Acompanhe o Prêmio Brasileirão 2017  AO VIVO na VAVEL Brasil

A Twitter List by VAVEL_Brasil

Boa noite a você que nos acompanha na VAVEL Brasil! Nesta segunda-feira (4), o tradicional Prêmio Brasileirão acontece na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Nossos repórteres Bárbara Mendonça e Marcello Neves estão in loco para trazer todas as atualizações sobre o evento. Acompanhe ao vivo conosco!

A cerimônia, que está marcada para as 20h, premia anualmente os grandes nomes da temporada no futebol brasileiro. Durante o prêmio, serão descobertos os 11 principais jogadores (seleção do campeonato) do Brasileiro, o melhor jogador, a revelação, o técnico revelação e o melhor técnico.

A votação contou com a participação de mais de 12 mil pessoas - todas profissionais de imprensa ou do meio futebolístico.

A cerimônia na CBF ainda contará com a entrega do troféu do e-Brasileirão a Henryquinho, que se sagrou campeão nacional do torneio pelo Cruzeiro.

Já a categoria "Não É Só Futebol" do prêmio irá homenagear o principal momento emocionante da temporada, condecorando situações que transcendam o futebol.

Há ainda a celebração de categorias populares, que definem o Craque da Galera e o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Ambos os prêmios foram decididos após votação do público na internet.

E uma dúvida que sempre fica na cabeça do torcedor: quanto é que cada clube vai levar de dinheiro? Após o fim do Brasileiro, as 16 equipes que se mantiveram na elite receberão recompensas financeiras. Confira todos os valores detalhados na imagem abaixo.

(Foto: Divulgação/CBF)

A expectativa é grande em torno da seleção do Campeonato Brasileiro. É provável que o prêmio dê destaque a grandes nomes do Corinthians, que se sagrou heptacampeão em 2017; Jô, Balbuena, Fagner e o técnico Fábio Carille são alguns dos esperados entre os 11 nomes.

Apesar disso, vale também dar destaque a craque de outras equipes, como Arthur e Luan, do Grêmio, e Diogo Barbosa, do Cruzeiro. Todos esses jogadores, que devem ser coroados pela cerimônia da CBF, marcaram presença na nossa Seleção VAVEL do Campeonato Brasileiro 2017.

No posto máximo da artilharia do Brasileiro estão Jô e Henrique Dourado, goleadores de Corinthians e Fluminense, com 18 gols cada. André, do Sport, estufou as redes 16 vezes e ficou com a terceira colocação; Lucca, da Ponte Preta, marcou 13 vezes e garantiu o quarto lugar no ranking.

E falando em gols marcados, foi o Palmeiras que terminou o Brasileiro com o melhor ataque. O Verdão é líder isolado do ranking após ter estufado as redes adversárias 59 vezes, com uma média de 1,55 gol por partida. Grêmio (55), Atlético-MG (52), Vitória e Corinthians (50) e Flamengo (49) são outros destaques no ataque.

Já a melhor defesa da competição ficou com o campeão Corinthians. O Timão é o clube que teve a defesa menso vazada, sofrendo 30 gols ao longo de 38 rodadas. Na sequência, estão Santos (32), Grêmio (36) e Flamengo (38).