Jogo Vitória x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-2)

Classificação final do Campeonato Brasileiro - Libertadores (Fase de Grupos)



1- Corinthians, 72 pontos

2- Palmeiras, 63 pontos

3- Santos, 63 pontos

4- Grêmio, 62 pontos (Campeão da Libertadores)

5- Cruzeiro, 57 pontos (Campeão da Copa do Brasil)

6- Flamengo, 56 pontos

Pré-Libertadores

7- Vasco, 56 pontos (Se o Flamengo conquistar a Sul-Americana, entrará direto na fase de grupos.

8- Chapecoense, 54 pontos

9- Atlético-MG, 54 pontos (Só entra na Libertadores se o Flamengo vencer a Sul-Americana.

Copa Sul-Americana

10- Botafogo, 53 pontos

11- Atlético-PR, 51 pontos

12- Bahia, 50 pontos

13- São Paulo, 50 pontos

14- Fluminense, 47 pontos

15- Sport, 45 pontos (Pode entrar na Sul-Americana dependendo do que aconteça com o Flamengo)

16- Vitória, 43 pontos

Rebaixamento

17- Coritiba, 43 pontos

18- Avaí, 43 pontos

19- Ponte Preta, 39 pontos

20- Atlético-GO, 36 pontos

Resultados da 38ª rodada

Chapecoense 2 x 1 Coritiba

Atlético-PR 3 x 0 Palmeiras

Botafogo 2 x 2 Cruzeiro

Vasco 2 x 1 Ponte Preta

Santos 1 x 1 Avaí

Atlético-GO 1 x 1 Fluminense

Atlético-MG 4 x 3 Grêmio

São Paulo 1 x 1 Bahia

Sport 1 x 0 Corinthians

Números finais de Vitória x Flamengo

Posse de bola: 48% x 51%

Finalizações: 18 (4) x 11 (3)

Cruzamentos: 24 (5) x 22 (1)

Lançamentos: 24 (11) x 41 (16)

Desarmes: 11 (2) x 11 (10)

Faltas cometidas: 16 x 16

Fonte: Footstats

*Entre parênteses estão os acertos.

Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (6), em Avellaneda, para enfrentar o Independiente, no primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana. Parida de volta será no Maracanã, no dia 13 de dezembro.

Independentemente do que aconteça na decisão da Copa Sul-Americana, Flamengo está garantido na fase de grupos da Libertadores 2018!

Mesmo com derrota, torcida do Vitória também comemora. Chapecoense vira sobre o Coritiba e mantém o Leão na Série A. É muita emoção na última rodada, meus amigos!

Carlos Eduardo recebe cartão vermelho mesmo após apito final. Jogador reclamou acintosamente com árbitro.

FIM DE JOGO NO BARRADÃO! VITÓRIA DE VIRADA DO FLAMENGO!!!

49'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGOOOOOOOOOO! Diego Ribas cobra pênalti e vira para o placar. Com resultado, Mais Querido vai entrando direto na fase de grupos da Libertadores.

48'- Uilliam Correia sobe coloca a mão na bola durante a falta cobrada por Diego, e árbitro marca pênalti.

47'- Falta para o Flamengo na entrada da área.

45'- Cartão amarelo para Caique Sá, como é o segundo, jogador do Vitória é expulso.

44'- CÉSARRRRR!!!!! Thallyson levanta a bola na área, defesa do Fla corta e César faz uma defesa espetacular no chute de André Lima.

43'- Falta de Geuvânio sobre Danilinho perto da área. Vem bola levantada na área.

42'- Cartão amarelo para Lincoln, do Flamengo.

41'- Na hora certa! Everton Ribeiro aparece para cortar cruzamento feito por Patric.

40'- Cartão amarelo para Caique Sá, do Vitória.

39'- Substituição no Flamengo: Lincoln entra no lugar de Felipe Vizeu.

38'- Que isso rapaz! Caique Sá deixa Trauco desnorteado, avança pela direita e bate forte. Bola explode em Arão e sai.

38'- Substituição no Flamengo: Geuvânio entra, Cuéllar sai.

37'- Substituição no Vitória: Yaga deixa o campo para a entrada de Neilton.

34'- Caique Sá faz o levantamento na área e César tira com um soco. Momento de pressão do Vitória!

32'- O que é isso Kanu? Zagueiro fica com a sobra após bola ser levantada na área, mas chuta de primeira para fora.

30'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGOOOOOOOO! Em grande jogada pela esquerda, Vinicius Junior deixa Caique Sá na saudade, entra na área e cruza para Arão, que por sua vez serve Rafael Vaz. O zagueiro pega de canhota e vê a bola desviar antes de entrar.

29'- Caique Sá arrisca chute rasteiro de fora da área, mas bola não leva perigo.

28'- Geuvânio conversa com Rueda e pode ser mais uma opção no Flamengo.

26'- Em jogada de velocidade, Patric chega à linha de fundo, cruza, mas defesa flamenguista corta.

25'- Diego faz levantamento para a área, mas Fernando Miguel é mais rápido e fica com a bola.

23'- Substituição no Vitória: Caique Sá entra, Kieza sai.

22'- Vinicius Junior levanta bola na área visando William Arão, mas Thallyson aparece para fazer o corte.

21'- Cartão amarelo para André Lima, do Vitória.

20'- Momento de pressão do Vitória! Time levanta bola na área tentando achar André Lima. Flamengo se defende como pode.

19'- Vinicius Junior recebe com liberdade pelo lado esquerdo, chuta com a direita, mas bola pega curva e vai longe do gol.

17'- Ramon fura no meio da área e Kanu aparece para salvar o Leão.

14'- Substituição no Vitória: André Lima entra no lugar de Carlos Eduardo, autor do gol do Leão.

14'- Substituição no Flamengo: Vinicius Junior entra na vaga de Lucas Paquetá.

13'- Danilinho recebe cruzamento de Carlos Eduardo, tenta o cabeceio, mas César faz a defesa.

12'- Vinicius Junior é chamado pelo técnico Reinaldo Rueda. Vem substituição no Flamengo! Pelo Vitória, André Lima é a opção.

11'- Lucas Paquetá cobra falta na barreira. No rebote, Fernando Miguel fica com a bola.

10'- Felipe Vizeu é parado com falta por Welison na entrada grande área.

08'- Jogo muito brigado no meio-campo. Vitória vai levando vantagem sobre os articuladores do time carioca.

06'- Diego faz bonita jogada individual e chuta á esquerda de Fernando Miguel.

04'- Danilinho recebe livre na entrada da área, tenta devolução para Patric, mas perde a bola. Na sequência, José Welison arrisca de longe e bola vai para fora.

03'- Em busca do empate, é o Flamengo quem toma a iniciativa neste início de segundo tempo.

01'- Everton Ribeiro tabela com Diego, chega à linha de fundo e faz o passe para trás, mas zaga do Vitória aparece e fica com a bola.

00'- Recomeça o jogo em Salvador!

Árbitro novamente aguarda orientação para autorizar reinício da partida.

Times de volta para a segunda etapa. Vai rolar a bola novamente no Barradão! Equipes voltaram sem alterações.

Intervalo| Com os resultados de momento, o Vitória vai se livrando do rebaixamento, e o Flamengo garantindo vaga na Libertadores, mas teria que disputar as primeiras fases.

Resultados de momento

Chapecoense 1 x 1 Coritiba

Atlético-PR 3 x 0 Palmeiras

Botafogo 1 x 1 Cruzeiro

Vasco 1 x 0 Ponte Preta

Santos 1 x 1 Avaí

Atlético-GO 1 x 1 Fluminense

Atlético-MG 2 x 2 Grêmio

São Paulo 0 x 0 Bahia

Sport 0 x 0 Corinthians

Resumo do primeiro tempo

Em um jogo muito equilibrado, o Vitória fez o seu gol quando menos o buscava. O Flamengo teve mais posse de bola, porém criou pouco. Felipe Vizeu teve duas boas oportunidades para abrir o placar, mas finalizou errado em ambas. Já o Vitória levou perigo principalmente pelo lado direito, onde teve uma boa chance, mas César defendeu.

Números da primeira etapa

Vitória x Flamengo

Posse de bola: 47% x 53%

Finalizações: 6 (2) x 4 (0)

Cruzamentos: 8 (1) x 12 (1)

Lançamentos: 24 (11) x 23 (8)

Faltas cometidas: 8 x 4

Fonte: Footstats

*Entre parênteses estão os acertos.

Fim de primeiro tempo no Barradão! Vitória 1 x 0 Flamengo.

45'- Flamengo tenta com Everton Ribeiro, que arrisca com o pé esquerdo, mas Fernando Miguel fica com a bola.

44'- Yago cai no gramado com dores na mão. Atleta será atendido fora do campo.

43'- Dois minutos de acréscimo!

42'- Kanu afasta bola levantada por Lucas Paquetá. Fla em busca do empate!

39'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Carlos Eduardo recebe com liberdade, fica frente a frente com César e toca no canto esquerdo. Resultado vai salvando o Leão do rebaixamento!

38'- Everton Ribeiro arrisca de longe e bola passa à esquerda de Fernando Miguel.

37'- Danilinho tenta jogada pela esquerda, adianta demais e perde a bola.

35'- Ritmo do jogo cai no Barradão. Flamengo é quem dita as ações, mas não chega a ser um domínio absoluto.

32'- QUASE!!! Everton Ribeiro dá ótimo passe para Vizeu, que domina de canhota arrisca o chute e a bola passa perto da trave.

Resultados de momento

Chapecoense 0 x 1 Coritiba

Atlético-PR 2 x 0 Palmeiras

Botafogo 1 x 0 Cruzeiro

Vasco 1 x 0 Ponte Preta

Santos 1 x 1 Avaí

Atlético-GO 1 x 1 Fluminense

29'- Thalysson cobra a falta, Ramon aparece livre na pequena área, mas não consegue alcançar.

28'- Falta para o Vitória. Mais uma bola levantada na área!

27'- Lucas Paquetá arrisca o chute de fora da área, bola sobra para Vizeu que está em posição irregular.

25'- Entrada por trás de Léo Duarte em Kieza no meio-campo. Falta para o Vitória!

24'- Trauco recebe na intermediária e tenta lançamento longo para Vizeu, mas Fernando Miguel fica com a bola.

23'- Jogo paralisado para atendimento a Yago, do Vitória.

19'- CÉSARRRR! Goleiro do Flamengo faz a primeira grande defesa do jogo! Em triangulação perfeita, Danilinho deixa para Kieza, que serve Patric, e o lateral chuta para a excelente defesa do goleiro.

18'- Fernando Miguel repõe bola com agilidade, Carlos Eduardo arranca em velocidade, mas Pará se antecipa e toca pela linha de fundo.

15'- VIZEU!!! Trauco cruza rasteiro e o atacante do Fla aparece para desviar na primeira trave, mas bola sai pela linha de fundo.

14'- Carlos Eduardo recebe lançamento de Thallyson, cruza a bola na área, mas ninguém aparece.

13'- Pará erra passe e desperdiça boa oportunidade para o Fla no ataque.

11'- Falta de Cuéllar em Danilinho. Vem bola levantada na área do Fla!

10'- Everton Ribeiro tenta enfiada de bola para Felipe Vizeu, mas a zaga baiana afasta.

10'- Léo Duarte é pressionado por Kieza, dá lindo drible no atacante e sai jogando para o Flamengo.

09'- Jogo tem um início tranquilo no Barradão. Ambos os times tês o lado direito como maior ponto forte até o momento.

06'- Patric faz o cruzamento na área, Yago tenta o desvio, mas Rafael Vaz faz o corte preciso.

05'- Falta de Everton Ribeiro em Danilinho.

04'- UHHH! José Welison recebe na intermediária, arrisca o chute e bola vai pelo alto, longe do gol.

03'- Patric levanta a bola na área, mas Kieza cabaceia fraco. César fica com a bola.

02'- Vitória tenta recupera a bola na defesa, tenta lançamento para Kieza, mas bola vai forte e fica sob o domínio de Rafael Vaz.

01'- Vizeu usa o corpo para dominar a bola, mas é marcado e recua para Rafael Vaz.

00'- Diego domina pela ponta direita, entrega para Pará, que é desarmado na sequência.

Bola rolando em Salvador. Começa Vitória x Flamengo!

17:04| Estava tudo pronto para a bola rolar, mas a orientação é de que todos os jogos iniciem no mesmo horário. São quatro minutos de atraso. Jogadores começam a aquecer no gramado.

16:53| Vitória jogará com seu uniforme tradicional, enquanto o Flamengo jogará de branco.

16:50| Equipes entrando em campo. A bola vai rolar às 17h (de Brasília).

16:30| Barrão já recebe bom público. Todos os ingressos destinados à torcida local foram comercializados. Expectativa é de 30 mil torcedores.

16:13| Na sexta colocação, com 53 pontos, o Flamengo também depende do próprio resultado para se classificar à Libertadores, sem depender do que aconteça na decisão da Copa Sul-Americana. Se derrotar o Vitória, entrará direto na fase de grupos. Caso empate, corre o risco de ser ultrapassado por Vasco (53), Botafogo (52) e Chapecoense (51).

16:10| Com 43 pontos, o Vitória depende apenas de si para se manter na elite do futebol brasileiro. Para isso, terá que derrotar o Flamengo no Barradão. O Leão ainda pode escapar do rebaixamento caso empate ou seja derrotado. No entanto, terá que torcer para dois de seus adversários não vencerem. Sport (42) pega o Corinthians em Recife; Coritiba (43), visita a Chape; Avaí (42) encara o Santos na Vila Belmiro.

16:04| Já o técnico Vagner Mancini surpreendeu e iniciará o jogo com Kieza e Carlos Eduardo, deixando Neilton e André Lima entre os suplentes.

16:03| No rubro-negro a novidade na escalação ficou por conta da presença do jovem zagueiro Léo Duarte, com apenas cinco jogos na temporada. O veterano Juan vem de uma sequência intensa de jogos e por isso fica apenas no banco de reservas. Lembrando que Rhodolfo foi punido pelo STJD e Réver está suspenso.

FLAMENGO ESCALADO!



César; Pará, Rafael Vaz, Léo Duarte e Trauco; Cuéllar, William Arão e Diego; Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e Felipe Vizeu.

VITÓRIA CONFIRMADO!



Fernando Miguel; Patric, Kanu, Ramon e Tallyson; Uillian Correia, José Welison, Yago e Carlos Eduardo; Danilinho e Kieza.

15:38| No confronto geral, são 36 vitórias do Flamengo, 10 triunfos do Leão e 14 empates. O time carioca balançou a rede 120 vezes, enquanto o baiano marcou 62 gols.

15:36| Os Rubro-Negros já se enfrentaram 17 vezes em Salvador pelo Brasileirão: são sete vitórias do Flamengo, contra cinco triunfos do Vitórias. Outros cinco duelos terminaram empatados.

15:34| O Flamengo, por sua vez, é apenas o 16º colocado entre os melhores visitantes. Fora de seus domínios o rubro-negro carioca conquistou somente 17 pontos: cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas. O Mais Querido vem de quatro derrotas fora de casa.

15:32| O Vitória é o pior mandante do campeonato, com apenas 14 pontos somados. Em 18 jogos foram: três vitórias, cinco empates e dez derrotas. Números que preocupam para o confronto deste domingo.

15:30 | Fique ligado na VAVEL Brasil e não perca nenhum lance de um dos jogos mais importantes da rodada: Vitória x Flamengo.

Olá ao amigo e à amiga sintonizados na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora, tudo de Vitória x Flamengo ao vivo, pela 38ª rodada do Brasileirão 2017. Fique conosco!

No primeiro, Flamengo e Vitória se enfrentaram na Ilha do Urubu. Na oportunidade, o Leão derrotou a equipe carioca, o que resultou na demissão do técnico Zé Ricardo, agora no Vasco.

Arbitragem

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA-FIFA)

Assistente 1: Hélcio Araújo Neves (PA-CBF)

Assistente 2: José Ricardo Guimarães Coimbra (PA-CBF)

Quarto Árbitro: Luís Diego Nascimento Lopes (PA-CBF)

Assistente Adicional 1: Andrey da Silva e Silva (PA-CBF)

Assistente Adicional 2: Djonaltan Costa de Araújo (PA-CBF

Expectativa de casa cheia!

Sem Rhodolfo, punido, e Réver, suspenso, zaga rubro-negra deverá ser composta por Rafael Vaz e Léo Duarte.

Boa notícia! O Flamengo conseguiu, na tarde deste sábado (2), o efeito suspensivo para o atacante Felipe Vizeu. O atleta foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), juntamente com o zagueiro Rhodolfo, por conta da briga que ambos se envolveram no jogo contra o Corinthians. A ideia do Rubro-Negro era poder contar com os dois jogadores, mas o STJD concedeu o efeito apenas para o atacante.



+ Flamengo envia pedido e STJD acata efeito suspensivo para Vizeu; Rhodolfo segue fora

(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Time brasileiro com maior número de jogos na temporada (80), o Flamengo vive problemas com o desgaste físico de seus jogadores. Para o confronto deste domingo, o técnico Reinaldo Rueda poderá poupar alguns atletas visando o jogo contra o Independiente, na próxima quarta-feira (6), na Argentina. O zagueiro Juan, de 38 anos, pode ser um dos preservados.

Depois da ótima vitória na Colômbia, o Mais Querido volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Com os 53 pontos atuais, o Flamengo garantiria vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. No entanto, caso seja derrotado, o time carioca pode até mesmo não conseguir a classificação, passando a depender exclusivamente do título da Sul-Americana.

Notícias do Flamengo

Fala, Professor!

“Dentro de casa, a gente não tem feito bons jogos, com exceção dos jogos do Palmeiras e da Ponte (Preta), que foram as nossas vitórias no segundo turno, o time sofreu diante de vários adversários. Mas, hoje, vive um momento diferente, vem de uma vitória fantástica fora de casa, virando o placar adverso. O lado emocional, hoje, está muito mais fortalecido e tenho certeza que para este jogo de domingo, o time vai ter uma postura diferente mesmo sabendo da importância do resultado. Acho que, hoje, a gente está mais forte para enfrentar não só o Flamengo, que é um belo adversário, como também o lado mental, o lado psíquico de se jogar diante da sua torcida, que ao longo da temporada não foi bacana, mas que nesse último jogo, a gente pode encerrar com chave de ouro”, disse Mancini.

(Foto: Divulgação/ ECV)

Atletas Relacionados

Goleiros: Wallace Barato, Fernando Miguel e Caique

Laterais: Caique Sá, Patric e Thallyson

Zagueiros: Bruno, Kanu, Ramon e Renê Santos

Volantes: Fillipe Soutto, José Welison e Uillian Correia

Meias: Yago, Carlos Eduardo, Jhermerson e Cleiton Xavier

Atacantes: Danilinho, Neilton, Rafaelson, André Lima e Kieza

Indefinição! Os últimos dias foram de mistério no CT Manoel Pontes Tanajura. O técnico Vagner Mancini comandou treinos com os portões fechados, visando preparar sua equipe para surpreender o Flamengo. Mancini não deu indícios de quais jogadores vai usar para substituir os três atletas suspensos por cartão.

Desfalques! O Leão irá para o jogo mais importante da temporada desfalcado de três importantes atletas. Suspensos, o zagueiro Wallace, o lateral Geferson e o atacante Santiago Tréllez não enfrentam o Flamengo. Além deles, o volante David, com lesão na coxa direita, é outo desfalque confirmado.

Notícias do Vitória

Já pela Copa Sul-Americana, o Rubro-Negro derrotou o Junior Barranquilla fora de casa, e se classificou para a decisão do torneio continental.

Crônica da partida: Vizeu decide, César pega pênalti e Flamengo avança à decisão da Sul-Americana

Últimos resultados - Flamengo

Pelo Brasileirão, o Mais Querido saiu na frente diante do Santos. No entanto, com duas falhas do goleiro Alex Muralha, o time da Gávea sofreu a virada e acabou derrotado. Crônica da partida: Com duas falhas de Muralha, Santos vira sobre Flamengo e garante vaga direta na Libertadores

Últimos resultados - Vitória

No último domingo, em confronto direto contra o rebaixamento, o Vitória derrotou a Ponte Preta, de virada, decretando a queda do time campineiro. Confira a crônica da partida: Com virada heróica, Vitória vence e rebaixa Ponte Preta

Choque de Rubro-Negros! Vitória e Flamengo almejam objetivos distintos na última rodada do Brasileirão. Enquanto o rubro-negro baiano luta para evitar o rebaixamento, o carioca pensa em conquistar a vaga na Copa Libertadores de 2018.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela Vavel Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Vitória x Flamengo ao vivo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece nesse domingo (3) às 17h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador.