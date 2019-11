Terceira vez em dez anos: Sport vai para última rodada com obrigação de vencer

Vencer. No futebol, em campeonato de pontos corridos, dá três pontos ao time na classificação. Pela terceira vez em dez anos, o Sport precisa de tal resultado para alcançar o objetivo final na última rodada de uma competição, sendo no segundo consecutivo e mais uma vez diante dos seus torcedores.

Diferentemente das outras duas situações, o Leão não depende de si e espera ainda uma combinação de resultados. Ou seja, para prosseguir na elite do futebol nacional pelo quinto ano consecutivo, o clube vai ter que sair vitorioso diante do Corinthians na Ilha do Retiro e torcer para tropeço de Vitória ou Coritiba, que encaram Flamengo e Chapecoense, respectivamente, no Barradão e na Arena Condá.

Os resultados positivos conquistados outrora, porém, dão motivação à torcida leonina no último compromisso da atual temporada. Em 2016, ante o Figueirense, a equipe da Praça da Bandeira teria de triunfar nos seus domínios para não depender de adversários e, assim, conseguir a permanência.

Contando com apoio dos mais de 25 mil apaixonados, triunfaram por 2 a 0 com gols marcados por Rogério e Diego Souza, ainda no elenco, e sacramentaram classificação também à Copa Sul-Americana. A partida foi de amplo domínio do Sport, que pressionou do início ao fim e teve a recompensa no segundo tempo.

Vitória sobre Vila Nova pelo placar mínimo levou pernambucanos à Série A em 2011 (Foto: Divulgação/Sport)

Seis anos atrás, no entanto, o drama vivido foi ainda mais intenso para atingir a meta. Depois de "bater na trave" por diversas rodadas, o Leão entrou no G-4 da Série B na penúltima ao bater o Paraná na Ilha e ver seus adversários diretos - Bragantino e Vitória - não vencerem ante as torcidas.

Em confronto marcado por muita chuva após o intervalo, em Goiânia, os rubro-negros foram insistentes e procuraram espaços para sair em vantagem no placar. A persistência surtiu efeito aos 27 minutos, com a bola quase parando antes de passar pela linha, em cabeceio de Bruno Mineiro, fazendo a maioria no Serra Dourada invadir o gramado com o apito final.

Autor do tento dramático em Goiás, o centroavante leonino relembra a jogada crucial para garantir a equipe na Série A naquela oportunidade. Bruno, hoje desempregado, agradece bastante a Marcelinho Paraíba e é grato aos leoninos por conta de ter sido responsável pelo tento que os colocou na Primeira Divisão.

"Foi um momento maravilhoso e não tem como esquecer, pois o Sport foi bom para mim. Aquele momento de angústia e alegria em 2011, foi muito gratificante, por poder fazer o gol do acesso. Eram mais de cinco mil torcedores no estádio e a gente tinha que 'ir a pé para Recife' caso não vencêssemos. Marcelinho, que sabia bater bem na bola, explorou meu ponto forte - presença na área - e pude aproveitar bem. Héber, o árbitro, reconheceu que não poderia acabar o jogo por causa do resto, mas confirmou não ter condições. Foi a melhor comemoração de toda minha carreira", disse o centroavante em entrevista à VAVEL Brasil.

Ouça a entrevista completa com o jogador