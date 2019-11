Resultado Vasco x Ponte Preta no Brasileirão (2-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Vasco x Ponte Preta. Até a próxima!

Vasco vence a Ponte Preta e está de volta à Libertadores. Paulinho e Mateus Vital marcaram para o cruzmaltino, enquanto Lucca diminuiu para a Macaca.

Caso o Flamengo seja campeão da Copa Sul-Americana, a vaga para a fase de grupos volta para o Vasco.

Flamengo marca no último minuto e vence o Vitória no Barradão. Com isso, o Vasco permanece em sétimo, classificado para a pré-Libertadores.

48' FIM DE JOGO!

47' Vasco segura o resultado em São Januário.

45' Vamos até 48'

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA!! Lucca cobra e diminui para a Macaca!!

43' PÊNALTI! Saraiva é derrubado por Jean na área.

42' Pikachu se atrapalha, Lucca toma a bola e vai a linha de fundo. No fim, o próprio consertou a lambança.

41' CARTÃO AMARELO PARA ELTON! (Ponte Preta)

40' Vasco agora depende do Flamengo para ir direto à fase de grupos. Caso o Rubro-Negro vire o jogo, joga o cruzmaltino para a pré-Libertadores.

38' Eder Luis tenta cruzamento da direita, mas defesa corta.

37' Agora mais tranquilo, Vasco troca passes no campo de defesa.

36' Substituição no Vasco! Sai: Madson; Entra: Eder Luis.

35' Substituição na Ponte Preta! Sai: Léo Arthur; Entra: Felipe Saraiva.

34' Madson sente muitas câimbras e cai no gramado.

33' Substituição na Ponte Preta! Sai: Danilo; Entra: Claudinho.

33' Substituição na Ponte Preta! Sai: Wendel; Entra: Naldo

32' Léo Arthur tenta chute, mas bola passa longe do gol.

30' QUASE O TERCEIRO! Pikachu arrisca lindo chute de longe e assusta Aranha!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! MATEUS VITAL!! Wellington cruza rasteiro, Evander chuta, Aranha defende e, no rebote, o garoto manda para o gol. Festa em São Januário!!!

26' Pikachu cobra escanteio e defesa tira.

24' Mesmo com o pênalti perdido, Nenê deixou o campo sob aplausos da torcida vascaína.

23' Substituição no Vasco! Sai: Evander; Entra: Jean.

23' Substituição no Vasco! Sai: Nenê; Entra: Mateus Vital.

22' CARTÃO AMARELO PARA NENÊ! (Vasco)

21' Danilo tenta chute para o gol, mas é bloqueado.

20' Tudo normal com os jogadores e jogo é reiniciado.

18' Nino Paraíba e Nenê se chocam em dividia e ficam no chão. Jogo é parado para atendimento.

17' Atlético-MG vai perdendo em casa para o Grêmio. Resultado bom para o Vasco.

16' Léo Gamalho tenta de longe, mas pega muito mal. Chute torto.

15' Nenê cruza e bola fica nas mãos de Aranha.

14' Curioso: Vasco tem 3 laterais-direito em campo: Mádson, Gilberto e Pikachu.

13' Elton chuta sob o gol de Martín Silva.

12' Jogo está perigoso para o Vasco. Ponte Preta não facilita e consegue assustar.

11' CARTÃO AMARELO PARA GILBERTO! (Vasco)

10' CARTÃO AMARELO PARA NINO PARAÍBA! (Ponte Preta)

9' Paulinho tenta jogada individual, mas faz falta em Nino Paraíba.

8' Flamengo e Botafogo, concorrentes diretos do Vasco, vão perdendo seus jogos.

7' Lucca cruza e Paulão afasta.

6' Resultados de momento vão garantindo o Vasco na fase de grupos da Libertadores 2018.

5' ARANHA!! Evander arrisca da entrada da grande área e obriga goleiro a fazer grande defesa!!

4' Danilo cobra escanteio fechado e quase marca olímpico.

3' Nino Paraíba cruza e Anderson Martins afasta.

2' Evander cobra e Aranha defende em dois tempos.

1' CARTÃO AMARELO PARA MARLLON! (Ponte Preta)

1' Marllon se atrapalha e derruba Nenê.

0' COMEÇA O 2º TEMPO!

Vasco x Ponte já em campo sem mudanças.

Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

Primeiro tempo muito animado em São Januário. O Vasco abriu o placar com Paulinho e ainda teve pênalti perdido por Nenê. Ponte Preta, mesmo rebaixada, fez bom jogo e assustou em alguns momentos.

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

48' Nenê cobra escanteio e Aranha tira de soco.

46' Evander erra passe para Pikachu.

45' Vamos até 48'

44' CARTÃO AMARELO PARA ANDERSON MARTINS! (Vasco)

44' Lucca finaliza, mas manda para fora.

42' Jeferson leva a pior em dividida e recebe atendimento.

40' Em outro confronto, Vitória vai vencendo o Flamengo. Resultado ajuda o Vasco.

38' UUUH!! Ríos recebe cruzamento de Madson e cabeceia nas mãos de Aranha.

36' ANULADO! Pikachu recebe passe de Nenê e manda para o gol, mas juiz marca impedimento.

35' CARTÃO AMARELO PARA LUCCA! (Ponte Preta)

34' PÊNALTI? Wendel e Paulão disputam pelo alto e jogador da Macaca leva a pior. Juiz manda seguir.

34' Torcida mostra apoio ao camisa 10 e grita o nome do jogador.

33' PERDEU!! Nenê toma muita distância, bate, mas bola bate na trave esquerda de Aranha!

31' CARTÃO AMARELO PARA JEFERSON! (Ponte Preta)

31' PÊNALTI!! Jeferson derruba Madson na área e árbitro marca.

29' CARTÃO AMARELO PARA PAULINHO! (Vasco)

28' O gol do jovem Paulinho vai colocando o Vasco na fase de grupos da Libertadores 2018.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!!! PAULINHO!! Pikachu cruza da direita e o atacante, de cabeça, coloca o cruzmaltino na frente!!!

25' UUHH!! Paulinho bate cruzado e Aranha defende!

23' Nino Paraíba cruza e defesa afasta.

22' UUUH!! Nenê e Evander trocam passes e meia chuta, mas bola vai para fora.

21' Evander acerta bolada no rosto de Wendel, que fica caído.

20' Jogo é tenso em São Januário.

19' Nenê cruza, mas Ríos não consegue chegar para finalizar.

18' Jeferson comete falta em Gilberto na esquerda.

16' Vasco precisa vencer para ir à Libertadores ano que vem.

15' Vasco tem 60% de posse de bola e busca o gol.

13' Léo Arthur tanta cruzar, mas bola bate em Nenê

12' Paulinho tenta jogada individual, mas é desarmado.

11' Nenê cruza e Léo Gamalho afasta de cabeça.

9' UUUH!! Léo Artur chega mais de trás e finaliza por cima do gol.

8' Elton sofre falta de Nenê.

7' Jogo é reiniciado. Tudo bem com o atacante da Ponte

6' Lucca leva bolada em dividida e fica caído.

5' Nenê cruza, mas bola sai forte demais pela linha de fundo.

4' Nenê gira e recebe falta de Elton.

2' Ríos sofre a primeira falta do jogo.

1' Paulinho erra lançamento pela direita. Vasco começa no ataque.

0' COMEÇA O JOGO!

Tudo pronto para a bola rolar!

Times perfilados para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Vasco x Ponte Preta entram no gramado de São Januário.

São Januário recebe um grande público nesta tarde de domingo (3).

A bola rola às 17h (de Brasília), com transmissão ao vivo da VAVEL Brasil! Fique conosco!

PONTE PRETA ESCALADA! Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Jeferson; Elton, Wendel, Danilo e Léo Artur; Lucca e Léo Gamalho.

VASCO ESCALADO! Martín, Madson, Paulão, Anderson Martins e Gilberto; Wellinton, Evander, Pikachu, Paulinho e Nenê; Andrés Ríos.

Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais de Vasco x Ponte Preta. Fique conosco!

É DECISÃO! Só a vitória interessa ao Vasco neste domingo (3). Mais três pontos colocam o time cruzmaltino na Libertadores 2018.

Delegações de Vasco x Ponte Preta já chegaram em São Januário, palco do confronto.

São Januário é o palco do jogo Vasco x Ponte Preta. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público, haja vista que os ingressos foram esgotados antecipadamente.

Na Ponte, a equipe será praticamente a mesma que foi derrotada para o Vitória. Com exceção do zagueiro Rodrigo, que foi expulso por agredir Tréllez ainda no primeiro tempo. Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Jeferson; Elton, Wendel, Danilo e Léo Artur; Lucca e Léo Gamalho.

Para o time que a campo, o técnico Zé Ricardo deve promover mudanças. No sistema defensivo, Gilberto deve ocupar a lateral-esquerda. Henrique, dono da posição, está suspenso. Além disso, Caio Monteiro tem chance de ocupar a vaga de Andrés Rios. Sendo assim, o Vasco deve ir a campo com Martín Silva, Madson, Anderson Martins, Paulão e Gilberto; Jean e Wellington; Yago Pikachu, Nenê e Paulinho; Ríos (Caio Monteiro).

No Vasco, o zagueiro Paulão rechaçou qualquer moleza no confronto diante da Ponte. Para exemplificar, citou o caso do também já rebaixado Atlético-GO, que venceu o Botafogo recentemente: "Estamos vendo o Atlético-GO jogar rebaixado e conquistar grandes resultados, como a vitória sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro. Não existe essa questão de facilidade porque a Ponte está rebaixada. É um time que não tem nada a perder e que vai querer dar uma resposta, jogando pela honra", comentou o zagueiro

Já rebaixada, a Ponte Preta já começa fazer planos para 2018. O técnico Eduardo Baptista, que será mantido, falou sobre o processo de reestruturação: ''É remontar, é reconstrução. Antes de falar em título, temos de falar em acesso. É obrigação voltar para a Ponte. A palavra é o acesso. Vamos ter de reconstruir, com um orçamento menor. Já começamos os trabalhos, indo a campo. Depois de domingo, vocês vão ter mais informações. A Ponte tem condições e é forte para subir. Se tiver brigando para subir, também vai lutar pelo título'', disse o comandante.

O último encontro entre Vasco x Ponte Preta aconteceu pela 18ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, os times não saíram do zero no Moises Lucarelli.

No histórico de confrontos pelo Brasileiro, a igualdade prevaleceu. Ao todo, foram 26 jogos, com oito vitórias do Vasco, seis triunfos da Ponte Preta e 12 empates. No quesito gols marcados, o cruzmaltino vence por 33 a 31.

Vasco x Ponte Preta se enfrentam na última rodada com objetivos totalmente distintos. O time cruzmaltino precisa apenas de uma vitória neste domingo para confirmar classificação à Libertadores. Já a Macaca, que foi rebaixada na última rodada, joga apenas para cumprir tabela.

Na tabela de classificação, o Vasco é o sétimo com 53 pontos, enquanto a Ponte Preta aparece em 18º com 39.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Vasco x Ponte Preta ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado em São Januário, neste domingo (3) às 17h (de Brasília).