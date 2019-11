Resultado Junior Barranquilla x Flamengo na Copa Sul-Americana (0-2)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Junior Barranquilla x Flamengo. Até a próxima!

Agora, o Flamengo enfrenta o Independiente (ARG) na grande final da Copa Sul-Americana, que acontece nos dias 6 e 13 de dezembro, com o Rubro-Negro decidindo em casa.

Em noite iluminada de Felipe Vizeu, o Flamengo vence novamente o Junior Barranquilla e está na final da Copa Sul-Americana. Heroi improvável, o goleiro César ainda defendeu pênalti de Chará.

50' FIM DE JOGO!!

49' Após cruzamento, Juan corta de cabeça. Atuação gigante do zagueiro.

48' Substituição no Flamengo! Sai: Vizeu; Entra: Mancuello

47' Junior pressiona, mas de forma tímida.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!! VIZEU DE NOVO!!! Atacante aproveita cruzamento de Rodinei e carimba vitória rubro-negra!!

45' Vamos até 50'

44' Alguns torcedores do Junior já deixam o estádio em Barranquilla.

43' Chalá tem nova chance, mas para novamente no goleiro rubro-negro.

42' PERDEU!! César defende cobrança de Chará!

41' PÊNALTI! Arão derruba Barrera e juiz marca a penalidade.

41' Substituição no Flamengo! Sai: Paquetá; Entra: Rodinei.

40' Arias corta e chuta, mas chuta passa longe do gol.

38' Marcio Araújo intercepta passe que seria para o Chará.

37' Gutiérrez bate cruzado e assusta o goleiro.

37' Gutiérrez cruza e Juan afasta.

36' Após cruzamento forte, bola fica com César.

34' Barrera cobra falta na barreira.

33' Substituição no Flamengo! Sai: Everton Ribeiro; Entra: Marcio Araújo

31' Goleiro se recupera e jogo é reiniciado.

30' César cai de novo sentindo câimbras.

30' Gutiérrez recebe na área, chuta e César defende.

28' Resultado vai colocando o Fla na final.

26' Substituição no Junior! Sai: Germán Gutierrez; Entra: Barrera

24' PRESSÃO! Diáz corta Pará e chuta, mas é travado por Rhodolfo.

23' Cantillo arrisca de longe, mas não pega bem na bola.

22' Após tabela na esquerda, Cantillo chuta e César defende firme.

19' Vizeu recebe pisão de Téo e fica sentindo.

18' Everton Ribeiro cobra escanteio e defesa afasta.

17' Vizeu recebe cruzamento, mas não consegue finalizar.

15' Tudo bem com o goleiro do Fla. Bola volta a rolar.

14' DRAMA! César cai sentindo câimbras. Goleiro não atua há dois anos.

13' Téo cobra escanteio e César defende.

13' Trauco dá carrinho e cede escanteio.

12' Substituição no Junior! Sai: Gonzaléz; Entra: Diáz

9' Junior precisa fazer dois gols para igualar a disputa e levar aos pênaltis.

8' Everton Ribeiro chuta e goleiro defende em dois tempos.

7' O resultado coloca o Flamengo na final da Sul-Americana.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!! VIZEU!! Em jogada individual, ele ganha na velocidade e, de pé esquerdo, abre o placar!!

5' UUH!! Gutiérrez chuta cruzado e González não consegue tocar. Por pouco o time da casa não abre o placar.

2' UEPA! Gutiérrez invade a área e é derrubado. Torcida e jogadores pedem pênalti, mas juiz manda seguir.

0' Começa o segundo tempo!

0' Substituição no Junior! Sai: Mier; Entra: Ovelar

Times voltam para o segundo tempo!

Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

Junior Barranquilla e Flamengo empataram sem gols neste primeiro tempo. O resultado vai classificando o time brasileiro para a grande final.

46' Fim de primeiro tempo!

45' Vamos até 46'

44' Everton Ribeiro cobra falta e defesa tira.

43' Paquetá faz jogada individual e sofre falta perigosa.

41' Arão arrisca de longe e o goleiro defende sem problemas.

39' Foi a melhor chance do Flamengo no jogo.

38' UUUH!! Vizeu finaliza rasteiro, mas o goleiro defende com o pé.

38' Após pressão, Flamengo tenta sair do seu campo.

36' Téo toca com a mão na bola em disputa com Juan.

35' Junior cobra escanteio e defesa afasta. É pressão do time colombiano!

34' Chará vai ao fundo e é desarmado. Escanteio.

33' PERIGO! Chará passa fácil pela direita e cruza. Pará afasta novamente.

33' Chará cobra falta forte demais, e bola sobra limpa para Pará.

32' Trauco faz falta perigosa na esquerda.

30' González tenta cruzamento mas é travado por Pará.

29' Rhodolfo sobe mais que todo mundo e cabeceia por cima.

28' Paquetá cruza com perigo e defesa manda para escanteio.

27' Paquetá erra passe e depois intercepta mandando para bola para lateral.

24' Vizeu é lançado, mas é flagrado em impedimento.

23' Junior tem 70% de posse de bola, contra apenas 30% do Fla.

21' Cantillo arrisca de longe e bola passa por cima do gol.

19' Flamengo defende a vantagem por 2 a 1 obtida no jogo de ida.

18' UUHH!! Mier recebe cruzamento da direita e por pouco não abre o placar.

16' Flamengo ainda não conseguiu finalizar a gol na partida.

15' UUH!! Chará chuta e bola bate na rede pelo lado de fora.

14' Paquetá é o destaque do Fla até o momento. Se movimenta bastante e tem sofrido bastante falta.

12' Junior tem mais posse de bola: 60% x 40%

11' Após começo animado, Flamengo fica mais atrás nesse momento.

9' González arrisca de longe e manda sem perigo ao César.

7' Jogo é muito movimentado em Barranquilla.

6' Quem avançar aqui, enfrenta o Independiente, da Argentina, na grande final.

5' CÉSAAR!! Mier cobra falta forte, a bola desvia e César faz grande defesa!

3' Falta perigosa do Cuéllar em Téo Gutierrez!

2' Flamengo fica mais com a bola neste início.

1' Paquetá cai em dividida e jogo é parado.

0' COMEÇA O JOGO!

Tudo pronto para a bola rolar!

Jogadores de Junior Barranquilla x Flamengo já no gramado perfilados para as execuções dos hinos nacionais.

Rever sentiu um desconforto na coxa esquerda no aquecimento e, por isso, foi vetado de última hora. Rhodolfo assume a vaga.

No Flamengo, Muralha sequer fica no banco de reservas nesta noite. Portanto, Thiago será opção ao César.

FLAMENGO ESCALADO!





JUNIOR BARRANQUILLA ESCALADO!





Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais de Junior Barranquilla x Flamengo. Fique conosco!

Ao longo da história, o Flamengo fez 12 jogos na Colômbia. Foram 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, com 16 gols marcados e 12 sofridos. Das partidas disputadas na Colômbia, 6 foram em Cali, 3 em Medellín, 1 em Barranquilla, 1 em Manizales, 1 em Bogotá e 1 em Amenia

Essa é a primeira semifinal continental do Flamengo em 16 anos. Na última oportunidade, em 2001, os cariocas garantiram vaga na final da Mercosul ao vencer o Grêmio nos pênaltis por 4x3 (2x2 no Maracanã; 0x0 no Olímpico).

O estádio Metropolitano Roberto Meléndez é o palco do jogo Junior Barranquilla x Flamengo. O estádio tem capacidade para 60 mil torcedores e promete receber bom público.

No Flamengo, Rueda fez mistério sobre quem será o goleiro titular. A tendência é que César seja o escolhido. Com isso, o Rubro-Negro deve ir a campo com: César (Muralha), Pará, Juan, Réver e Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Éverton Ribeiro e Mancuello; Felipe Vizeu.

Sobre o time que vai campo, o técnico Comesaña não fez mistério. A base será a mesma do jogo de ida, com: Sebastián Viera, David Murillo, Rafael Pérez, Jorge Arias e Germán Gutiérrez; Henry Matías Mier, Leonardo Pico, Víctor Cantillo e Yony González; Yimmi Chará e Teófilo Gutíerrez.

No lado do Junior Barranquilla, o lateral-esquerdo Gutiérrez pediu atenção a equipe: ‘’Você deve fazer um jogo sério e ser muito atento aos contra-ataques porque o Flamengo tem um time muito rápido’’, disse o jogador, que também comentou sobre a má fase de Muralha: ‘’Percebemos que seu goleiro titular se machucou e a desconfiança aumentou, mas ele pode ser o destaque. O futebol é muito relativo. ’’

Muralha ou César? O técnico Rueda despistou: ‘’Creio que o caso do Muralha é um caso isolado de uma decisão errada em um momento preciso do jogo, mas são goleiros que trabalham muito bem. Tanto a tática individual quanto a tática da equipe. São jogadores que trabalham muito bem e têm excelentes condições. Sabemos o momento que cada um vive. Não é fácil, porque estávamos com o Diego Alves. Com continuidade. Hoje, nenhum goleiro tem essa quantidade de jogos (que o Diego Alves).’’

Se a chegada foi tranquila para Cuéllar, o mesmo não se pôde dizer em relação a Muralha. Em má fase, o goleiro precisou ser escoltado pela polícia, a fim de conter a insatisfação do torcedor presente no aeroporto. ''Eu sei da grande pessoa que é o Alex (Muralha), um grande profissional, grande goleiro, não à toa foi para a Seleção Brasileira. Estamos com eles, vamos apoiar, tentar fazer trazer mundo junto, fazer com que a pressão não faça diferença. Temos de procurar o resultado'', concluiu Cuellar.

O Flamengo desembarcou em Barranquilla na madrugada desta quarta-feira. O volante Cuéllar, que é colombiano, falou sobre expectativa do rubro-negro para a decisão: ''Já tenho falado para eles, o preparador físico, o professor (Reinaldo Rueda), eles também jogaram muitas vezes aqui contra o Júnior. A gente tem que fazer um jogo inteligente porque vai estar muito quente, mas a gente tem que procurar o resultado independente do ambiente. O estádio vai estar lotado, mas se a gente quer classificar para a decisão, temos de jogar'', avisou.

Por outro lado, o Junior Barranquilla conseguiu um bom resultado às vésperas da decisão. Mesmo poupando a maioria dos titulares, a equipe empatou sem gols com o América de Cali, fora de casa, pelo confronto de ida das quartas de final do Campeonato Colombiano.

Ainda lutando por um título na temporada, o Flamengo entrará pressionado para o confronto desta quinta-feira. A derrota para o Santos por 2 a 1, pelo Brasileiro, deixou o torcedor apreensivo, principalmente por conta do goleiro Muralha, que vem falhando frequentemente. Ele precisou ser escoltado pela polícia após o desembarque do time a Colômbia.

Para o torcedor mais supersticioso, o Flamengo jamais perdeu para o Junior Barranquilla. Pela Libertadores de 1984, foram dois confrontos e duas vitórias: uma por 2 a 1 e a outra por 5 a 2. Neste ano, outro triunfo, desta vez, pela Sul-Americana.

Junior Barranquilla ou Flamengo enfrentarão o Independiente (ARG), na grande final da Copa Sul-Americana. O time argentino, que perdeu o jogo de ida por 1 a 0, conseguiu reverter o resultado em casa despachou o Libertad por 3 a 1.

Na partida de ida, disputada no Maracanã, o Flamengo derrotou o Junior Barranquilla por 2 a 1, de virada. Felipe Vizeu e Juan marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Téo Gutierrez anotou para o time colombiano. Agora, o Fla joga por um empate para ir a grande final.

