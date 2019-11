Resultado Lanús x Grêmio pela final da Libertadores 2017 (1-2)

GEROMEL ERGUE A TAÇA! GRÊMIO TRI CAMPEÃO DA LIBERTADORES DA AMÉRICA!

Jogadores do Grêmio estão recebendo as medalhas. No aguardo de levantar o troféu!

O Grêmio agora concentra todas as forças no Mundial de Clubes. Assim como o Real Madrid, entra direto na semifinal.

PREPAREM A ESTÁTUA! Renato Portaluppi se torna o primeiro brasileiro a ser campeão da Libertadores como jogador e treinador

A AMÉRICA HOJE É AZUL! AMERICA HOJE É DO GRÊMIO!

NÓS VAMOS ACABAR COM O PLANETAAAAAA! PODE PULAR TORCEDOR, GREMISTA! É FESTA BRASILEIRA E AZUL NA ARGENTINA!!

50' O GRÊMIO É TRI CAMPEÃO DA LIBERTADORES!

50' ACABOOOOOOOOOOUUU!! LANÚS 1 X 2 GRÊMIO!!

49' FALTA UM MINUTO PARA O FIM DO JOGO!

48' Renato Gaúcho já chora abraçado com Léo Moura!

48' FALTA POUCO!! O TRI TÁ CHEGANDO!

46' AMARELOU GRÊMIO! Cartão amarelo para Marcelo Ghohe

45' O juiz marca mais 5 minutos de acréscimos.

44' QUUUUASE!! Fernandinho toca para Luan, que encobre Andrada, mas a bola passa perto da trave

42' SUBSTITUIÇÃO NO LANÚS! Sai Maxi Velázquez e entra Germán Denis

40' O zagueiro do Lanús tenta jogada, mas o passe sai em linha de fundo.

37' VERMELHO PARA O GRÊMIO!! Ramiro leva o cartão vermelho

36' Bressan cai no gramado e pede atendimento.

33' SUBSTITUIÇÃO NO LANÚS! Sai Alejandro Silva e entra Matías Rojas

32' Acosta tenta o cruzamento, mas pelo Bressan afasta

31' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai Lucas Barrios e entra Cícero

26' GOL DO LANÚS! José Sand

25' AMARELOU GRÊMIO! Bruno Cortez é punido por reclamação

25' AMARELOU GRÊMIO! Cartão para Jailson

25' É PÊNALTI PARA O LANÚS!

23' QUE FESTAÇA TRICOLOR NA LA FORTALEZA! Torcida do Grêmio canta ALTO no estádio! É festa AZUL no estádio!

20' SUBSTITUIÇÃO NO LANÚS! Marcelo Herrera e entra Marcelino Moreno

19' Pasquini cobra falta na área. Grohe sai do gol e fica com a bola

16' Lanús tenta quebrar o sistema defensivo do Tricolor Gaúcho, mas sem sucesso até o momento.

15' Grêmio troca passes no meio de campo.

10' Acosta tenta o primeiro chute, que acerta Bressan. No rebote, Sand manda para fora

08' Fernandinho tenta jogada, mas a bola sai pela linha de fundo.

05' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai Arthur e entra Michel

04' Arthur cai no gramado e pede substituição.

01' Acosta tenta jogada pela esquerda, mas Edílson manda para fora

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Enquanto isso....Torcida do Imortal na Arena do Grêmio

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Lanús 0 x 2 Grêmio

45' O juiz marca mais 2 minutos de acréscimos.

43' Sand toca para Martínez, que tabela com Gómez e chuta, mas manda para fora

41' GOOOOOLLAÇOO DO GRÊMIO!! LUANNN! A CAMISA 7 BRILHA MAIS UMA VEZ!! Lanús 0x2 Grêmio

40' Luan recebe da entrada da área e solta a bomba, mas perigo ao gol do Lanús

38' Martínez chuta de primeira, mas longe do gol de Grohe

37' Ramiro arrisca de fora da área, mas passa longe do gol.

30' MARCELO GROHE!! Velázquez cobra falta no ângulo esquerdo, mas Grohe faz uma defesaça!

26' Depois lambança da defesa, Fernandinho rouba a bola no campo de defesa, dispara e, na saída de Andrada, solta a bomba.

26' GOOOOOLLL DO GRÊMIOO!! FERNANDINHO!!

26' AMARELOU GRÊMIO! Edílson é punido por acertar Acosta

24' Bruno Cortez cruza para Fernandinho, mas Guerreño afasta.

21' Torcida do Grêmio canta alto em La Fortaleza!!

20' AMARELOU LANÚS! Cartão amarelo para Velázquez é punido por chutar Edílson

14' Barrios recebe ajeitada de Arthur e chuta, mas manda longe do gol de Andrada

10' Alejandro Silva chuta, mas manda longe do gol de Grohe

09' Barrios ajeita para Fernandinho, que chuta rasteiro. Andrada segura a bola.

07' Edílson cobra a falta, mas a bola explode na barreira

06' AMARELOU LANÚS! Cartão amarelo Rolando García Guerreño por falta em Ramiro.

04' Luan toca para Fernandinho, mas o Goleiro Andrada sai do gol e afasta bola.

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

Times se abraçam e lembram vítimas do acidente da Chape, há um ano.

Um minuto de silêncio pelo primeiro ano da tragédia com o voo da Chapecoense

FOTO DO CAMPEÃO! Equipes de Grêmio e Lanús se perfilam para a foto

Agora sendo executado o hino da Argentina!

Hino nacional brasileiro é executado!

Uma festa de fogos no Estádio do Lanús!

Equipes de Lanús e Grêmio entram no gramado de La Fortaleza

Antes de as equipes entrarem em campo, gramado de La Fortaleza é irrigado!

TÁ CHEGANDO A HORA! Daqui a pouco soa o apito para os últimos 90 minutos entre Lanús e Grêmio!

A arbitragem de hoje é Paraguaia: Árbitro: Enrique Cáceres Aux1: Eduardo Cardozo/ Aux2: Juan Zorrilla

Equipes de Lanús e Grêmio aquecem sem La Fortaleza

No banco, ficam: Paulo Victor, Rafael Thyere, Léo Moura, Michel, Cícero, Jael e Everton

GRÊMIO ESCALADO! Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Bressan, Bruno Cortez; Arthur, Jailson, Ramiro, Luan, Fernandinho e Lucas Barrios

Bressan está confirmado entre os titulares na vaga do suspenso Kannemann.

As opções de Almirón: são Monetti, Zurbriggen, Maciel, Aguirre, Rojas, Moreno e Denis

ESCALAÇÃO DO LANÚS: Andrada; José Gómez, Rolando García, Marcelo Herrera, Maxi Velázquez; Marcone, Pasquini, Román Martínez, Alejandro Silva, Lautaro Acosta e José Sand

A delegação argentina teve um contratempo. O grupo precisou ir em duas vans em função de o motorista do ônibus ter passado mal. Mas a equipe já chegou ao estádio.

São esperados cinco mil torcedores gremistas em La Fortaleza. Os torcedores prometem empurrar o time rumo ao tri da América

Galera chegando em peso à Arena. 35 mil gremistas são esperados por aqui

O Grêmio encara o Lanús às 21h45 desta quarta-feira (29) na grande final da Libertadores. O time de Renato Portaluppi joga pelo empate após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Porto Alegre.

A Fan Fest #SoyLocoPorTri está sendo preparada pra receber a torcida do Tricolor logo mais!

Material preparado para a partida de hoje! Logo mais o apoio já ruma ao La Fortaleza!

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Lanús x Grêmio ao vivo na Argentina, valendo pela final da Libertadores 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

PRIMEIRO JOGO DA FINAL! Grêmio 1 x 0 Lanús:

LANÚS: Andrada; José Gómez, Guerreño, Marcelo Herrera (Nicolás Aguirre) e Maxi Velázquez; Marcone, Pasquini, Román Martínez, Alejandro Silva e Lautaro Acosta; José Sand

Técnico: Jorge Almirón

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Bressan e Bruno Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios

Técnico: Renato Portaluppi

Do lado do time granate, o experiente Braghieri também sofreu o cartão amarelo, contestado pelo Lanús. Sem contar com o defensor, Jorge Almirón tem dúvidas para fechar a escalação. Até mesmo uma mudança mais radical com a colocação do meia Nicolás Aguirre, de 27 anos, é possível.

Os técnicos Renato Portaluppi e Jorge Almirón possuem desfalques nos seus setores defensivos. Do lado gremista, o argentino Walter Kannemann sofreu o contestável cartão amarelo no jogo de ida. Fora da final, Bressan ganha espaço na titularidade para atuar com Pedro Geromel, o capitão tricolor na decisão.

Local: Estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG)

Data: 29 de novembro de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Enrique Cáceres (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Juan Zorrilla (PAR)

A final da Libertadores chegou! Nesta quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Lanús, no estádio La Fortaleza, na Argentina, em busca do tricampeonato da competição. Como venceu o primeiro confronto por 1 a 0, o time brasileiro precisa apenas de um empate para conquistar pela terceira vez o torneio continental.