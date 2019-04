Bressan chama Cruzeiro de 'muito pequeno' e dispara: "Thiago Neves tem que chupar minha r***"

Uma provocação feita pelo meia Thiago Neves, após o Cruzeiro bater o Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil, não foi esquecida pelos jogadores tricolores. Depois da conquista da Copa Libertadores, na última quarta-feira (29), o meia-atacante Luan, ainda em campo comemorando o tricampeonato da competição sul-americana, atacou o camisa 30 celeste. Depois, foi a vez do zagueiro Bressan.

"Thiago Neves tem que chupar minha r***! O Cruzeiro é muito pequeno", disse o defensor gremista, em entrevista à ESPN, após festejar na Arena da Grêmio o troféu conquistado em Buenos Aires, na Argentina.

Luan também não perdoou Thiago Neves. "Vai postar no Instagram? Aqui é o Luan, do Grêmio, melhor jogador da Libertadores e queria falar chupa, Thiago Neves, seu c****", disparou sobre o camisa 7 ao youtuber Fred, do canal Desimpedidos. Luan também atacou o atacante Eduardo Sasha, do Internacional.

A polêmica começou no dia 23 de agosto deste ano. Após converter o pênalti que eliminou o Grêmio e colocou o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, Thiago Neves mandou um "Chupa, Grêmio" na saída do gramado do Mineirão.

Thiago Neves responde provocação

Em sua conta oficial no Twitter, Thiago Neves se defendeu, na noite dessa quinta-feira (30), das zoeiras dos gremistas. O jogador aceitou a provocação dos atletas tricolores.

Do mesmo jeito que Fakei do Grêmio quando ganhamos na semi final ele tem o direito de me Zuar tbm, isso faz parte do Futebol e eu entendo. Só peço para a imprensa não ficar botando Pilha pq não fiz NENHUM comentário chamando ele ( Luan ) de juvenil — Thiago Neves (@thneves10) 30 de novembro de 2017

O jogador também parabenizou o Grêmio e seu ex-técnico Renato Gaúcho pelo título da Libertadores.

Torci para o Grêmio pelos amigos que estão lá e que mereciam essa conquista já a muito tempo, Parabéns Renato Gaúcho, vc merece por tudo que fez, batemos na trave em 2008 mas dessa vez vc não deixou escapar! Parabéns — Thiago Neves (@thneves10) 30 de novembro de 2017

Thiago Neves ainda aproveitou a oportunidade para afirmar que não chamou Luan de "juvenil". Segundo ele, esse comentário veio de um perfil fake no Instagram.