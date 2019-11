Resultado Santos x Avaí pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Obrigado a todos que acompanharam o tempo real conosco durante toda a temporada 2017. Siga a VAVEL Brasil e acompanhem todas as notícias do esporte pelo mundo. Boas festas e até 2018, torcedor!

ESTATÍSTICAS: Posse de bola: Santos 56% x 44% Avaí

Finalizações: 19 x 11

Chances reais de gol: 9 x 5

Faltas: 16 x 11

Passes errados: 35 x 18

Passes certos: 353 x 193

Impedimentos: 5 x 0

O Santos termina o Campeonato Brasileiro na terceira colocação, com 63 pontos. Já o Avaí, está rebaixado e vai jogar à Série B 2018.

49' FINAL DE PARTIDA, E O AVAÍ ESTÁ REBAIXADO!

45' MAIS QUATRO MINUTOS!

39' VANDERLEEEEI! Romulo arrisca de fora da área e Vanderlei faz uma bela defesa!

Público e renda na Vila: 7.539 pagantes R$ 122.215,00

27' CARTÃO AMARELO para Emerson e Matheus Jesus

24' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: SAI Copete ENTRA Rodrygo

24' QUASEEEEEE! Jean Mota bate de esquerda, e a bola passa por cima do gol.

22' UHHHHHHHHH! Renato arrisca de fora da área, a bola passa com perigo pelo gol de Douglas.

16' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS: SAI Kayke, ENTRA Yuri Alberto

13' Renato cruza na cabeça de Kayke, que cabeceia para fora.

SITUAÇÃO: Sport abre o placar contra o Corinthians. Agora, o Avaí não depende mais apenas dele.

11' Substituição no Santos: SAI Vecchio, ENTRA Emerson

11' UHHHH! Renato arrisca de fora da área, a bola passa com perigo pelo gol de Douglas.

8' Jean Mota arrisca de fora da área e a bola passa muito longe do gol.

7' Kayke fez grande jogada, passou por Fagner Alemão e cruzou para Vecchio, que não consegue a finalização.

4' UHHHH! Vecchio dá um belo lançamento para Bruno Henrique. Nas costas da zaga, o atacante domina bem, mas escorrega na hora de bater e manda para longe do gol.

3' Maicon cruza da direita, e a bola sobra para Lourenço, que finaliza nas costas de Lucas Veríssimo.

1' Victor Ferraz balança o corpo, e bate para fora.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Equipes voltam para o campo, sem substituições.

Situações das equipes: Com o empate, o Avaí segue na zona do rebaixamento. Com os resultados, os catarinenses precisam apenas de uma vitória para escapar da Série B. Já o Santos, vai seguindo na quarta colocação. O Peixe, precisa apenas da vitória para ir para a vice-liderança.

46' Árbitro encerra o primeiro tempo. Santos 1x1 Avaí.

31' GOOOLLLLLLLLLLLLLL DO AVAÍ! Pedro Castro tabela com João Paulo, e arrisca de longe. A bola foi para o fundo do gol, empatando a partida.

30' GOOOLLLLLLLLLLLLLL DO SANTOS! Em contra-ataque rápido, Matheus Jesus lança para Copete que, deixa Douglas no chão e bate para o fundo do gol.

28' UHHHHHHH! Ferraz cruza, Douglas espalma para área. Na sobra, Kayke bate e o goleiro defende novamente. Veríssimo ainda finalizou mas o goleiro ficou com a bola.

27' Cartão amarelo para Wellington Simão por falta em Vecchio.

26' Em cobrança de falta, Jean Mota bate direto para o gol. Douglas faz a defesa tranquilamente.

24' UHHHH! Kayke arrisca de fora da área, Douglas faz mais uma defesa.

17' Renato bate de fora da área e manda pra longe do gol.

12' NA TRAVEEE! João Paulo arriscou de longe, a bola explodiu no travessão de Vanderlei.

12' Santos troca passes na parte defensiva.

6' UHHHHH! Victor Ferraz arrisca de fora da área, e Douglas faz uma bela defesa.

4' Marquinhos cruza rasteiro, mas a bola passou com perigo por todo mundo. E saiu pela linha de fundo.

1' Marquinhos cobra falta na esquerda, direto no gol, na mão de Vanderlei.

0' Rola a bola na Vila Belmiro!

16:55| Equipes em campo. Daqui a pouco, a bola vai rolar!

16:47| O Avaí está na zona do rebaixamento. O Leão precisa vencer se quiser escapar da Série B. Os catarinenses ainda precisam contar com tropeços de Sport e Coritiba ou Vitória.

16:46| Quarto colocado do Campeonato Brasileiro, o Santos precisa de uma vitória com tropeços de Grêmio e Palmeiras para buscar a vice-liderança do Brasileirão, e ter um aumento na premiação.

(Divulgação/Santos FC)

16:13| No confronto geral, são seis vitórias do Santos, dois triunfos do Avaí e cinco empates. A equipe paulista balançou as redes 23 vezes, enquanto os catarinenses marcaram 17 gols.

Avaí confirmado para a partida (Foto: Divulgação/Avaí)

Boa tarde ao amigo e à amiga sintonizados na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora, tudo de Santos x Avaí ao vivo, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!

O Santos fez promoções de ingressos para a sua última partida de 2017. Confira mais informações aqui

Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ) será o árbitro da partida, auxiliado por Rodrigo F Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (ambos do RJ)

Provável escalação do Avaí: Douglas, Maicon, Betão, Alemão e João Paulo; Simião, Pedro Castro e Marquinhos; Júnior Dutra, Lourenço e Maurinho.

Provável escalação do Santos: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota; Renato, Matheus Jesus e Vecchio; Bruno Henrique, Copete e Kayke.

MINUTO A MINUTO DA PARTIDA ENTRE SANTOS E AVAÍ

"Temos condições de vencer qualquer adversário do Brasileiro e já mostramos isso. Foram jogos difíceis que tivemos um aproveitamento e um rendimento muito bom.", disse Claudinei.

O técnico Claudinei Oliveira pediu um Avaí concentrado desde o início para vencer o Santos, na Vila Belmiro. O treinador também se mostrou confiante na equipe.

+ Com Kayke, Elano prepara Santos para enfrentar Avaí

O Santos não vai poder contar com David Braz, com entorse no joelho, Alison e Ricardo Oliveira, suspensos. Matheus Jesus substituirá o volante e Kayke será o centroavante. Luis Felipe será mantido na defesa do time.

No último confronto realizado em Santos, a equipe da casa venceu pelo placar de 5 a 2. Nilson, Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Gabriel Barbosa e Thiago maia, marcaram para o Peixe. Léo Gamalho (2x), marcou para o Leão.

Com vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América 2018, o Santos busca a vitória para buscar a vice-liderança e ter um aumento na premiação do Campeonato Brasileiro. O Avaí se encontra em situação oposta, na 18º colocação do Brasileirão, a equipe catarinense precisa de uma vitória para escapar do rebaixamento.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Santos x Avaí ao vivo no estádio Vila Belmiro, valendo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A transmissão começará às 17h00 (de Brasília), aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!