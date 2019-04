Retrospectiva VAVEL: Furacão de altos e baixos na temporada

Vice-campeão estadual, eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores, assim como nas quartas de final da Copa do Brasil e 11º colocado no Brasileirão. Assim foi a temporada do Clube Atlético Paranaense. Após ter conquistado o Campeonato Paranaense em 2016, depois de seis anos sem ser campeão, o time Rubro-Negro era o favorito para conquistar o título. O vice-campeonato estadual acabou atrapalhando os planos da direção Atleticana, que não conseguiu manter um equilíbrio na temporada.

Campeonato Paranaense

Ao lado do maior rival, o Atlético Paranaense era o favorito para conquistar o Campeonato Estadual. Com o melhor planejamento no primeiro semestre, o clube previa levantar a taça para iniciar a temporada com o pé direito. Ao contrario do planejado, o Atlético-PR não fez um bom início de competição.

Na primeira fase do Campeonato Paranaense, o Atlético-PR acumulou tropeços atrás de tropeços. Em 11 partidas o Furacão perdeu três, empatou seis e venceu apenas duas vezes. Marcando 12 gols e sofrendo nove. O Time, comandado por Paulo Autuori, na época, terminou a fase classificatória na 7ª colocação, com somente 12 pontos.

Na fase eliminatória o Furacão se recuperou. Nas quartas de final o time passou pelo Paraná, melhor time da primeira fase. Apesar das dificuldades, o Furacão eliminou o Londrina nos pênaltis nas semifinais. Na grande final o adversário foi o Coritiba. No primeiro jogo, na Arena da Baixada, o time da casa viu o rival vencer por 3 a 0. Na volta o empate em 0 a 0 garantiu o título para o Coritiba.

Copa Libertadores da América

Em meio ao Campeonato Estadual, o Atlético Paranaense também disputou a Copa Libertadores da América. O Furacão começou na competição continental na segunda fase pois terminou o Campeonato Brasileiro de 2016 na 6ª colocação. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, na Arena da Baixada, o Furacão perdeu pelo mesmo placar no jogo de volta contra o Millionarios-COL. Nos pênaltis o time brasileiro conquistou a vitória e avançou para a terceira fase da competição onde eliminou o Deportivo Capiatá-PAR. Em casa o Atlético-PR empatou em 3 a 3. A classificação para a fase de grupos veio após vitória por 1 a 0 na partida de volta.

Fase de Grupos

O Atlético-PR garantiu uma vaga no Grupo 4 da Libertadores, junto com Flamengo, San Lorenzo-ARG e Universidad Católica-CHI. Com três vitórias, um empate e duas derrotas, o Furacão avançou para as oitavas de final da competição. Destaque para a vitória por 1 a 0 fora de casa contra o time do Papa.

Nas oitavas de final o Atlético-PR acabou sendo eliminado pelo Santos. Jogando na Vila Capanema, o time perdeu a primeira partida por 3 a 2 e na volta, na Vila Belmiro, o Santos venceu por 1 a 0 e confirmou a eliminação do clube Rubro-Negro. O Atlético Paranaense encerrou sua participação na Libertadores marcando 11 e sofrendo 14 gols em 12 jogos.

Copa do Brasil

Por ter participado da Copa Libertadores da América, o Atlético Paranaense entrou na Copa do Brasil direto na fase de oitavas de final para encarar o Santa Cruz. O Furacão segurou o empate em 0 a 0 na primeira partida, fora de casa, e na Arena da Baixada venceu o time de Pernambuco por 2 a 0. Na fase seguinte o time, comandado por Eduardo Baptista, acabou sofrendo duas derrotas para o Grêmio e deu adeus a competição.

Campeonato Brasileiro

Brasileirão de altos e baixos. O Atlético-PR venceu 14 jogos, perdeu 15 e empatou nove vezes na competição. Com 45 gols marcados e 43 sofridos durante o campeonato, o Furacão somou 51 pontos na 11ª colocação. Números que deram 44.7% de aproveitamento para a equipe. O Atlético Paranaense demorou a desencantar no Brasileirão. Nem mesmo o fator casa ajudou o clube, que conquistou a primeira vitória apenas na 7ª rodada. A melhor fase do clube no Campeonato Brasileiro veio logo depois. Quatro vitórias seguidas diante de Atlético-MG (fora), Atlético-GO (fora), São Paulo (casa) e Vitória (casa). Sequência que voltou a se repetir na 17ª rodada. Nesta ocasião fora cinco jogos sem perder. Quatro vitórias contra Vasco (fora), Avaí (casa), Palmeiras (fora) e Bahia (casa). Além de um empate fora de casa contra o Grêmio.

A maior goleada aplicada pelo Atlético-PR no Campeonato Brasileiro foi na 18ª rodada quando o Furacão venceu o Avaí por 5 a 0 na Arena da Baixada. O time era comandado por Fabiano Soares. O pior resultado foi na estreia da competição quando levou 6 a 2 do Bahia na Arena Fonte Nova. O Furacão contou com três treinadores durante o Brasileirão. Paulo Autuori comandou a equipe em duas rodadas e depois foi substituído por Eduardo Baptista. O substituto comandou o Furacão da 3ª até a 12ª rodada, quando foi demitido. O time foi comandado por Kelly (interino) por duas rodadas, quando anunciou Fabiano Soares, que terminou a competição como treinador do Atlético-PR.

Arena da Baixada

O Atlético-PR não aproveitou o fator casa da maneira que gostaria. Por conta do gramado sintético e o clima de caldeirão, a Arena da Baixada é uma grande aliada do Furacão em todas as competições. O Atlético Paranaense disputou 36 jogos em casa nesta temporada. Foram 15 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Foram 55 gols marcados e 42 sofridos. Fora de casa o Furacão disputou 35 partidas. Foram nove vitórias, nove empates e 17 derrotas. 26 gols marcados e 41 sofridos.

Problemas entre direção e torcida acabaram afastando o público do estádio na temporada. Com algumas limitações propostas pelos dirigentes, muitos torcedores ficavam do lado de fora do estádio como forma de protesto. O resultado foi às arquibancadas vazias. A maior média de público pagante do clube foi na Copa Libertadores da América, com 23.852 espectadores. A pior foi durante o Campeonato Paranaense com 12.863 pagantes por jogo. Com 16.887 de média na temporada, o Furacão arrecadou cerca de R$ 7,6 milhões em venda de ingressos.

O que esperar de 2018

O Atlético-PR deve fazer um diagnóstico da temporada e encontrar os erros para ter um bom 2018. Alguns nomes deverão ser mantidos pela direção. É o caso do meia Matheus Rossetto, atleta que entrou em campo 60 vezes na temporada, jogador que mais entrou em campo. Rossetto tem 21 anos e deve chamar a atenção de outros clubes no mercado de transferências. O Atlético deve buscar por um goleiro, pois Weverton pode deixar o clube entre as temporadas. Com uma estruturação, o Furacão deve realizar um bom Campeonato Paranaense e começar 2018 com o pé direito.