Resultado: Palmeiras vence Botafogo no Brasileirão 2017 (2-0)

No encerramento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Botafogo às 20h e irá se despedir do Allianz Parque nesta temporada. Além disso, será também a despedida de Zé Roberto, que anunciou sua aposentadoria nesta semana.

Com 60 pontos, o Verdão começou a rodada ocupando a terceira posição e briga pelo vice-campeonato com o Grêmio, que tem foco total na decisão da Copa Libertadores. O segundo lugar ganha um prêmio de R$ 11,3 milhões da CBF, enquanto o terceiro recebe R$ 7,7 milhões.

Do outro lado, com 52 pontos ganhos, o Fogão depende de uma vitória simples para garantir uma vaga na Copa Libertadores 2018. Antes de enfrentar o Palmeiras, o técnico Jair Ventura enalteceu o espírito de luta demonstrado por sua equipe ao longo do ano.

A partida contra o Botafogo será a primeira após a contratação do técnico Roger Machado. Depois de uma curta passagem pelo Atlético-MG, irá ocupar o cargo em que hoje está o interino Alberto Valentim a partir do começo da próxima temporada. Mesmo com o campeão definido, o elenco alviverde não pensa em férias, segundo Edu Dracena.

“Não estamos pensando nas férias de forma alguma. Ainda faltam mais dois jogos para acabar o campeonato de maneira honrosa. O segundo lugar é uma bela colocação. Temos dois jogos para concretizar isso e quem sabe no ano que vem poder brigar pelo título”, afirmou o zagueiro.

Alguns retornos são certos, como Mayke, recuperado de dores no quadril, e Felipe Melo, voltando de suspensão, ficam à disposição de Valentim. No setor defensivo, Dracena retorna depois de uma pancada, enquanto na lateral esquerda Zé Roberto deve ser titular em sua despedida no Allianz Parque.

O goleiro Fernando Prass será substituído pelo invicto Jailson, já que acumula seu terceiro cartão amarelo. Além da ausência de Prass, o único desfalque no Verdão é Michel Bastos, que está com dores musculares e fica de fora da última partida do Palmeiras como mandante nesse Campeonato Brasileiro.

Na última coletiva antes do confronto contra o Palmeiras, o técnico Jair Ventura falou sobre a situação do clube no Campeonato Brasileiro. Mesmo que o foco seja beliscar a vaga para a Libertadores nesta reta final, o treinador fez questão de frisar descontraidamente que isso não pode ser tratado como obrigação dentro do clube.

“A gente fala em obrigação. Você já escalou o Monte Everest? Não podemos ter obrigação com uma coisa que nunca aconteceu. O Botafogo nunca foi em dois anos seguidos para a Libertadores. Nunca fui à Lua. Vamos procurar essa classificação, mas sem pressão”, disse o treinador.

O alvinegro carioca tem certo mistério na escalação para a partida, já que os treinos foram fechados pelo comandante Jair Ventura, mas provavelmente manterá a base do time que empatou com o São Paulo.

As ausências certas serão o lateral-esquerdo Víctor Luís, que, por questões contratuais, tem os direitos federativos ligados ao Palmeiras e será substituído por Gilson. Além dele, Airton e Leandrinho estão em transição física, Roger e Marcinho, sem ritmo de jogo, e Emerson, já acertado com o Palmeiras e afastado desde então, também não ficam disponíveis.