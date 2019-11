Resultado São Paulo x Bahia pelo Campeonato Brasileiro 2017 (1-1)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de Grêmio e São Paulo, aqui na VAVEL Brasil.

Acabou a temporada para São Paulo e Bahia.

Os dois estão classificados para Copa Sul-americana

Lugano se despede do São Paulo

Lugano se despede do São Paulo

Bahia e São Paulo terminam o campeonato com campanhas iguais

Bahia: 50 pontos, 13 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. 12° colocado

São Paulo: 50 pontos, 13 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. 13° colocado

Critério que deixa o Bahia na frente é o saldo de gols

Público e renda no Morumbi:

Público e renda no Morumbi:

Público total: 60.485

Renda bruta: R$ 1.237.352,00

No final do jogo volante Petros foi reclamar com arbitragem e foi expulso.

50' Acaba o jogo no Morumbi, São Paulo 1x1 Bahia. Gols: Brenner (S) e Éder (B)

49' Jean cobra falta na barreira no contra ataque Militão avança pelo meio e sofre falta do Juninho Capixaba.

49' + 1 minuto de acréscimo

48' Falta perigosa para o Bahia

Mendoza tenta fazer o corte mas é derrubado na entrada da área pelo Lugano

Goleiro Jean na bola

47' Edimar cobra falta em cima da barreira

46' Falta perigosa para o São Paulo

Petros avança pelo meio e sofre falta na entrada da área

45' + 4 minutos de acréscimo

43' Allione cobra falta dentro da área, Éder sobe sozinho e cabeceia sem chances para o goleiro Sidão

Empata o Bahia no Morumbi

São Paulo 1x1 Bahia

43' GOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA

Éder

42' Thomas faz falta em Allione pela direita.

Vem bola na área do São Paulo

41' Torcida do São Paulo neste momento cantando o hino do clube

39' Gabriel recebe pelo meio e finaliza nas mão do goleiro Jean

38' Júnior Brumado tenta a jogada pela esquerda mas e desarmado pelo Lugano e na sequencia faz falta

37' Substituição no São Paulo

Saiu: Marcos Guilherme

Entra: Gabriel

37' Substituição no São Paulo

Saiu: Cueva

Entra: Thomas

36' Cueva recebe na direita tenta o cruzamento e Thiago martins faz o corte

34' Cueva tenta puxar o contra ataque mas erra o passe

32' Substituição no Bahia

Saiu: Renê Júnior

Entra: Yuri

31' Brenner fez seu primeiro gol profissional na tarde de hoje.

Jovem será mais utilizado na próxima temporada

31' Substituição no São Paulo

Saiu: Brenner

Entra: Bissoli

30' Brenner tenta a finalização mas é travedo pelo Renê Junior

29' Cartão Amarelo para Bahia

Renê Junior faz falta dura em Petros

28' JEAN !!!

Shaylon cobra falta no canto direito e goleiro Jean faz a defesa

25' Substituição no Bahia

Saiu: Régis

Entra: Júnior Brumado

24' Jean recebe bola recuada mas erra e quase faz gol contra !

22' Mendoza tenta virar o jogo mas erra e bola vai para linha lateral

18' Lugano sobe de cabeça e sofre falta do Renê Junior

Torcida do tricolor vai ao delírio

17' Petros pisa na bola e Brenner enche o pé e bola vai para o fundo do gol. Abre o placar o tricolor Paulista

São Paulo 1x0 Bahia

17' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOOOOOO

BRENNER !!!!

16' Recuo de bola !!

Renê Junior toca para traz e goleiro Jean segura bola com as mãos. Arbitragem marca bola recuada.

É falta dentro da área para o São Paulo

15' Cartão Amarelo para o São Paulo

Rodrigo Caio é advertido pelo arbitro

14' Brenner tenta a finalização mas é bloqueado pelo Thiago Martins

13' Substituição no Bahia

Saiu: Edson

Entra: Matheus Salles

12' JEAN TRANQUILO!

Em grande jogada individual, Brenner finaliza para ótima defesa do goleiro Jean

11' Impedido!!!

Edigar Junio é lançamento mas arbitragem marca impedimento

10' QUASEE BAHIA !

Allione receba na esquerda e finaliza. Bola passa tirando tinta da trave direita

09' NA TRAVE !!!!!

Shaylon recebe ótimo passe na entrada da área e finaliza.

Bola caprichosamente bate no travessão e vai para linha de fundo

07' ERRROUUUU !!!

Mendoza divide com Rodrigo Caio e toca para o Régis. Meia do Bahia finaliza de primeira mas bola vai para fora

05' Cueva e Jucilei tabela pelo meio, mas Thiago martins faz o corte

04' JEAN !!!

Shaylon recebe ótimo passe na esquerda e cruza na área. Jean antecipa o Brenner e fica com a bola

03' SIDÃO !!

Régis cobra falta na área, Renê Junior sobe e cabeia nas mão do goleiro Sidão

02' Cartão amarelo para Lugano

Zagueiro puxa atacante do Bahia sendo advertido pelo arbitro

01' Cueva lança o Brenner mas atacante do São Paulo domina com a mão

Começa o segundo tempo, São Paulo 0x0 Bahia

Jogadores estão voltando ao gramado.

Daqui a pouco a bola vai rolar para o segundo tempo

Primeiro tempo bastante truncando no Morumbi. A melhor chance do jogo foi do Bahia com argentino Allione

46' Acaba o primeiro tempo, São Paulo 0x0 Bahia

45' + 1 minuto de acréscimo

44' Petros avança pelo meio tenta a finalização mas é travado

43' Cartão amarelo para Edson

Jogador puxa Petros sendo advertido pelo arbitro

41' Marcos Guilherme tenta o cruzamento mas bola bate no zagueiro Tiago e vai para linha de fundo

39' Brenner recebe ótimo passe na esquerda tenta o drible para cima do Eder e cai na área. Arbitragem para o jogo e adverte o atacante do São Paulo com cartão amarelo por simulação

37' Edimar faz cruzamento na área, Marcos Guilherme tenta a finalização mas Tiago faz o corte

36' Na cobrança de falta Shaylon erra e bola sai para linha de fundo

35' Marcos Guilherme avança pelo meio, tenta o drible pra cima do Renê Junior mas sofre falta.

Vem bola na área do Bahia

33' Renê Junior tenta avançar pelo meio mas sofre falta do Brenner

30' PRA FORA !!!

Allione recebe ótimo lançamento, dribla o Rodrigo Caio fica cara a cara com Sidão mas finaliza para fora.

Que chance perdeu o Bahia

28' UHHHHHH São Paulo !

Edimar faz cruzamento, Shaylon tenta a finalização mas é travado. Na sobra Cueva cruza na área e Juninho Capixaba faz o corte

26' Mendoza tenta a finaliza mas bola sai para linha de fundo

25' Marcos Guilherme tenta a finaliza mas acerta o zagueiro Thiago

24' Acaba o campo !!

Em ótimo contra ataque Regis acha Edigar Junior que tenta o domino mas bola sai para linha de fundo

22' Edigar Junio recebe pela esquerda e toca para Mendoza que finaliza em cima do Rodrigo Caio

21' Cartão amarelo para o Petros

Jogador foi advertido por falta em Renê Junior

19' Mendoza recebe na esquerda do Edigar Junior e cruza na área.

Bola passa por todo mundo e vai para linha de fundo

17' Marcos Guilherme recebe passe de Cueva na entrada da área e finaliza mas bola bate no Thiago e zaga afasta

16' Petros faz grande lançamento para o Brener mas atacante tricolor não consegue chegar a bola vai para linha de fundo

13' Cueva cobra escanteio, Edson e Lugano caem na área e arbitragem marda seguir. Jogadores do São Paulo reclamam de pênalti

12' JEAN TRANQUILO!

Brener recebe na direita faz uma grande jogada para cima do Capixaba e cruza na área. Jean antecipa Cueva e fica com a bola

10' Cueva cobra falta dentro da área mas defesa do Bahia consegue fazer o corte

09' Cartão Amarelo para o Bahia

Edér faz falta em Marcos Guilherme

09' Marcos Guilherme recebe ótimo lançamento na esquerda mas sofre falta do zagueiro Edér.

Vem Bola na área do Bahia

08' Allione faz lançamento longo para o Mendoza mas bola e muito forte e fica nas mão do goleiro Sidão

05' Shaylon e Cueva fazem a tabela no meio da área mas o zagueiro Tiago esperto antecipa a jogada e faz o corte

03' Edimar faz o lançamento para o Marcos Guilherme mas atacante do tricolor dominou com o braço e arbitragem marca falta

02' Edér recebe na direita faz o cruzamento mas Militão sobe de cabeça e faz o corte

01' Régis tentou lançamento para Mendoza, Militão protege e bola vai para linha de fundo

Começa o jogo no Morumbi, São Paulo 0x0 Bahia

Hino nacional Brasileiro no Morumbi

Jogadores estão no gramado fazendo o trabalho de aquecimento

Tudo pronto no Morumbi, daqui a pouco a bola vai rolar

Tudo pronto no Morumbi, daqui a pouco a bola vai rolar

São Paulo esta de volta ao Morumbi, clube ficou longe do seu estadio por causa de shows na cidade de São Paulo

Divulgação: Twitter Oficial do São Paulo Futebol Clube

Destaque do Bahia: Edigar Junio é o artilheiro do time no campeonato Brasileiro com 12 gols.

Banco do tricolor Baiano: Reservas: Anderson, Rafael Santos, Rodrigo Becão, Everson, Yuri, Matheus Sales, Vinícius, Ferrareis, Hernane e Júnior Brumado

Bahia confirmado Bahia (4-5-1): Jean, Éder, Tiago, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Rene Jr, Edson, Allione, Régis e Mendoza; Edigar Junio

Destaque do tricolor: Atacante Brenner faz sua segunda partida como titular. Jogador é visto como uma das promessas do tricolor para 2018

Banco do tricolor: Denis, Arboleda, Buffarini, Thomaz, Júnior Tavares, Paulo Bóia, Araruna, Bissoli, Liziero, Aderllan, Bruno Alves e Gabriel

São Paulo confirmado (4-5-1): Sidão; Éder Militão, Lugano, Rodrigo Caio e Edimar; Petros, Jucilei, Shaylon; Cueva, Marcos Guilherme e Brenner

As duas equipes já estão no estadio do Morumbi

Fique ligado! O duelo entre São Paulo x Bahia ao vivo acontece neste domingo às 17H00 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

No primeiro turno na fonte nova, tricolor paulista perde por 2 a 1. Destaque do jogo foi o atacante Mendoza

Desfalque do tricolor Baiano: Feijão, Eduardo, Zé Rafael, . Juninho e Lucas Fonseca (machucados)

Provável Bahia (4-4-2): Jean, Eder, Tiago, Thiago Martins e Juninho Capixaba; Edson e Renê Júnior; Mendoza, Allione e Régis; Edigar Junio;

Jogando como visitante na competição Bahia disputou 18 jogos, foram três vitórias, seis empates e nove derrotas

Na rodada passada jogando em casa, Bahia perde para o Chapecoense por 1 a 0. O destaque da equipe com 12 gols no campeonato Edgar Junior perdeu um pênalti

Confronto direto, é assim que o Bahia trata o confronto de hoje. Tricolor da boa terra sonha em disputar a Libertadores 2018, para isso precisa vencer hoje o São Paulo no Morumbi e torce para uma combinação de resultados

Promessa de casa cheia...

Ingressos para o jogo deste domingo já estão esgotados. Tricolor vai bater mais de 1 milhão de torcedor como mandante nesta temporada

Será o jogo de despedida do Lugado. Contrato do zagueiro acaba agora em Dezembro e jogador ainda não sabe vai parar. São Paulo fez um convite para o jogador virar dirigente

Desfalque do Tricolor: Morato, Wellington Nem, Lucas Fernandes , Jonatan Gomez , Maicosuel , Hernanes e Pratto (machucados)

Provável São Paulo (4-5-1): Sidão; Éder Militão, Lugano, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei e Petros; Shaylon, Marcos Guilherme e Cueva; Brenner

jogando como mandante São Paulo disputou 18 jogos no campeonato, foram nove vitórias, sete empates e duas derrotas

Na rodada passada jogando fora de casa São Paulo venceu o Coritiba por 2 a 1. Com gol contra de Matheus Galdezani e Rodrigo Caio tricolor conseguiu virar a partida.

Já garantido da Sul-americana de 2018 tricolor paulista ainda sonha com Libertadores. Equipe precisa vencer o Bahia hoje e torce para uma combinação de resultados para disputar a Liberta na próxima temporada

Boa tarde galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre São Paulo x Bahia ao vivo pela 38° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (03) ás 17h00 (de Brasília) no estádio do Morumbi em São Paulo