! Danilo Bacelos

14' PÊNALTI PARA PONTE PRETA!

11' Danilo Barcelos cobra falta por baixo e Fernando Miguel vai no canto direito para defender.

09' AMARELOU VITÓRIA! Cartão amarelo para Geferson

06' GOOL DA PONTE PRETA! LUCCA

06' Léo Gamalho recebe cruzamento por baixo, domina, gira e chuta por cima do gol

03' Lucca cobra falta na área e Ramon afasta de cabeça.

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

Hino do Brasil sendo executado.

Willian Farias sentiu no aquecimento e vai ser substituído por Ramon.

Ponte Preta e Vitória já voltaram para o vestiário.

Vitória também no aquecimento.

Atletas de linha da Macaca entram logo na sequência.

Aranha e João Carlos, goleiros da Ponte no aquecimento.

PONTE PRETA ESCALADA! Aranha; Nino Paraíba, Luan Peres, Rodrigo, Jeferson, Wendel, Elton, Léo Artur, Danilo Barcelos, Lucca e Léo Gamalho

VITÓRIA ESCALADO! Fernando Miguel; Patric, Wallace Reis, Kanu, Geferson, Uillian Correia, William Farias, Yago; David, Tréllez e Neilton

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe ao vivo e em tempo real todos os detalhes de Ponte Preta x Vitória. O jogo é marcado pela intensa briga entre as equipes contra o rebaixamento à Série B 2018. Fique conosco e veja toda o importante confronto!

A arbitragem será comandada por Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG), enquanto os assistentes serão Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG).

“Para mim é uma sensação fantástica voltar a ser relacionado. Estou feliz de voltar a estar com o grupo em uma viagem. Volto muito motivado para ajudar o Vitória a permanecer na Série A. Vou dar a vida dentro e fora de campo sempre por isso. Esse momento está sendo muito especial para mim e para minha família. É o jogo do ano para as duas equipes. O mais importante desta temporada. Temos que nos doar ao máximo durante os 90 minutos para sairmos de lá com uma vitória. É vencer ou vencer para continuar vivo e dependendo só das próprias forças para permanecer na Série A. Vai ser uma partida muito difícil, tensa, mas estamos preparados”, disse o volante.

A formação inicial não foi divulgada. A novidade na lista de relacionados é o retorno de Willian Farias, que estava ausente desde o último mês de julho por problemas no joelho. Ao falar sobre o retorno, ainda que no banco de reservas, o jogador destacou o contentamento por voltar e espera contribuir de alguma forma para que o Vitória conquiste o resultado positivo.

O time busca a recuperação como visitante e tem bom retrospecto em atuações longe de casa no Brasileiro. Por causa dos pontos conquistados fora de Salvador, o clube rubro-negro tem chances de permanecer na elite do futebol nacional. Os comandados de Vagner Mancini finalizaram a preparação para o duelo em Itu. Trabalharam posicionamento e seguiram para atividades de bola parada.

O Vitória amargou um empate em casa e mais uma vez desperdiçou pontos como mandante. Diante da torcida, o time ficou na igualdade em 1 a 1 contra o Cruzeiro e voltou a ter grande proximidade em relação à zona de rebaixamento. Com os primeiros resultados da atual rodada, o Leão da Barra entrou na degola e soma 40 pontos, na 17ª colocação.

“Precisamos do torcedor, vivemos momentos de dificuldade, mesmo tendo crescido nos últimos jogos. Não é o patamar que queríamos, mas é fundamental o torcedor vir junto. O Vitória se fecha muito, é difícil entrar, vai precisar rodar a bola. Contamos com o torcedor para que nos empurre para ganhar essa partida e tentar sair dessa situação. Precisamos ter atenção no contra-ataque. Eles têm uma saída rápida com o David, o Tréllez tem feito gol quase todo jogo. É ter atenção para buscar a vitória, tomar cuidado, mas também ter personalidade para jogar. É passar tranquilidade para que possamos fazer o nosso jogo”, afirmou Eduardo Baptista.

Quanto ao time a entrar em campo, os desfalques são muitos. Naldo está suspenso, Emerson Sheik tem desconforto muscular, John Kleber sente lesão no joelho, enquanto Luis Alí e João Vitor seguem em recuperação de procedimentos cirúrgicos. A dupla de zaga será formada por Rodrigo e Luan Peres. Yago perde a vaga e fica no banco de reservas. O técnico Eduardo Baptista destacou a importância de contar com o torcedor e alertou os perigos do adversário deste fim de semana.

A expectativa da diretoria é apoio total para o último jogo em casa. Até o momento, 8 mil ingressos foram vendidos antecipadamente e certamente será um dos jogos com maior público no ano no Estádio Moisés Lucarelli.

A Ponte Preta perdeu para o Fluminense na rodada anterior por 2 a 0. O resultado livrou o Tricolor das Laranjeiras do rebaixamento e complicou a Macaca quanto à permanência na Série A.