Retrospectiva VAVEL: os 10 melhores jogos da temporada do Ceará

Quando se iniciou o ano de 2017, o planejamento do Ceará contava com o título do Campeonato Cearense, acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e ir o mais longe possível na Primeira Liga e Copa do Brasil. Dos quatro, apenas os dois primeiros - e mais importantes - se concretizaram. Eliminações precoces nos dois últimos acabaram não rendendo bons jogos para o Alvinegro de Porangabuçu, ficando de fora do Top 10 da VAVEL Brasil, que conta com partidas da Série B e do Cearense, sendo grande maioria do primeiro.

10 - Ceará 1 x 0 Londrina, na Arena Castelão, em 02/06/2017

A primeira vitória em casa, a segunda seguida depois de um começo não muito desejado, dia do aniversário de 102 anos e recorde de público para o clube na Série B. Até rua de fogo teve antes da partida. Uma dia com essas característica só melhoraria com uma vitória suada, tendo um gol no fim da partida, correto? Correto. Foi exatamente assim, quando Roberto marcou o gol da vitória, já na reta final do embate, decretando o triunfo pelo placar mínimo.

9 - Ceará 3 x 0 Oeste, no Presidente Vargas, em 24/06/2017

Marcelo Chamusca havia acabado de chegar no Ceará, depois da demissão de Givanildo de Oliveira. A importância que essa partida em especial tem, não remete ao placar maiúsculo ao apito final, e sim por ser o primeiro jogo de Chamusca no comando do Vovô, mantendo e modificando a base já montada por Giva. No confronto, foi possível tomar conhecimento da forma com que o time jogaria no restante do campeonato, sendo taxado como 'a equipe mais tática da Série B'.

8 - Ceará 1 x 0 ABC, na Arena Castelão, em 25/11/2017

O jogo da comemoração, em que não valia mais nada, e que nem o resultado alteraria o extâse que a torcida estava naquele sábado à tarde. Recorde de público da Série B, o sexto maior do futebol brasileiro no ano, e vitória também com gol na reta final, com gol de Maikon Leite. Exposição de mosaico por parte dos torcedores, festa durante os 90 minutos e último jogo na competição. Motivos para estar no top 10 da VAVEL não faltam!

7 - Luverdense 0 x 1 Ceará, no Estádio Passo das Emas, em 30/09/2017

O Ceará viajou para Lucas do Rio Verde sabendo que nunca havia vencido o Luverdense em seus domínios, e precisando da vitória para se manter forte na briga por vaga no G-4. A partida sucedeu o empate contra o Santa Cruz, também fora de casa, o que aumentava ainda mais a importância do confronto. Lima, um dos principais jogadores do Alvinegro na competição, foi o marcador do tento que deu o triunfo aos cearenses. Festa e confiança para a partida contra o Vila Nova, em casa.

6 - Ceará 2 x 0 Ferroviário, na Arena Castelão, em 03/05/2017

Evidente que o jogo que marcou o único título alvinegro na temporada teria de estar no ranking. Wallace Pernambucano e Raul, revelação da base, marcaram para dar o título à equipe comandada por Givanildo, até então. Já havia vencido o duelo de ida, por 1 a 0, portanto o título não foi tão difícil na ocasião. Coroação de um Campeonato Cearense bem feito, dentro da eficiência, pelo clube.

5 - Ceará 1 x 0 Paraná, na Arena Castelão, em 17/10/2017

Confronto direto pelo G-4 e jogo contra um algoz alvinegro em anos de brigas por acesso. Tanto em 2009 quanto em 2013, o Ceará perdeu pontos para o Paraná quando jogou em casa, na reta final da competição (derrota por 1 a 0 no ano do acesso, e empate por 1 a 1 no da quase subida). Não foi isso que aconteceu dessa vez. Leandro Carvalho, no início da partida, tratou de marcar o único gol do duelo, selando a vitória do Vovô e se distanciando dos paranaenses na tabela, que, mesmo assim, viriam a subir de divisão.

4 - Ceará 2 x 2 Figueirense, na Arena Castelão, em 20/10/2017

O jogo aconteceu já na reta final, mas o Figueirense não brigava por vaga no G-4, e sim contra o rebaixamento. Mas então por que um empate, em casa, entra em uma posição tão alta no ranking de jogos do Ceará na temporada? Porque a igualdade foi suada, conquistada com um golaço de falta de Pio, já no último lance do jogo, determinando uma máxima na época de 'mesmo quando joga mal, o Ceará não perde'. Além disso, os catarinenses jogavam um futebol extremamente eficiente, bem postado defensiva e taticamente. Foi difícil, suado, complicado. Importante.

3 - Inter 0 x 1 Ceará, na Arena Beira-Rio, em 28/10/2017

Embora o histórico do Ceará jogando no Rio Grande do Sul, contra o Internacional, seja bom, o jogo em questão tinha um ar de dificuldade para o Alvinegro. Primeiro jogo de dois fora de casa, já nas rodadas derradeiras e, no tempo, a torcida do Vovô procurava olhar para o primeiro lugar, posição ocupada pelo Colorado. Para alguns, o empate já seria considerado uma vitória, mas uma tática bem postada defensivamente e uma jogada mortal já na etapa final renderam uma boa vitória ao Ceará. Lima, nessa partida, deu a certeza da importância ao clube cearense e mostrou ao Brasil o quanto é bom jogador.

2 - Ceará 2 x 1 Brasil de Pelotas, na Arena Castelão, em 23/09/2017

Se um jogo específico fosse decidido como o decisivo para a conquista do acesso do Ceará em 2017, a partida frente o Brasil de Pelotas estaria na conversa. Depois de uma sequência ruim de resultados, com críticas para muitos jogadores do elenco e também de escolhas do treinador para o time titular, o duelo se mostrava cada vez mais importante para o restante da época.

Acontece que, de tanto a torcida pedir, Ricardinho entrou durante a partida e modificou a história do jogo. Depois de sair perdendo com gol do ex-Vovô Misael, Chamusca incluiu o ídolo alvinegro na etapa final e este mudou o padrão tática da partida, elevando a importância da ocupação de espaços no meio e ajudando a vencer a batalha pelo setor. Fez um dos gols e participou do outro. Fundamental. Essa partida foi o início de uma invencibilidade que durou oito rodadas e começo da arrancada rumo ao acesso.

1 - Oeste 0 x 1 Ceará, na Arena Barueri, em 14/10/2017

Se o jogo frente o Brasil rendeu no início do acesso, a partida contra o Oeste estabeleceu o Ceará na briga. A importância de vencer jogos diretos é do conhecimento de qualquer equipe que almeja algo. O Oeste vinha de uma sequência boa de resultados, em uma crescente enorme e com um time extremamente organizado, montado por Roberto Cavalo, conhecedor da Série B. Esse jogo era briga direta por vaga dentro do G-4. Quem ganhar ficava e quem perdesse saia.

O Ceará foi lá nos domínios do adversário e conquistou a vitória necessária para dar o gás que precisava. Atuação impacável do ponto de vista tático, anulando armas importante do oponente, embora este tenha conseguido criar boas oportunidades. No fim, já se aproximando dos 40 minutos da etapa final, Richardson acertou um belo chute de fora, para garantir o triunfo alvinegro, festa no aeroporto e início de consistentes 40 mil toda rodada até o fim quando jogava em casa.

Menções honrosas:

- Brasil de Pelotas 2 x 3 Ceará, no Bento Freitas, em 10/06/2017

- Ceará 2 x 0 Vila Nova-GO, na Arena Castelão, em 03/10/2017

- Ceará 2 x 0 Paysandy, na Arena Castelão, em 14/11/2017