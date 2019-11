Retrospectiva VAVEL: os 10 melhores jogos da temporada do Atlético-PR

Em uma temporada de altos e baixos o Clube Atlético Paranaense disputou quatro competições e não conseguiu levantar nenhuma taça. O clube Rubro-Negro ainda viu o Coritiba, maior rival, conquistar o Campeonato Paranaense no ano. A VAVEL Brasil separou um top 10 dos melhores jogos do Atlético Paranaense na temporada, confira.

10. Atlético-PR interrompe sequência do Vasco

O Vasco vinha de uma sequência de 11 jogos sem perder, até que encontrou o Atlético-PR. A vitória do Furacão foi marcada pelo bom jogo coletivo da equipe de Fabiano Soares e pelo gol contra marcado a favor do clube carioca. Douglas Coutinho, Fabrício e Thiago Heleno marcaram os gols para o Furacão. Wanderson marcou, contra, o gol do Vasco.

9. Recuperação contra o Bahia: Após ter sofrido 6 a 2 no primeiro turno, Furacão faz 4 a 1 no Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense foi goleado por 6 a 2 pelo Bahia. Na abertura do Segundo turno o Furacão devolveu a goleada. O Atlético-PR conseguiu manter o time baiano no campo de defesa e aproveitou as chances que teve para vencer por 4 a 1.

8. Volta da vitória: Atlético-PR goleia Cascavel pelo campeonato estadual

Após duas rodadas sem vitória o Atlético-PR se redimiu diante do Cascavel. O primeiro gol saiu de pênalti e na sequencia o time da casa não deixou o adversário jogar. No final a vitória por 4 a 0 ajudou o clube na recuperação.

7. Goleada no encerramento do Brasileirão: Atlético-PR bate Palmeiras

Na última rodada do Campeonato Brasileiro da temporada, o Atlético Paranaense recebeu o Palmeira na Arena da Baixada. O Furacão jogou melhor e atropelou o time paulista e venceu por 3 a 0. Sidcley, Ribamar e Éderson marcaram os gols da partida. O Atlético-PR dominou todas as ações do jogo.

6. Classificação fora de casa: Furacão supera Deportivo Capiatá fora de casa a avança para a fase de grupos da Libertadores

Após ter empatado em 3 a 3 na partida de ida, em casa, o Furacão precisava da vitória para chegar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Mesmo com a torcida adversaria inflamando o estádio Lic. Erico Galeano Segovia, o time visitante conseguiu fazer 1 a 0 com gol de Lucho Gonzáles. O Atlético Paranaense abriu o placar os 11 minutos do primeiro tempo e depois teve que suportar a pressão do time paraguaio.

5. Primeira vitória no Campeonato Paranaense: Furacão vence Coritiba por 2 a 0 na 5ª rodada

O Atlético-PR demorou para vencer a primeira partida no campeonato estadual. A primeira vitória veio em casa contra o maior rival. Douglas Coutinho e Crysan marcaram os gols da partida.

4. Triunfo na Argentina: Atlético-PR vence o San Lorenzo pela Libertadores

Após ter chegado na fase de grupos da Libertadores o Atlético-PR empatou na primeira rodada. A recuperação veio no jogo seguinte, quando jogou de igual para igual com o San Lorenzo em solo argentino. Mais uma vez o meia Lucho González foi fundamental para o triunfo. O Atlético Paranaense mais uma vez foi valente, pois o gol saiu aos 3 minutos da primeira etapa. Assim o Furacão teve que segurar o time do Papa.

3. Vitória e Liderança na Libertadores: Atlético-PR supera Flamengo na Arena da Baixada

Além da vitória na competição continental o Atlético Paranaense também garantiu a liderança do Grupo 4. Thiago Heleno e Felipe Gedoz marcaram os gols do Furacão na partida. William Arão descontou para os cariocas.

2. Superação no Chile: Atlético-PR sai atrás do placar e consegue a virada fora de casa

Após ver a Universidad Católica abrir o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, o Furacão buscou o empate aos 30 da etapa final. Sete minutos mais tarde o Furacão virou, mas viu o time da casa empatar novamente. Coube a Carlos Alberto, aos 41 minutos, garantir a vitória do time brasileiro.

1. Goleada no Brasileirão: Avaí é massacrado pelo Furacão

Além da goleada o jogo foi de extrema importância pois afastou o time paranaense da zona de rebaixamento. Guilherme e Eduardo Henrique marcaram dois gols cada. Capa, contra, fechou o placar. O Avaí iniciou melhor na partida e criando as melhores chances de gol, mas não suportou a pressão e acabou sofrendo a goleada.