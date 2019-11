Retrospectiva VAVEL: os 10 melhores jogos da temporada do Atlético-GO

Sem títulos e com um rebaixamento antecipado na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO ficou marcado em 2017 por ter vitórias surpreendentes contra alguns dos principais times do país, incluindo o campeão brasileiro em sua casa, numa temporada em que o time foi lanterna da competição. Por isso, a VAVEL Brasil fez um TOP 10 com as principais atuações do Dragão.



10 - Sufoco e vitória no Serra Dourada

Cheio de novidades e com pouco entrosamento no elenco, o Atlético-GO começou o Campeonato Goiano cambaleando, principalmente nos clássicos. A única vitória do time nesse tipo de jogo veio contra o Vila Nova, na quinta rodada do estadual, por 1 a 0.

Durante toda a partida, o Dragão passou sufoco, contando com grande atuação de Klever, que fez verdadeiros milagres. Como o futebol tem o inesperado como fator, surgiu uma falta para o Atlético na meia-lua da grande área. Wanderson foi para batida e surpreendeu o goleiro do Vila com um chute rasteiro no canto, fazendo o único gol da partida.

9 - Diego Rosa brilha e dá esperança ao torcedor do Dragão

Considerado rebaixado desde o início do Campeonato Brasileiro 2017, o Atlético-GO passou a jogar sem receio, principalmente contra os adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Foi o caso da partida contra o Sport, quando Diego Rosa marcou dois em um jogo que o time pernambucano foi surpreendentemente dominado.

Antes do jogo, se dava como certo uma vitória tranquila do Sport no Serra Dourada, mas não foi o que se viu no campo. Com pouca criatividade, o Leão chegava apenas em bola aérea, dando espaço nos contra-ataques, que foi o que aconteceu nos dois gols de Diego Rosa, sendo um no final de cada tempo, que fez o Atlético vencer o jogo e ganhar mais um fio de esperança.

8 - Estádio novo, vida nova

Sem poder jogar no Estádio Olímpico nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro 2017, o time goiano não conseguia desempenhar um bom futebol, perdendo, inclusive, nas quatro primeiras rodadas da competição. Mas tudo isso mudou quando a estreia no novo estádio aconteceu.

Sem tomar conhecimento da Ponte Preta, o Dragão fez três gols sem dificuldade. A goleada só não foi maior porque Aranha, goleiro da Ponte, fez grandes defesas durante todo o jogo. Destaque para Everaldo, que marcou dois.

7 - Vitória do Avaí deixa Dragão fora do Z4

Precisando de um bom resultado contra o Avaí para deixar a zona de rebaixamento na 7ª rodada, o Atlético jogou com tudo e conseguiu a sua segunda vitória em dois jogos no Estádio Olímpico. No fim do jogo, ficou a constatação de que se o time jogasse daquela forma fora de casa, o time se livraria do rebaixamento.

A partida teve, mais uma vez, grande atuação de Everaldo, não só pelos dois pênaltis que ele converteu, mas por ter feito grande jogada no primeiro gol da partida marcado por Jorginho. O experiente Juan foi o responsável por descontar para os catarinenses.

6 - Lá e lô. Nova vitória sobre o Avaí

Quando as duas equipes foram se enfrentar na Ressacada, no returno do campeonato, ficou a sensação de que o grande favorito era o Avaí, já que o time vinha de grande invencibilidade na competição, fora do Z4 e em ascensão, enquanto o Atlético-GO estava na lanterna. Contrariando isso, o Dragão venceu por dois a zero e mesmo não saindo da última colocação, ganhou moral. Destaque para Luiz Fernando, autor do gol e futuro artilheiro do time no Brasileiro.

5 - Everaldo bota água no chopp dos são-paulinos

Ás vezes é preciso ter consciência do que você pode fazer em alguns jogos. Foi isso que o Atlético-GO fez no Morumbi, na 13ª rodada, no empate histórico por dois a dois contra o São Paulo, agravando ainda mais a crise do time paulista, que a partir daquele momento percebeu que também lutaria para não ser rebaixado.

O primeiro tempo foi de domínio completo do São Paulo, que não deixava o Atlético sair para o jogo. Mas a equipe goiana conseguia se defender bem e Felipe pouco teve que fazer para evitar gols. No segundo tempo, com o jogo mais aberto, o Tricolor ficou na frente duas vezes, mas com gol de calcanhar aos 40 do segundo tempo, Everaldo estragou a festa paulista.

4 - Dragão feroz na Arena Condá

Saindo atrás do placar na cabeçada de Luiz Otávio, o Atlético-GO volto com tudo para o segundo tempo. Sem dar chances para a Chape, Gilvan e Diego Rosa fizeram os gols da virada, no que foi possivelmente, uma das melhores atuações do time na temporada, já que mesmo tomando o primeiro gol, a equipe se impôs do início ao fim da partida.

3 - Golaço de Ronaldo: Ponte Preta 1 x 3 Atlético-GO

Como em todos os jogos no segundo turno, outro resultado não interessava para o Atlético-GO que não fosse a vitória. Com isso, os jogos da equipe goiana eram sempre legais de ser vistos, já que desempenhavam um futebol ofensivo. Não foi diferente em Campinas contra a Ponte na 24ª rodada.

Pressionando a Ponte Preta desde o início, o time só conseguiu abrir o placar no fim da primeira etapa, com Luiz Fernando. Mas logo a vantagem caiu por terra, no gol contra de William Alves. O Dragão não se abateu e com gol de Walter, virou a partida. Já no final da partida, Aranha foi para a área e não conseguiu evitar o golaço de Ronaldo, quase do meio-campo, decretando, inclusive, a demissão de Gilson Kleina.

2 - Fogo só de Dragão

Lutando por uma vaga na Libertadores, o Botafogo recebeu o Atlético-GO no Engenhão com a expectativa de que fosse mais um jogo na sua caminhada rumo a competição sul-americana. O excesso de bolas cruzadas fez com que o jogo se complicasse de forma que, fora o gol, Klever fosse um mero espectador.

Jorginho pôs os goianos na frente do placar ao final do primeiro tempo, mas num vacilo defensivo, o Glorioso empatou com gol de João Paulo. Em uma das poucas chances no segundo tempo, Luiz Fernando aproveitou cruzamento de Breno Lopes e de frente para o gol, recolocou o Dragão na frente.

1 - Caiu no Itaquerão? Vitória do Dragão

Pode-se dizer que nenhum jogo no Campeonato Brasileiro 2017 foi mais surpreendente do que esse. Com uma campanha avassaladora, que o levaria ao heptacampeonato, o Corinthians recebeu o Atlético-GO com pinta de goleada.

O gol de Gilvan chocou não só o Itaquerão, como todos que estavam acompanhando esta partida. Sem conseguir chegar ao empate, o líder sucumbiu e em uma das poucas derrotas em casa, o Timão perdeu justo para o lanterna.